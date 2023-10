¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"PLANCTON SE JUBILA"

(Música)

(TELEVISIÓN) "Interrumpimos este programa para ofrecerles

una noticia de última hora".

-So, grandullón.

-Señor Plancton, hay rumores de que trama

infiltrarse en el Cangrejo Crujiente

y robar la fórmula secreta de la burguer cangreburguer. ¿Es cierto?

-De hecho, sí, es cierto. Lo tengo todo planeado.

Primero, forzaré la caja fuerte y... Espere.

-¿Estamos en directo? -Sí.

-No transmitan mis planes secretos. Son un secreto.

Os destruiré a todos.

¡Fórmula secreta, allá voy!

Calculo que esta mezcla confidencial de sabores

caerá directamente en mis manos.

(Música)

(RÍE)

Qué suerte tengo.

Dejó la caja abierta.

(Música)

Abierto al público, amigos.

(Música)

Te pillé.

(Música)

(Música suspense)

Salgo a entregar un pedido.

(RÍE) Tontorrón.

(Música)

Y la burguer cangreburguer está hecha de...

¿Erizos de mar?

¡Te pillé!

(RÍE) ¡Mía! ¡Sí!

¡Tira! ¡Yuhu!

(GRITA)

(Música)

Te pillé.

(Música)

(RÍE) Te pillé.

(Música)

¡Viva!

Ven con papá, burguer cangreburguer.

¡Ay!

(Música)

Te pillé. (RÍE)

(GRITA)

Me ha cubierto de erizos de mar, me ha dado de comer a un caballo

y casi me mata a picotazos.

Si yo vuelo por el aire, él vuela por el aire.

Me escondo en un estómago y él se esconde en un estómago.

¡Estoy harto!

-Creo que alguien necesita un biberón.

-¿Te encuentras mejor?

-No, Karen, esto dejó de funcionar.

No lo sé. Estamos acabados.

-Dijo por 9000 millonésima vez.

Mira, Plancton, si te diera 10 céntimos cada vez que...

(Música)

"Cerrado por jubilación".

Señor Cangrejo, ¿ha visto eso? Plancton se jubila.

Lo creeré cuando lo vea.

"Parada de autobús"

(Música)

¡Todo el mundo a cubierta! ¡A la orden!

¿Quiere despedirse de Plancton, verdad? Se ha ablandado.

¡Ni lo sueñes! ¡No me fío de Plancton si no lo tengo a la vista!

¡Por eso tenemos que vigilar a esa pequeña sabandija

y averiguar qué trama!

"82 kilómetros después.

Bienvenidos a Villasosa, una localidad encantadoramente aburrida".

(Acordeón)

(LEE) "Bienvenidos a Villasosa, una localidad encantadoramente..."

Cierra la cremallera, chaval, o nos delatarás.

"Centro comercial de Villasosa".

Una vida nueva en una ciudad nueva.

(RÍE)

"Zapatería"

Aún no veo a Plancton hacer nada malo.

Quizás se haya jubilado de verdad. Lo creeré cuando lo vea.

(Música)

¡Rápido, chicos, se escapa!

(Música)

(GRITAN)

"Residencia para ancianos de Villasosa"

(Música)

¿Sí? -Quiero una habitación, por favor.

-Muy bien, señor, ¿cuánto tiempo se quedará con nosotros?

-Para siempre.

(Música)

(GRITA)

(Música)

Y así comienza mi jubilación.

¿Te das cuenta, pequeño? Plancton no trama nada bueno.

Seguro que todo eso son aparatos para un nuevo laboratorio maléfico.

Señor Cangrejo, voy a marearme.

Sí, sí.

Tiene un cinturón maléfico a juego con los zapatos maléficos.

(RÍE) Sí, mi plan está casi completado.

¿Su plan? ¿Has oído eso, Bob Esponja?

¡Ha dicho plan!

Por favor, no me sacuda, señor Cangrejo.

(RÍE) Preciosa, desde ahora serás mi mejor amiga.

¡La jubilación es mía, mía! ¡Mía!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Ya lo tenemos, chaval.

Tiene un maléfico artilugio láser mortal

para disparar contra nosotros.

(RÍE)

(Música)

¿Eh?

(GRITAN)

Ahora que lo veo, lo creo. ¡Hurra!

Sabía que lo entenderías, señor Cangrejo.

(VOMITA)

Señor Cangrejo, ¿qué está haciendo en mi habitación del hotel?

Eh...

Buena suerte con tu jubilación, Plancton.

No volveré a molestarte.

