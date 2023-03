-¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Uuuuu!

Él vive en la piña, debajo del mar.

(NIÑOS) ¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(NIÑOS) ¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener. (NIÑOS) ¡Bob Esponja!

Igual que los peces, él puede flotar.

(NIÑOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja!

Bob Esponja ya llegó.

LA RECETA SECRETA DE LA ABUELA

-¿Me das un poquito más, Plankton o crees que tu vieja abuelita

ya ha tenido bastante esta noche?

-Oh, abuelita, ya sabes que siempre tengo más postres para ti.

-¡Oh, eso es sencillamente maravilloso!

-Cuando era pequeño, una vez, me dijiste que este era

tu sabor favorito. -¿El barro?

-No, el chocolate. ¡Abre!

Dame la cuchara, abuelita.

Así... ¡Ah!

Parece que te has manchado un pelín la cara.

Permíteme, así, ya está, ya está, abuelita.

-Oh, Plankton, siempre fuiste mi nieto favorito.

-Cinco minutos para apagar las luces, señor Plankton.

-Abuelita, esto es lo más tierno... -Cinco minutos para apagar

las luces... -¡Ya la he oído!

Y bien, ¿dónde estábamos?

(RONCA) -¿Ah?

Abuelita, no olvides tus dientes.

(TOSE)

-Bueno, abuelita, relájate, así, así.

(RONCA)

-Es perfecto.

(RÍE) ¡Perfecto!

(RÍE DE FORMA MALVADA)

¿Cómo no se me había ocurrido antes?

Nadie le negará nada a una abuelita indefensa.

Perdón, hijo, soy una sencilla enamorada de tus Cangre...

lo que sea, pero mi delicado sistema digestivo tiene

necesidades especiales y tengo que ver una lista completa

de ingredientes, ¿no querrás que pase la noche

en vela con el estómago hinchado?

Claro que no.

Aquí la tiene.

-Gracias, hijo, tengo que llevármela a casa

porque me dejé las gafas allí.

(RÍE DE FORMA MALVADA)

(TARAREA) La, laralalalá. Lalalalá.

¡Bien! Directo en el blanco!

Amenaza neutralizada.

Recibido, corto.

Ahora mismo, capitán. Todos los hombres,

prepárense para la inmersión, repito, prepárense para...

(Llaman a la puerta)

(CARRASPEA) -Ejem. Hola, señora.

(VOZ AGUDA) -Pero, Bob Esponja, ¿acaso no me reconoces?

Ah... Pues no. -Soy yo, tu vieja

y querida bisabuela. Oh, entra en casa.

¡Vaya! Es mi propia bisabuela. ¿Por qué nunca te conocí?

-Quiero saberlo todo de ti; tu trabajo,

dónde está la fórmula secreta... (RÍE) ¡Quiero decir...!

Oh, estoy tan contento de que hayas venido,

doble abuelita querida.

(TIEMBLA) -Ah...

¿Tienes frío?

Vamos a envolverte en algo calentito y acogedor.

Muy bien, inclínate un poquitín.

-Ah...

Estupendo, ahora reclínate, bisa querida,

es el cojín más mullido que tengo.

(INTENTA HABLAR) -Ah...

¿Y si vemos algún viejo álbum de fotos de familia?

(INTENTA HABLAR)

(RÍE) Aquí está la foto de cuando me salió la primera extremidad,

es un álbum muy bonito, ¿verdad, bisa querida?

-Ciertamente interesante.

Pero me gustaría saber más sobre tus últimos años, por ejemplo,

¿dónde trabajas? (RÍE) No te preocupes,

tengo fotos de eso, pero antes tenemos que ver

un par de álbumes más de mi infancia.

-Espero que nunca se diga que tuve un trabajo fácil.

(Ronquidos) (RONCA)

¡Ah!

(RONCA) ¡Bisabuelita querida!

-He tenido el sueño más horroroso de mi vida.

Estaba vestido de la...

¡La santa madre de Neptuno, es verdad!

¡Buenos días! Voy a hacerte un buen desayuno

y luego pasaremos todo el día juntos.

(RÍE) -Suena adorable.

Bisa querida, ¿qué tipo de cosas os gusta hacer

a los ancianos dinámicos? -La verdad es que te dije

que quería ver cómo es tu vida, ¿te acuerdas?

Hum... -Quiero saberlo todo de ti.

