PATCHY EL PIRATA PRESENTA...

-Hola a todos. Este es un especial de "Bob Esponja".

ESPECIAL "BOB ESPONJA"

-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

BOB ESPONJA EN EL SALVAJE OESTE

-Dejad paso. (EMITE RUIDOS)

-Estás mucho mejor así.

(EMITE RUIDOS)

-Su burger cangreburger, señor. -¿Siempre sirve la comida...

...de este modo? -Así, con una sonrisa, sí, señor.

-Atención. Que se sepa a lo largo y ancho de este mundo.

¡Vienen los moluscos! ¡Arre! ¡Arre!

¡Vienen los moluscos! ¡Vienen los moluscos!

¡Vienen los moluscos! -¡Los moluscos! ¡No!

-¿Moluscos? ¿Qué moluscos? -No viene ningún molusco,...

...¿verdad, Patricio? -No, solo estaba imitando...

...a mi famoso tatara tataratío Patricio Red Bead.

Cabalgó por las calles avisando a Fondo de Bikini de la llegada...

...de hordas de boraces moluscos comehombres.

¡Vienen los moluscos! ¡Vienen los moluscos!

-Fue una pena que nadie lo escuchara.

-¿A qué viene tanto jaleo de este viejo loco?

(AMBOS) -¡Ah!

-No sabía que tenías un pariente famoso.

-Lo mejor de todo es que ya no tengo que conseguir nada...

...en la vida; mi tío ya lo hizo por mí. Te quita la presión.

-Eso no es nada. Mi tatara tataracangrejo inventó...

...lo más grande del cambio suelto: el sistema de cartera derrochadora.

Permitid que os lo muestre. Bob Esponja, ¿qué tal un aumento?

-Caramba, gracias, señor Cangrejo. -Observad. ¿Lo veis?

-¿No duele? -Siempre.

-Vaya, yo no tengo a nadie famoso en mi familia.

-Entonces tienes suerte de tenerme a mí como amigo, o tu vida...

...sería como una concha vacía.

-Apuesto a que eres el antepasado famoso cubierto de caca de alguien.

Nunca me había dado cuenta de lo triste y vacía que era...

...mi vida hasta que mis amigos me lo indicaron.

-¡Iah! -Hola, Arenita.

-¿Pasa algo, Bob Esponja? Pareces más triste que una rana toro...

...llena de gaseosa. -¿Tienes algún pariente famoso?

-Mi tataratía, Rosi Mejillas, fue la primera ardilla en descubrir...

...petróleo, en Texas. -Que alguien se lleve...

...a esa ardilla de ahí.

-Parece que todo el mundo tiene un pariente famoso, menos yo.

-Apuesto a que hay alguien famoso en tu árbol genealógico.

-Está mi tío Sherm. Podía meterse una sandía por la nariz.

-Ese no es el tipo de famoso al que me refiero.

Vamos a escarbar un poco en tu árbol.

"Historias de familias de Fondo de Bikini".

Vamos a ver: Espiga, Espina, Esponja. ¡Aquí! Es una estatua...

...de Buck Esponja. -Nunca he oído hablar de él.

¿Tiene su propia estatua? -Dice que salvó a la ciudad...

...de Barranco de Tirofijo. Así se llamaba Fondo de Bikini...

...en los tiempos del Oeste. Era una ciudad que vivía bajo...

...la tiranía de un sinvergüenza hasta que un forastero llegó...

...a la ciudad.

-¡Guau! La gran ciudad. Llegó la hora de hacer mi fortuna.

-Todo el lugar estaba gobernado por ese maldito canalla, Tirofijo.

-Caramba. Este sitio es grande y elegante.

Ahí va, tienen una heladería. FUNERARIA PARLOR TIROFIJO

Tomaré un helado de vainilla. -Usted es nuevo, ¿verdad?

-Sí, acabo de bajar del tren. -No me diga.

(Música)

-El negocio va bien hoy.

-Buenas a todos. -Estupendo, otro palurdo.

-Cóbrale doble por la bebida. -Hola, amiguitos.

¿Está ocupada esta banqueta? -Sí, acaba de sentarse...

...en ella un pitufino. -¿Qué le pongo, forastero?

-Deme un trago de leche. -¿Leche?

-2%. -¿Cree que podrá con ello?

-Bebo esto todos los días. Entre los labios y a través...

...de las encías. Cuidado, solitaria, ya va, prepárate.

