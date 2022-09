EL REGRESO DE GUIMARDO

-Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.

He terminado mi turno, señor Cangrejo, y déjeme decirle...

...que llegará un día en que haré algo con mi vida y no tendré...

...que volver a pisar esta trampa grasienta de Kangrejo Krujiente.

-Ya, después de su descanso para comer, Calamardo.

-Vale.

-Así que cogí mi yate privado para cruzar mi lago privado...

...hasta mi helipuerto privado para salir de mi isla privada.

-Oh, es mi rival del instituto, Guimardo, no puedo permitir...

...que me vea con el uniforme del Krustáceo Krujiente.

-¿Descanso para comer, Calamardo? -Sí... Es decir, no...

¿Qué tal te va? -Teniendo éxito en todo aquello...

...en lo que tú has fracasado. -No eres gran cosa, Guimardo.

Cualquiera tiene éxito en una ciudad pueblerina...

...como Fondo de Bikini. -¿Ah, sí, no me digas?

Oigamos lo que has conseguido desde el instituto, Calamardo.

(PIENSA) "No dejes que te intimide. Imagínale en ropa interior.

Oh, no, está cachas." -Yo me dedico a...

servicio de comidas. -Espera, no me lo digas,...

...eres un simple cajero. (RÍE)

"Cuando empiezas así siempre empeoran las cosas."

-Poseo un restaurante de lujo. -Calamardo, no tenía ni idea...

...de que tuvieras tanto éxito. -Eso es.

-Me sentiría muy honrado si me permitieras ir a tu restaurante...

...esta noche.

-¿Esta no...? ¿Esta noche? -De hecho, iremos todos...

...puesto que yo invito. (TODOS) ¡Bien!

-Por favor, señor Cangrejo, tiene que ayudarme.

Cuando vengan, verán que soy un fraude y un perdedor.

-Oh, deje que le toque una canción triste con el violín...

...más pequeño del mundo. -Esto es en serio.

-Lo sé, éste es el violín más pequeño del mundo, ¿lo ve?

-Por favor, deje que lleve el restaurante sólo por una noche.

Necesito impresionar a Guimardo. -¿Guimardo?

¿El que ganó millones haciendo lo que hubiera deseado hacer?

-No me lo restriegue. -¿Por qué no lo ha dicho antes?

Le dejaremos pelado.

-Bien. Guimardo llegará en 20 minutos, tenemos que convertir...

...el Krustáceo Krujiente en un restaurante elegante...

...tan pronto como sea posible. ¿Qué haces aquí?

-El servicio me ayudará a enderezar mi vida.

-¿El servicio? Esto no es... A veces no se puede exigir.

¿Puedes coger los sombreros de una manera digna y sofisticada?

-¿Te refieres como un pringado? Vale. ¿Me da su sombrero, señor?

¿Me da su sombrero...? -De acuerdo, ya he oído suficiente.

Señor Cangrejo, ¿no sirvió una vez en el SS Gourmet?

-Sí. -Entonces va a ser nuestro chef.

-¿Y yo qué hago? -No puedo creer que...

...esté haciendo esto, pero vas a ser nuestro camarero.

-¿Qué es eso? -Es el tipo que toma los pedidos.

-¿Otros restaurantes hacen eso? -Sí. Guimardo está de camino...

...y tienes menos de 20 minutos para ser un buen camarero, lee.

-"Cómo hacerse buen camarero en menos de 20 minutos".

No te preocupes, Calamardo, memorizaré cada página.

-Tengo todos los puestos cubiertos, puede que esto salga bien.

-¡Deme ese sombrero, he dicho que me lo dé!

¿Me lo va a dar o no? Más respeto, hombre.

-Sólo es el chico de los sombreros, nada especial.

¿Qué ha pasado, qué es esto? -Guisantes,...

...los he hecho a la antigua. -Tiene que sacarlos de la...

¿Qué es eso, pasta de pescado? -Es el aperitivo.

-Pensé que dijo que fue chef del SS Gourmet.

-No, yo limpiaba los servicios,...

...fui el chef del SS Diarrea. -¿Estás aquí? Bob Esponja,...

...debes ayudarme, Patricio y Cangrejo no me sirven...

...y Guimardo casi ha llegado y... ¿Bob Esponja?

-No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, Calamardo.

-¿Qué? -Cada frase, cada párrafo,...

..."pan, ensalada, pimienta", ¿no lo entiendes?

Mi cerebro está lleno a rebosar.

Si debo memorizar un pedido, creo que voy a explotar.

-Espera, tomémonos un segundo para relajarnos.

-Ay. -Un poco más...

-Ay. -Un poco más...

-Ay. -Bien,...

...ahora lo que quiero es que vacíes tu mente.

