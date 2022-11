¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL QUE SE DUERME, SE PIERDE"

(Música)

Ay... ¿Por qué no podré dormir?

Voy a repetirlo todo.

Leche caliente.

Máquina de ruido blanco.

(Sonido burbujas)

10 TONELADAS

Luz tenue.

Duerme, pequeño Calamardo,

échate una cabezada y todo y todos apestarán.

(Eructo)

(RÍEN)

¡Bien! ¡Bomba de burbujas! ¡A cubierto!

(ERUCTA)

(RÍEN)

¡Silencio!

¿Podéis bajar el volumen, psicópatas?

Hola, Calamardo, ¿cómo estás? De pena...

Llevo tres días sin dormir.

Eso es genial. No tan genial.

Mañana por la mañana tengo una audición

para la orquesta filarmónica de Fondo de Bikini

y soy un manojo de nervios.

¿Por qué no das un paseo? A mí me funciona.

Bueno, normalmente, brinco y grito cuando apareces así,

pero estoy tan cansado que voy a escuchar tu estúpido consejo.

¡No, Patricio!

¡No!

Tenemos que estar en silencio. (LE SUENAN LAS TRIPAS)

Dile a mis padres que los quiero. ¡Ay!

¡Al suelo!

(ERUCTA)

Ha sido una auténtica belleza.

Dar un paseo... Paseo...

CAMAS SUEÑECITOS

PARADA DE AUTOBÚS

MASCOTAS GUSALACEAS

(Balidos)

(GRUÑE)

Mi casa...

Bob Esponja, ¿qué está pasando? No lo sé.

(RONCA)

El pobre se ha quedado dormido.

Creo que vamos a quedarnos un buen rato aquí. Hasta mañana, Patricio.

Ay... Sí... Debería irme ya.

(RONCA)

(MAÚLLA)

Oh...

(TODOS RONCAN)

¡Quiquiriquí!

(MAÚLLA)

(BOSTEZA)

(GRITA ASUSTADO)

¿Dónde está mi alfombra? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué soy?

¡No lo sé! ¡Ay, ay, ay, ay, doy vueltas!

¡No lo sé! Patricio, cálmate, estás en mi casa.

¡Oh! Y esa es tu alfombra. ¡Es verdad!

¡Alfombrita, alfombrita, alfombrita, alfombrita, alfombrita, alfombrita,

alfombrita, alfombrita, alfombrita...!

¡Calamardo, es la hora de despertarse!

¡Despierta, pequeño Calamardo!

Calamardo no se despierta.

¡Alfombrita, alfombrita, alfombrita, alfombrita!

(GRITA) ¡Despierta, Calamardo, despierta!

Deberíamos despertarlo.

(AMBOS) ¡Despierta, despierta, despierta, despierta!

(GRITAN) ¡Despierta! (RONCA)

(TOCAN MUY ALTO) (GRITAN) ¡Despierta!

(SIGUE RONCANDO) Patricio, esto es malo.

Calamardo no llegará a su audición para la orquesta filarmónica.

¿Qué podemos hacer?

Pues tendremos que crear otro Calamardo en un laboratorio.

¡Patricio, eres un genio!

(Música misteriosa)

(RUGE)

¡Eureka!

No, Patricio, no ha salido bien.

¡Hemos intentado todo lo que hay bajo el mar y hemos fallado!

Si pudiéramos colarnos dentro de Calamardo

y manejarlo como una marioneta... ¡Eso es!

Podríamos colarnos dentro de él y manejarlo como una marioneta.

¿De quién es esa idea tan tonta? Tuya.

Pues me suena bien.

Y DESPUÉS...

Patricio, tú entrarás primero y manejarás sus brazos y piernas.

Yo manejaré su cerebro. Vale.

(RÍE) ¡Qué cosquillas!

¿Cómo te sientes? Nada mal.

Súbete a mis hombres.

Patricio, voy a ver si puedo hacer hablar a Calamardo.

(VOZ DE CALAMARDO) "Me llamo Calamardo

y creo que Bob Esponja es un bobalicón".