Oh, sé que no lo harás, señor Cangrejo,

porque ahora mismo estoy

en el Crustáceo Crujiente robando la fórmula.

Oh, claro. Lo que digas, viejo.

¿Cómo puedes hacer eso mientras estás aquí

en Villasosa?

(RÍE)

Porque soy un doble robótico de Plancton.

¡Te pillé!

¿Me he perdido algo?

(AMBOS) ¿Qué?

Eso es, Karen.

Cuando estos dos cabezas de percebe se den cuenta,

estaré bañándome en la fórmula secreta.

Sí, usaré mis botas de agua. Tengo que colgar.

Sí, delante de sus narices, señor Cangrejo.

(Explosión)

(TARAREA)

Señor Cangrejo, Bob Esponja, ¿por qué no estáis en Villasosa?

Nunca salimos de aquí, Plancton.

El señor Cangrejo y el Bob Esponja que siguieron a tu doble robótico

a Villasosa también eran... robots.

(RÍE) ¡Te pillé!

¡Te odio, te odio, te odio y te odio!

En mi opinión, el señor Cangrejo y Plancton

están usándonos como peones en su estúpida guerra

por la fórmula secreta.

Estoy de acuerdo. Es verdad.

¿A quién le importa que ese tipo robe la fórmula secreta?

Que maduren, eso es lo que pienso. Estoy de acuerdo.

Así que sois los verdaderos Cangrejo y Bob Esponja.

¡Dame eso!

¡Eh! ¡Ven aquí!

¡Dámelo!

(GRITAN)

(Música)

(Teléfono)

¿Dígame? Bienvenidos al Crustáceo Crujiente.

¿Qué desea pedir?

El señor Cangrejo no puede ponerse al teléfono.

Está atrapado en la nube de polvo de una pelea.

Sí, él llamará más tarde.

Vaya, espero que nuestros dobles robóticos estén bien.

Benditos sean sus corazones neumáticos.

(Música)

(AMBOS) ¡Sí!

"EL TRIDENTE TRAVIESO"

(TODOS) Escuchad, somos el coro griego

y vamos a narrar este relato épico de la estupidez.

(Música)

(TODOS) Contemplad a Neptuno, dios del mar,

con su poderoso tridente.

Un arma tan poderosa que nada escapa a su alcance.

Contemplad al cráter.

(RUGE)

(TODOS) -Un monstruo repugnante.

(Música tensión)

(GRITA) ¡Ah!

-¡Ah!

(TODOS) Contemplad a Neptuno triunfante.

Qué tipo tan fenomenal.

Contemplad a este pequeñajo y prestad atención

a los problemas que traerá al tridente.

¿Qué? Perdón.

(TODOS) ¿Lo veis?

(TODOS) ¡Comida, comida!

-¡Comida, comida!

Eh, todavía estaba leyéndolo.

Olvida ese estúpido cómic, aquí tenemos un problema.

¡No tenemos más burguer cangreburguer

y estos animales están intentando comernos a todos!

Eh, ¿quién es el responsable de esto?

Ponte a hacer burguer cangreburguer

antes de que nos convirtamos en el almuerzo.

Enseguida, señor Cangrejo.

PLENO

Uh, los complementos no están listos.

Ojalá la lechuga y el tomate se cortaran solos.

(Música suspense)

¡Adelante!

-Eso, córtame bien, amigo. -¡Ah, ah!

Creo que al final corté los complementos.

¡37 burguer cangreburguer, rápido!

¿37 burguer cangreburguers? ¿Tantas burguer cangreburguers?

¿Tiene mi espátula tres puntas?

(TODOS) ¡No!

Y eso no es una espátula.

¡Esas burguer cangreburguer rápido, Bob Esponja!

Ojalá las burguer cangreburguers pudieran servirse solas

para poder seguir cocinando.

(Música)

¡Bien!

-¡Bien!

(GRITAN)

Hombre, mi espátula nunca había hecho eso.

(HAMBURGUESAS) ¡Burguer cangreburguer!

¡Burguer cangreburguer! ¡Burguer cangreburguer!

(RÍEN)

(RÍE)

No sé cómo estás haciendo esto, pero sigue así.

La gente pagará lo que sea

por ver bailar a las burguer cangreburguers.

Mira qué monas son.

(Música)

Se nos acaban las burguer cangreburguers danzantes.

¡Rápido, chaval!

Veamos, bailad, vamos, bailad.

Estoy intentándolo, señor Cangrejo, estoy intentándolo.

¡Vamos, funciona!

(TODOS) Oh, la esponja ha enfurecido al tridente.

