-¿Estáis listos? (TODOS) -¡Sí, Capitán!

-No os oigo... (TODOS) -¡Sí, Capitán!

-Uh...

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

Bob Esponja.

Absorbe de todo y puede explotar. Bob Esponja.

Si queréis un mundo al revés. Bob Esponja.

Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

Bob Esponja. ¿Listos?

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

REPARTO DE PIZZA

-Date prisa con esas mesas, ya se ha pasado la hora de cerrar,...

...me gustaría irme a casa.

(Teléfono)

-Vale, ya voy.

-¿Diga? Lo siento, señor, está cerrado.

-Crustáceo Crujiente, ¿en qué puedo ayudarle?

¿Pizza? Por supuesto que tenemos. -Don Cangrejo...

-Nuestro calamar de reparto se la llevará.

-No tenemos pizza.

Y no servimos a domicilio. -No hacemos repartos,...

...pero tú sí lo harás.

-¿No puede hacerlo Bob Esponja? -Una idea genial, que vaya contigo.

-¡Eso no es lo que pensaba!

-Proa, comprobada;...

...antena, comprobada;...

...parachoques, comprobado;...

...pegatina del parachoques, comprobada;...

...presión de las ruedas...

Comprobada.

Inspección del vehículo, terminada. Estamos haciendo Historia,...

...ese cliente afortunado va a llevarse la primera cangreburguer.

-Bien, entonces conduces tú. -No puedo,...

...aún estoy en la escuela. -Vamos,...

...está a la vuelta de la esquina. -Bueno, sí, pero...

-Haz lo que haces en la escuela. -Vale.

No me digas nada. -Marcha atrás.

-¿Eh? -Da marcha atrás.

-Sí, marcha atrás.

-Marcha atrás. -Vale...

-Cambia a marcha atrás.

-Marcha atrás... Ah, sí. ¡Ay!

-¡Mete marcha atrás!

-¡Dando marcha atrás!

-¡Déjame el volante! -Marcha atrás...

(GRITAN)

-Marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás.

Marcha atrás. -Bueno,...

...has dado marcha atrás. ¿Y sabes qué?

Creo que estamos sin gasolina. ¿Y sabes otra cosa?

Estamos en medio... de la nada.

-¿Y sabes qué más?

La pizza se está enfriando.

-¡Y la pizza está fría! ¡Oh, la pizza está fría!

La pizza no. No podría ser peor.

-Bueno, podríamos entregarla a pie.

Llevamos una pizza,...

...es la mejor pizza de toda la ciudad.

Llevamos una pizza...

Y a mí me va a matar. ¡Ay!

-Bob Esponja, ¿qué haces? -Es un viejo truco del Oeste,...

...lo vi en una película una vez. -No es momento para...

(SISEA) -Está funcionando. -¿Qué pasa?

-Un camión de 16 ruedas.

Ahora te enseñaré cómo se hace autostop en el Oeste.

(GRITA)

-¡Apartaos de ahí! (TOCA EL CLAXON)

-¡Va a parar! (TOCA EL CLAXON)

Llevamos una pizza, es la mejor pizza...

...de toda la ciudad. Llevamos una pizza,...

...es la mejor pizza y la voy a regalar.

Llevamos una pizza, es la mejor pizza,...

...la voy a regalar...

-¿Quieres dejar esa estúpida pizza de una vez?

-No puedo, es para un cliente. -¿A quién le importa el cliente?

-A mí. -Pues a mí no.

-Ah... Calamardo.

-¡Deja la pizza! -¡No!

-¡Bob Esponja, suelta la pizza! -No, es para un cliente.

-¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja...!

¡Agárrate a la pizza!

(GRITA)

Ay... ¿Eh?

¿Dónde está la carretera?

¿Dónde esta? Estamos perdidos.

¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Hacia dónde vamos?

No hay carretera. -Creo que está por aquí.

-No me digas, lo viste en una peli. -El musgo siempre apunta...

...a la civilización. -¿Por ahí? ¿En esa dirección?

Vamos a dejarlo claro, tú crees que debemos ir por ahí.

-Sí. -Pues yo me voy por aquí.

-Espera, no creo que... -Confía en mí, sé por dónde voy.

Llevamos una pizza,...

...es la mejor pizza de toda la ciudad.

Pizza...

Pizza...

Llevamos una pizza,...

...es la mejor pizza...

...de toda la ciudad.

Ah...

Llevamos una pizza,...

