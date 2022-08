Los records de Arenita

"LOS RÉCORDS DE ARENITA"

(Música)

(RONCA)

(Despertador)

Hora de cerrar, Bob Esponja. Hay que largarse a casa.

¡Hay que irse!

¡¡¡Que te largues a casa!!!

(Alarma)

Oh, vaya... Es la hora de irse.

Calamardo, ¿por qué sigues aquí?

(GRITA)

¿Qué voy a hacer contigo? No puedo tirarte a la basura.

Pero sí que tengo que tirar la basura.

¿Qué es esto?

Alguien ha tirado un libro... No se debe tirar un libro...

(GRITA)

¡Arenita, eres un monstruo de la basura!

¡Qué dices!

Estaba batiendo el récord de inmersión

en un contenedor de basura.

Todo viene aquí, en el enorme libro "Guinness ORipley"

de rarezas, curiosidades y récords mundiales.

Oye esto, Bob Esponja. Récord de mirada fija cinco días.

Récord de patatas fritas en la nariz, aguantar la respiración...

¡Guau!

Sí, señor...

¡Te juro por el poder de Texas que yo, Arenita,

voy a batir todos los récords que contiene este libro!

¿Cuál toca ahora?

Vamos a ver...

La lengua más larga del mundo. Eso es fácil.

¡Aguanta, Arenita!

Cuatro metros, cinco metros...

seis metros...

Ya está, Arenita, lo lograste.

¡Yiha!

Veamos... ¡Qué horror! Por todas las madre perlas...

¿Es... peligroso? Sí, eso parece.

Tienes que comer todo el cebo que puedas...

Así que cebo... No está tan mal.

Crudo... ¿Crudo?

¿Que queréis qué? Una ración de cebo.

Crudo...

-Mirad, sé que soy un genio malvado y sin corazón,

pero nadie puede ingerir cebo crudo y sobrevivir.

¿En serio? Pues Charlie Caballa, poseedor del récord actual lo hizo.

¿De veras? Durante 30 segundos.

Cada uno muere como quiere.

CEBO CRUDO, PRECAUCIÓN

Bueno, Arenita, cómetelo.

Bob Esponja, he cambiado de opinión.

(GRITA)

¡Nuevo récord mundial!

Arenita, lo has logrado. ¡Sobreviviste!

¡Aguanta, Arenita!

Ya sé lo que necesitas.

¡Una burguer cangreburguer!

(TOSE)

¡Lo logré, estoy viva!

Estoy deseando enseñarles a los expertos

las fotos de mis hazañas de récord.

¡Oh, no, se me olvidó la cámara! ¿Qué?

Bob Esponja, necesito pruebas fotográficas de mis proezas.

Iré a por la cámara. Pues date prisa.

Tengo récords que batir.

¡Oh, vaya!

¿Tienes la cámara? Y tanto.

Genial. Hazme una foto lanzando a este último castor

para batir el récord del mundo de lanzamiento de castores.

¿Listo, primo Ed?

-¡A por él, cariño!

-100 castores lanzados. Récord batido.

-Gracias por vuestra ayuda, primos.

Nos vemos en Navidad, adiós.

Guau, Arenita. ¿Qué es todo esto?

He decidido tratar esto de modo científico.

Creo que con una planificación cuidadosa

y una delegación precisa de las tareas adecuadas

podré alcanzar con éxito el máximo número de récords batidos

en el menor tiempo posible.

Libro.

Foto. Allá va.

Gracias.

RÉCORD DE LANZAMIENTO DE CASTORES

(RÍE)

¿Qué toca ahora?

Oh, sí, el diente más largo. ¿Cómo va esa infusión de calcio?

-Está lista, señorita Arenita. -Extraordinario.

Sujeta esto.

¿Cómo ha salido?

-Por favor, sujete este extremo.

Once metros. Récord batido.

Haga una foto.

Di patata. Patata.

Foto. Aquí tienes.

Gracias.

Ahora las gárgaras más picantes.

Hecho.

¿Estás bien?

¿Hueles a sopa? ¿Qué toca ahora?

-La pelota de goma más grande.

-¡Yuju! ¿Y ahora?

-Récord de cobras ordeñadas.

Di patata. Patata.

Rica serpiente...

¡Siguiente! -Récord de nueces en la boca.

-Una más...

¡Siguiente!

-Récord de malabares con sierras.

-Vale, dispara.

Ya lo tengo. ¿Y ahora cómo lo paras?

¿Eh? ¿Que cómo lo paras?

¿Qué? ¡¿Que cómo lo paras?!

Eso es fácil. Simplemente... paro...

y ahora corre por tu vida.

¡Por ahí no!

Vamos, Bob Esponja, recomponte.

Tenemos un montón de récords que batir.

Oh, sí. Este te va a encantar, Bob Esponja.

No sé, esto está poniéndose peligroso.

Vamos, no tienes que usar casco. Esto lo haremos fuera.

¡Sígueme! ¡Hala!

Aquí está. El mayor castillo de naipes del mundo.

Es alucinante. Ponte delante para que te haga una foto.

No, vamos a hacerla desde arriba.

Pero ¿qué?

Ya lo sé, es un solitario... Me encanta este juego.

Voy a hacer un jonrón.

(GRITAN)

¿Qué toca ahora?

Huelo la bandeja de arena de Gary, debería ir a limpiarla...

Ya...

Creo que has batido un récord, Gary.

La bandeja de arena más asquerosa del mundo.

¡Agg!

Estoy preocupado por Arenita, padece fiebre de récords.

Tienes razón, tengo que ayudarla.

¡Debo poner fin a esta locura!

Es culpa de ese libro, es un libro maléfico.

Tiene que ser destruido.

(Música)

(ROBOT) ¿Por qué no descansas cinco minutos? Yo sostendré el libro.

Gracias. Por el tridente de Neptuno, estas ruedas me están matando.

-Oye, ¿adónde crees que vas? Vuelve a la fila.

Para este récord necesito a todos los robots disponibles.

Récord de robots construidos y destruidos en un día.

-656.

657...

Oh, la humanidad artificial.

No, no... No te vayas. Todos estamos juntos en esto.

(GRITA)

(Música suspense)

679. Récord superado. -Bien. ¡Apágalo!

-Oh, vaya... -¿Qué te pasa?

-Siento algo extraño en mi estómago. -Vamos a ver...

¡Bob Esponja! Hola, Arenita...

¿Qué estás haciendo, Bob Esponja?

Estoy aquí para salvarte de este libro.

¡Lo destruiré antes de que mate a alguien!

¡No quiero perderte, Arenita, no quiero perderte!

No seas tonto, Bob Esponja, ya he acabado con ese libro

porque he superado todos los récords.

De hecho, he invitado al autor a comprobar mis pruebas.

-Gracias...

Vaya, ya veo. Increíble... Ya veo...

Bueno, entonces...

Me temo que no has batido ningún récord.

(AMBOS) ¡¡¡Qué!!!

-Este libro tiene 30 años.

Todos los récords se batieron hace años.

Sin embargo, has creado uno nuevo.

El de heridas sufridas ayudando a un amigo.

-Me alegro por ti, Bob Esponja.