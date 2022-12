-¿Estáis listos? (TODOS) Sí, Capitán.

-No os oigo. (TODOS) ¡Sí, Capitán!

-Uh...

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) Bob Esponja.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

PESCA DE MEDUSAS

(NARRADOR) "Es temprano en la mañana en Fondo de Biquini.

Las medusas andan zumbando por ahí fabricando su miel de medusa.

¡Oh! ¿Qué ocurre aquí? ¿Coleccionistas?"

(AMBOS) ¡Ay, ay!

(AMBOS TARAREAN)

-Medusas en el mar. -Creo que ya la tengo.

-Cógela. ¡Ay, ay! -Pero un momento.

-No. -Hola, Calamardo.

Estamos pescando medusas. -Muy bien. Adiós.

-Espera. Hemos hecho una red especial para ti.

¿Vienes con nosotros? -¿En serio? ¿Ir a pescar medusas?

Sería el mejor día de mi vida. Me encantaría ir a pescar medusas.

No se me ocurre nada que me pudiera gustar más en mi día libre...

...que ir de pesca con mis dos mejores amigos.

Con Bob Esponja y con... -Patricio.

-Eso es. Pero no puedo. Adiós.

-¿La próxima vez? -Claro. Sí. Lo que tú digas.

Sigue soñando. -¿Te das cuenta?

Parece que Calamardo nunca tiene tiempo para divertirse.

-A lo mejor no le caemos bien. -¿Qué dices?

Somos sus mejores amigos.

(RÍE)

-Pescar medusas.

Claro que iré.

Se lo han creído.

(RÍE)

Estúpida medusa. ¡Fuera!

¡Aaaah!

-¡Ha vuelto!

-Diga. -Patricio, Calamardo ha vuelto.

Vamos a asegurarnos de que le reciben sus mejores amigos.

-Genial. ¿Quiénes son? -Nosotros.

Vamos.

Bienvenido a casa, Calamardo. -Feliz Navidad.

-Vamos a hacer que éste sea el mejor día de tu vida.

No vas a estar ahí fuera el mejor día de tu vida.

-¿Qué tal tomar sopa de letras el mejor día de tu vida?

Mira, lo pone.

"El mejor día de tu vida."

Yo te ayudo, majo.

Oh, está caliente.

(INTENTA GRITAR)

-No creo que la sopa sea lo indicado para su mejor día.

¿Qué tal un poco de música en el mejor día de tu vida...

...tocada con tu propio clarinete?

(TOCA MAL EL CLARINETE)

Lo siento. Tengo los labios un poco secos.

-La música tampoco es lo mejor. -Pero lo que sí es lo mejor...

...es lo que hemos dejado para el final. Lo único que puede...

...hacer que éste sea de verdad el mejor día de tu vida.

(AMBOS) Pescar medusas. Pescar medusas.

-Aquí es donde las medusas salvajes vagan esperando ser capturadas.

No, no, Calamardo. Por aquí. Ya sé que estás ansioso,...

...pero ni siquiera tienes tu red. Patricio, equípale mientras...

...yo le busco un buen espécimen. -Agárrala con fuerza.

Ay, se me ha caído. Agárrala con fuerza.

¡Agárrala con fuerza!

¿Ves qué bien?

-Tenemos una imposición. ¿Preparados, listos...? ¡Ya!

-¡A por ella! (AMBOS) -¡Ve a por ella, Calamardo!

(AMBOS) -¡Ve a por ella, Calamardo!

-Enseñémosle cómo se hace.

(TARAREA UN VALS)

(TARAREA UN VALS)

(TARAREA UN VALS)

(TARAREA UN VALS)

(LA MEDUSA TARAREA EL VALS)

(TARAREAN)

(AMBOS) -¡Ay! ¡Huy! ¡Ay!

-Mira. Calamardo se está animando.

(AMBOS ANIMAN A CALAMARDO)

-Ese tipo en bueno. -Lo lleva en la sangre.

¡Viva! ¡Vamos allá! -Lo estás haciendo muy bien.

¿Ves lo que te estabas perdiendo? -Utiliza la red.