...es la mejor pizza...

...de toda la ciudad.

-Bob Esponja, tenemos que comer algo.

-He oído que en el viejo Oeste comían coral.

No, quizá no era coral, quizá era arena, ¿o barro?

-¡Dame esa pizza! -Espera, ya me acuerdo.

Era coral. -¡Dámela!

-No, lo prometimos. Es para el cliente.

-Tienes razón, es para el cliente.

Sí. Quizá sea mejor que la veamos para asegurarnos de que está bien.

-Bueno. -Sólo una ojeada.

-Vale, está bien. -No, creo que he visto algo.

Oh, no, me he equivocado. Parece que está bien.

Desde luego tiene buen aspecto esta pizza.

-Sí. -¿Qué es eso? El queso.

-Sí.

-Y los champiñones. -Sí.

-Ay, parece buena.

-¡Espera un momento!

Sé qué intentas hacer, Calamardo. No dejaré que te comas la pizza.

-¡Dame esa pizza! -No.

-¡No me hagas quitártela, Bob Esponja!

-¡Fuera!

-¡Vuelve aquí, Bob Esponja! :-O Dame esa pizza.

¡Bob Esponja! -¡No!

(CANSADO) -Bob Esponja. -¡No!

(FATIGADO) -Espera. -¡No!

No. Huy.

-¡Quiero esa pizza! Y me la vas a dar de una manera o de otra.

-Mira, estamos salvados. -Claro, estamos salvados.

¡Dame esa pizza! -No, de verdad, Calamardo.

Estamos salvados, estamos salvados, estamos...

-¿Quieres dejarlo ya? (CONTENTO) -Salvado, salvado.

Salvado, salvado, salvado. Salvado, salvado, salvado.

Salvado, salvado. Salvado, salvado, salvado.

Salvado, salvado. Salvado, salvado, salvado, salvado.

Salvado. -Es sólo una estúpida piedra.

-No es sólo una piedra, es una roca.

(RÍE Y LLORA)

Una roca, una roca.

Es una hermosa roca.

En el Oeste solían conducirlas por la tierra y ésta está muy bien.

-Bob Esponja, ¿quieres olvidarte de esas tonterías?

¿Te das cuenta de que no queda nadie de esa época?

Y eso es porque eran malos autostopistas.

Comían coral y se guiaban por las algas;...

...y, ahora, me dices que sabes que podían conducir eso que tú...

...llamas rocas. ¡Espera, hombre!

-Estoy impaciente por ver la cara de nuestro cliente.

-¿Sí?

-Enhorabuena, señor, su pizza cangreburguer está aquí.

-¡Guau, gracias! Me moría por comer una de éstas.

¿Y la bebida?

-¿Qué bebida? -Mi bebida.

Mi Colaplacton light. No me digas que la han olvidado.

-Pero usted no pidió ninguna.

-¿Cómo voy a comer la pizza sin mi bebida?

-Pero... Pero...

-¿Nunca piensan en los clientes? ¿Y te consideras un repartidor?

¡Pues no la quiero!

-¿Eh?

¡Bob!

Bob, ¿estás bien?

¿Bob?

-¡Oh!

¡Ay!

(LLORA)

-Bob.

-¿Otro con la pizza? Ya le dije a tu amiguito que no la voy a pagar.

-Ésta es por cuenta de la casa.

-¿Ha cambiado de idea? -Desde luego.

Se la comió de un bocado. -¿Sin bebida?

-Llévame a casa. -¿Estás de broma?

Tenemos el tiempo justo para volver al trabajo.

-El trabajo.

HOGAR DULCE PIÑA

(TODOS) -¡Andar, andar, andar, andar...!

-Hambre. (TODOS) -¡Hambre, hambre...!

-Mátame. (TODOS) -¡Mátame, mátame...!

-¡Ay, malditos nematodos!

-Beber. (TODOS) -¡Beber, beber...!

(ABSORBEN)

(RONCA)

(EMITE UN SONIDO)

(Silbato)

-¡Hurra, Gary, por fin somos grandes!

(EMITE UN SONIDO) -¿Eh? Espera un momento.

¡Oh, no!

El concháfono. Ya lo tengo. Llamaré a Calamardo, él sabrá qué hacer.

-¿Diga? -¡Calamardo!

-Ya es la hora de que me arruines el día como siempre.

-Calamardo, socorro, mi casa está encogiendo.

Me desperté esta mañana y se estaba haciendo más pequeña.

