¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"LAS SOBRINAS CHALADAS DE ARENITA"

(Música)

Llave láser. ¿Eh?

No.

¿Eh? Ja, ja.

¡Uh! Ni de cerca.

(RÍE) No. No. No.

(RÍE) (GRUÑE) Muy bien, esto valdrá.

(Timbre)

¡Yo abro!

¡Sorpresa! ¡Oh!

(RÍEN)

¡Hola, hermanita!

-¿Qué tal? -Tiita.

-Arenita.

-Oh, no os esperaba hasta mañana por la mañana.

-Sé cuánto quieres a tus sobrinas, así que las traje un día antes.

-Bob Esponja, te presento a mi hermana, Rosy,

y a mis tres sobrinas.

Esta es Macadamia. -Un gusto.

-Avellana. -¡Un gusto!

-Y Pistacho. -Un gus...

(ERUCTA)

(RÍE)

-Chicas, este es mi amigo Bob Esponja.

Oh, qué angelitos más dulces.

(RÍE) Sí, sí, ángeles... Bueno, me voy pitando.

¡Libre!

-Han llegado demasiado pronto, aún no he terminado su regalo.

No te calientes esa cabecita,

yo seré el canguro de las niñas hasta que acabes.

Gracias, Bob Esponja, pero tengo que advertirte de algo

antes de que cuides de... (RÍE)

Ya, pero creo que sé algo acerca de cuidar a niños, Arenita.

(Nana)

(ERUCTA)

(ERUCTA)

Perdón.

Haced caso a vuestro tío Bob Esponja.

Di...

¡un cuento!

"Pececito rojo y los tres ositos marinos".

"Capítulo uno: Entrada forzada".

No malgastes saliva. -Y no te molestes.

-A algunos niños les gusta leer.

(A LA VEZ) ¡Pero nosotras preferimos echar pulsos!

EL GRAN PULSO

No aprietes muy fuerte, ¿vale?

(GRITA) ¡Ay!

¡Ah!

(Crujidos)

¡Ah!

(RÍE) Brazo roto.

-¡Ay! ¿Por qué no les enseñas la ciudad a las chicas?

¡Muy buena idea!

Las llevaré al lugar más divertido de todo Fondo de Bikini.

¡El Crustáceo Crujiente!

Señor Cangrejo, las sobrinitas de Arenita.

¿Sus sobrinas? (RÍE)

¿Y que trae a estas clientecitas tan bonitas a Fondo de Bikini?

Estamos visitando a la tita Arenita. -Queremos servir rancho.

-Un mesón como este debe de estar... (A LA VEZ) ¡Forrado de billetes!

(RÍE) Adelante.

En serio, adelante.

(Música)

(GRUÑE)

(GRUÑEN)

Este es mi compañero y mejor amigo, Calamardo.

Oh, niñas.

Oh, adultos.

-Este paisano es un infeliz. -No hay más que verle la cara.

(A LA VEZ) ¡Nos entran ganas de vomitar por todas partes!

(GRUÑE)

(CANTURREA)

¡Hecho! Tres muñecoburguers.

(RÍEN)

¡Ay! ¡Ay, ay, ay!

¿Puedes dejar de jugar a los disfraces

y hacer una burguer cangreburguer?

Ey, creo que te has disfrazado de mí.

Tenéis una pinta ridícula.

(RÍEN)

(RÍE) Usted es su peor enemigo. Bob Esponja, a partir de ahora,

no se permiten canguros en el Crustáceo Crujiente.

Y, señor Calamardo, vístete de Bob Esponja tu tiempo libre.

Ese lugar era un asco. -Un rollazo total.

-Llévanos a un sitio divertido.

(A LA VEZ) ¡O sufrirás los pinchos de Texas!

Oh, tenéis unos nudillos monísimos.

Ah, conozco el lugar justo.

BIENVENIDOS A LA LAGUNA VISCOSA

(Música)

¡Ah! Oled esas algas frescas.

Uy. (TITUBEA) Perdón.

(A LA VEZ) ¡Uh! ¡Ay!

¿Lo ves, Arenita?

No hay de qué preocuparse, ser canguro es algo facilísimo.

(RONCA)

Eh, tío Bob Esponja. ¿Eh?

Abre los ojos. ¿Ah?

Esto te va a encantar. ¿Eh?

(A LA VEZ) ¡Nuestra sorpresa de casa!

Nuestro regalo para ti. Sois un encanto.

Y no se deshará. -Porque está hecho de cemento.

¿Cemento qué?

Buena integridad estructural, pero un poco justo.

Lo siento mucho, tío. -Es demasiado pequeño.

-Pero te sacaremos de él.

(A LA VEZ) ¡Con nuestra bola de demolición!

¿Bola de qué? ¡Ay!

(A LA VEZ) ¡Uh!

(GRAZNA)

Vamos todos a mi casa a descansar un rato.

Ay...

(CANTURREAN)

Llegamos.

Peña, dulce piña. ¡Ay!

Llevo todo el día esperando para ver tu televisión.

Uy.

