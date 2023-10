¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"SEGURO DE VIDA"

(Música)

(RONCA)

(Bocina)

¡Ay!

(MAÚLLA)

Sí, estoy roto.

(RONCA)

(GRITA)

(GRITA)

"Saludos. ¿Han sufrido recientemente algún accidente? ¡Eh, tú!"

Pues sí, lo he sufrido.

"Entonces, necesitas un seguro de vida".

¿Un seguro de vida?

"¡Eh! ¿Hay eco aquí dentro? Hazte un favor, chaval.

Firma aquí y estarás protegido".

No. Espere.

"Toma". ¡Oh! Gracias.

"Y, mientras lo haces, ¿por qué no compras dos?"

Vale.

(RÍE)

(Llaman a la puerta)

¡Uh!

Hola, Bob Esponja, en ropa interior. No importa.

Tengo tu correspondencia. ¿Qué dice?

Es mi seguro de vida. También te compré uno a ti.

¡Qué bien, un seguro de vida!

¡Un seguro de vida! ¡Un seguro de vida! ¡Un seguro de vida!

¡Un seguro de vida! ¡Un seguro de vida!

¿Qué es un seguro de vida?

No estoy seguro, pero creo que significa

que estamos protegidos el resto de nuestras vidas.

Nada puede dañarnos.

El contrato sabe legítimo.

¡Pero no me lo creo!

Vamos a intentar hacernos daño y lo sabremos.

¡Ja! Por fin algo que se me da bien.

(RÍEN)

Extraordinario.

Puedes pegarme todo lo que quieras

porque no me haces daño. Este seguro de vida funciona.

¡Me he vuelto irrompible! (RÍEN)

Sí, iré a las carreras de caballitos de mar.

(Risas)

¡Oh! No creo que me considere un playboy internacional.

(Risas)

(GRUÑE) (CONTINÚAN RIENDO)

¡Almohada!

¿Qué hacéis aquí perdiendo el tiempo, par de perezosos?

Estamos haciéndonos daño. ¡Toma!

Tienes una araña de mar en la cabeza.

No es una araña de mar, es...

Mi pelo.

(RÍEN)

¡Oh! Un segundo. ¿Haciéndoos daño? Esto va a gustarme verlo.

(RÍEN)

¡Alto, alto, alto, alto, alto!

Pensaba que habíais dicho que estabais haciéndoos daño.

Eso pretendemos.

Pues con esas almohadas blandas no vais a haceros nada.

Toma, prueba con esto.

Vale.

Calamardo no tenía razón.

No le he hecho daño, solo le he hecho desaparecer.

(GRITA ASUSTADO) ¡Una araña de mar!

¡Patricio, estoy resbalando, estoy cayendo!

¡No me he roto nada! Ahora yo.

¡Pierdo el equilibrio!

He sobrevivido ileso a una caída mortal.

Seguro de vida. ¡Más alto! ¡Más alto!

¿Qué? No te oigo. ¡Más alto!

¡Sube el volumen dentro de tu voz!

¡He dicho que más...!

Calamardo, ¿qué estabas gritando?

Trataba de deciros que debéis caer desde más alto. Oh...

¡Araña de mar!

(TOCAN)

RECLAMO DE MEDUSAS

(GRITA ASUSTADO)

¡Oh, mi bebé!

Ag... (SIGUEN TOCANDO)

Os lo pregunto otra vez. ¿Qué estáis haciendo?

Es nuestra prueba final.

Intentamos que las medusas nos piquen

para ver que no nos pasa nada. ¿Qué?

¡A mí! ¡Yo, yo!

¡Yo, yo! ¡Yo quiero! ¡Yo, yo!

¡Sacúdeme con tu veneno! ¡Atácame con tu zumo de dolor!

¡No, no, han sido ellos!

Ten cuidado, Calamardo.

Quizás tú deberías comprar un seguro de vida.

¿De qué me estás hablando?

Compré un seguro de vida para Patricio y para mí

y ahora no podemos hacernos daño.

¡Sí! Para probar el seguro de vida,

hemos construido un circuito de obstáculos superpeligrosos

al otro lado de la calle.

Lo llamamos el cortador de sushi.

(Trueno)

Calamardo, creo que necesitas esto más que yo.

Me gustaría regalarte mi póliza de seguro de vida.

Más te vale tener dos porque eres bastante patoso.

¿Es mejor tener dos seguros de vida? (GRUÑE)

¡Seréis chorlitos!

Ningún papel puede proteger a nadie para que no se haga daño de nada.

¡Bien, funciona! Eres intocable.

¡Ha sido pura casualidad!

¡Qué difícil es conducir!

(GRITA ASUSTADO)

(AMBOS) ¡Viva el seguro de vida! Estás mágicamente protegido.

¡Yuju! ¡Yuju!

Ha sido suerte, chiripa.

Os lo demostraré. Poneos ahí.

(GRITAN)

¿Lo ves, Calamardo? Eres inmune.

No te haces daño. ¡Sí!

