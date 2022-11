"PLANCTON DE PATITAS EN LA CALLE"

(Música)

Planctito mío... ¡Plancton!

¡Plancton! (GRITA ASUSTADO)

¿Qué? ¿Qué pasa, Karen? ¿No ves que estoy trabajando?

-Sí, pero quería enseñarte mi nuevo salvapantallas.

¿Qué te parece? -Genial...

-Ni siquiera me has mirado. -No, no he mirado.

¿No ves que estoy trabajando en mi nuevo analizador molecular?

Lo único que necesito es una molécula de la burguer cangreburguer

y la fórmula será mía.

-Dime si quieres que descargue este salvapantallas de forma permanente.

-¡Te digo que ahora no! (GRITA) ¡Ah!

"Analizando. 30 % de mezquindad, 20 % de rostro monstruoso,

50 % de tontaina malvado.

La muestra es 100 % despreciable.

También he analizado tu salvapantallas, Karen.

Es precioso".

-¡Nadie te ha preguntado eso!

¿Estás contenta ahora, Karen? -Por supuesto que no.

Estaba intentando ponerme guapa para ti, ¿pero qué te importa?

Lo único que haces son planes estúpidos

sobre burguer cangreburguers estúpidas.

-¿Estúpidos? ¡Tu nuevo salvapantallas es estúpido

y hace que tu procesador parezca gordo!

(FURIOSA) -¿Qué?

-Vamos a calmarnos todos antes de que digas algo que lamentes.

-¿Sabes qué? No consiento que me hablen así. ¡Fuera!

-No pienso irme, este es mi restaurante

y nadie puede obligarme a irme de... (GRITA)

(SOLLOZA) ¡Karen, cariño! ¡Ven aquí, labios de azúcar!

Sabes que siento todo lo que he dicho.

-Acepto tu disculpa. -¡No hablaba contigo, pececito!

Duele...

Mira, Karen, ya te has divertido. Ahora déjame entrar.

¡Vamos, necesito usar el orinal!

Como quieras...

¡No os necesito ni a ti ni al Cubo de Cebo!

¡Tengo amigos de sobra encantados de recibirme!

¿Te importa que me quede aquí? ¡Largo!

¿Puedo usar el...?

Plancton, sé lo que ocurre. Me gustaría que te quedases conmigo.

¿Estás loco? Eres la esponja más fastidiosa del mar.

No me quedaría contigo,

aunque fueras la última persona de Fondo de Bikini.

Como quieras... De acuerdo.

¡Ay, ay, ay!

(Cisterna)

Mucho mejor. Gracias por dejarme usar tu cuarto de baño.

(RÍE) ¿Y si te digo que ese no es mi baño?

En ese caso, vas a necesitar zapatos nuevos.

¡Vaya! ¿Eso significa que vas a quedarte conmigo?

(RESIGNADO) Sí... ¡Bien!

BIENVENIDO, PLANCTON

Vamos a ser los mejores compañeros de casa.

¡Uh! ¿Quieres que nos peinemos? Olvídalo.

(RÍE)

MUCHAS INTERMINABLES HORAS DESPUÉS...

(TV) "¡Oh, amor mío! Qué tonto he sido.

Siempre has sido la única para mí".

Oh, Plancton, siento que Karen te haya echado.

¿Echarme? ¡Yo la eché dentro!

Este es tu refugio. Aquí puedes hablar de tus sentimientos.

¿Alguien está tenso? ¿Qué? ¡Suelta! Suelt...

Ese es el sitio.

Dile a Bob Esponja por qué Karen y tú os peleasteis.

No lo sé. Yo estaba haciendo lo que hago siempre.

Bueno, si Karen te echó por hacer lo que haces siempre,

quizá deberías aprender a no hacer lo que haces siempre.

Pero si soy el mejor.

Bueno, a veces puedes ser un poco malo.

¿Yo malo? ¿Cómo te atreves?

(SOLLOZA) Quizá tengas razón. A veces puedo ser insoportable.

¡Te ordeno que me ayudes a ser una buena persona!

Quiero decir, por favor, ¿me ayudas a ser mejor persona

para que Karen me deje volver con ella?

Plancton, en una palabra, sí.

¿Qué hace ese besugo ahí?

(GRITA) ¡Ah, detrás de mí! ¡Vete ya!

¡Para de una vez! ¡No hay nadie detrás de ti!

El besugo eres tú.

¡Oh! Gracias. Escucha, Plancton.

El primer paso para ser mejor persona es ser considerado.

Intenta sostenerle la puerta a alguien.

Es fácil y hace feliz a la gente. Así.

Tú primero.