Tu trabajo, dónde está la fórmula secreta...

Quiero decir... ¡No!

Es imposible que esas cosas te importen, seguro que tu vida

es mucho más divertida y emocionante que la mía.

-Ah... Bueno. Venga, será divertido.

CASA DE TÉ DE LAS ABUELAS

(SORBE) Ah.

¿No te parece un té delicioso, bisa?

-¿Qué...? ¡Sí!

¡Ah! ¿Cómo puedes beber este potingue?

(TODAS) ¡Ah!

(RÍE) -Lo que quise decir es: más, por favor.

Hacer punto es muy divertido, ¿verdad, bisa querida?

(VOZ GRAVE) -No. ¿Por qué no lo pasas bien?

-¿Por qué? Porque yo no hago punto, estúpido.

¿Estás segura? Porque estás haciendo una bufanda preciosa.

Bueno, bisa querida, has vuelto a ganar,

¡viva la gran maestra de canasta!

Bisa, ¿aburrida? (VOZ AGUDA) -No, tengo hambre.

Siento como mis ácidos de mi estómago

se comen mis órganos, ¡me comería un pueblo entero!

¿Te gustaría comer una burguer Cangreburguer?

-¡Ah, una burguer Cangreburguer!

(RÍE DE FORMA MALVADA)

Sí, me encantaría.

Eh, Bob Esponja, ¿te importaría mucho que entrásemos

por la puerta de atrás? Soy tímida con los desconocidos.

Oye, bisa, ¿en nuestra familia tenemos antenas?

-¿Antenas? No, es que... Yo...

(RÍE) Qué tímida es.

Nadie usa esta puerta salvo yo y Calamar...

(GRITA) -¡Ah!

Bob Esponja, ya te dijeron que no te colaras en el restaurante

los días libres. Solo traigo a mi bisabuela querida

para que almuerce. Tú, ¿qué?

¡Mi bisabuela querida!

Ah, debe de haberse escondido, me dijo que era tímida.

Ya. Bob Esponja, te prometo

que no le diré nada al señor Cangrejo si tú prometes

que no te veré el resto del día por el Crustáceo Crujiente.

(Tos)

¡Bisa, te encontré! Estaba preocupado.

-No pasa nada, déjame entrar en la cocina.

Pues aquí está. -¡Por fin!

Voy a comprobar si falta algo en los servicios.

Es parte de mi trabajo en días libres.

-Muy bien, aquí estaré cuando regreses y no fisgoneando

por ahí, detrás de la fórmula secreta o algo así.

(RÍE) ¿Qué? -Nada, vete.

(RÍE DE FORMA MALVADA)

Veamos cómo funciona este señuelo.

¡Ya he terminado, bisa querida!

Bisa querida, debe haber ido a la caja registradora ella solita.

Tal vez tenga tiempo para poner el lavaplatos.

El manual del Crustáceo Crujiente dice que conviene comenzar

encendiendo el triturador de basura

en caso de que haya algún resto en el fregadero.

Parece que hay algo atascado... ¡Ay, bisa!

¡No puedo ni mirar!

(LLORA)

Bisabuelita querida, eras tan frágil y delicada como un...

Como un... Como un... ¡Como un globo!

-¡Bob! ¡Bob Esponja, aquí arriba! ¿Bisa?

¿Eres tú? ¿Estás bien? -Estoy bien, me han hecho papilla,

si hubiese algún lugar fresco y seguro por aquí,

como una caja de seguridad, donde pudiera descansar

y recuperarme. Bueno, está la caja fuerte

donde el señor Cangrejo guarda la fórmula secreta

y que Plankton lleva años intentado robar.

No le importará que meta a mi bisabuela allí

para que descanse. -¿Por qué le importaría?

Aquí está. Volveré dentro de un ratito.

-Ahora ya me siento mucho mejor.

(RONCA)

Dulces sueños, bisa querida.

(RÍE DE FORMA MALVADA)

Dulces sueños a ti, estúpido. Solo que este sueño está a punto

de convertirse en la pesadilla del señor Cangrejo.

Voy a saborear este momento por una vez en mi vida.

Por una vez en mi vida me siento vivo de verdad.

-¡Plankton! -¿Ah?

-Ha sido muy, muy, malo, Plankton.

-Pero yo...

¡Abuela, yo puedo...!