Eres un Calamardo de hierro.

(AMBOS) ¡Seguro de vida! ¡Seguro de vida!

Vaya, no puedo creerlo,

pero por una vez tenéis razón, subgenios.

No puedo romperme. ¡No puedo romperme!

¡Soy indestructible! ¡Soy indestructible!

Mirad esto.

¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece a ti?

Estoy chocando contra una tapia. ¡Hala!

¡Oh! ¡Sí! Justo lo que necesitaba.

Llamaré a los pintores. ¡Un agujero! ¡Esto es genial!

¿Tres agujeros? ¡Esto es absurdo!

¿Habéis visto eso? He atravesado una tapia de ladrillos.

Soy duro como las uñas. ¡Vamos, mundo, atrévete conmigo!

¡Oh! Perfecto.

¡Ja! Un tipo duro.

¿A dónde vas, Calamardo? Fíjate en esto.

¿Te gusta tu sorbete, Gerber? No me llamo Gerber.

¡Oh, ya lo sé! Te llamas... ¿Cómo te llamas?

¡Eh! ¡Oh! Lo siento, deja que te ayude.

Qué raro, no he sentido nada.

Calamardo, no deberías lamer eso, tiene gérmenes.

No, los gérmenes no pueden hacerme nada.

No pueden hacerme daño.

De hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer ahora?

Voy a recorrer vuestro circuito de obstáculos superpeligrosos.

¿Sabéis por qué?

No. Porque ahora tengo... ¡Cuajo!

(GRITAN)

(AMBOS) Espera, ¿qué significa cuajo?

(Música rock)

(BOSTEZA)

(Continúa la música)

¿Qué hacéis, chavales?

Calamardo va a probar el cortador de sushi.

¿Para qué quiere hacer eso?

No se preocupe, tiene seguro de vida.

Nada puede hacerle daño. ¿Eh?

Así no funcionan los seguros de vida.

¿De verdad? Claro que no.

Seguro de vida es un dinero que el beneficiario recibe

cuando una persona muere.

Por cierto, ¿quién recibe su dinero? Vamos a ver...

No hay nombre. ¡Hurra!

Eugene H. Cangrejo. (RÍE)

¡Vamos, Calamardo! ¡Vuela alto! ¡Muere!

Preferiblemente, lo segundo. (RÍE)

¿Vuela o muere? ¡Calamardo, baja, no eres invencible!

¡Un seguro de vida no es lo que piensas!

¡Tenías razón! Solo fue suerte de chiripa.

¡Yo también estoy gritando!

¿Por qué estáis gritando, bobalicones?

¡No os oigo! ¡Cerrad la boca y miradme!

¡Baja, Calamardo, no lo hagas! ¿Queréis dejar de mover esto?

(GRITA)

¡No, no, no, no, no!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

(GRITA)

(Gritos)

Oye, Calamardo, ¿sabes qué he aprendido hoy?

Parece ser que una póliza de seguro de vida

no protege a una persona de las heridas. ¿Impresionado?

¿Impresionado?

Calamardo, ¿cómo has sobrevivido al cortador de sushi?

¡Ay! Fue por esto.

(GRITAN) ¡Araña de mar!

"PINCHA TU BURBUJA"

(Música)

ÚNICO SENTIDO

(GRITA ASUSTADA)

¡Aprende a conducir! ¡Eso intento!

Calma, Bob Esponja. Sí, señora Puff.

¡Eh! Nada calma más los nervios erizados que soplar burbujas.

(SOPLA)

¡Nada de soltar burbujas mientras conduces!

¡Fiu! ¡Oh!

(RÍE)

Bueno, ¿cómo lo he hecho? ¡Fuera!

¡Nunca conseguirás el carnet de navegación!

¿Eh?

Pe... Pe... ¡Jamás, jamás!

(LLORA)

Nunca aprobaré el examen de navegación.

Y nunca tendré mi carnet.

¡Y nunca disfrutaré del placer de una lancha!

¡Uh! Es muy bonita. -¡Oh, sí!

Es un turbo jet de 93 caballitos de mar de potencia

con 11 pistones más uno de salto.

(Ruido de motor)

Estamos hablando de un bólido con mucho músculo.

(Motor)

¡Me encanta tu lacha, Larry!

(TIEMBLA ANSIOSO)

(Música)

¡Oh! Hola, chiquillo.

Un día ideal para lavar la lancha.

¿Verdad?

(LLORA)

Oh...

No debería haberme puesto los pantalones cortos.

(SIGUE LLORANDO)

Hola, Patricio, ¿quieres dar una vuelta?

Ojalá pudiera, Bob Esponja, pero ahora mismo estoy con mi lancha.

Tu lancha, claro, Patricio. Hasta luego.

(TARAREA) ¡Pasa!

(SOLLOZA)

(SOPLA)

Eres un conductor muy bueno, Bob Esponja,

y mi estudiante favorito.

Aquí tienes tu carnet.