(RÍE) Estoy feliz, Bob Esponja. (RÍE)

¿Alguien puede sacarme de aquí? Qué susto...

Plancton, ahora te toca a ti. Vale, pero como me bese, no respondo.

(CANTURREA)

Eh... Tú primero.

Inténtalo con esta.

Tú primero. Por esa no quepo.

¿Cómo te atreves a rechazar mi amabilidad?

(GRITA ASUSTADO)

¡Plancton, no! ¿Alguien puede sacarme de aquí?

Bueno, Plancton, ya que no pareces capaz de hacer nada amable,

en esta clase aprenderás a decir algo amable.

Qué fácil.

Muy bien, vuélvete hacia Patricio y dile algo amable.

Di algo amable.

Eh... Patricio, no eres un completo patán.

Solo lo eres a la mitad. No, otra vez.

Vale... Tu color rosa no es muy repugnante.

Gracias. Me gustan tus antenas.

¿Qué? ¿Qué les pasa a mis antenas? ¡Te ha dicho un cumplido!

¡Ya, estáis burlándoos de mí!

Oye, Bob Esponja, ¿piensas que esto funciona?

No, probaremos otra cosa.

Es inútil, Bob Esponja,

soy demasiado brillante para ser amable.

Nunca podré volver con Karen. Claro que sí.

Está claro que no podemos arreglar tu interior tan horrible,

pero quizás podamos arreglar el exterior horrible.

¡Hora de transformación!

(Música)

Qué paciencia.

(Continúa la música)

¡Ay!

Olvídalo, Bob Esponja. Karen es la mujer perfecta.

¡Tan inteligente e intrigadora!

(SOLLOZA) Nunca querrá volver conmigo...

Claro que sí. Solo tienes que hacer algo que le impresione.

Sé vulnerable y cariñoso. Muéstrale tu corazón a Karen.

¡Es una gran idea!

¡Urdiré un plan para que sienta celos y destrozarle el corazón!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Eso no tiene que ver con lo que he dicho.

Seguro. Y sé cómo hacerlo.

Vale, me siento incómodo.

Plancton, ¿estás seguro de esto? ¡Claro que estoy seguro!

Ahora pon voz de robot.

Recuerda que ya no eres Bob Esponja, sino Shelby Malamares.

(VOZ DE ROBOT) "Eso me gusta".

Bienvenida al Cubo de Cebo. ¡Oh, eres tú! ¿Qué quieres?

-Sí, hola. Me gustaría la mesa más romántica que tengas

para mí y mi bella cita Shelby Malamares, el robot.

(IMITA RUIDOS DE ROBOT) (RÍE)

(GRUÑE)

"Analizando.

Especie bufón esponjiforme".

-Con qué Shelby Malamares, ¿eh? Qué nombre tan bonito.

¡Gracias! ¡Ay!

"Quiero decir, gracias".

Ahora mismo te traigo nuestro especial enamorados.

(RÍE) -Esto va de maravilla, Bob Esponja.

Karen está celosísima. -Aquí tienes.

He batido un lote de cebo especial para ti,

y para tu encantadora robot

un cubo lleno de tuercas y tornillos con salsa de aceite.

Plancton, no quiero comer esto.

Ahora no me lo estropees, Bob Esponja. ¡Cómetelo!

¡Oh, mi querida Shelby Malamares!

Eres la mujer más bella en la que se ha posado mi ojo.

"Plancton, dices las cosas más encantadoras..."

Habrase visto.

-Nunca supe que te quería hasta que te conocí.

"¡Oh! Me has hecho la chica robot más feliz del mundo".

¡Eh! ¡Aparta esas manos de mi marido!

"¡Eh! No se meta, señora.

Nadie hace a Plancton tan feliz como yo.

Somos almas gemelas y vamos a casarnos,

y a imprimir 1347 bebés". ¿1300 qué?

-Veo que estás realmente enamorada. No quiero interponerme. Es todo tuyo.

¡Bien! ¡No!

¡El objetivo de todo este plan era que Karen volviera conmigo,

y lo has echado a perder!

Lo siento, es que me has dicho unas cosas tan bonitas...

Espera un momento. Resulta que no eres del todo insoportable.

¿Urdiste este plan tan estúpido para que volviera contigo?

-Por supuesto. Haría cualquier cosa por ti, cielo.

Incluso juntarme con este personaje. ¡Oh! Eso es encantador.

¡Oh! Ven aquí...

-Es... Es el mismo salvapantallas gordo.

(FURIOSA) -¿Qué?

-Tranquila, tranquila. Ya voy.

¡Se acabó! ¡Largo de aquí!