Patricio, podrías haberla visto mientras estaba fuera.

Se me olvidó cómo hacerla funcionar.

¡Enséñamelo! ¡Enséñame algo divertido!

¡Quiero ver cuentos! ¡Vamos, vamos!

¡Por favor! Ya está.

(Risas en TV)

No sé cómo recuerdas todos estos líos técnicos.

Ya, Patricio... Te presento a las sobrinas de Arenita.

Encantado.

(Aplausos en TV)

"Hola, niñas, ¿sabéis qué hora es?

La hora de cascar nueces".

Me encanta este episodio. Vaya sorpresa, hermanitas.

(A LA VEZ) ¡Patricio está viendo nuestro programa favorito!

(RÍEN)

Ah, por fin puedo relajarme...

¡Con trabajo!

(CANTURREA)

¡Ah!

Percebes.

(RÍE) Así está mejor.

(RÍE)

(GRUÑE)

(GRITAN)

Lancemos a este tarado... (A LA VEZ) ¡Por el tejado!

CÓMODO. SUEÑO. COMA. LANZAMIENTO

¡Despegue! ¡Au!

¡Au!

¿Quién quiere brownies?

(SORBE)

Voy a hacer otra hornada.

¡Au! -¡Au!

-Saquemos a este cara de torta. -Con la soga.

-¡Antes de que nos aplaste con su popa!

-Todos abordo del Mundo Guante.

-¡Ja!

¡Guárdame un brownie!

Estará de travesía... (A LA VEZ) ¡Todo el dichoso día!

¡Hola! ¡He traído a unos amigos!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Uh! Tendré que hacer más brownies.

¡Apartad! ¡Estáis tapándonos la vista!

(HABLAN A LA VEZ)

Oh, perdón, perdón, lo siento.

-Nosotras estábamos sentadas ahí. -¡Donde estás tú!

¿Cómo vais a echarme? (A LA VEZ) ¡Con un pulso!

EL GRAN PULSO

(Campana)

Preparados. Listos.

¡Pulso!

(Campana)

(Música)

¡Oh, un brownie!

(Campana)

(A LA VEZ) Oh. Me habéis guardado uno. Gracias.

Creo que la tele es mía.

¡Es un tipo malo! -¿Dónde está nuestra tiita?

-¡Nos largamos de aquí!

(A LA VEZ) ¡Queremos a Arenita!

(LLORAN)

-Tiita Arenita, qué lugar más horrible.

-Todo el mundo ha sido muy malo. -Nos han tratado fatal.

-No os apenéis, señoritas, he hecho un regalo para ti, para ti y para ti.

(Música alegre)

-¡Rabo de serpiente de cascabel! -¡Y armadura de armadillo!

-¡Nuestra tiita Arenita...! (A LA VEZ) ¡Es la requetemejor tía!

(RÍEN)

¡Yuju, yuju!

Lo siento, Arenita, creo que no soy un canguro muy bueno.

Intenté decirte la primera regla para ser canguro de mis sobrinas.

¿Cuál es? No seas su canguro.

(RÍEN)

(A LA VEZ) Adiós, tiita Arenita, adiós, Bob Esponja.

-Adiós, buen viaje de regreso a Texas.

Benditos corazoncitos malvados.

(Música alegre)

(SUSPIRA DESCANSADA)

(Gritos)

-¿Eh?

¡Oh, no!

¡Oh!

(A LA VEZ) Hola, mami, ¿nos has echado de menos?

-¡Pobre de mí!

"GUARDIAS DE INSEGURIDAD"

(Música)

MUSEO DE TODO DE FONDO DE BIKINI

¿Y bien, qué le parece? ¿No le encanta?

Señor Calamardo,

no puedo expresar mis auténticos sentimientos por su obra.

Soy consciente de que mi brillantez artística puede ser abrumadora.

Francamente...

(COGE AIRE)

¡Apesta!

Sí. ¿Qué? Pues escuche esto:

quizá este museo sea demasiado vulgar para esta obra maestra.

¡Oh!

¿Cómo se atreve? ¡Fuera!

¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!

Y llévese su cuadro "cutrefacto" con usted,

la colección de arte de este museo no tiene sitio para él.

¡Nadie quedarse con mi precioso cuadro!

¡Lo cogí!

No podría haber sido otro.

¡Dame eso!

(SE ESFUERZA)

¡Uy!

¿Qué estáis haciendo aquí?

Patricio es el nuevo guardia de seguridad del museo,

y está ofreciéndome una visita guiada.

(SE ESFUERZA)

(RÍE)

¿Él, seguridad?

(RÍE) Este museo es más tarugo de lo que pensaba.

(PIENSA) "Piensa, Calamardo,

si ese cabeza rosa de alfiler es la seguridad de este sitio,

entonces podría colar mi obra de arte ahí dentro".

¿Colar qué, dónde?

¡Piensa más alto, Calamardo, no se te oye!

¡Salid de mi cabeza!

¡Ay, ay!

¡Dame eso! ¡Ay!

(REFUNFUÑA)

Adiós, "bon voyage", sigue haciendo cuadros bonitos,

te echaremos de menos.

