-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? (TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

LOS PINTORES

"Un día tranquilo en el Krustáceo Krujiente."

-Calamardo, mira, dos burgers Cangreburgers normales,...

...pero cuando se lanzan hábilmente, como un campeón,...

...se convierten en... -Un billete hacia el dolor.

-¡Eh! (GRITA)

-¿Qué está pasando aquí fuera? El tiempo es dinero.

Si estáis perdiendo el tiempo, entonces estáis gastando dinero.

Eso es horrible. -Peor. Hacíamos un ritual para...

...atraer clientes y sólo funciona si nos hacemos daño, mucho daño.

-¿Qué estúpido percebe os ha dicho eso?

Escuchad, chicos, en lugar de mataros,...

...tengo algo muy importante que quiero que hagáis por mí.

Bien, ¿estáis listos para vuestra súper...?

(LOS DOS) -¿Súper? -¿Especial...?

(LOS DOS) -¡Especial! -¿Y secreta...?

-¡Y secreta! -¿Tarea?

(BALBUCEAN)

-Vosotros dos vais a pintar mi casa por dentro.

(LOS DOS) -¡Bien! -Pero dejad que os advierta;...

...esta pintura es absolutamente permanente, no sale con nada.

Así que si veo una sola gota en otro sitio que no sea la pared,...

...os cortaré el trasero y lo pondré sobre la chimenea.

Que os divirtáis con el trabajo.

-Patricio. -¿Sí, Bob Esponja?

-El señor Cangrejo tiene un montón de tesoros sobre...

...los que derramar pintura. ¿Deberíamos despejar las paredes?

-Ni hablar, Bob Esponja. No nos pagan por mover nada.

-Pero si no nos pagan. -¡Eso es lo que he dicho!

¡No nos pagan y se acabó! -Vale, pintaremos alrededor.

-Bien, pero no me pagues. -Primero, hay que preparar la lona.

-¡La lona lista!

-Necesitamos un poco más, Patricio. A eso es a lo que me refería.

Bueno, deberíamos abrir ya las lastas de pintura permanente.

-Que no sale con nada. -Y si manchamos algo,...

...el señor Cangrejo nos cortará el trasero.

-Y nos colgará de la pared.

¡Cuidado, Bob Esponja! ¡Cuidado, Bob Esponja!

¡Cuidado, Bob Esponja! ¡Cuidado, Bob Esponja!

¡Cuidado, Bob Esponja! ¡Cuidado, Bob Esponja!

-Patricio, la tapa ya está fuera. -Oh. Ahora me toca a mí.

-Será mejor que me ocupe también de ésta.

(GRITAN)

(GRITAN)

-Eso ha sido un timo.

-Venga, Patricio, vamos a preparar las brochas.

Quizá deberíamos empezar con una más pequeña.

Tenemos que empezar a pintar con la pintura permanente que no...

...se nos permite derramar en ningún sitio que no sea la pared.

Bueno, allá vamos. UNA HORA MÁS TARDE

-Unos cuantos segundos más de preparación mental y me pondré...

...a pintar esa pared. DOS HORAS MÁS TARDE

-Voy a empezar a pintar. TRES HORAS MÁS TARDE

-¿Puedes empezar ya? Se me han acabado los carteles.

-Ningún problema, allá voy.

¿Eh?

¡Ay!

Sí. ¿Eh?

¿Qué podría ser peor que una burbuja de pintura gigante?

-Ya lo sé.

Dos burbujas de pintura gigantes. -¡Aaah!

Patricio. -¿Sí?

-No creo que esta burbuja pueda hacerse más grande.

-Tonterías.

-¡Basta!

¡Lo conseguimos!

Hemos pintado toda la casa sin derramar ni una sola gota de...

...pintura en ningún sitio, excepto en... ¿Qué es eso?

Estamos acabados, Patricio. ¿Sabes lo que es eso?

-Es un dólar. ¡Gané! -No es un simple dólar,...

...es el primer dólar del señor Cangrejo. Su posesión más preciada.

Y lo hemos manchado de pintura.

-Creo que estás exagerando, yo no veo nada de pintura.

-Vale, no hay ningún problema, a lo mejor puedo limpiarlo.

Sí, creo que ya está.

¡Aaah! -Ah, ahora la veo.

-Esto no va bien, Patricio. El señor Cangrejo volverá...

...pronto y cuando vea lo que hemos hecho con su primer dólar...

(GRITAN) -Todo lo que tenemos que hacer...

...es limpiar la pintura y Cangrejo nunca se enterará.