Qué buena. -¿Qué te trae al Barranco...

...de Tirofijo, forastero? -Extraño sería más correcto.

-Soy Buck Esponja. Vine a abrirme camino en la gran ciudad.

Vine por el trabajo. -Estás contratado. Atención,...

...os presento al nuevo sheriff. (TODOS) -¡Bien!

-¿Sheriff? No vine a por el puesto de sheriff, sino por el...

...de cocinero. En casa soy conocido por mi chile picante...

...brillante nunca irritante. El chile más sabroso del Oeste.

-Sin ofender, tu chile es terrible. -¿En el buen sentido?

-No, en el peor de los sentidos. Ya te hemos dado la placa...

...y la ley del Oeste dice que nos se admiten devoluciones.

-¿Desde cuando? (CHISTA)

-Así que eres el nuevo sheriff. -¿Qué le pasó al antiguo?

-Está en la Colina de la Bota. -¿Por qué?

-Porque la del Viejo Árbol Muerto estaba llena.

-¡Que viene! ¡Viene Tirofijo!

(TODOS) -¡Tirofijo! (AMBOS) -¡Tirofijo!

-¿Quién es Tirofijo? -Yo te diré quién es,...

...pero lo haré con una canción. Maestro, si no le importa.

Oh, Barranco de Bikini fue un lugar muy especial.

Hasta que un día Tirofijo apareció cabalgando a la ciudad.

Cabalgando a la ciudad.

¡Ha robado sin piedad! ¡Me ha bajado el pantalón!

Y a las chicas ha hecho llorar.

Ese abusón con mi salón,...

...si termina nuestro plazo, se va a quedar.

Y si no hacemos nada, muy pronto...

Con toda la ciudad se va a quedar...

...sin que nadie lo pueda remediar.

¿Creéis que es gracioso?

Pues os voy a decir algo.

No reiréis tanto cuando veáis... ¡Oh!

Su... ¡Oh!

Gran... ¡Ay!

Gran... ¡Ah!

¡Ojo rojo!

¡Ojo rojo!

-Ese soy yo, Plancton Tirofijo. -¿Quién?

-¡Acabamos de cantar una canción sobre él!

-¿Qué estáis mirando?

-¡Oh, vaya!

-¡Levantaos, vosotros dos!

He venido a por mi dinero, señor Cangrejo.

(RÍE) ¿Cómo se supone que voy a mantener la escritura...

...de mi salón si me quitas los pagos de mi hipoteca?

¡Me estoy arruinando!

-Esa es la idea. (RÍE)

Pensé que lo habíamos dejado claro. -Ah, sí.

-Volveré mañana al mediodía a por la escritura.

-¡Eh, ese dinero no es tuyo! -¿Quién ha dicho eso?

Vaya, la última vez que vine a esta ciudad era el Barranco...

...de Tirofijo, no Palurdolandia.

(RÍE)

¡Palurdolandia!

¿Quién demonios eres tú?

-Soy Buck Esponja, el nuevo sheriff.

¿Quiere un poco de chili?

-¿Sheriff? Por estos alrededores, los llamamos jinetes de ataúdes.

-¡Jinete de ataúd! Usted no me dijo nada de eso.

-Este debe ser un nuevo récord en echar a un sheriff.

-Espero no haberme perdido el primer puesto. ¡So, pequeña!

-¿De dónde saca a estos tipos? (CANGREJO RÍE)

Muy bien, chico, te lo voy a poner fácil.

Soy un villano, ¿lo entiendes? (BUCK ASIENTE)

Y esta ciudad no es lo suficientemente grande...

...para los dos, ¿entendido? -Sí.

-Así que lárgate o arreglaremos esto al estilo del Oeste...

...al mediodía. ¿Entendido? -¡Suena genial!

-No tienes ni idea de lo que estoy hablando, ¿verdad?

-Eh... No. (TIROFIJO SUSPIRA)

-¡Arre! -¡Ah!

(BUCK GRITA) -¡Y no vuelvas!

Eh, solo tres segundos de mi récord.

¿Qué estáis mirando, palurdos? ¡Arre, arre!

¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí!

-¿Qué va a pasar con la ciudad ahora, pa?

-Yo no soy tu pa. (GRITAN)

(RÍE) -¡Me encanta esta ciudad!

(RÍE)

-¡So, pequeña, so!

¡Ah, ah!

Parece el final del camino.

Nos hemos quedado sin comida, agua y bálsamo labial.