¡Oh, no!

-¿Y qué hago yo?

-¡Ah!

-Eh, ya es hora de arruinar el día de Calamardo.

¡Ay!

Eh, Bob Esponja, no empieces sin mí.

(ERUCTA)

(ERUCTAN TODOS)

-¿Eh? Nematodos.

Lo único que queda de mi casa es esta piedrecita.

-¿Qué está pasando aquí? -Tengo malas noticias, chicos.

Mirad lo que le ha pasado a mi casa, ha desaparecido.

Por completo.

¿Qué voy a hacer ahora, dónde viviré?

-No lo sé. -¿Eh?

Bob Esponja, tu casa desapareció.

-¿Qué puedo decir? Ha sido genial conocerte.

Buena suerte en alguna otra parte. Te voy a echar de menos.

-Calamardo se lo está tomando muy mal.

¿Qué vas a hacer ahora?

-Supongo que tendré que volver con papá y mamá.

-No, espera un momento. No tienes por qué.

Podemos construirte una casa nueva.

-¿Podemos construir una casa? -Claro, es fácil.

Yo me hice mi casa yo solito.

-¡Muy bien, Patricio, pónganos a trabajar!

-Ah. Ah.

Auh.

¡Oh!

¡Ah!

¡Ay!

¡Oh!

Hemos acabado. -Sí. ¿Y qué opinas?

-Ojalá viviera yo ahí. -¿De verdad?

-No.

-Una habitación.

-Salsa tártara.

-Me parece que tendremos que mudarnos con papá y mamá.

-No puedes volver con tus padres. Cuando mis padres me echaron,...

...no volví nunca. Espera, tú y Gary podríais vivir conmigo.

-Sería fantástico. -Sí, seremos compañeros de roca.

Buenas noches, Bob Esponja. -¡Ay!

Buenas noches, compañero de roca. (GARY EMITE UN SONIDO)

Buenas noches, Gary.

(Ruido)

¿Qué es lo que...?

(RONCA)

-¡Arañas! ¡Quítamelas! -No, Patricio. Soy yo, Bob Esponja.

-¡Fuera, fuera! -No, Patricio.

-¡Fuera, fuera!

¡Arañas! ¡Quítamelas! ¡Toma, toma, toma!

:-* -Calamardo.

Calamardo.

Calamardo. -¿Qué?

-Calamardo, ¿podemos quedarnos aquí un par de días o un mes o dos?

-Sí, quédate. Sí, quédate. -Gracias.

Gracias, Calamardo. ¿Puedes moverte un poco?

-Sí, claro. -A propósito, ¿puedes traerme agua?

-Sí, sí. Voy.

-Es un sitio bonito el que tienes aquí. Gracias, amigo.

-Ya. De nada. -Me gusta dormir aquí.

-A mí también. -Esto es genial.

Buenas noches, amigo. -Buenas noches, Bob Esponja.

Buenas noches, Bob Esponja.

Hoy es el gran día, Calamardo. No quiero llegar tarde.

Tengo que darme prisa.

Esperad, esperad, chicos.

No me quiero perder esto. ¡Hoy se muda Bob Esponja!

No me puedo creer que esté ocurriendo de verdad.

-No te preocupes, Calamardo. Vendré a visitarte.

-No intentes animarme, Bob Esponja, por favor.

-Aquí vienen mis padres. (LLORA)

-Bob Esponja. Hola, cariño. Ya estamos aquí.

-Vamos, Bob Esponja, hijo. Tu madre tiene la cena esperando.

-Hola, mamá. -Hola, señora.

Bob Esponja, te ayudaré con esto. -Dame un minuto.

:-( -Bob Esponja, no te vayas. -No puedo llevarte conmigo, piedra.

Me traes demasiados recuerdos.

Bueno, Calamardo, éste es el adiós.

Adiós, Bob Esponja. Adiós, Bob Esponja.

Adiós, Bob Esponja. Adiós, adiós, adiós, adiós.

(LLORA) -Vamos, hijo.

-Adiós, Patricio.

Adiós, Fondo de Biquini.

-No te vayas, no te vayas.

Bob Esponja se va. Bob Esponja se va.

Se va Bob Esponja. Bob Esponja se va.

Se va, se va.

Por fin se va. Por fin se va.

-¡Mi casa ha vuelto!

Oh, mi piña.

Todo está en su sitio.

Oh, Calamardo, ¿no es fantástico? Me quedo para siempre.