-Pero el señor Cangrejo dijo... -Olvídate de lo que dijo.

Todas las pinturas se quitan con algo.

-¿Ha funcionado? -No.

-¿Ha funcionado? -No.

-¿Ha funcionado? -No.

¡Ay!

-No funciona nada. -Espera, no somos cavernícolas.

Tenemos tecnología.

-No ha funcionado. -Todo es culpa del señor Cangrejo.

Si no hubiera colgado ahí ese estúpido dólar...

No es como si fuera distinto de cualquier otro dólar normal.

¿Por qué colgarlo? Podríamos poner cualquier dólar en la pared...

...y nadie notaría la diferencia. Podríamos coger mi cartera,...

...sacar un dólar y ponerlo en la pared, y sería...

-Rápido, Patricio. Saca la cartera. -No sé adónde quieres llegar...

Eh, un dólar. -Hemos salvado el trasero.

Ahora todo lo que tenemos que hacer es... ¡Patricio!

¿Pero por qué has puesto...? Cógelo, Patricio. ¡Cógelo! Venga.

Pero, Patricio, ¿por qué has puesto...? ¡Cógelo!

Venga, Patricio. Rápido. ¡No...!

-¿Quieres un poco? -Vale. Aún tenemos tiempo.

Tranquilo, Bob Esponja, el pánico es el enemigo.

Tú eres fuerte. Con tu fuerza lo superarás.

(Tarareo)

Estás solo, amigo.

Deprisa, Patricio. Devuelve el dólar del Sr. Cangrejo a la pared.

Tengo una idea. (TARAREA)

-¿Qué? -Hemos acabado, señor.

Todo está fantástico. -No tiene que comprobarlo,...

...ya lo hemos hecho nosotros. -Parece que tengáis un secreto.

Estaba bromeando. Veamos lo que habéis hecho.

Oh, no está mal, chicos. Una bonita capa igualada...

...con brillo, sin burbujas. -Está estupendo, Sr. Cangrejo.

Nos vamos. -¡Fósiles de pez!

¡Mirad lo que habéis hecho! (AMBOS) -Señor, lo sentimos mucho.

Por favor, perdónenos. -¿Sentirlo?

Habéis limpiado todos mis adornos, eso está muy bien.

Por la gran barrera de coral, ¿qué es eso?

(AMBOS) -No ha sido culpa nuestra. No lo hicimos a propósito.

-Y supongo que la moldura del suelo se ha pintado sola, ¿no?

Eso es lo que yo llamo destreza. ¡Mi yin yang!

Habéis estropeado mi... ¡No me lo puedo creer!

Todas las muñecas de esta estantería...

...estaban perfectamente alineadas.

¿Y creíais que no me daría cuenta? Bueno, no ha habido ningún daño.

Muy bien, chicos. Podéis iros. ¡Ah! Es gracioso,...

...pero no recuerdo que hubiera cuadros colgados en la pared...

...donde tengo mi primer dólar. De hecho, no recuerdo este cuadro.

Ni éste, ni éste, ni éste, ni éste, ni éste...

-Hola, señor Cangrejo. -Bob Esponja, ¿qué haces?

-Ya sabe, dando una vuelta. -Oh...

-Baja al suelo, chico.

Muy bien. Estás haciendo el tonto. -No, no.

Señor Cangrejo, no mire. Es un truco.

-¿Habéis echado pintura por todo mi primer dólar?

(AMBOS) -Lo sentimos, señor Cangrejo.

-Y después lo habéis dibujado con lápiz.

-Yo pensé que a lo mejor colaba. -Muy bien, chicos.

Ya sabéis lo que tengo que hacer ahora.

-¿Se refiere a nuestros traseros? -¿Puedo usar el mío por última vez?

-Ya está. Como nuevo. (AMBOS) -Pero... Pero... Pero...

-Sí, mentí. En realidad, esa pintura sale con saliva.

-Ya lo entiendo, Sr. Cangrejo. Nos dijo que la pintura era...

...permanente para que tuviéramos más cuidado y no mancháramos nada.

-No, es sólo que me gusta tomaros el pelo.

(RÍE)

Aún estoy en forma.

¡Oh!

Vaya, tengo que aprender a decirlo no a rociarlo.

VÍDEO DE FORMACIÓN

(VÍDEO) -Bienvenidos a bordo. Si está viendo este vídeo,...

...deje que sea el primero en felicitarle.

Ha sido contratado por el Krustáceo Krujiente...

...y éste es su primer día oficial de entrenamiento.