-No puedo hacerlo. -Claro que puedes.

-No puedo hacerlo.

-Vacía tu mente de todo aquello que no tenga nada que ver...

...con la buena mesa y respirar. La buena mesa y respirar.

-Acabo de recibir una orden del jefe,...

...tirad lo que no tenga que ver con la buena mesa.

(TODOS) -¿Todo? -Todo. Vamos, deprisa.

¡Venga, moveos, deprisa! ¿Para qué os creéis que os pago?

-No me paga, ni siquiera existimos, sólo somos una metáfora visual...

...para personificar el pensamiento.

-Una más de ésas y estás fuera. -No, por favor, tengo tres hijos.

-¿Cómo te sientes?

¡Bob Esponja!

Esto no funciona, iré a decirle que necesito más tiempo,...

...iré a su casa y le diré... ¡Estás aquí!

-Hola, Calamardo,...

...estamos dispuestos para que nos deslumbres...

...con tu restaurante de lujo. -Espera, debo explicarte...

-¿Qué? Que tú, Calamardo,...

...votado como el más tonto de los tontos del instituto...

...intentas hacer pasar una asquerosa hamburguesería...

...por un restaurante que... (RÍE)

¿Eh? ¿De lujo?

Vaya, vaya...

-Vaya, vaya...

(TODOS) Vaya, vaya...

-¿Mesa para todos?

Pueden sentarse ya mismo. -¿Cómo lo has hecho?

-Fue sencillo una vez abrí mi mente.

-¿Y Cangrejo y Patricio? -A buen recaudo.

(INTENTAN HABLAR) -Por aquí, por favor.

Del menú de esta noche recomiendo la nueva cangreburger.

Cogemos los mejores cortes de algas importadas,...

...las envolvemos en pergamino con nuestra premiada cubierta...

...de ensalada, la asamos seis horas en nuestro horno de leña...

...y la servimos con una guarnición de coral.

-Es fantástico. -Gracias, señor.

-Pellízcame, debo soñar. ¡Ay! -Si necesitas otra cosa, llama.

-No puedo agradecerte lo suficiente lo que estás haciendo.

-La buena mesa y respirar es todo lo que sé hacer.

-Ha funcionado, no me lo puedo creer,...

...Guimardo se cree que tengo un restaurante de lujo.

Es hora de restregárselo por las narices.

Guimardo, estoy esperando.

-Vale, lo admito, todo es fabuloso: la comida,...

...el ambiente, todo es intachable. -En ese caso,...

...necesito que leas esto. -Calamardo tiene...

-Perdona, una vez más. -Calamardo tiene...

-Ahora con esto. -Calamardo tiene...

...el restaurante más elegante de Fondo de Bikini...

...y no es tonto. (TODOS) ¡Bien!

-Calamardo, debo decirte que... Gracias.

Que lo que me ha convencido es tu brillante camarero,...

...es una máquina, parece como si todo lo que supiera fuera...

...la buena mesa y respirar. Me gustaría saber tu nombre.

-¿Mi nombre? -Sí, tu nombre.

-Eh... Ternera Wellington. -No, tu nombre.

-Eh... Tenedor a la izquierda. -Dile tu nombre.

-¿Mi nombre?

-¿Cuál es su nombre, cuál? -No tengo nada sobre un nombre.

(TODOS) ¿Cuál es el nombre?

-¿Cuál es su nombre?

(TODOS) ¿Cuál es el nombre?

-Ay. Ah. -Lo siento mucho,...

...no sé qué le pasa. De verdad, yo no sabía que... ¡Ah!

-¿Más sopa para sus axilas? -¡Ah!

-Por favor, disfrute de su comida. ¿Quiere un poco de queso con eso?

-Ay.

(TODOS GRITAN) -Ay, no.

(GRITA) -¡Ay! -¡Sálvese quien pueda,...

...es el aperitivo!

(TODOS GRITAN)

CAJERO

-Bueno, Calamardo, estoy esperando.

-Vale, lo admito, sólo soy un fraude,...

...todo es un patético intento de impresionar.

Este restaurante no es mío, sólo soy un cajero maldito.

-Calamardo, lo entiendo,...

...yo también tengo que hacerte una confesión.

Me he inventado todo sobre mi vida,...

...no tengo yates, ni jets... Sólo intentaba impresionarte.

La horrible y triste realidad es que yo...

...también soy un simple cajero como tú. (LLORA)

(Música triste)

-¿Eso es verdad? -Por supuesto que no,...

...soy asquerosamente rico. Venga, chicos,...

...vamos a pasear en mi globo. (TODOS) ¡Bien!

(SUSPIRA)

-Oh, tengo dolor de cabeza, ¿a ti qué te pasa?

-Lo de siempre.

(Música triste)