¡Lo siento, vieja amiga!

Supongo que tendré que poner fin a tu miseria. Adiós, vieja amiga.

-Eh, amigo, será mejor que tengas cuidado.

El calor le hace cosas raras a la cabeza.

-¿Ah, sí?

-Buck, no escuches a este tipo, está chiflado.

(RÍEN)

-Eh, Buck Esponja, estos tipos son una caja de risas, ¿eh?

Pero ¡perezosos!

Bueno, tienes que regresar a salvar la ciudad, sheriff.

-No soy ningún sheriff ni cocinero,...

...ni siquiera jinete de ataúd y no seré rival para Tirofijo.

Oh, no soy nada. ¡Ay!

-En el Oeste un hombre se vuelve a subir a su ataúd...

...y se enfrenta a sus problemas con la ayuda de su amigo...

...y compañero Idiota. ¡Ese soy yo!

-No sé... ¡Oh! Vale, lo haré, pero deja de hacerme daño.

Tienes razón, es hora de que dé un paso para adelante...

...y mire cara a cara al destino, así que volveré,...

...venceré a Plancton y salvaré la ciudad al mediodía.

-Arriba, amigo. -Gracias, amigo Idiota,...

...pero no sé cómo llegaremos allí para el mediodía.

-No te preocupes, conozco un atajo. (ARREA)

(GRITAN)

(GRITAN)

-¿Por qué vamos tan rápido? -Porque Tirofijo no parará...

...hasta que nos quite hasta la ropa.

(RÍE)

-Buena idea.

Bien, veamos, posesiones personales,...

...quitarles la ropa, esto me servirá.

Escuchad, voy a dejar todas mis cosas nuevas en el banco.

Volveré al mediodía para restregaros mi victoria...

...con un bailecito. (TARAREA)

-Tengo que admitir que se le da bien.

-Eso es. Al mediodía cuando consiga la escritura de su salón,...

...seré el dueño de todos los edificios de la ciudad...

...y todos tendréis que trabajar para mí el resto de vuestras vidas.

(RÍE)

(TOSE) Me he tragado un bicho, ¡qué asco!

Arruina por completo una risa malvada. ¡Arre!

-Supongo que esto se acabó. -Hemos perdido.

-A lo mejor hay algo que podría ser peor.

(Gritos)

-¡Hola, chicos! He vuelto justo a tiempo.

-¡Sí, somos héroes! -¡Sois imbéciles!

-Demasiado tarde, Plancton se ha quedado con todo.

-Pero solo son las 11:55, el encuentro final es a las 12:00.

-Pues supongo que a quien madruga, Dios le ayuda.

-Y se lleva nuestras cosas. -¡Y mi dinero, mi precioso dinero!

-¡No os deis por vencidos!

Antes de venir aquí, yo también me di por vencido.

Pero en los 20 minutos que os conozco,...

...he llegado a amar Barranco de Tirofijo.

-¿Quieres ir al grano? -Quiero decir que si nos unimos...

...podemos hacer frente a Plancton Tirofijo y echarlo...

...de Barranco de Tirofijo para siempre. ¿Qué me decís?

-Creo que todos sabemos la respuesta.

¡Olvídalo! -¿Por qué vais todos en pijama?

No me lo digáis. Ah, ya lo sé: una fiesta de pijama.

Pelea de almohadas. (RÍE)

-Esa almohada sí que da buenos golpes.

-Hecha de madera, como todas las almohadas del viejo Oeste.

¿Segundo asalto? -Creo que me quedo fuera.

-Parece que nos quedamos solos, amiguita.

-Vamos, chicos. Podemos hacer esto si lo hacemos juntos.

-Sin ofender, pero tus consejos son tan malos como tu chile.

-No os culpo por perder la fe. Yo también la perdí,...

...pero descubrí el cariño de mi nuevo amigo Idiota.

Juntos hemos llegado lejos. Estoy seguro que si todos...

...trabajamos juntos en idiota amistad,...

...podemos vencer a Tirofijo y salvar la ciudad.

Así que agrupémonos y preparemos un plan juntos.

(SISEA)

-Ajá, ajá.

-Eh, Buck Esponja, ¿por qué no haces más que sisear?

-Ah... -No tienes ningún plan ¿no?

-No. No pensé que llegaría tan lejos.

(MURMURAN) -Pero sé que podemos derrotarle...

