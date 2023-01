¿Estáis listos, chicos?

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡Más fuerte!

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡U!

# Él vive en la piña, debajo del mar.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# Cuerpo amarillo, absorbe sin más.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# El mejor amigo que puedes tener.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# Igual que los peces, él puede flotar.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja! # -¿Listos?

(TODOS) # ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja ya llegó! #

¡Ja, ja, ja!

"SANEAMIENTO INSANO"

¡Ah, solo eres basura inmunda!

¡A la bolsa, basura inmunda! Ja, ja, ja.

¡Ah! Zumo de basura.

Sería mejor que usáramos otra bolsa de basura,

señor Cangrejo, esta está llena. ¡De eso nada!

¡No voy a pagar otra bolsa de basura!

Deberías tener la espalda más ancha.

¿Echármela a la espalda? ¿Así?

Oh, deja que te ayude.

¡Ja, ja!

¡Deja que lo intente!

¡Por todo lo alto! Esto funciona. Ja, ja, ja.

¡Por todo lo alto, señor Cangrejo!

¡Ah!

"INSPECTOR DE BASURA"

Atención, base, hemos encontrado a los basuroforajidos.

Au.

Ay.

Lo que pensaba, tratando de ahorrar en bolsas de basura.

No sé de qué está hablando, señor.

¡Llámeme inspector de basuras y no señor!

Para eso fuimos a la escuela de basuras.

(AMBOS) ¡Luchando contra la inmundicia!

Lo que usted diga, inspector.

Lo que digo es...

¡Que ha sido declarado culpable de cicateo

y arrojamiento flagrante de basura!

Su sentencia es recoger toda la basura

de Fondo de Bikini con eso.

Eh... Con eso.

Lo que digan, señores inspectores.

(INTERCOM) "A todas las unidades,

código 3 cerca de los Llanos de Bikini."

Alguien no está separando para reciclar.

¡En marcha!

¡Ya habéis oído a los inspectores, id a recoger esa basura!

Pero el castigo es para usted.

Prefiero pensar que es nuestro castigo,

y nosotros quiere decir: ¡vosotros!

¡Manos a la obra!

Haré lo que diga, pero que sepa que estoy muy ofendido.

Me parece estupendo.

¡Eh! Eso ha estado cerca, ¿eh?

Hasta luego, pequeño.

¡Estúpido y apestoso camión de basuras!

¡Oye, Calamardo! ¡Ah!

Todo este aire fresco le sienta de maravilla a mis agujeros.

(SILBIDOS)

¡Ahora me toca a mí ir detrás!

Ja, ja, ja. Todo tuyo.

Ah, esto está bastante bien.

¡Ay, ay!

¡Ay, ay, ay!

¡Bob Esponja, ten cuidado por dónde vas!

No estoy conduciendo, Calamardo, sabes que no tengo carné.

¡Ay, ay, ay!

¿Listo para probarlo?

No importa, probaremos esta.

No se preocupe, tenemos lanchas...

"RESPONSABILIDAD"

¡Ah!

¡Achís!

¿Te has divertido?

¡Sácame de este montón de inmundicia!

Mírame, estoy hecho un asco.

Oh, toma, usa este desinfectante de manos.

¡No, no, no! ¡Espera, espera!

Ojalá... ¡Eh! Esto no está nada mal.

Vamos a meter toda esta basura asquerosa en el camión

y salgamos de aquí.

¡Cuidado!

Lo siento, Calamardo.

¡Ay! Qué muñequito más bonito.

Puede ser la mascota de nuestro camión

e ir con nosotros en la cabina.

Oh, una idea genial.

Por qué no lo pongo yo delante

mientras tú recoges el resto de basura.

Gracias, Calamardo.

"Quiero divertirme."

¿Eh?

"Quiero sacar notas guays."

Entonces deberías dejar de decir "guays".

"Quiero destruirte."

