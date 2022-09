-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

SÓLO UN MORDISCO

-Aquí tiene, una ultracangreburger suprema gigante...

...con doble rebozado frita en un palo.

-Gracias. -Cabeza de percebe.

-¿Disculpe? -Que ha olvidado su mayonesa.

-Gracias.

-Mírales, comiendo esa basura.

Es asqueroso, me pone enfermo, odio las burgers Cangreburger.

(RÍE) -Muy buena, Calamardo. -¿Qué?

-Como si no lo supieras.

Decir que las odias es de risa, a todos les gustan.

-Ya, pues a mí no. -Eres muy bueno.

¡Eh, atención todos,...

...Calamardo dice que no le gustan las burgers Cangreburger!

(TODOS RÍEN) -Muy bueno, Calamardo.

-No les animes o no se irán nunca. -Perdona,...

...pero es que es tan gracioso, ya sabes lo que decimos.

(TODOS) Los únicos a los que no les gustan son...

...los que no las han probado nunca.

-Ése soy yo, nunca las he probado y nunca lo haré.

(AMBOS) -¿Qué? -¿Qué has dicho?

-No la he comido ni lo haré. -Lo siento...

-No las he comido nunca. -Esas palabras...

¿Es posible usarlas juntas en una misma frase?

-No las he comido nunca, no las he comido nunca.

-¿Nunca las has probado? Pues tienes que comerte una ahora,...

...no hay duda de por qué eres tan desgraciado. Toma, prueba.

-Quítame eso de la cara. -Si la pruebas, te encantará.

-¿Probar una de esas bolas de residuos radiactivos?

Y luego querrás que me vaya de cuadrilla con Patricio.

-Lo siento, Patricio. -Oh...

-Venga, prueba. -No.

-Abre el túnel, aquí viene el tren. -¡No!

-¿Qué tienes en el oído? -Déjalo ya.

-Vamos, abre la boca. -Si estuviera atrapado...

...en un pozo sin nada de comer salvo esas burger Cangreburger,...

...me comería mis patas primero.

Y no sólo las extras. -Pero es buena para ti.

-¿Buena? Esa cosa es un ataque al corazón con pan.

-No, en serio, es buena para tu alma.

-Pamplinas, yo no tengo alma.

-Vale, sólo la mitad. -No.

-Un cuarto. Un mordisco. -No.

-Sólo huélela. -Si no la quería ahí fuera,...

...¿por qué crees que la encontraré apetecible aquí dentro?

-Venga. -No.

-Un mordisco. -No.

-No lo lamentarás. -¡No!

-Es deliciosa. -¿Cuánto vas a seguir con esto?

Dame eso. Cuando me muera, no te acerques a mi funeral.

Es realmente...

-¿Eh?

Ay...

Ah...

¡Ah!

-Esta burger Cangreburger es de lo más...

Horrible, mal preparada,...

...nada apetitosa, una asquerosa excusa para algo que jamás...

...debería haber bajado por mi garganta, ¿oyes, enano?

-Pero... -Y condeno a esta burger...

...y a todo aquél que la disfrute a una temprana y merecida tumba.

(Campanadas)

¿Entendido?

-No tiene ningún sentido, es absolutamente deliciosa.

Nadie es inmune a sus sabrosos encantos.

-Nadie excepto yo. -¿Estás aseguro?

-¿Te parece esto dudoso?

-No. -Bien, ahora ve a correr la voz.

Venga...

Aún viva...

Es tan deliciosa, ay...

¡Cuántos años perdidos!

(LLORA)

¡Tengo que conseguir más!

Pero espera,...

...después de esta actuación nunca dejará de burlarse.

¡Tengo que robar una! Y después se acabó.

-Nunca pensé que fuera posible,...

...pero supongo que a algunas personas no les gustan.

(SILBA) -Bob Esponja.

-¿Sí, Calamardo? -Necesito una suprema triple,...

...en un pan de algas con extra de pepinillos, que esté crujiente.

¿De acuerdo? -Enseguida. Escucha,...

...quiero disculparme, antes sólo intentaba hacerte feliz.

Bueno, supongo que sólo intentaba hacerme feliz a mí mismo,...

...pero ahora sé que hay sitio para todo tipo de personas...

...en este loco océano nuestro y no a todas les gusta lo mismo.

-No te vayas. -Supongo que lo que quiero decir...

...es que... Aunque no esté de acuerdo con tu decisión,...

...la acepto. No hago esto a menudo,...

...quiero ver la cara que pone cuando dé el mordisco.

Triple Cangreburger suprema.

Triple suprema.

¿Alguien ha pedido una triple suprema?

Debe haberse ido. -¿Por qué no la dejas aquí?

Por si regresa. -No,...

...una burger tan especial hay que comerla recién hecha.

Y bueno, no me he comido ninguna en unos 20 minutos, así que...

Bueno, quienquiera que fuera tenía buen gusto.

-Ay...

-No saben lo que se pierden. Bueno, vuelta al trabajo.

-¿Qué tengo que hacer? ¿Comerme una de la basura?