-¿Puedo hacer una burger Cangreburger ya?

-No. Tiene mucho que aprender antes de estar listo para hacer...

...una burger Cangreburger. Como puede ver en este gráfico...

Gráfico. Ahora es empleado de uno de los restaurantes de más éxito...

...de Fondo de Bikini. Pero eso no pasó de la noche a la mañana,...

...porque cierra a las seis. No. La historia del Krustáceo...

...Krujiente es la historia del trabajo duro, la perseverancia,...

...visión, determinación y sudor de un hombre,...

...pero mayormente de su sudor.

DE PRINCIPIOS HUMILDES

Uno podría pensar que el señor Eugene H. Cangrejo,...

...propietario y fundador de el Krustáceo Krujiente,...

...ha sido siempre el mago financiero que es hoy...

y así es.

Después de la guerra, Cangrejo cayó en una profunda depresión...

...que parecía no tener fin. Pero entonces, su suerte cambió...

...cuando adquirió una residencia en bancarrota y,...

...con unas pocas alteraciones, nació el Krustáceo Krujiente.

Parecen muchos. -Bombos y platillos.

-Parecen muchos. -Bombos y platillos.

-Parecen muchos. -Bombos y platillos.

-Parecen muchos bombos y platillos para hacer una pequeña...

...burger Cangreburger, ¿no? Pues no.

EL KRUSTÁCEO KRUJIENTE EN LA ACTUALIDAD

(Música)

Para satisfacer a los clientes de hoy, no se escatimó...

...en gastos para adquirir los últimos logros en tecnología.

-Esto es un mecanismo de control de Cangreburger avanzado.

Aquí se ve nuestro sistema de manejo de dinero automático.

No lo toque. Los dispositivos de temperatura de bebidas...

...de alta calidad importados. Esto es un prototipo de máquina...

...para transferir líquidos. Y le damos los condimentos...

...más novedosos. ¿Compra algo o va a quedarse ahí?

Hay una tarifa para estar de pie.

-Toda esta modernización parece un poco abrumadora, ¿no?

Por suerte el temor del señor Cangrejo por los robots...

...mantiene a raya el equilibrio de la tecnología.

Pero si la tecnología es el corazón de el Krustáceo Krujiente,...

...los empleados son el hígado y la vesícula.

Veamos si tiene lo que hace falta.

Aplomo, confianza y una sonrisa que dice: "Hola a todos.

¿Le tomo el pedido?"; tiene las características de un buen...

...empleado, Sr. Esponja. Pero por cada buen empleado,...

...hay otro que no lo es tanto.

Veamos, poco atento, impaciente, una mirada vidriosa.

Miren el botón de "Realmente desearía no estar aquí ahora".

Existe un nombre para empleados como éste,...

...pero nosotros le llamaremos Calamardo.

-Me pagará extra por esto, ¿verdad? -Lo siento, no te oigo.

FORMACIÓN

-¿Entonces puedo hacer una burger Cangreburger?

-No, sin comprender la expresión inglesa POOP;...

...en español, GPNB. -¿GPNB?

-Cuando entienda qué es GPNB, sabrá cuál es su sitio...

...en el Krustáceo Krujiente, pero ¿qué significa GPNB?

En realidad, es un código muy organizado. Observe.

"La gente pide nuestras burgers". -¡Ah! GPNB.

-Parece que el señor Esponja entiende lo que es GPNB.

Aquí viene un cliente. Me pregunto qué querrá.

Si recordamos GPNB, podemos imaginárnoslo.

-Querría hacer un pedido. -¿Qué cree que va a pedir?

A, un sofá. B, un corte de pelo caro.

C, una burger. -Quiero una burger.

GPNB. Nunca nos decepcionas. Ahora que ya entiendes qué es GPNB,...

...seguro que cree que está listo para hacer una burger Cangreburger.

-¡Burger Cangreburger!

-No tan rápido, entusiasta trabajador.

No hemos hablado de la higiene personal.

Todos los empleados del Krustáceo Krujiente deben cumplir...

...unas normas muy estrictas de higiene personal. Señor Esponja,...

...¿listo para prepararse para su turno?

Un buen empleado siempre se frota las manos concienzudamente.

Asegúrese de limpiarse bajo las uñas,...

...no olvide los nudillos y que esas palmas están limpias.

Veamos esas manos.

Eso sí que es perfección.

Después de asegurarse de que sus zapatos están brillantes,...

...su cara está libre de manchas o forúnculos...

...y su pelo está limpio y ordenado,...

...está listo para empezar el día.