¡Vamos! ¡A por ella! -¡Utiliza la red!

-¡Adelante, Calamardo! -¡Vamos!

-Ya la tienes. ¡Claro que sí! -¡Sigue así! Casi lo tienes.

(AMBOS) -¡Vamos! -¡Está en el saco!

-Éste sí que es el mejor día de tu vida.

(AMBOS) -¡Oooh!

-Patricio, bueno, creo que ayer fue...

...bastante bien, ¿no crees? -Yo me lo pasé bien.

-Yo también. -Aquí viene Calamardo.

-¡Genial!

Hola, Calamardo. ¿Qué tal ese mejor...

...día de tu vida? -Siempre nos queda mañana.

-Sentimos mucho lo que pasó ayer.

Un regalo para ti.

Es la medusa.

-Ya sabes. La de ayer. -Ya no estás enfadado, ¿verdad?

-Creo que sí lo está. ¡Ah!

(AMBOS GRITAN)

(RÍE)

-Oh...

PLANCTON

-Una burguer Cangreburguer para la mesa dos. ¡No tengo todo el día!

-Oui, una burguer Cangreburguer. Primero la burguer...

-¡Vamos, Bob Esponja! -Después, los ingredientes...

La mostaza...

-¿Dónde está mi burguer Cangreburguer?

-Espera un momento.

Y voilà... Está debajo de tu nariz.

(RÍE) (RÍE)

-Me muero de la risa. Bob Esponja. De verdad que sí.

-Mírala. El regalo del señor Cangrejo a Fondo de Biquini,...

...la burguer Cangreburguer. -Vale. Dámela.

¡Vamos, Bob Esponja, párala! -No estoy haciendo nada.

Señor Cangrejo, la burguer Cangreburguer está encantada.

-¿Dónde vas, burguer pirata? Aquí no hay un fantasma.

Es Plancton, intentando robarme. -Escúchame bien, cangrejo.

Cuando descubra la fórmula de tus burguers Cangreburguer,...

...te echaré del negocio. ¡Yo fui a la universidad!

¡Suéltame! -Ahora te suelto, bichejo,...

...en un platillo volante.

De vuelta al cubo de cebo.

-¡Pagarás por esto, Cangrejo!

-¿Plancton, señor? -Sí. Lleva años intentando...

...robarme mi fórmula secreta, pero aún no la tiene.

(AMBOS RÍEN)

(RÍE) Vale. Ya basta.

(RÍE) No ha sido tan gracioso.

(RÍE) ¡Vuelve al trabajo!

-Hasta mañana, señor Cangrejo. -Buenas noches, hijo.

-Joven. Sí, aquí.

Vamos, chico, un poco más cerca.

Más cerca.

No tan cerca. (GRITA)

¡Maldito cabeza hueca!

Quiero decir... Hola...

-¿Plancton? -¡Ay!

-¿Qué quieres? -Sólo quiero hablar.

Podríamos decir que somos amigos, ¿no?

-No. -¿Conocidos?

-No.

-Bueno, los dos somos invertebrados, ¿verdad?

-Supongo que sí. -¿Lo ves?

Todo solucionado.

Tengo algo para ti. Lo he estado guardando...

...en mi compartimento secreto. ¡Tachán! Brillante, brillante.

-¡Guau! Una espátula dorada.

Y hasta tiene mi nombre.

-Es un regalo. Un regalo de un amigo.

Los amigos se hacen regalos.

Y mañana es mi cumpleaños. (SUENA EL MATASUEGRAS)

¿Sabes lo que me gustaría más que nada en el mundo?

-¡Un cohete! -¿Un cohete, cabeza de chorlito?

Es decir... No. Lo que quiero para mi cumpleaños,...

...de mi amigo, es una de esas...

jugosas... deliciosas...

burguer Cangreburguer. (GRITA)

-Querías mi amistad para conseguir una burguer Cangreburguer.

Y mañana no será tu cumpleaños. -¡Vaya! Pensaba que eras tonto.

-¡Nunca conseguirás una burguer Cangreburguer de mí!