¿Qué pasa? ¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

¡El muñeco está poseído! ¡Ah!

¡Ay! ¡Ay!

¡Ay, ay!

¡Es divertidísimo, tienes que probarlo!

Olvídalo, Bob Esponja,

no tengo ninguna intención de meterme en ese vagón inmundo...

¡Ay, ay!

¡Ay, ay, ay!

Mis vísceras, ay.

Ay, mira, encajamos.

Ja, ja, ja.

¿No te parece acogedor?

Que se acabe esta pesadilla.

¡Ay, ay!

(Música alegre)

Hemos hecho un buen trabajo.

Fondo de Bikini parece muy limpio.

Una casa más y por fin me despediré de esta porquería de vida.

Vamos a meter esto en el camión y salgamos de aquí.

¡Oye! ¡Ah!

¡No os acerquéis a mis cosas, hombre!

Estas no son tus cosas, Patricio, es basura,

y hay que tirarla en el camión de la basura.

¡No, es mía!

¡Tráemelo!

¡Qué divertido, guau, guau!

¡Deja en paz al perro y ayúdame a meter esto en el camión, anda!

¡Palo traidor, malo!

¡Suelta eso!

¡Ayúdame, Bob Esponja!

¡Aguanta, Bob Esponja!

¡No toquen mi lata!

Hala, Patricio, debes estar yendo al gimnasio.

Sí, la tarjeta del gimnasio que me compraste

está dando resultado.

Deja de aliarte con los malos.

Oh, no es malo, Calamardo, es mi mejor amigo.

Después de ti.

¿Y si dejamos que Patricio se quede con su basura?

No, los inspectores de basura dijeron

que teníamos que recoger toda la basura de la ciudad,

y eso es lo que vamos a hacer.

¡Nadie toca mi basura!

Sí eso es lo que quieres...

Ha llegado el momento de llevar a Patricio al basurero.

Calamardo, suenas muy agresivo.

¡Entrando en modo de batalla!

(Música de acción)

¡Oh, no!

Es tu última oportunidad,

danos tu basura o serás tú el que acabe en el cubo.

¡Ja! No me digas. Pues tú eres... Tú eres...

¡A luchar! ¡Ja!

Recoger la basura es un trabajo duro.

Ja, ja, ja.

¡Oh!

¡Dame tu basura!

¡No! ¡Es mía y me encanta!

¡Dámela!

¡Jamás!

¡Para de una vez!

¿Qué estáis haciendo?

¡Estáis echando a perder mi trabajo!

¿Eh? ¿Todo su trabajo?

Llevo todo el día sumergido en basura

y la culpa es suya.

¡Guerra de basura!

¡Eh!

Oh, no.

¿Podéis recoger eso?

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja, ja!

Detesto al muñeco.

"LA CAZA DEL CONEJITO"

(TARAREA)

Oh, soy el chef más ingenioso de esta casa.

Aquí tiene, señor, la especialidad de mi casa:

ensalada braseada a la Calamarda.

¡Oh, perdone "moi", le pido disculpas, "monsieur"!

Se me ha olvidado el perejil para la guarnición.

Oh, no te enfríes, querida delicia.

¡Ay, ay!

Típico, siempre se me olvida algo.

¡Un conejito de mar!

¡Ay!

¡Ay!

Es un bicho voraz. Está acabando con mi fantasía de chef francés.

¡Ay!

Ja, ja, no, que tengo muchas cosquillas.

Ja, ja, ja. Ay.

¡Mi braseado a la Calamarda!

Ay.

Je, je, je.

(J. Strauss "El Danubio azul")

¡Ah, le declaro la guerra a los conejitos!

¡Ah!

¡Voy a sepultar este conejo!

Ay. Je, je, je.

¡Ahí va!

¡Hala, esa es la berenjena más fea que he visto en mi vida!

No creo que a Calamardo le importe que pruebe una poquita.

