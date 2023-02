"LA PIÑA CARAVANA"

Una semana más sin que me incordien estos dos.

Hola.

(GRITA) Idiotas. (A LA VEZ) Hola, Calamardo.

Espera, Calamardo.

Deberías tener más cuidado. Pues sí, pues sí, pues sí.

¿Por qué nos os vais y dejáis de fastidiarme las vacaciones?

¿Vacaciones?

No sabía que el Señor Cangrejo nos hubiera dado vacaciones.

Le encontré a alguien para que me sustituyera.

Marchando una burger cangreburger.

¿Dónde vas a ir de vacaciones?

Si insistes en saberlo, me voy a Pico Marsopa para deleitarme

con los sonidos melodiosos del nenúfar cantarín.

Solo florece una vez cada 500 años.

Y pienso ir solo.

Lo sé. Patricio y yo iremos contigo y así estaremos solos juntos.

No. No vais a destrozarme las vacaciones.

Ahora me largo. Si no me voy ahora, me lo perderé.

Te ayudamos a hacer las maletas. De eso nada, que lo romperéis todo.

Ordenado. (SORPRENDIDO) ¿Está todo?

Espera.

Se nos olvidó esto.

No no no no. Parad.

"PUENTE ROTO"

Oh, no.

Se ha quedado flotando.

(ENFADADO) ¿Cómo has podido? No puedo creérmelo.

Nunca veré florecer el nenúfar cantarín.

(TRISTE)

(A LA VEZ) Oh, pobre Calamardo.

Tengo una idea. ¿En serio? ¿Qué es?

Pequeños monstruos. Deberían encerrarlos, tirar la llave

y después Encerrarlos, tirarlos y que después no les

(CANTA CONTENTO)

Solo ha sido una pesadilla.

Buenos días, Calamardo.

¿Queréis salir de mi habitación? No estamos en tu habitación, tonto.

¿Qué? ¿Cómo he llegado aquí?

Patricio y yo hemos No tengo interés en saberlo.

Bob Esponja, a la calle

(ASUSTADO)

¿Por qué, Bob Esponja, tu casa circula por la carretera?

Porque la convertimos en una caravana.

No queríamos perdernos esa floración.

Ya. Espera, ¿y quién conduce? Está en autocaracol.

Lento, pero seguro.

Venga, vamos a desayunar.

(RÍE)

Vaya, esto está muy bien.

¿Vas a comerte eso?

Vamos a darle un descanso a Gary. Desconectando el autocaracol.

Y arriba.

Veamos qué puede hacer esta piña.

"CARRETERA CORTADA"

(RÍE) Sí.

En camino.

Tenemos que salir de esta carretera.

A la orden.

Hola, Calamardo.

(GRITA)

No estoy aquí. Esto no está pasando.

(Música clásica)

"PICO DE LA MARSOPA"

Hemos llegado.

"ES LA ESTACIÓN DEL GUSANO. CUIDADO CON LOS GUSANOS"

"GERENCIA DEL PARQUE DEL PICO DE LA MARSOPA"

El nenúfar cantarín.

Es precioso y lo tengo solo para mí.

Eh, mi espalda.

(SORPRENDIDO) ¿Dónde está?

¿Es el ranúculo cantarín que buscaba?

(TODOS SORPRENDIDOS)

(TODOS ENFADADOS)

Hombre

Unas vacaciones más echadas a perder.

Debería volver a casa.

Nos queda un camino bien largo.

Más vale que antes vayamos adonde tú y yo sabemos.

En realidad no.

Calamardo, no te vayas sin nosotros.

De eso nada. Solo un monstruo os dejaría abandonados.

Soy un monstruo.

No les pasará nada.

Solos en la cima de una montaña, en medio de la nada.

No puedo hacerlo.

Veo que estás aprendiendo a usar el papel higiénico.

La semana que viene empiezo con el de dos capas.

Te traeré otro rollo de la caravana.

¿Dónde está? Quizá ellos la hayan visto.

¿Habéis visto nuestra piña?

(Gritos)

Oh, no, demasiado tarde.

No os comáis a ese par de idiotas.

(TODOS RÍEN)

No estaban comiéndonos. Era una batalla de cosquillas.

A los osos marinos les encantan las cosquillitas.

No les gusta que les des un golpe de kárate en las posaderas.

Las cosquillitas.

Calamardo, si te haces el muerto, te dejarán en paz.

Esto te servirá. Cógelo.

Adiós. Llamadme. Tenéis mi número.

Hala, ha sido el mejor viaje en carretera de mi vida.

Divertidididisísidididísimo.

Ha sido el peor de la mía.

Mi única oportunidad de escuchar el nenúfar cantarín

y la habéis arruinado los dos.

¿Estás seguro de eso, Calamardo?

Pobrecito, necesitas cariño.

(SORPRENDIDO) El nenúfar cantarín.

(Música)

Una música preciosa.

Mis oídos Duelen.

(GRITA)

Nos alegramos mucho por ti, Calamardo.