Ni aunque fuéramos amigos. ¡Nunca! ¡Nunca!

-Claro que conseguiré una burguer Cangreburguer...

...y me la vas a entregar tú personalmente, bobalicón.

(Música)

(RÍE)

-Buenas noches, Gary. (MAÚLLA)

(RONCA)

-Bob Esponja, vas a ser mío.

(Música distorsionada)

(Música)

Debería estar por aquí.

¿Pero dónde?

Esto será el principio del fin.

¡Ay!

¡Cerebro estúpido! ¡Vuelve aquí!

Se acabó, cerebro. Te vas a quedar quieto.

¡Sí! ¡Esto es genial!

Y ahora, a por mi elaborado y universitario plan.

¡Es hora de despertarse!

-¿Ya es por la mañana?

Me siento un poco raro.

(RÍE)

-Ya te tengo. -Es hora de un buen...

...y equilibrado desayuno.

Esto no es lo que yo pensaba. Voy a ponerme los pantalones.

Creo que no llevaré pantalones.

Creo que tampoco voy a usar la puerta. Hasta luego, Gary.

Supongo. Tienes razón, Gary, me pasa algo raro.

¡Calamardo, despierta, necesito ayuda! ¡Calamardo, socorro!

¡Calamardo! -¡Cállate, Bob Esponja!

-¡Socorro! -Bob Esponja, ¿qué haces?

¡Estoy hablando contigo! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

(CON VOZ MÁS GRAVE) -¡Cierra la boca, mediocre clarinetista!

-¿Mediocre? -Pequeño artista pretencioso...

...e insignificante. Tus creaciones valen menos que el detrito...

...de un protozoo.

(CON SU VOZ) -Debe pasarle algo a mi cerebro.

¡Oh... Plancton! ¿Qué clase de amigo eres tú?

-¡Tonterías! De todos modos, nunca te he caído bien.

No viniste ni a mi fiesta de cumpleaños.

-¡Sal de mi cabeza! ¡Deja mi cerebro en paz!

-¡Nunca! (RÍE)

-¿Qué me dices de algo para llevar?

-¡No, nunca!

(RÍE)

Lo que quieres es la fórmula de la burguer Cangreburguer.

-Me la entregarás tú en persona.

-¡No! ¡No! ¡No!

Aquí no hay nadie. -No me lo recuerdes.

Prepárate, Bob Esponja.

Ésta es mi mascota.

Éste es mi laboratorio.

¿Te he enseñado mi tocadiscos?

(Música)

-¡Tengo que luchar!

-No, no, no, no.

¿Ves como es más fácil con tu ayuda, amigo?

¿Qué te parece mi analizador? Dice los ingredientes...

...de lo que le metas. Mira lo que hace con las algas marinas.

(ORDENADOR) "Algas marinas. 50% mar, 50% alga."

¿Impresionado? Ahora vamos a revelar esa fórmula secreta.

(RÍE) Este pequeño cerdito ha traído una burguer Cangreburguer.

Y ahora me va a ayudar a ponerla dentro.

¿Tus últimas palabras, Bob Esponja?

-Sólo quiero decir que siento haber defraudado al señor Cangrejo.

He defraudado a Todo Fondo de Biquini.

Pero, sobre todo, te he defraudado a ti,...

...pequeña y delicada Cangreburguer.

Nutritiva, hermosa, cálida, jugosa y sabrosa...

-¿Jugosa...? -Nunca olvidaré tu hamburguesa...

...100% toda secreta, secretamente combinada...

...con queso marino, pepinillo, lechuga, tomate y cebolla.

Todo colocado entre dos esponjosos panes con semilla de sésamo.

-¡Sí! ¡Sí! ¡Ven con papaíto!

¡Oh, vaya!

(ORDENADOR) "Plancton. 1% maldad, 99% gas caliente."

¡Qué incordio! -Bueno, burguer,...

...creo que nos podemos ir a casa. -¡Bob Esponja,...

...ésa es mi burguer Cangreburguer! ¡Devuélvemela, monstruo poroso!

¡Te lo ordeno! ¡Mi burguer...!

¡Me conformo con unas patatas...!