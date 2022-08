¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"PICNIC DE EMPRESA"

(Música)

Es un buen día para el picnic. Oh, Herp, es como una segunda luna

de miel. Fíjate en Timmy y Sally

jugando al viejo disco. Vamos, tíramela ya.

Antes quiero decir que me pondré muy triste

cuando te vayas a la universidad. Oh, Sally, no seas boba.

Sabes que yo, siempre seré tu hermano mayor.

¿Se ha puesto llover?

Nada puede estropear este día perfecto.

¿Qué te ocurre, hermano? ¿Tienes algo en el ojo?

Sí, debe ser esto.

(RÍE) ¿Quién es el bobo ahora? Ten cuidado porque ahí va.

¡Bien!

¿Qué pasa ahora? ¿A qué viene tanto "bien"?

¡Zumo de pepinillos! ¡Mi ojo!

(VOZ EN OFF) "Salsa picante".

Huelo a quemado.

Seguramente será mi ojo.

Déjate de dramas, Calamardo.

Gracias, señor Cangrejo.

Por la cola de Neptuno, ¿qué está pasando, Bob Esponja?

Juego el picnic con mis burguer cangreburguer amiguitos Herbie,

Loreta y sus hijos, Timmy y Sally.

Me parece que estás malgastando mis preciosos ingredientes.

Que no haya clientes no significa que no puedas hacer algo productivo.

¿Cómo qué, señor Cangrejo?

Bueno, por ejemplo, podrías quitarle el polvo

a los pepinillos, ordenar el pan por orden alfabético o podrías...

Aguar el kétchup.

A estas alturas sería mejor kepchupizar el agua.

De igual, si esos pequeños pudieran trabajar,

quizá eso sirviera de algo.

Espera, podrías crearme un pequeño ejército de trabajadores

sin paga, ¿verdad?

Mire, un pequeño trabajador. Lo llamaremos Pete.

Hola, Pete.

¿Qué le pasa a Pete? No está trabajando.

Quizá Pete esté cansado.

Pues eso no debería interferir en su trabajo.

No lo sé, señor Cangrejo. Supongo que podría afectar

a su productividad.

¡No, no a su productividad!

A lo mejor, si Pete pudiera irse de picnic con la familia

Burguer Cangreburguer, estaría feliz y descansado

y sería más productivo que nunca.

No, nada de abandonar su puesto de trabajo por placer.

Quizá el jefe de Pete podría organizar un picnic

de empresa, Pete se relajaría y al regresar

haría el doble trabajo.

¿Picnic de empresa?

Sí, mire, ya está animándose.

Caramba, Bob Esponja, ¿crees que si organizo un picnic

tu productividad aumentará?

Desde luego.

¿Qué está pasando aquí? Justo a tiempo, Calamardo.

Estás a punto de salir al mejor picnic empresa

de la historia.

¡Sí!

Un picnic de empresa. Eso me da una idea.

(VOZ EN OFF) "Campo de medusas".

¿Este es el mejor picnic de empresa de la historia?

Sí, claro que sí. Tómatelo con calma, Calamardo,

la diversión solo acaba de empezar.

Estamos sentados sobre papel higiénico.

No pienses que es solo papel higiénico, tiene miles de usos.

Como este.

Supongo que las cosas mejorarán cuando llegue la comida.

Ya llegó. Aquí tenéis la comida.

¿Qué?

¿No sabes hacerlo? Te enseñaré un pequeño truco.

¿Lo ves?

Lo abres con los dientes y la sirves.

¿No te parece divertido? Y después, puedes tirarlo por ahí como...

Una de esas cosas que se tiran por ahí.

Deja que te lo enseñe. Un pase largo, Bob Esponja.

¡Allá voy!

Esto es divertidísimo.

¿Estoy bastante lejos?

No oigo lo que dices. Así que...

¡Allá va!

No lo veo por ninguna parte.

Yo me piro. No, de eso nada.

Tú te quedarás aquí y te divertirás hasta que tu productividad aumente.

Vaya, ¡pintura de cara! Gran idea, señor Cangrejo.

Voy a ponérmela.

Hola, soy Chico Percebe.

Hoy estamos divirtiéndonos y jugando de lo lindo, pero tal vez

hayamos aprendido otra cosa, de los demás y de nosotros mismos.