-Ojalá pudiera comérmela, pero estoy hasta arriba.

Bueno.

-Tenía que decir basura, pero buena.

-¡No! ¿Qué hace esto aquí? Esta burger debería ser incinerada.

(LLORA)

Sé que no te gustaba, pero significa mucho que hayas venido.

(LLORA)

(Puerta)

¡Ay, cariño...! ¿Eh?

Tengo que hacerme con una burger Cangreburger...

...y nadie podrá detenerme.

(BALBUCEA)

¡Santo langostino! No sé por dónde empezar.

Todo lo que importa es que estamos sólo vosotras, yo y nadie que...

-¿Calamardo? ¿Eres tú?

(TARTAMUDEA) -Bob, ¿qué haces aquí?

-Siempre vengo a trabajar a las 3 para contar las semillas de sésamo.

¿Y tú qué haces aquí? -Yo olvidé mi...

-¿Y por qué está abierta la caja de las burgers?

-Pensé que la... -¿Y por qué escondes una burger?

-Yo... Yo...

-¿Y por qué estás tan nervioso? ¿Y por qué sudas tanto?

¿Y por qué pareces tan hambriento? ¿Y...?

-No es lo que estás pensando. Esto es un malentendido,...

...tienes que creerme. Te digo que...

Será mejor que me creas. Me tienes que creer.

-Te gustan las burgers Cangreburger, ¿verdad?

-¡Sí! ¡Sí, lo admito, Bob Esponja,...

...me encantan las burgers Cangreburger!

-Siempre lo supe, Calamardo.

Nadie puede resistirse a una burger Cangreburger.

Calamardo, ¿cuántas te estás comiendo?

¡Calamardo!

¡Calamardo, no te puedes comer todas esas burgers de una vez!

¡Calamardo! -¿Y qué me va a pasar?

¿Voy a explotar, Bob Esponja? -No, peor.

Primero se te irá a los muslos.

-¡Mis muslos! -Y después explotarás.

-Sí, recuerdo mi primera burger Cangreburger.

EL MATÓN

(RONCA) (BOSTEZA)

(Ruido)

-Disculpe, señorita. -No quiero volver a quejarme de ti.

-Me estaba preguntando... ¿El lápiz de los deberes va a la izquierda...

...del papel al lado del lápiz de las pruebas o al lado derecho...?

-Va clavado dentro de tu... -Ya lo tengo.

El lápiz de las pruebas va al lado del de las redacciones.

Y el de las redacciones se gira hacia el cuaderno por si tengo...

...que escribir una redacción. -Buenos días, clase.

Siento llegar tarde, me pilló un atasco viniendo hacia aquí.

Cuando volvió a aparecer el fantasma...

Voy a hacer esto durante el resto de mi vida.

Bueno, tenemos un nuevo estudiante que empieza hoy,...

...así que pongamos todos una cara feliz para Flats Platija.

Dile a la clase algo sobre ti. -Bueno...

Me gusta patear el culo a la gente. (RÍE)

-Qué bueno. Ahora, Flats, es hora de sentarse.

Siéntate donde quieras.

Bien, clase, como recordaréis... -Hola, soy Bob Esponja.

-Hola, Bob Esponja. Voy a patearte el culo.

-Esa broma ha sido casi más graciosa la segunda vez.

-No, lo digo en serio.

-Esta vez casi ha parecido como si lo...

LO DIGO EN SERIO -...dijeras en serio.

Señorita. -¿Sí, Bob Esponja?

-¿Podría excusarme por el resto de mi vida?

-Pues no. Ahora estoy en mitad de un discurso importante,...

...no puedes permitirte el perder esta información.

-Sí, señora Puff. Lo siento, señora Puff.

-Ahora, ¿algún voluntario para salir a la pizarra?

¿Qué tal tú, Flats? Por favor, dibújanos un diagrama...

...de una intersección básica de cuatro direcciones.

Por favor, date la vuelta y muestra a la clase...

...lo que has dibujado.

-¡Ah!

-¡Vaya, qué creativo! Tenemos un artista en la clase.

-No lo entiendo, ¿por qué quiere Flats patearme el culo?

No le he dicho más que un par de palabras.

"Hola, soy Bob Esponja."

Una, dos... ¡Oh, no, son cuatro! ¿Qué voy a hacer?

(Ruido)

Viene alguien. Se está acercando. Tengo que ser natural.

-Oh, qué bonito.

-¡Uf! Pensaba que era Flats. ¡Aaah!

Hola, señor. ¿Ha pateado algún culo últimamente?

Recuerdo que la semana pasada estaba pateando el culo...

...de un chico, cuando se inclina y me dice:...

..."La vida es como un cubo de virutas de madera,...

...excepto cuando las virutas están en un barreño.

Entonces es como un barreño de virutas."

-Esa historia me dice algo. -¿En serio? ¿Qué te dice?

-Me dice que voy a patearte el culo el doble de fuerte.

-Y le dejó a Gary su recipiente para el agua y las cortinas.

¡Por Neptuno, no puedo hacer esto!

(Teléfono)

Al habla el siguiente en la cola de la muerte.