CARNET DE CONDUCIR DE FONDO DE BIKINI

¡Eh!

¡Oh!

Si fuera tan bueno conduciendo como soplando burbujas...

¡Eh! ¡Ya lo tengo!

(SE SORPRENDEN) ¿Qué es eso?

(Música)

¡Oh! ¿Cómo estáis?

(Continúa la música)

(Sirena Policía)

Buen día para navegar, ¿verdad, agente?

Señor, necesito ver su carnet de esa...

(RÍE) No hace falta carnet para conducir una burbuja.

Eh... Supongo que tiene razón. Continúe, ciudadano.

(Música)

(RONCA)

¡Gary!

¡No vas a creértelo! ¡He estado conduciendo todo el día!

¡Sí, conduciendo!

Primero bajé por la calle así...

Después giré a la derecha en rojo así.

¡Deberías haberme acompañado! Fue un sueño hecho realidad.

(RONCA)

(Llaman a la puerta)

Vengo a comprar una lancha burbuja.

-Yo también quiero una. -¡Yo quiero una!

-Y yo otra. -Yo también quiero una.

No sé si tendré bastante jabón para hacer tantas.

¡Por favor...!

Bueno, creo que podré usar mi reserva de jabón.

(RÍE ANSIOSO)

¡Marchando una lancha burbuja!

¡Oh! ¡Gracias!

-Estoy aquí abajo.

¡Quiero infundir miedo en los corazones de los demás conductores!

¿Tienes algo terrorífico en esa varita para mí, Bob Esponja?

Seguro que sí, Plancton. (SOPLA)

(RÍE) ¿No te has dado cuenta?

¡Ahora seré el rey de las calles! (RÍE MALVADO)

Infundir miedo...

-Sóplame algo que diga Larry a gritos, Bob Esponja.

¡Ahora mismo, Larry!

(SOPLA)

A eso le llamo un bólido con músculo.

-Me encanta tu lancha, Larry.

¡Oh! A esta velocidad nunca soplaré suficiente.

¡Yuju!

(SOPLA)

(Aplausos, vítores)

ESCUELA DE NAVEGACIÓN DE LA SEÑORA PUFF

Saludos, clase, me llamo...

(TRISTE) Señora Puff...

Ahora que todo el mundo conduce burbujas, nadie necesita carnet.

Creo que en este mundo

no hay sitio para una vieja profesora de navegación.

(Música)

¡Oh!

-¡Cuidado, señora! -¡Mire por dónde va!

-¡Eh, cuidadito! -¡Será pasota...!

(Sirena Policía)

Tengo que pedirle que se baje de la lancha, señora.

¿Sabe por qué la he hecho parar?

-¿Comprobó la matrícula y vio mis antecedentes?

-¿Qué? No, su vehículo ha sido retirado de la circulación.

Ahora que todo el mundo conduce lanchas de burbujas,

estas se consideran demasiado puntiagudas y afiladas

para circular legalmente.

-Pero nunca he conducido a una burbuja.

¡Escuela de pilotaje de burbujas!

ESCUELA DE PILOTAJE DE BURBUJAS

Que no sea Bob Esponja, por favor. Que no sea Bob Esponja, por favor.

Que no sea Bob. Por favor, que no sea Bob...

Hola, señora Puff. Tenía que ser él...

Debe de venir por las lecciones de burbuja.

No se preocupe, señora Puff. (SOPLA)

Aprenderá de un maestro.

¡Ay!

(ERUCTA)

(RÍE) Genial.

SALIDA

Ahora, para poner en marcha, mueva las piernas así.

(Música)

Buen arranque.

SALIDA

MURO

(Música)

¡Oh!

¡Ah!

(GRITA)

(GRITAN)

(Sirena bomberos)

SALIDA

¡Uf!

(Música)

¡Lo logré! Señora Puff, ya está lista.

¿De verdad? ¡Desde luego!

Solo tiene que aprobar su examen final, ahí fuera.

(Música)

Suave y tranquila. Fenomenal.

¡Hola!

-La verdad es que las lanchas de burbujas no están tan mal.

(RÍE) ¡Oh, no, señora Puff!

RAMPA DE ENTRADA EN LA AUTOPISTA

¡Ha entrado en la autopista en darse cuenta! ¡Cuidado!

(GRITA ASUSTADA) ¡Preste atención y cálmese!

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Ay! Oh...

¡Oh, no! ¿Qué pasará cuando lleguen a la superficie?

(Gritos)

¡Oh! ¡No más burbujas! ¡Quítamelas de encima!

No se preocupe. Aunque las burbujas causaran estos problemas,

las burbujas también los resolvieron.

Es una especie de fregado, supongo.

¿Lo coge? Fregado, jabón, burbujas. (RÍE)

Dame eso.

Las lanchas burbujas son demasiado inestables.

Han sido declaradas ilegales.

¡Que todo el mundo vuelva a sus lanchas de siempre!

Bueno, señora Puff, parece que, al final,

tendré que conseguir mi carnet de conducir.