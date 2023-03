-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

¡Oooh!

Cuánto cebo podría beber una babosa marina...

-¡Ay!

Señor Cangrejo, tiene que salir, es una situación de código azul.

-Deposite 25 céntimos para continuar esta llamada.

-Por supuesto, señor Cangrejo.

¡Señor Cangrejo, tiene que salir, es una situación de código azul!

-¿Código azul?

¿Qué ocurre?

-Creo que Plankton quiere destruir nuestro modo de vida.

-¡Nos va a echar abajo!

(RÍE) -Prepárate, Cangrejo, para la sorpresa de tu vida.

-¡Sujétense!

¡Oh!

¿Plankton está destruyendo el Cubo de Cebo?

Supongo que por fin deja el negocio de los restaurantes,...

...no podía con la competencia.

¿Qué es eso?

-Saludos, ciudadanos de Fondo de Bikini.

(AMBOS) -¿Eh?

-He aquí mi Coliseo de Cebo Imperial.

Prometo ofrecer a esta buena ciudad cultura...

...en la forma de lucha cuerpo a cuerpo.

Pretendo enriquecer sus vidas culturalmente exhibiendo...

...un gran espectáculo de gladiadores en conflicto mortal.

Mis consejeros me han pedido que mencione que es gratis.

(GRITAN)

Vengan todos, a los niños les encantan los gladiadores.

-¡Oh! ¿Una lucha en vivo? ¿Y gratis?

-Que comience el espectáculo del horror.

(RÍE)

-Oh, Karen, aunque solo seas una fría máquina,...

...tus circuitos deben estar llenos de emoción ante mi último logro.

-Oh, sí, mis resistencias se están desbordando...

...por tus trazas de láminas de cobre.

-Este será el mejor plan malvado de mi vida.

-Eso es lo que dijiste cuando intentaste cocer...

...a Cangrejo en una sopa gigante. -Aún puedo sentir las quemaduras.

Por eso he eliminado todo líquido hirviente de este plan.

Por lo que esta vez seré yo quien tenga todos los clientes...

...y Cangrejo será el patético en un restaurante vacío atrapado...

...con una computadora por esposa. Perdona, cariño.

-Parece que Plankton por fin tiene algún cliente.

-Estoy de acuerdo, es muy sospechoso.

Puede que haya atraído a algunos de nuestros clientes...

...con algún entretenimiento barato,...

...pero nuestros clientes leales conocen la calidad,...

...así que entremos a servirles...

...una hamburguesa de la que podrán hablar a sus nietos. ¡Ah!

¿Dónde están mis fieles clientes? -Se han llevado...

...a sus nietos a ver tripas y sangre al otro lado de la calle.

-Esa forma de vida inferior puede difamarme...

...y profanar la tumba de mi madre. -¡Estoy aquí!

-Pero cuando me roba a mis clientes,...

...entonces contraataco. Caballeros, vamos al Coliseo.

LUCHA DE GLADIADORES

-Esto apesta a malvado. Y seguro que descubriré el origen.

-Bienvenidos a todos ustedes al primer gran espectáculo bianual...

...de aniquilación. -¡Sí, queremos verlo!

(SILBA)

-¡Uh! (GRITAN)

-Que les ofrezco sinceramente. Así que, sin más dilación,...

...¡que empiece la lucha de gladiadores!

(GRITAN) (SILBA) -¡Muy bien!

-¡Sí!

(RUGE)

-¡Yuju! ¿No es superdivertido? Estoy impaciente por ver quién...

...es el infeliz que tiene que luchar contra esa bestia.

-¿A esto lo llamas diversión?

No es más que un deporte inculto y ordinario.

-¡Que suelten al oponente! -¡Sí, bien!

(SILBA)

-¡Ánimo, valiente!

(RÍE) -¡Patricio!

¿Cómo ha podido? ¡Esto es horrible! (LLORA)

-¡Esto es fabuloso! (RÍE)

-Basta de perder el tiempo, que saquen las salchichas de sangre.

-¡Qué bien! ¡Ay!

(RUGE)

(RÍE) -Ese idiota no tiene ninguna oportunidad con esas salchichas...

...alrededor de su cuello. Cuando el olor de las salchichas...