(RÍE)

(RÍE)

¡Vaya! Suenas más parecido a Calamardo que el mismo Calamardo.

Patricio, tenemos una cita con la filarmónica de Fondo de Bikini.

¡En marcha!

Cuidado.

Despacio.

¡Eh!

Izquierdo, derecho...

(Música)

Disculpe.

(GRITA)

Perdone.

¡Eh, pies ligeros! Estás en una zona prohibida para bailar.

Lárgate. ¡Ay!

Acabo de darme cuenta de que no sé dónde está el auditorio.

Vamos a preguntar.

(VOZ DE CALAMARDO) "Perdone, señora, ¿dónde está el auditorio?"

Joven, tú no necesitas un auditorio. Necesitas un hospital.

-¡Por el gran Neptuno, eres horroroso!

-Dirijo un espectáculo de monstruos y eres justo el número que necesito.

-Mami, mira, es Frankenstein.

(Murmullos)

FILARMÓNICA

¡Patricio, ese autobús va al auditorio!

(Música)

Patricio, ¿tienes cambio? Un segundo.

¡Ag!

¡Eh! No nací ayer. Faltan tres.

La gente hace lo que sea con tal de no pagar.

Y MOMENTOS DESPUÉS...

(Música)

¡Y no vuelvas!

-Vaya, ese director es brutal.

(BALBUCEA) ¿Quién es ese raro?

-Este es el señor Calamardo. Parece ser que es clarinetista.

-Entendido. ¿Estás listo?

¡El clarinete! ¿Dónde está el clarinete?

Lo tengo yo.

¿Por qué lo has puesto ahí?

Porque es que estaba pensando en el momento de tocarlo.

Veamos. La habilidad para tocar el clarinete

debe de estar en algún lugar de este cerebro. Es cuestión de estrujarlo.

(Música desafinada)

(GRUÑE) ¡Sí, gracias, siguiente!

(Música afinada)

¡Es magnífico!

¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy?

¿Estoy en la audición? ¡Estoy tocando, pero...!

No puedo, no puedo controlarlo. Creo que he sido poseído por algo.

¿Qué está pasando? ¡No sé qué está pasando!

¡Estoy perdiendo el control!

¡Debo recuperar el control!

Un estilo interpretativo inusual,

pero aún así, suena magnífico.

No creo que pueda manejar este cerebro mucho tiempo más.

¡Yo tampoco, Bob Esponja!

¿Qué ha sido eso? ¿Bob Esponja? ¿Patricio?

¿Estáis dentro de mí? ¿Cómo ha ocurrido eso?

¡Salid de mi mente, salid de mi cuerpo!

¡Fuera!

(AMBOS) ¡Hola!

¡Os voy a dar una paliza a los dos que vais a ver lo que es bueno!

¡Eres un mago! ¡Un mago de la música! Yo...

¡Sí, sí! ¡Llévanos al éxtasis, maestro!

Envidio a la gente vulgar

porque estáis a punto de tener el glorioso honor

de oírme interpretar la sinfonía número 5,

en do sostenido menor, de Gustav Moluscut,

porque ahora tengo el control absoluto.

(Música desafinada)

MÁS TARDE...

(RONCAN)

(Música clarinete)

¿Eh?

(RUGE)

"CATERING CRUSTÁCEO CRUJIENTE"

(Música)

CATERING CRUSTÁCEO CRUJIENTE

(Música)

No puedo creer que me haya dejado convencer.

¡Oh, vamos, señor Calamardo!

Esta es una forma estupenda de que ganes un dinero extra

y de que yo gane un montón. (GRITA)

¿Alguna idea para esto?

¿Qué le parece esta? Perfecto.

Ahora, sal ahí y da de comer al resto de los niños.

(Alboroto)

Todos parecen repletos de gérmenes.

Claro que están repletos de gérmenes, son niños.

¿Por qué crees que llevo esta funda de látex de cuerpo entero?

(RÍE) De acuerdo. Bueno, allá voy...