Se avecinan problemas.

Ay...

(Música suspense)

(GRUÑE)

(GRITAN)

(GRITAN)

¡No! ¡Esto va a costarme dinero!

Señor Cangrejo, ojalá no tuviera que preocuparse del dinero

en un momento así.

Tienes razón, chaval. ¡Toma esto, cógelo!

¡No puedo parar!

¿Qué me está pasando?

¿Qué está pasando aquí?

¿Eh? ¿Qué es esto?

Hombre, mi espátula es mágica.

(TODOS) Mágica, mágica, mágica.

¡Esto es genial!

Usaré esta espátula para ayudar a todo el mundo.

(Música triunfal)

(Música)

Dos para mí, por favor.

(LLORA)

¡Ah! ¡Te ayudaré, bebé!

(Música tensión)

(Música suave)

¿Qué te pasa, hierba? Quiero que crezcas, háblame.

(Música tensión)

-Haremos algo más que hablarte.

Veamos si te gusta que te sieguen. -¡Ah!

No hay problema que no pueda resolver

porque soy Bob Esponja, ¡emperador del mar!

(Música)

Largo de aquí, medusa pesada.

(TODOS) Vaya, echa el freno.

Solo Neptuno, el auténtico señor del mar,

puede controlar el tridente.

(RÍE)

-Le dije: "Zeus, o me subes el sueldo, o Neptuno se larga".

(RÍE)

¡Ah!

-Es ese, mamá, es ese el hombre que me pegó.

(LLORA)

-No llores, bebé, mamá se ocupará de esto.

(RUGE)

-¡Que comience la batalla! ¡Toma esto!

-¿Eh?

Solo admite limpieza en seco, monstruo.

-¿Eh?

(LEE) "Propiedad de Bob Esponja".

(RUGE)

(GRITA) -¡Ah!

Hola. Hola, Bob Esponja.

Hoy pareces muy reluciente.

Por supuesto,

porque soy Bob Esponja, emperador del mar.

(Música)

Oh...

¡No, mi helado!

¿Por qué el mundo está tan "llenisísimo" de dolor?

No temas, mi "mejorcicísimo" amigo, tendrás todo el helado

que seas capaz de comer.

(TODOS) No, vas a empeorarlo.

¡Hala! ¡Es el mejor día de mi vida!

No, el peor de mi vida.

(TODOS) ¿Lo ves?

Yo lo arreglaré.

¡Hurra!

¡Bu!

Creo que sé la forma de haceros felices a los dos.

(TODOS) Claro que no. ¿Es que aún no te has dado cuenta?

¿Un géiser de helado?

(Música)

¡Ay, qué frío!

No puedo comer nada.

Nunca había estado más desilusionado.

(Música tensión)

(Gritos)

Uh, quiero un...

El de deliciosa crema horrorosa.

¡Sálvanos, Bob Esponja, sálvanos! No, espera...

Ahora ya, vale.

¡Alto, helado! ¡Alto, helado!

(Música tensión)

(GRITAN)

¡No, lo he empeorado!

Patricio, lo he destrozado todo.

Oh, Bob Esponja, yo no diría eso.

¡Nuestro bebé!

-¡No volveré a segaros!

-¡Coged mi dinero!

Ay, Bob Esponja, lo has destrozado todo.

Ninguna esponja debería tener tanto poder.

(TODOS) Te lo dijimos.

No me ayudáis. Quizá yo pueda.

Creo que tengo algo tuyo. ¡Mi espátula!

Pero ¿qué es esto? ¡Eso es mi tridente!

Pues quédatelo, ya no lo quiero.

Alto, no he sido yo.

(TODOS) Demasiado tiempo alejado de su auténtico dueño,

el tridente se ha desbocado. -Qué bribón.

(RÍE)

Hombre, lo siento, perdón. ¡Está clavado!

(Música)

¡Haz que pare!

¡Ah!

(Música triunfal)

Has sido un tridente travieso.

Oh, no puedo seguir enfadado contigo.

Veamos si podemos arreglar todo esto.

(Música)

Devolvedme mi dinero.

(Música)

(TODOS) ¡Siéganos!

-Como ves, Bob Esponja,

tu espátula es tan poderosa como mi tridente.

¿De verdad? (RÍE) ¡Ja! Ni de lejos.

Pero es bastante buena. Gracias por sacarme de este lío.

Si hay alguna cosa que pueda hacer para ayudarte, dímelo.

Hay una cosa...

¡Ahí están!

-¡Ah!

¡A por ellos!

(GRITAN)