-Llevo todo el día buscando esto. -Abuela, puedo explicarlo.

-Seguro que sí, pequeño Plankton, siempre fuiste...

¡Bisa! ¡Hombre, has cogido a Plankton!

Déjame adivinar, ¿estaba intentado robar la fórmula secreta?

-Fuera de mi vista, sinvergüenza, ya he soportado

bastantes tonterías por hoy.

-Ah...

EL AROMA DEL DINERO

(TARAREA) Tiri, tiri, tiri tiri...

Perdón, Gary, pensé que habías terminado.

Esta parte de la ciudad ha empeorado mucho.

¡Ah! Señor Cangrejo, ¿qué hace usted aquí?

Bueno, ya sabes, relajarme, aprovecho el aparcamiento gratuito.

Ah.

¿Qué le pasa a ese bicho tuyo? No estoy seguro, pero siempre

que lo hace encuentra monedas. ¿Monedas?

¿De curso legal? Sí, mire.

¡Tritones y conchas de tortuga! Eres como un pequeño detector

de dinero. Ah... ¿Cómo se llama?

Un caracolí. Caracol.

Oye, Bob Esponja, ¿por que no traes nunca

a tu pequeño caracolí a trabajar contigo?

Me dijo que estos bichos son portadores de enfermedades

y que no lo llevara al trabajo. Pero eso fue antes de saber

que poseía un talento tan extraordinario.

Sí, pero por alguna razón

todo esto le sienta muy mal a Gary, nunca le podría hacer algo así.

Yo sí.

(GARY MAÚLLA) Vamos allá, dame esa calderilla.

(RÍE)

Llevaba meses detrás de esta.

(RÍE) ¿De qué se ríe?

Hola, Bob Esponja, ah... Bueno, ¿pero no deberías estar

fuera limpiando el contenedor de la basura?

Ya está hecho. Pues vuelve y sigue puliendo

la cubierta por decirlo así. Sí, señor.

-¿Qué está haciendo con mi calderilla?

¿Es suya? Lo que está en el suelo es de quien lo encuentre.

-¡Cuidado!

(RÍE) Creo que necesito bolsillos para mis bolsillos.

(TODOS MURMURAN A LA VEZ) ¿Pero dónde va todo el mundo?

¡Esperen, vuelvan!

Muy bien, todos fuera de aquí,

¿quién los necesita con mi nuevo detector de dinero?

De todas formas iba a cerrar. (GRITA) ¡Cerrar!

Ven, Gary, vámonos de aquí.

Tú no te lo llevas tan pronto a casa.

Tienes que quitarle la grasa a la plancha, así que te quedas

y no salgas hasta que termines. Sí, pero...

Y no te preocupes por el pequeño,

yo me ocuparé de su rastreo habitual.

¡Gary!

(RÍE) Perdone, señora. (SILBA)

El dinero sucio se gasta igual que el ganado limpiamente.

¡Ah! Bob, Esponja, ¿qué estás haciendo aquí?

Señor Cangrejo, ya he terminado el...

De limpiar la plancha. Seguro que lo has dejado a medias.

Eso dígaselo a mis chamuscadas manos.

A seguir trabajando, chico. ¿Aún más?

Sí, ¿por qué no... ordenas los remaches de la pared

del más pequeño al mayor? ¡Son todos iguales!

Eso es lo que quieren que creas, pequeño.

Ahora vete y écheles un buen vistazo.

¡A la orden, capitán! (TARAREA) Lalará, lalalá...

Y nosotros sigamos a la busca del tesoro,

¿verdad que sí? (MAÚLLA)

¿Todo bien, pequeño?

Buen chico.

El señor Cangrejo tenía razón.

Un par de estos remaches tienen cinco micras de diferencia.

¡Manos a la obra!

(GARY RONCA)

¡Eh, no tenemos tiempo para eso!

Tenemos que limpiar una lavandería.

(RÍE) Limpiarla, ya sabes.

Ah, déjalo, ¡en marcha! (MAÚLLA)

¡Cómo no te muevas te voy...!

Va a hacer, ¿qué, señor?

Ah... Iba a darle

una caracochuche. (MAÚLLA)

¿Lo ves? (MAÚLLA)

¡Ah! Vale, ya he ordenado los remaches.

¿Cómo es posible?

Bueno, bueno,

ahora quiero que pintes es Crustáceo Crujiente.