...llegue a ese pez león, se abalanzará sobre Patricio...

...como un perrillo sobre un huesecillo.

-¡Quítate las salchichas del cuello!

-¡Ay! (RUGE)

Gatito bonito, espera. ¡Uh!

¿Te apetece una salchicha?

Una preciosa, sabrosa y deliciosa...

(RUGE) No me cogerás nunca.

-No puedo seguir viendo esto. -¡Ah!

-¡Ese de ahí es mi mejor amigo!

¡Iah!

Patricio. -¿Qué? Ah, eres tú.

¿Qué tal te va, amigo? -No es momento para charlas. Sube.

Deprisa, Nelly.

(ABUCHEA)

-¡Qué aburrido! Quiero ver cuerpos despedazados.

-¡Mamá!

-Esto es ridículo.

Encargo una simple lucha brutal para mis vecinos...

...y me dan una función de circo. Es hora de la fase dos.

Pinchito de cebo, compren su pinchito de cebo.

¿Quiere uno, señorita? -Toda esta espera...

...para ver cómo destrozan a alguien me está dando hambre.

-Tenga. Está fresco y cálido, como mi hospitalidad.

-Gracias. -Son diez dólares.

-¿Por qué los iba a pagar cuando puedo cruzar la calle...

...y conseguir una burger cangreburger por uno?

-Exactamente.

-No le dan este espectáculo con una burger cangreburger, ¿verdad?

-No, supongo que no. -Diez dólares o se acabó la pelea.

-Está bien. ¿Contento? -Aquí tiene.

Estoy seguro de que ya es una cliente satisfecha.

¡Está malísimo! ¿Qué lleva esta porquería?

-Los ingredientes normales: zumo de medusa, grasa de ballena,...

...hocico de caballito de mar y una pizca de óxido de ancla.

(TOSE)

(VOMITA)

-¡Es nauseabundo! -Venga, vámonos.

-Llevo 20 años esperando a tener la cantidad de clientes...

...que Cangrejo ve cada día y no dejaré que se estropee...

...solo porque "la función es aburrida"...

...o "la comida es intragable", así que siéntense,...

...disfruten del espectáculo y compren cebo.

-Bueno, vale.

-¿Qué hacemos ahora, Patricio? -No te preocupes, voy a comer algo.

-¡Ah! Patricio, no es momento para comer,...

...es momento de evitar que nos coma ese gigante.

¡Ya está, Patricio! No nos persigue a nosotros,...

...persigue a estas sabrosas, tiernas,...

...deliciosas y suculentas salchichas. ¡Ah!

-Pinchito de cebo, compren su... Pero ¿qué?

(GRITAN)

Oh, genial, ¿ahora cómo voy a entretener a las masas?

(Rugido)

¡Eh, mira por dónde...!

(RUGE) ¡Oh, cielos! (GRITA)

(RUGE)

¡Uf! Menos mal que fui previsor con esa salida de emergencia.

¡Intenta cogerme ahora, felino repipi!

(RÍE)

¡Ah, no!

Minino bonito, ¿quieres un poco de cebo? (GRITA)

-No soy de los que hacen cumplidos a la ligera,...

...pero si no hubieras arrojado esas salchichas al público,...

...estaríamos muertos. -Un placer, capitán.

-Gracias, amigo. Me has salvado el trasero. En serio.

-Se puede decir con seguridad que no importa lo diabólicos...

...que sean los planes de Plankton, nunca tendrá la lealtad...

...de mis buenos clientes. -Una burger cangreburger.

-Por supuesto, mi buen cliente. Son diez dólares.

-¿Diez dólares? ¿Qué ha pasado con un dólar?

-Quizá quiera hablar con nuestro experto en finanzas.

(RUGE)

-¡Ay! Está bien. Estúpida inflación.

-Muchas gracias.

(RÍEN)

LA SINFONÍA DE LA VENTOSA

(Trompeta desafinada)

-Parece que Calamardo comió en Mario anoche.

(RÍE) Menos mal que no hay nadie para oír su vergonzo... ¡Ah!

¡Estos obreros! Calamardo se morirá de vergüenza si se dan cuenta...

...de su problema. Pobre Calamardo,...