-Hola, quiero hacer un pedido. -¡Patricio, eres tú!

-Sí. Mario, quiero una grande con doble de aceitunas y...

-Soy yo, Bob Esponja, necesito tu ayuda.

-¿Trabajas en el Castillo de la Pizza?

-No, escucha, tengo un problema. Hay un tipo nuevo en la escuela...

...que quiere patearme el culo. Tú eres grande y fuerte,...

...¿podrías venir aquí y pegarle un poco? Para quitármelo de encima.

Tengo miedo, creo que vomitaré. -No, no está cerrado.

Ya sé que quieres aceitunas. -Patricio, ¿estás ahí?

-Perdona, hablaba con mi viejo compañero del colegio, Flats.

Nos encontramos en la tienda de refrescos, ¿no es gracioso?

Debe hacer años que no nos veíamos. Te dejo, debe irse,...

...dice que tiene que patearle el culo a alguien.

(GRITA) ¿Es el Castillo de la Pizza?

(GRITA)

(Golpe)

-Entra, Bob Esponja.

-¿Puede ponerme en otra clase? -¿Por qué?

-No se lo puedo decir. -¿Por qué no?

-Porque no puedo, señora Puff. Me juego mi físico; dejémoslo así.

-Bob Esponja, me puedes contar lo que sea, tienes que creerme.

-Bueno, vale, pero sólo si promete mantenerlo entre nosotros.

-Desde luego. -Flats dice que me pateará el culo.

-¿Qué? Nadie pateará ningún culo en mi clase.

Éste es un programa de adultos. Bob Esponja, déjamelo a mí.

-Gracias, señora Puff, sabía que podía contar con usted.

(Timbre)

-Que comas bien, Bob Esponja. -Gracias, señora Puff.

-Bob Esponja, he hablado con Flats de tu parte, di tu nombre.

Ha sido todo un malentendido. -¿Que ha hecho qué?

-No iba a patearte el culo. Flats es de una ciudad donde...

...patear el culo significa que quiere ser tu amigo...

...y quizá practicar algún deporte contigo los fines de semana.

-¡Tengo diarrea!

¡Ay!

¿Es usted el padre de Flats? -Sí, soy yo.

-Bien, no sabía a quién más acudir, Patricio no pudo ayudarme...

...y la señora Puff lo empeoró. Me siento al lado de su hijo...

Buen chico; no me malinterprete, pero quiere patearme el culo.

-Papá, ¿qué haces? -Nada.

-¿Qué te he dicho sobre hablar con extraños?

-Ahora me pateará el culo a mí. (GRITA)

-¡Fuera de mi camino!

¿No ven que va a patearme el culo?

-Hola, jóvenes. Bonito día, ¿eh?

-¿Así que le gusta patear culos? Ya le enseñaré yo, viejo.

(Puñetazos y golpes)

-Bien, tengo que irme de la ciudad, empezar una nueva vida,...

...vivir bajo un nombre falso, Esponja Bob, dejarme la barba,...

...después afeitármela y vivir feliz.

-Sí, pero olvidas la parte en la que te pateo el culo.

-¡Oh!

-¡Ah!

-Hola, Flats, ¿te encuentras mejor? -¿Qué me ha pasado?

¿Dónde estoy? -Estás en el hospital.

Este joven te salvó la vida, te hizo el boca a boca cinco horas.

-Sí, dijeron que estarías bien enseguida, pero quería asegurarme.

-Estoy emocionado. Lo recordaré cuando te patee el culo.

¿Esas flores son para mí?

-¡Ah, aún me va a patear el culo!

-¿Cuántas veces tengo que enseñarte esta lección, viejo?

-Adoro a los jóvenes. (TODOS GRITAN)

(GRITA)

-Gary, soy muy joven para que me pateen el culo.

Hay tantas cosas en la vida que aún no he hecho.

Espere, le pasaré la llamada.

(Puerta)

¿Quién es?

¡Ah! ¡Flats! -Es hora de patear culos.

-Gary, quiero que sepas algo, pero estoy muy asustado para acordarme.

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

-Vamos allá. -Vete, Gary,...

...no quiero que lo veas, será muy feo.

-¿Estás listo? -Espera.

Bien, estoy listo.

He dicho que estoy listo. -¿Eh?

-¿No me has oído, he dicho que estoy listo?

(RÍE) Eso hace cosquillas.

(RÍE)

Absorbo el golpe como si estuviera hecho de material esponjoso.

¿Sabes lo que eso significa? Mañana podré ir a trabajar.

¿Tienes algún siete? (MAULLA)

(Puñetazos)

-¡Ah!

-Flats, ¿estás bien? (TODOS) -¡Bien, bravo, hurra!

-No me vitoreéis a mí, compañeros, Flats ha sido la víctima aquí.

La víctima de una sociedad que recorre un violento camino...

...hacia ninguna parte, un camino que llamo camino de la violencia.

-Siento llegar tarde. ¡Oh!

Bob Esponja, no me puedo creer que hayas pegado a un alumno nuevo.

¡Voy a patearte el culo!