¡Sin problema! Eso es fácil. Pero quiero que lo hagas

con este cepillo de dientes.

Por supuesto, señor, hasta luego, amiguito.

(MAÚLLA)

Ah... No te preocupes por él, está en buenas pinzas.

Seguro que sí. Adiós.

Ahora, pequeño caracolí, ¿estás listo para una buena colada?

(RÍE)

(RÍE)

-¿Ah? Pero, ¿dónde está mi dinero?

(RÍE) -Vaya faena.

(RÍE) Seguro que ni se ha enterado.

¡Ah!Eh, ¿a quién se le ha ocurrido...?

SALÓN DE JUEGO

(RÍE) Acabamos de encontrar

la olla de oro al final del arco iris.

(RÍE)

-¿Pero qué...?

(RÍE) Esto es como quitarle el chupete a un bebé.

¿Ah? -Por ahí...

Y las monedas salieron volando.

-No se preocupe, señor, llegaremos al fondo del asunto.

Oh, nos vana descubrir, hay que activar el plan B.

Con esto bastará.

Buscaré al señor Cangrejo para ver si necesita

que haga alguna otra tarea imposible.

(TARAREA)

-Madre mía, la que me va a caer cuando llegue con la ropa sucia.

Perdón, señor, ¿no habrá visto

un cangrejo caminando con un caracol?

-¿El escondite de ese par de delincuentes?

¿Delincuentes? -¡Esos dos sinvergüenzas

me han robado! El gordo usó al caracolí para birlarme

las monedas. ¿Caracolí?

-¡Eso es! Las monedas le salían por la concha.

¡Lo que hay que ver!

Señor Cangrejo, ¿qué le ha hecho a mi Gary?

¡Ah! Esto es lo que llaman un antro de perdición.

(RÍE)

¿Cómo vas, pequeño? ¿Sientes la vibración monetaria?

(GARY MAÚLLA CANSADO)

¿Cómo que no te encuentras muy bien?

Pues yo te veo bien. Deja de actuar como un niño

y sigue a lo tuyo, ¡a por mi dinero!

Perdón, perdón, las embarazadas primero.

(RÍE)

¡Ah! Amigo mío, qué dura es la vida

de una embarazada. -Sí, claro.

¡Oh!

¡Oh!

¡Ooooh!

¡Aaaaah!

¿Listo para el alubión, chico?

¡Damas y caballeros, gracias por su dinero!

-¿Eh? -¿Qué?

¡Vamos, pequeño!

¡Vamos, hombre!

¡Señor Cangrejo, basta ya, que lo marea!

¿Qué quieres decir? Estoy luciendo al pequeño.

¡No me mientas!

Sé que está usando a Gary para robar dinero.

No estoy haciendo nada de eso, nunca robaría,

tienes que dejar de inventarte cosas, muchacho.

¡No me estoy inventando nada! Lo sé todo sobre su malvado plan.

Es usted el que se inventa cosas.

¿No tienes trabajo que hacer por ahí, muchacho?

Oh... Esa ha estado bien.

No, si me fuera tan bien no tendría que contratar a gente

como tú. Eso me ha dolido,

señor Cangrejo y usted lo sabe.

¡Eres un pequeño quejica!

Yo nunca...

¿Nunca qué? ¿Aprendió a hablar con decencia?

(TODOS) ¡Ah!

Señor Cangrejo, ¡lo que usted está haciendo no es honrado!

(ENFADADO) ¿Quién te has creído que eres?

(Pitido)

(CONTENTO) ¡Bote! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero!

¡Venid con papá!

¡Oh! Pero, bueno...

(PITIDO DE LA MÁQUINA)

-Pues está muy mal por el impacto de todo ese metal

pero saldrá de esta. Doctor, ¿cómo puede haber pasado

algo así? -Creo que esto puede tener algo

que ver. ¡Anda, es mi imán de nevera

de "Tritónman y Chico Percebe"!

-Sí, parece que su mascota se lo tragó.

Tiene un gran poder magnético.

Porque es un imán, ¡eso es, señor Cangrejo!

(RÍE) ¿Y cómo lo sabe? -Lamento decirles que hay

una factura pendiente.

¡Ah!

¡No tengo para pagar!

-De hecho, parece que sí dispone de cambio suficiente

para cubrir todos los gastos.