El plato cascarudo

EL PLATO SUCIO

-Buenas noches, amigos. Vuelvan otro día.

Pensé que esos pesados no se irían nunca.

¡Hora de cerrar, Bob Esponja! -Ya está. Ahora todo el mundo...

...está limpio y listo para irse a la cama.

Hora de cerrar, Bob... ¡Ah! -¡Todo listo, señor Cangrejo!

Solo tengo que fichar y... -¿Qué significa esto?

¡Ah, mancha, mancha, mancha! -Eso es, una mancha.

Ya sabes la norma: nadie se va hasta que...

-Hasta que todo está bien limpio. No se preocupe.

Limpiaré este plato en un pispás. -Y cierra cuando acabes.

-¿Cerrar? ¿No recuerda lo que pasó la última vez que me dejó solo?

-No debería haberte dejado solo con un soplete y los patines.

Pero ahora me he llevado el equipo de soldadura y no ocurrirá.

¡A trabajar! -Señor, sí, señor.

(TARAREA)

Eres una chica dura, ¿eh? ¡Esto es la guerra!

Espera aquí.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Da las buenas noches, mugre seca. ¿Preparados? ¡Apunten! ¡Fuego!

¡Esta es la gota que colma el vaso y quiero que recuerdes...

...que tú me obligaste a hacerlo!

¡Ah! ¡Tengo que acabar con esto!

Me temo que es la última vez que nos vemos así.

Deja que te presente a la Mancha Master 600.

Observa el rayo de partículas láser de alta potencia,...

...el cañón de agua guiado por láser y la sorpresa...

...que he instalado para ti: metales entretejidos...

...combinados con materiales de limpieza de vanguardia.

Yo lo llamo "lana de acero". ¡Y viene con un láser!

¿Unas últimas palabras? Creo que no. ¿Entendido?

¡Cañón de agua!

Oh, sin resultados. ¡Láser de lana de acero, encendido!

-Se ve un extraño reflejo por el oeste.

Seguro que no tiene nada que ver con Bob Esponja.

-Muy bien. Tú lo has querido. Puede que termine con la vida,...

...pero cruzaré los rayos.

¡Más potencia!

-Distorsión molecular espontánea. Será mejor que vaya a ver...

...lo que está haciendo ese chico. -¡Más potencia!

-Esto no tiene buen aspecto. -¡Más potencia!

-Veamos qué ha hecho esta vez.

-¡Máxima potencia!

-¡Esta vez sí que la has hecho! ¿Qué dices en tu defensa?