(COGE AIRE)

¡Burguer cangreburguer!

¡Estás contaminando la comida! ¡Coge solo una!

(ESTORNUDA)

¡Yupi!

¡Me ha contaminado entero!

(Alboroto)

(VOMITA)

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Hola, niños, soy el payaso! (GRITAN ASUSTADOS)

(GRITA) ¡No!

¡No! ¡No!

¡Eh! No te pago para que juegues al escondite.

Estos niños quieren entretenimiento. ¡Baja aquí!

Quiero un animal de globos.

(Música)

(COGE AIRE)

¿Qué es esto? Una piedra.

¡Eh, niño de cumpleaños! Dale un golpe a la piñata, hijo.

(RÍE) No le pegues al viejo Señor Cangrejo, hijo.

Tienes que darle un golpe a la piñata.

¡Mi dinero!

¿Es que tengo pinta de piñata, chico?

¡Sí! ¡A por él!

(RÍE DESAFIANTE)

(GRITAN)

(RÍE) ¡Más arriba, más arriba!

(Música rock)

No olvides descalzarte antes de saltar.

(GRITA)

¡Ay! Tenemos que salir de aquí, Señor Cangrejo.

¡Los niños son peligrosos! Me han arrancado la cabeza.

(SE ASUSTAN)

Quizá deberíamos huir de aquí. ¡Quiero mi tarta de cumpleaños!

(GRITA ASUSTADO) ¡Tarta, tarta, tarta!

¡Vámonos! ¡Evaporémonos de aquí!

(GRITAN ASUSTADOS)

Por fin. ¿Sois los del catering de lujo

que contraté por una suma de dinero sumamente extraordinaria?

¡Sí! ¡No!

¡Sí! ¡No!

¡Sí!

¡No tengo tiempo para estas niñerías!

Tengo una mansión llena de invitados de clase alta

esperando un catering de clase muy alta. ¿Sois o no sois vosotros?

Indudablemente, señora. Somos su catering de clase alta.

¿Y dónde están vuestros esmoquins? ¿Esmoquin?

Denos un momento para vestirnos, buena señora.

¿De dónde vamos a sacar los esmoquins, señor?

De ti.

(Música)

Mi tinta...

Listos para servirla, señora saco de diner...

Quiero decir, señora. Muy bien.

Aquí tiene su pago.

PÁGUESE AL SEÑOR CANGREJO 50 000

(RÍE EMOCIONADO)

No puede aceptar ese cheque, no somos el catering de clase alta.

Seremos lo que haga falta ser para ganar dinero.

A menos que quieras volver a la fiesta infantil.

(Niños gritando)

(LOS TRES) ¡No! Lo que pensaba.

Comenzad a servir, muchachos.

Este lugar brilla muchísimo.

Sí, y la gente también.

Es imposible que estas personas

piensen que nuestra comida basura es de clase alta.

¡Je! Podrías tener razón.

Bob Esponja, encuentra algo para darle brillo la comida.

¡Brillo! Entendido, Señor Cangrejo.

Bien. Ahora voy a explorar el terreno, señores.

¡Quiero mi tarta de cumpleaños!

¡Qué miedo! ¡Por el espíritu de Neptuno!

¡Quiero mi tarta, quiero mi tarta! Tranquilo, niño, tranquilo.

Cálmate, ¿quieres? Tengo tu tarta. ¿Seguro?

Sí, sí.

Tu tarta de cumpleaños está justo ahí.

¿Dónde? Yo no veo ninguna.

(RÍE) No volveremos a verlo en un buen rato.

¡Ah! ¡Quiero mi tarta, quiero mi tarta!

¡Quiero mi tarta, quiero mi tarta! ¡Quiero mi tarta!

(FURIOSO) ¡Quiero mi tarta de cumpleaños!

(GRITA)

(RESPIRA AGITADO)

¿Qué le parece esto, Señor Cangrejo?

Lo llamo "cangrepaté". Tiene clase, ¿verdad?

Sírvelo caliente, Patricio.