Creo que hay que reconocer que ha sido el mejor...

¡No lo diga! El mejor picnic de...

¡No!

El mejor picnic de empresa de la historia.

(Música)

Bueno, parece que tenemos compañía.

Es que es un picnic de nuestra compañía.

Parece que la cosa mejora, se estaba guardando el secreto,

¿eh, diablillo? ¿En serio? ¿Qué? Oh, sí.

Picnic de Cubo de Cebo.

Así no se escribe "picnic de empresa".

Adivina quién soy.

¡Plancton!

¿Qué crees que estás haciendo, Plancton?

¿Qué quieres decir? Estoy en el picnic de mi empresa.

Este es nuestro sitio.

No me digas, pues ahora este es el mío.

Venga, ¿es que no podemos compartirlo?

Nada debería estropear este día perfecto.

Pero si ni siquiera tienes empleados.

Claro que sí, estos son mis nuevos empleados

Simmy y Tally. Mira qué bien lanzan el disco.

¡Un disco de verdad!

Adelante, Bob Esponja, demuéstrale como arrojamos nosotros

el viejo plato de mostaza.

Es que... Puedes venir con nosotros

cuando quieras, hay diversión de sobra para todos.

No, gracias, estamos pasándolo en grande

en nuestro propio picnic de empresa.

Oye, plancton, ¿qué están haciendo Simmy y Tally?

Organizando el resto de las actividades;

la máquina de algodón de azúcar, los frutos secos de mar tostados,

la tómbola, las botellas que tienen que tirar

para ganar un premio, la montaña rusa más emocionante

del mundo, una freidora para manjares.

¡Manjares! Y como no, un tiro al blanco mojado.

¿Has visto el órgano de vapor?

Escucha esto, Plancton. Mis leales empleados

nunca se dejarían engañar por una exhibición hueca de...

¡Aparta, carcasa!

¡Qué rico!

Está al revés. No, tampoco es así.

¿Decía algo, señor Cangrejo? El señor Cangrejo tiene razón,

estamos divirtiéndonos mucho. Vamos, señor Cangrejo.

¿Te importaría ayudarme con la cremallera?

Nosotros no necesitamos nada de eso, ¿verdad?

Claro, seguro.

¿Quiere que le pinte la cara?

Bueno, no sé si...

Vamos, voy a convertirle en...

Fantasma. Creo que esto podría acabar muy mal.

El monstruo de la mayonesa cortada, ese le da mucho miedo a la gente.

Sí.

Este algodón de azúcar es demasiado grande.

Quieres unirte a la diversión con el señor Calamardo, ¿verdad?

No, claro que no. ¿Estás seguro de que no quieres?

Señor Cangrejo, yo me quedo aquí en el picnic

del Crustáceo Crujiente. ¿Seguro?

Seguro al 100 por 100, señor Cangrejo.

Vale, entonces me voy de aquí, hasta luego.

(VOZ EN OFF) "Premio". ¡Gané!

Uno más nunca está de más.

Hola, Calamarcito.

Estoy divirtiéndome muchísimo.

Tengo un plato.

Hecho de papel.

Es un plato de papel.

Si eso le gusta al señor Cangrejo, también me gustará a mí.

Señor Plancton, tengo que decir que si trata así a sus empleados...

No digas más, amigo mío. Si os apetece trabajar para mí,

firmad estos contratos con estos deliciosos bolígrafos

de caramelo. ¡Yo primero!

No se moleste en leerlo, no en un día tan divertido.

Es un consejo magnífico.

Esto está saliendo mucho mejor de lo que planeé,

si el señor Cangrejo es mi empleado puedo mandarle

que me dé la receta de la burguer cangreburguer

y el Crustáceo Crujiente desaparecerá.

(CARRASPEA) Hola, Plancton. Oh, oh.

¡No lo firme, señor Cangrejo!

Mi bolígrafo de caramelo.

(CÁMARA LENTA) Cuidado, Simmy, un bolígrafo de caramelo se dirige

directamente a tus ojos debido a mi lanzamiento a ciegas sin tener

en cuenta la trayectoria. Ojalá pudiera hablar más rápido,

pero que todo se moviera más despacio.

¡No!