La primera sala de nuestra visita es...

(Música tensión)

¡Hala!

El vestuario de empleados.

¡Vives rodeado de lujo!

¿Sabes, Bob Esponja?, podrías ser mi asistente.

¿De verdad? Claro.

En esta caja de metal hay montones de uniformes, puedes mirarlos.

Voy a buscar mi llave.

¡Ponte este! ¡Vale!

(SE ESFUERZA)

¿Qué tal estoy? "Guardiástico".

MUSEO DE TODO DE FONDO DE BIKINI

Veamos, la regla número 1 de un guardia

es no dejar que los visitantes toquen cosas.

Ni tocar, ni sobar, entendido.

Regla número b: ¡Prohibido comer!

(GRITAN)

-Fila de uno, niños, fila de uno.

(GRITAN)

Pero las estampidas están permitidas.

¡Ah!

Y la regla más importante de todas

es no dejar que los visitantes roben.

Si ves a alguien sospechoso, échale una mirada fulminante.

(RÍE)

¡Ah!

Ahora tú.

(GRUÑE) ¡Ay!

(SE ESFUERZA)

Delicioso.

¡Oh! Lo conseguirás.

(Música)

Contempla esto, Bob Esponja.

Antes de reír tiene que haber un periodo "prehistérico".

¡Mira esto, cariño!

-Qué ejemplo más magnífico de la época de seguridad primitiva.

¡Casi se me olvida la regla número 4, nada de fotos con flash!

¡Ay, ay! -¡Ah!

Y esto es todo lo que sé del trabajo de guardia de seguridad.

(ERUCTA)

Ahora te enseñaré todo lo que no sé.

(Grillos)

Por aquí.

¡Hala, un molusco lanudo extinguido!

(Sonido de elefante)

Este pequeño se parece a mi Gary.

(MAÚLLA)

Es una lástima que no podamos tocar nada.

Bob Esponja, las normas no son para nosotros, somos de seguridad.

¡Hurra!

(RÍE)

Qué a gustito.

¿Eso es todo? ¡Vamos, haz algo!

(RUGE)

¿Por qué no quieres funcionar?

¡Ay!

(GRITAN)

Y aquí vemos los restos antiguos del gran imperio de...

¡Atlantis!

(Música triunfal)

¡Uh!

¡Nada de tocar las piezas, amigo!

(SE ESFUERZA)

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Ou!

(Música)

Lo siento mucho, señor. ¡Ay!

Mira, Patricio, una momia. ¡Mami!

(GIME)

No, Patricio, no es tu madre.

Me encanta tu nueva imagen. ¿Cómo está papá?

No he dicho nada.

(Gritos)

(GRITAN)

¿Estarán esos niños bien dentro? Claro, a mamá le encantan los niños.

Creo que esto es suyo, señor.

(GRITAN)

-Fila de a uno, niños.

¡Ah!

(Música)

¡Uh, uh, uh, uh!

¡Ah!

(A LA VEZ) ¿Qué está haciendo?

-¡Ah!

Estoy limpiando siglos de suciedad de este cuadro sin precio.

Va demasiado lenta. Sé cómo podemos acelerarlo.

Por favor, apártese por su seguridad.

¡Au! ¡Ay!

Ya está.

(Música)

¡Ah!

(GRITA DESESPERADA)

Ahora, a colgar mi obra maestra.

Ay, uy.

(TARAREA)

No sabía que tenían puesto un juego de ponle la cola al burro marino.

En este lugar hay de todo.

(RÍEN)

(TARAREAN)

¡Nada de fotos con flash!

(RESOPLA)

¡Oy, oy, oy, oy!

¡Ya!

¡Ah!

¡Ay!

¡El ganador!

¿Has visto a ese? Sí, no se permite correr, a por él.

¡Ay!

Por fin se han ido.

SOLO BASURA

(RESOPLA SATISFECHO)

Patricio, creo que está intentando...

¡Tocar ese cuadro!

¿Mmm?

(RÍE)

¡Ay, ay, ay! ¡Ahora está robándolo!

(IMITA SIRENA)

¡No hay salida!

(RÍEN)

¡Ah!

¡Alto, al ladrón!

¡Ay!

Este caso está despachado.

(INTENTA HABLAR)

Gracias, mami. Cuando quieras, guapo.

(A LA VEZ) ¡Ay!

(Música acción)

(JADEAN)

¡Nunca lo alcanzaremos!

¡El molusco lanudo!

¡Arre!

(GRITA)

Hala, venga, arre, vamos.

(RÍE)

Demasiado lentos.

(GRITAN)

-Fila de uno, niños, fila de uno. ¡Ay!

¡Ay!

(A LA VEZ) ¡Ay!

Hemos atrapado al más malo, cambio.

(Sirena)

Ay.

(TARAREA)

¿Oh?

Ahí, donde tiene que estar.

¡Es precioso!

¿Te gusta ese adefesio?

Es el mejor cuadro que he visto en mi vida colgado en un museo.

(RÍE)

¡Ya basta, chalado!