Bob Esponja, ¿estas joyas estaban por aquí?

Sí. Me dijo que le diera brillo a la comida,

así que encontré unas cosas brillantes como guarnición.

Tengo más. ¿Qué?

¡Bob Esponja, no puedes ir por ahí

cogiendo las joyas caras de la gente!

Lo siento, Señor Cangrejo, solo estaba haciendo lo que me pidió.

¡Oh! No te preocupes.

Solo dime de dónde has sacado estas gemas.

¡Ah! Arriba.

Fui a la izquierda, después a la derecha,

después dos y tres a la derecha y después arriba,

y 18 veces más a la derecha,

después di cuatro saltos mortales, rodeo a la izquierda y...

Y llegué.

Vale...

¡Comida de lujo! ¡Comida de lujo aquí!

Deliciosa.

Me encantan las cosas deliciosas. ¡Me toca!

(BALBUCEA)

Tomaré una loncha de eso.

¡Mía! (GRUÑE)

¿Quién quiere comida?

Soy un pelele sin cerebro con comida que trabaja para un señor que...

(Música)

¡Ejem! Toma, princesa.

Vamos allá. (TOCA)

¡Eh! Esperad. (SIGUE TOCANDO)

¡Ah! ¿Que es abajo?

Nunca había oído hablar de un quinteto en marcha.

¡Esperadme! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais?

¡No, no, no, aquí! ¡Eh, esperadme! ¡Esperadme!

¡Un momento, un momento, un momento, un momento!

Veamos. ¿Qué dijo?

18 veces a la derecha y luego cuatro o cinco a la izquierda.

¡Quiero mi tarta! (ASUSTADO) ¡Ay!

¡Suéltame! ¡Ya basta!

¡Si no me das mi tarta de cumpleaños, encenderé todos estos fuegos!

¡Dámelos!

Un niño como tú no debería jugar con fuegos artificiales.

Son demasiado peligrosos.

Vaya... Nadie se ha preocupado por mí por explicármelo.

Es como si fueras mi padre de verdad. (EMOCIONADO) ¿Puedo abrazarte?

Oh... "¿Señor Cangrejo?"

(GRITA ASUSTADO) ¡Rápido, aquí dentro!

¿Por qué, papá? (GRITA)

ROPA SUCIA

"¡Señor Cangrejo!" ¿Qué? Sí, señora.

"Señor Cangrejo, parece ser que tenemos algún problema

con el servicio de comida".

¡Mío, mío!

¡Mío, mío!

Enseguida, voy a echar un vistazo.

Solo tengo que encontrar algo por aquí.

Veamos. ¿Dónde estaba?

Cuatro saltos mortales y rodar por el suelo, creo.

(GRITA)

(GRUÑE)

¡Patricio, no! La comida es para los invitados.

(TOCA)

(SOPLA FUERTE)

Entonces, me quedé...

¡Esto es inaudito! -¡Batalla de comida!

(Alboroto)

¡Oh, cielos!

(ERUCTA)

Este debe ser el sitio. ¿Hola?

Eh... Esto es... ¿Una cama de agua?

¡Tarta de cumpleaños! ¡El niño!

¡Hola, papá!

¡No me llames eso y deja de saltar! Vas a pincharla.

¡Huy! ¡Vale, papá! Ven aquí...

¿Por qué no te...? ¡Papi, vamos!

¡Oh! ¡Otra vez, papi! ¡Vamos!

(Alboroto)

¡Alto del mundo! ¡Estáis arruinando mi...!

¡Ay! ¡Esto es el colmo!

(GRITA FURIOSA)

Rodar por el suelo.

¡Salto mortal! ¡Llega la comida!

¡Un placer!

¡Vuelva aquí!

(GRITAN ASUSTADOS)

(GRITA)

(RESPIRA AGITADO)

(GRITA)

(HUELE) ¡Los cohetes!

(Música)

(TODOS GRITAN)

¡Sí!

¡Mi tarta! ¡Mi cheque!

¡Mi fiesta! (RÍE)