...si trabajamos juntos. -Estoy aterrorizado. (RÍE)

(TODOS) -¡Plancton Tirofijo! -Así que has vuelto, cocinero.

Y tú solo. -Plancton Tirofijo, no tienes...

...nada que hacer. Estamos unidos, ¿verdad...?

-¡Estamos detrás de ti, chico! Muy, muy detrás.

-Así que hemos llegado a esto: mano a mano.

-Parece que estás en lo cierto: esto es entre tú y yo.

-Bueno, bueno, bueno, mira qué hora es: mediodía.

-¡Ah!

(TODOS) -¡Bien!

-Os odio a todos. -¿Puedo probar?

-No podéis hacer esto.

-Tres hurras por Buck Esponja.

(TODOS) -¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!

-¡Adelante! Pasad. Solo 1 dólar por pisar a Plancton Tirofijo.

(Gritos)

-¿A que duele, pequeña alimaña? -Tengo mucho dinero. ¡Ay!

-Bueno, sheriff, has vencido a Tirofijo y salvado la ciudad.

-Olvidas la parte más importante. -¿Cuál?

-He descubierto el poder de la amistad idiota.

-Ven conmigo. Quiero enseñarte algo.

-Gracias, sheriff, por salvar la ciudad...

...y por pisar esa pequeña alimaña. -La historia me reivindicará...

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

-Hemos fundido su oro para construir una estatua...

...en tu honor.

(TODOS) -Oh...

-Me gustaba más mi diseño.

-Siento haberte engañado para que fueras sheriff.

Para compensarte, tengo una nueva placa para ti. Si la aceptas.

-¡Guau! Gracias, buena gente de Barranco de Bikini.

La estatua es asombrosa. Puede que un poco gruesos...

...los cuartos traseros, pero, si alguna vez tengo...

...un tatara, tatara, tatara, tataranieto, quisiera...

...que la mirara y dijera: "Estoy orgulloso de mi tatara,...

...tatara, tatara, tatarabuelo." (TODOS) -Oh...

-Digan "alga". (TODOS) -¡Alga!

-Así que mi tatara, tatara, tatara, tatarabuelo Buck Esponja...

...salvó la ciudad de Barranco de Bikini y a todos sus habitantes.

Me pregunto qué pasó con la estatua. Era mucho mejor...

...que la que tenemos ahora. -Sí. Está cubierta...

...de caca de medusa. -Espera un momento.

-Puaj, no toques eso, Bob Esponja.

-Ay, ¿qué estás haciendo?

Este chico no está bien. -Mira, Arenita.

-¿Eh? -Buck estuvo aquí todo el tiempo.

Lo siento, tatara, tatara, tatara, tatarabuelo.

No te había reconocido con tanta caca.

-¡Vaya! -Tengo que hacer honor a mi nombre.

Estoy seguro que un día la gente conocerá el nombre de Bob Esponja.

-Sigue soñando, Bob Esponja, sigue soñando.

-Hola a todos. Me alegro de estar aquí en la Cantina Crujiente.

Esta noche tenemos un espectáculo especial protagonizado...

...por mi nuevo mejor amigo. Este tipo: es un idiota.

-¡Sí, hurra! -¡Bien!

-¿Sobre qué vamos a cantar, Buck Esponja?

-Vamos a cantar una canción sobre amigos.

-¿Qué clase de amigos, Buck Esponja?

-Bueno, escucha y te lo diré.

-¿Quién va a estar a tu lado si estás mal?

-Los idiotas. -¿Quién te da bofetadas sin parar?

-Los idiotas. -¿Quién te va a ayudar...

...a salvar la ciudad? -Los idiotas, los idiotas,...

...los idiotas.

Da, da, ra, ra, do, do, do.

Los idiotas.

Tarita, ta, du, dara da.

Los idiotas.

Dira da, duro, da, da.

-¿Sabes, Buck? Todo lo que hemos hecho es cantar...

...sobre lo que yo hice por ti. ¿Qué hiciste tú por mí?

-Je, je, je.

¿Quién te ayuda a subirte el pantalón?

-Gracias, amigo.

-¡Maldición! -Solo un amigo idiota haría eso.

-Vamos a llevarlo a casa, amigo Idiota.

-Vale.

-¿Quién junto a ti va a cabalgar?

-¿Quién más te va a golpear? -¿Qué tenemos en común?

Somos i...

Idio... Idiotas.

(Aplausos)

(BUCK) -Gracias, muchas gracias.