...debe dolerle demasiado como para aguantarse.

Yo le cubriré.

(Trompeta desafinada)

¡Uah! Lo siento, amigos, esto sí que es una paleta ruidosa.

(HACE PEDORRETAS)

Tengo que conseguirlo.

(TARAREA)

-Bob Esponja, ¿puedes bajar el volumen?

Estoy intentando afinar mi talento musical.

-¿No eran problemas gastrointestinales?

-¿Y ustedes creen que esa valla es más importante...

...que mi talento musical? -Algunos preferimos disfrutar...

...de la Orquesta Sinfónica de Fondo de Bikini.

-¿La Orquesta Sinfónica de Fondo de Bikini?

-Y pensamos que los anuncios públicos son bastante interesantes.

(LEE) "Se buscan composiciones originales."

-¡Yo un compositor famoso!

Gracias, gracias.

-¡Eh! -¡Qué guapo!

-¡Eres un genio!

(Música)

-Eso estaría bien.

¡Ah! ¡Sí!

-Le han hecho muy feliz. -Ya sé lo que he hecho.

-Oh, vale.

-Bien.

Contrólate, Calamardo, pon la cara de ganador.

Eso está mejor.

Tómate tu tiempo, viejo amigo.

(Golpes)

¡Ah!

¡Mañana!

¡Solo un día para escribir mi obra maestra!

-No te preocupes, lo haremos juntos.

-¡No!

¡Largo de aquí!

Patricio, ¿qué haces aquí? -No lo sé.

¿Soy gracioso?

-¡Ah! -¿Seguro que no necesitas ayuda?

-No, gracias. Soy un artista solitario.

-¡Ay!

-¡Oh! ¿Bob Esponja? -Sí, Patricio.

-Creo que me he roto el trasero. (RÍE) -Roto el... Eres la monda.

¡Ay!

-Sí. ¡Ah!

¡Ah!

Mucho mejor.

-Deberías ir al médico. -No puedo ir al médico,...

...mi trabajo no me ofrece seguro sanitario.

-¿Qué trabajo? -Exactamente.

-¡Soy un genio!

-El doctor le verá ahora, señor Estrella.

-¿No podéis estaros calladitos un solo día?

¡La composición es para mañana! -Oh, no, no,...

...mi paciente está muy enfermo. -Eh, me he roto el culo.

-Hacerme famoso; la venganza, después.

(PIENSA) "Vamos.

¡Inspírate!"

Brillante.

(Grito y golpe)

(Grito y golpe)

¡No!

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué?

-¡Ay!

Aaah...

¡Ay!

¡Ay!

(Bocina)

(Golpe)

(Golpe)

(Bocina)

(Golpe)

(Golpe)

(Golpe)

(Bocina)

-¡Lo conseguí!

¡Sí!

¡Ah! ¡Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí!

¡Lo conseguí! (RÍE) -¿El qué?

(RÍE)

-Aquí tiene, maestro, mi obra maestra.

-¡Oh, muy inusual!

Tenemos a nuestro ganador, el señor Tentáculos.

-Buenas noches, amantes de la música de Fondo de Bikini.

Esta noche es la premier de una nueva sinfonía escrita...

...por uno de los nuestros: Calamardo Tentáculos.

(Música)

-¡Ah!

¡Ah!

(Golpe)

¡Ah!

¡Ah!

-¿Escribí todo lo que estoy oyendo?

-¿Qué pasa?

-¡Ah!

(Golpe)

-¡Oh! -Eso dejará marca.

(Bocina)

¡Uh!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Uh!

(RÍE)

(ERUCTA)

¡Ah!

(Bocina)

¡Auh!

(RÍE)

-¡Oh! -¡Qué horror!

(CESA LA MÚSICA)

-Patricio, quítate de encima.

(GRUÑE)

(Grillo)

(Aplausos)

-¡Eso es lo que yo llamo música!

Ese pequeño amarillo es asombroso.

-No nos olvidemos de la estrella rechoncha.

-Sí, pero el verdadero genio es el compositor.

¡Calamardo, Calamardo! (TODOS) -¡Calamardo, Calamardo,...

...Calamardo, Calamardo...! -Vaya, Calamardo,...