Ven aquí.

¡Ay, ay, ay!

¡Ay, ay!

(Música alegre)

Je, je, je, va a caer directamente en mi trampa.

Ja, ja.

Ay, ay.

Hola, Control de Trampas,

tengo un conejito acorralado en mi jardín,

necesito ayuda.

¿Tenía que atraparlo así de fácil?

¡Exijo la liberación de esta pobre criatura del bosque!

Que sepa que él también tiene derechos.

Esto no es asunto tuyo, Bob Esponja, date el piro.

¿Lo quiere? Quédeselo.

Me ahorra el viaje a la incineradora.

¡Hurra!

"FELIZ"

Te lo advierto, Bob Esponja,

aleja ese inmundo animal de mi vida si no quieres...

¡Verdura!

Es lo que te gusta, ¿verdad, conejito?

Vemos qué tenemos en la nevera.

Huy, no me quedan verduras, pero tengo algo aun mejor,

la comidita de Gary. Bien.

¿Le gusta a mi conejín su comidita?

No te gusta la comida de Gary, lo entiendo.

¡Te conseguiré verduritas! Enseguida vuelvo.

¡Conejín, tengo una sorpresa para...!

¡Ah!

Tengo que asegurar toda la casa contra dentelladas.

La salsa picante servirá.

Ji, ji, ji.

¿Eh? ¡No, no, no!

¡Extintor!

¡Mis cómics! ¡Hiya!

¡Tengo que librarme de toda la salsa picante!

¡Ah!

¡Ay, ay, ay!

Vamos a ver, agua, dentro.

Cama elástica, dentro.

Afilador de dientes de conejo, dentro.

Una máquina de sumar para multiplicar.

Ja, ja, dentro por tres.

Ahora el conejito estará encantado de quedarse en su jaula.

¡Ah!

No le gusta la jaula.

Comprobado.

¡No, no, conejito, no te metas ahí o te perderás!

Necesito mi cazamedusas, ¿dónde lo habré puesto?

Seguramente se me haya caído por aquí.

¡Ya lo tengo! ¡Hola!

Patricio, ¿te has caído entre los cojines otra vez?

No, Bob Esponja, me he caído entre los cojines.

Pero tengo una solución para tu problema conejil.

Me encanta cazar.

¡Ay, no, no! ¡Por favor, no!

¡No rompas eso, por favor!

¡Escucha, Patricio, se acabó la cacería!

Ya puedes salir.

No veo por dónde voy.

¿Cómo salgo de aquí? (LLORA)

Bob Esponja, ¿dónde estoy?

¡Quédate donde estás, Patricio, tengo una idea!

¡A la tienda de mascotas!

¡Gracias!

Patricio, he comprado otro conejito

para que el primero salga de su escondite.

¡Hurra!

(Música de tango)

No te muevas, Patricio, ya te veo.

Oh, gracias, amigo.

Ah, conejitos. Ja, ja.

Je, je, je.

Uno, dos.

¿Tres?

¡Más conejitos!

¡Bravo!

Oh, no.

Patricio, comienza la cacería.

(Música alegre)

¡Regresad, conejitos!

Esta es la última zanahoria.

"C'est la vie".

¡Un paso más y acabas horneado al asado!

Quiero decir, ¡asado al horno!

Oh... ¿Qué está pasando?

No te preocupes, Calamardo.

Sí, venimos a ayudarte.

¡Están creciendo!

¡Ay, ay, ay!

Control de Plagas... ¡Salvadme!

Ay...

¡Salid de mi casa!

Esto les hará salir.

Ay.

Siento lo de tu casa, Calamardo.

Sí, lo acabamos de saber.

Je, je, je.

¡Soy un conejito, soy un conejito!

¡Soy un conejito, soy un conejito! Claro, señor Calamardo.

Usted tranquilo. Soy un conejito.

¡Soy un conejito, soy un conejito!