(VOZ EN OFF) "Limpiador de pelotas".

Simmy y Tally, ¿son hologramas?

Eso significa que...

¿He montado en eso?

¿Y los manjares que estaba comiendo?

(VOZ EN OFF) "Cebo".

Menos mal que...

Me has salvado, Bob Esponja. ¿Cómo lo has hecho?

Creo que mi mente estaba muy despierta gracias a la diversión

relajante que he tenido en su picnic de empresa.

Increíble.

El mejor picnic de empresa de la historia.

Basta de relajación, volved al trabajo.

"ARRIMAD UN BARRIL"

No, nada. No huelo ni un centavo de dólar

ni nada de dinero en 8 kilómetros a la redonda.

Como sigamos así cerraremos antes.

En cuanto ese se acabe su comida.

¿Se refiere a que lleva una hora acunando un trozo de patata frita?

Cuando se vaya, te iras tú.

Disculpe, señor, pero me parece que le cuesta un poco masticar.

Deje que le ayude.

¿Y la propina?

¡Por fin! ¡Sí!

Me voy, no puedo creer que esto esté sucediendo.

Me quedo.

Oh, cielos, que tormenta tan fuerte.

Las tormentas así me recuerdan a mi época en la armada.

¿Su época en la armada?

Eso me da una gran idea, Bob Esponja.

Como parece que vamos a pasar un buen rato encerrados aquí,

porque no os arrimáis un barril, jovencitos, y mientras os entretengo

con un relato electrizante de mi misterioso y salado pasado.

Así está mejor, las luces ya están tenues.

Daos un atracón con estas galletitas saladas rancias

que harán que os convirtáis en hombres de pelo en pecho.

No quiero tener pelo en el pecho. ¡Yo sí!

Era un día justo como este, el viento aullaba y mi barco

era zarandeando como un muñeco de trapo sobre una cama elástica.

Estaba en la cocina cocinando el rancho de la tripulación,

para olvidarme de aquel terrible temporal.

Fue justo entonces cuando él irrumpió en la cocina.

¿Quién? El hombre cuya misión

era convertir mi vida en una pesadilla viviente.

El percebe más duro, áspero y gamberro que haya rondado

en las profundidades.

Era el oficial jefe y me despreciaba con el odio descarnado

de un loco psicótico.

Lo llamaban el capitán Cara de Pez Cortada.

Hola.

¡Ponte firme, señor Cangrejo!

Quiero que me digas qué significa esto.

Eso es, señor, es un sándwich de pepino de mar

sin corteza, señor.

Un pequeño tentempié para los muchachos.

Esto es la armada, hijo. Aquí no le quitamos la corteza al pan,

nos la comemos y tiramos el resto.

Pero eso... Eso es absurdo.

Te lo digo por última vez, vas a tener que dejar de hacer

una comida tan deliciosa.

Pues, no sé cómo. Más te vale enterarte,

necesito hombres hambrientos y con los ojos desorbitados.

Transportamos una bodega entera de loción bronceadora y...

Espere, ¿estaba transportando loción bronceadora?

¿De qué protección?

No entiendo qué te hace tanta gracia, señor Calamardo.

(VOZ EN OFF) "Éramos un barco de carga que se dirigía derecho

al territorio pirata con un cargamento fresco

de loción bronceadora para los marinos

de barcos naufragados, que tenían la piel irritada".

¡Irritada, señor Calamardo! ¡Irritada!

¡Irritado!

Como diga, señor. Entendido, señor, irritado.

La comida de esta noche será malísima, ¿me entiendes?

Sí, señor. La peor que hayas hecho.

A la orden, señor. Una bazofia que les ponga

acero en el espinazo.

A la orden, señor. O sino, te arrojaré al calabozo.

-Mira, por ahí viene.

(TODOS) ¡Hurra!

Vuestra cena, chicos. ¿Cuál es el menú de esta noche?

Bazofia.

Con qué bazofia, ¿eh?

Buen chiste. ¿Por qué no me sirves un poco

de esa deliciosa bazofia...?

Apuesto a que es una de esas cosas que parecen malas

pero que luego están...

Malas.

Lo siento, chicos. Órdenes del capitán.

¡No puedo soportarlo!

No me importa lo que diga el capitán.