Ahora veamos cómo se prepara Calamardo para su turno.

Recuerde. Ningún empleado quiere ser un Calamardo.

Ahora que está limpio e higiénico, seguro que cree estar listo para...

...hacer una burger Cangreburger. -¡Ah! ¡Estoy listo!

(TODOS) -¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo!

-¡Alto ahí! Aún tenemos unos cuantos temas más que cubrir.

SU PUESTO DE TRABAJO

-Es importante mantener su área limpia y libre de salpicaduras,...

...pero un puesto de trabajo limpio es sólo parte del trabajo.

Necesitarás suministros para hacer realidad las visiones de su mente.

Un buen empleado siempre guarda sus suministros bien organizados.

¡Muy bien, señor Bob Esponja! Ni un pepinillo fuera de lugar.

Veamos cómo está el puesto de trabajo de Calamardo.

Tranquilo, Calamardo, el Sr. Bob Esponja puede cubrirle.

Ahora que su puesto de trabajo está listo, quizá crea que está...

...listo para hacer la burger Cangreburger.

(LADRA)

-Tranquilo, queda mucho tiempo. Tenemos que asegurarnos...

...de que está listo para el aspecto psicológico del trabajo:...

...RELACIONARSE CON SU JEFE

-Señor Cangrejo, ¿me da un aumento? -¡No!

-Buen trabajo, señor Bob Esponja. -¿Puedo hacerla ya?

-Ahora pasamos de entre bastidores a primera línea, donde...

...examinaremos el aspecto más importante de la industria:...

...El cliente. -¿Quién ha dicho eso?

¿Es un fantasma? -Como la preciada sangre...

...de un animal, los clientes son los que mantienen vivo...

...el Krustáceo Krujiente. -Calamardo,...

...el techo me está hablando. -¿Vas a pedir algo o sólo vas...

...a hacer amistad con los paneles? -Tomaré una...

Eh...

(BOSTEZA)

(RONCA) (CHASQUEA LOS DEDOS)

-¿Qué pasa? -Haz el estúpido en otra parte.

-Calamardo, recuerde lo que dice el señor Cangrejo.

"El dinero siempre tiene la razón". -El techo tiene razón,...

...no eres un buen empleado. -Bien. ¿Puedo tomarle el pedido,...

...por favor? -Tomaré una...

(BOSTEZA)

-Volveremos con estos dos más tarde.

Ahora analizaremos una situación de emergencia.

Como el oro de la Atlántida, muchos consideran a la burger...

...Cangreburger como un tesoro y, como pasa con todos los tesoros,...

...siempre hay un ladrón dispuesto a robar; así que es un deber...

...estar alerta por si... ¿Qué es esto?

Es el rival del señor Cangrejo, Plankton.

-Cómete mi polvo microscópico, Cangrejo,...

...tu fórmula secreta, por fin, es mía.

-Está robando la fórmula. ¿Qué es lo que va a hacer, señor Esponja?

(GRITA)

-Nunca me atraparás, Cangrejo. No, cuando cambie a máxima velocidad.

Sabía que debería haberme comprado el turbo.

(GRITA)

-Escúchame, Cangrejo, me quitarás esta burger Cangreburger...

...cuando la saques de mi tumba. Ay...

(GRITA) -Otra emergencia evitada,...

...gracias al señor Bob Esponja. Ahora, volvamos con Calamardo.

Calamardo. -¿Qué?

-Recuerda. GPNB. -¿Puedo hacerte una sugerencia?

¿Por qué no pides una burger Cangreburger?

-¡Gran idea, Calamardo! Una burger Cangreburger, por favor.

-¿Para tomar o para llevar? ¡Huy! -Oh...

-Tranquilo, Calamardo, es parte del trabajo.

Ahora que hemos cubierto todos los fundamentos básicos...

...de su formación, ha llegado el momento que ha estado esperando.

(TARAREA)

(TARAREA)

¡A preparar la burger Cangreburger! En el centro de toda dinastía,...

...está la joya de la corona que la mantiene viva y próspera.

Para el Krustáceo Krujiente es la burger Cangreburger.

Y ahora, usted, el humilde empleado de la calle,...

...el recurso humano necesario que mantiene este negocio a flote,...

...aprenderá los secretos oscuros y sagrados de cómo preparar,...

...con sus propias manos, el suntuoso, delicioso,...

...escalofriante, cardíaco centro de placer que es una...

...burger Cangreburger. ¿Está listo?

¿Está seguro?

¡Bien! ¡La fórmula es...!