(TODOS) ¡Hurra por el señor Cangrejo!

¿A qué viene este tumulto?

No es nada, señor.

Es que les gusta mucho comer bazofia. ¿Verdad, chicos?

¡Atención!

Parece bazofia de verdad.

Pero ¿qué es esto?

Cerezas imperiales. (TODOS) ¡Hurra, hurra!

-¿Cerezas imperiales?

Bueno, cerezas a raudales. ¿A raudales?

¿Qué artimaña es esta, patán? Parecen simples cerezas imperiales.

Señor, ahora mismo iba a flamearlas con esta cerilla.

"Y así acabé en el calabozo con dos guardias que vigilaban

todos mis movimientos. Uno era un pedrusco tan feo y brutal

que ni siquiera podrías verlo en tu pesadilla más tenebrosa".

¿Qué estás mirando?

"Pero pensé que podría embaucar al otro si fuese necesario".

Señor Cangrejo, ese segundo guardia suena

como un auténtico bobalicón.

Me las arreglé para extraerle cierta información al momento.

Aspiraba a ser cocinero y le convencí para que despistase

algunas cosas y que me las trajese al calabozo.

Las herramientas de mi oficio, por así decirlo.

"Le puse a trabajar en una catedral de azúcar hilado

que lo mantuvo distraído, Nunca sospechó que usaría las sobras

para hacerme una llave de caramelo".

¿Dónde está el amargado de tu amigo?

Enfermo en cama, como todos.

El capitán solo les ha dado de comer cortezas mohosas,

tienen unos dolores de tripa espantosos, pero yo no;

yo cocino mi propia comida.

Un chico listo.

"Y así, tras unas horas rebotando contra las paredes

el azúcar se desvaneció y cayó dormido con un bebé.

Aquella fue mi oportunidad de usar la dulce llave a la libertad.

Pero ¿me atrevería a llevármela?

Habría sido una infracción del código naval.

Entonces, ocurrió algo que decidió por mí.

¡Piratas! Estábamos siendo atacados,

tenía que actuar rápido".

Despierta, muchacho, despierta. ¡A tu puesto de combate!

"Estaba solo contra todos.

Lo veía todo,

un barco pirata y en la isla una tripulación

de marinos de primera; nuestra única esperanza.

Abandonados en una playa por aquellos mismos viles piratas

que sufrían los efectos de la irritación cutánea por el sol.

Los piratas ya habían botado una lancha

y se preparaban para abordar nuestra nave".

¡Atajo de perros despreciables!

¡Quita, bicho, o te marcaré con hierro candente!

Escúcheme, capitán, esto va a ponerse

muy feo inmediatamente. Tenemos que ir a los cañones.

No estamos equipados para la batalla, Cangrejo,

no hay munición.

Los cañones son solo de adorno. Y muy cuquis, por cierto.

Escuche con atención, usted tendrá que bajar a la bodega

y hacer agujeros en los barriles de loción bronceadora

para aligerar la carga.

Lo que estás proponiendo es un motín.

Haga lo que le dice, capitán.

¿Qué usas como munición, alférez?

Hice una bolita con un trozo de corteza rancia y mohosa.

Eso es, ven conmigo, muchacho.

(VOZ EN OFF) "Peligro, cortezas mohosas".

En todo el blanco. (AMBOS) ¡Hurra!

Pagarás por eso. !A por él, chicos!

¿Qué hago ahora? Baja a la bodega y ayuda al capitán.

¡En guardia!

Oh, es bastante guapo para ser un viejo roñoso.

(VOZ EN OFF) "Loción bronceadora".

No puedo hacerlo, estoy débil.

Dese una bofetada de ánimo, hombre.

¡Mi personalidad!

Deje que vuelva a ponerle en su sitio.

Atrás, piratas.

¿Alguien quiere cerezas imperiales?

¡Acabad con él!

(TODOS) Luchemos por el señor Cangrejo.

La brigada quemada.

¡Mi plan funcionó!

Además de guapo, listo.

Únete a mí, Cangrejo, juntos gobernaremos los siete mares.

No puedo liberarte, muchachita, sería una infracción

del código naval. Disfruta de tu última cena,

espero que te guste el azúcar hilado.

¿Y por qué estamos guiñando el ojo?