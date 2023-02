¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"EL PENAL CRUJIENTE"

(RÍE MALVADO)

Sí, esta vez mi plan funciona.

"MALDAD ROJA"

El Señor Cangrejo es un indeseable.

"MAMARRACHOS, DADME VUESTRO DINERO"

(RÍE MALVADO) -Alto ahí. Queda detenido.

-¿Detenido? ¿Por qué? Esta vez ni siquiera he robado nada.

El vandalismo es un delito.

Te hemos pillado con las manos en la masa, Plankton.

Debería haber usado pintura verde.

Suelo reírme todo el camino hasta el banco.

Pero por ti me reiré todo el camino hasta la trena.

(RÍE)

(SORPRENDIDA) La cárcel está llena.

Creo que tendremos que dejarle libre.

¿Qué? Si es un delincuente.

Usted conoce el refrán: hecha la ley, hecha la trampa.

-Señor Cangrejo, libre para volver a delinquir.

-Es una pena que no haya otro lugar donde encerrar a los delincuentes

que no caben. A ese lugar le daríamos mucho dinero.

(RÍE) Trato hecho.

Podemos encerrarlo en mi local, el Crustáceo Crujiente.

Esto es para el preso.

Y aquí tiene su dinero.

Gracias, señora agente.

(PROTESTA) Estúpidos percebes. Se ha hecho una pasta de pescado.

(RÍE) ¿Te ha gustado el paseo, Plankton?

Perdón, Calamardo, no te había visto.

¿Qué estás haciendo aquí, Plankton?

Señor Cangrejo, pensé que iba a la cárcel.

Y tanto. El Crustáceo Crujiente es una cárcel.

Hurra. Una cárcel.

No es para tanto. Llevo años siendo prisionero aquí.

Me da igual, Calamardo. Vosotros, volved al trabajo.

Yo vigilaré a Plankton en mi despacho.

A tu celda, maleante.

Me largo de aquí.

Perdone, señor alcalde, pero ¿no hay un penique en el suelo?

¿Dónde? Es mío, es mío. Yo lo vi primero.

(RÍE MALVADO) La fuga perfecta.

(GRITA)

No, ni se te ocurra.

Tratar de fugarse ya es malo,

pero mentir sobre un penique te vas al hoyo.

Necesito uno de tus hoyos, chico. Hecho, alcalde Señor Cangrejo.

No hagamos nada que no podamos (GRITA).

Y no dejes que vaya a ningún sitio. A la orden, señor.

¿Quién ha apagado las luces? (RÍE)

Perdón, señor, pero Plankton pica por dentro.

Así aprenderá. Buenos días, alcalde.

Mi mujer policía pagadora favorita. ¿Viene a darme más dinero?

Sí. Más dinero para más presos. ¿Más presos?

"PRISIÓN"

Vaya, el Crustáceo Crujiente. Yo solía comer aquí.

-Vaya coincidencia. Yo solía robar aquí.

-¿Qué me dice, señor Cangrejo?

Digo "a encerrarlos".

Bob Esponja, prepara la cárcel para nuestros nuevos huéspedes.

Tengo que encarcelar este dinero.

Haré lo que pueda, alcalde Señor Cangrejo.

(CANTURREA)

Buen trabajo, chico. Buen carcelario.

Oiga, ¿qué hacen aquí estos tipos enjaulados?

Me están poniendo un poco nervioso.

Ahora es un restaurante temático de cárcel.

Pruebe nuestra cangreburger de la prisión.

Se sirve en su caja de aislamiento y tiene su número de preso.

Viene, incluso, con grilletes de juguete.

Hala. -Parece deliciosa.

Así es. En el Crustáceo Crujiente pueden encerrar el hambre

y tirar las llaves.

Crisis resuelta. Es el momento de sacar a Plankton del hoyo.

Abre el coco, chico.

(PLANKTON ASUSTADO)

Espabila, preso. Tengo una celda nueva para ti.

La fórmula. Está muy cerca. Casi puedo tocarla.

(LLORA) No, no, no. (RÍE)

Qué bien lo estoy pasando.

"EL PENAL CRUJIENTE"

Atención, correo. Veamos qué tenemos.

Comilón.

Cuatro ojos.

Zurdo.

Flaquín, Dedos, Einstein,

Citrón, Risas, Fingo, Golpetazos, Ruedas, Viaje.

(TODOS) Gracias, Bob Esponja. De nada, chicos.

Buenos días, agente.

Vengo a supervisar la liberación de Plankton. Ha cumplido su condena.

¿Qué? Es que tengo un montón de castigos para él.

(RÍE MALVADO) Disfruta de tu prisión libre de Plankton, Señor Cangrejo.

Espero que valga lo que estás pagando por ella.

¿Pagando por ella? No sé qué habrá querido decir.

"HOGAR, DULCE HOGAR"

¿Más nubes para tu chocolate caliente, Cojuelo?

¿Qué estás haciendo, Bob Esponja?

¿Tienes idea de lo que puede costar hacer humana una cárcel?

Estas colchas son de doble forro.

Esto no es un hotel de lujo.

Estas televisiones no son gratis.

Tampoco estos sillones de masaje.

Y este es el error más caro de todos.

Desde ahora, nada más para los presos.

(TODOS PROTESTAN)

Y tampoco más tomates.

Vámonos. Busquemos otra cárcel donde comer.

Vámonos. No no. Regresen, regresen.

No puedo permitirme perder más clientes de pago.

(LLORA) Estoy arruinado.

(ENFADADO) Estoy harto.

Se acabó la cárcel. Todos fuera.

No me importa donde vayáis. No podéis quedaros aquí.

Por fin el Crustáceo Crujiente vuelve a ser

un restaurante normal donde se gana dinero.

Problema resuelto.

He dicho problema resuelto.

"AQUELLA MISMA NOCHE"

(Música suspense)

(GRITA)

Son mis amiguitos de la cárcel.

¿Qué estáis haciendo?

Queremos regresar al Crustáceo Crujiente.

Ahí lo pasábamos muy bien contigo. Mira.

Oh, me apunto. Es la hora de la fuga de la cárcel.

"AL DÍA SIGUIENTE"

(SILBA)

(TODOS) Buenos días, alcalde Señor Cangrejo.

Buenos días, presos.

(GRITA) Bob Esponja. ¿Qué está pasando?

Ayer puse en libertad a estos delincuentes.

¿Por qué han vuelto a sus celdas? No creo que sea el mejor momento

Sabe que liberar presos antes de tiempo es delito, ¿verdad?

Va a ir a la cárcel. Delincuente. ¿Qué? Eso no está tan mal.

Apúntame un masaje a las 15:30, Bob Esponja.

No se quedará aquí. El Crustáceo Crujiente está lleno.

Tenemos una cárcel nueva solo para usted.

Oh no, déjeme adivinar.

(RÍE) Tu almuerzo, preso.

(LLORA)

Justo en la boca.

"LA PIÑA CARAVANA"

Una semana más sin que me incordien estos dos.

Hola.

(GRITA) Idiotas. (A LA VEZ) Hola, Calamardo.

Espera, Calamardo.

Deberías tener más cuidado. Pues sí, pues sí, pues sí.

¿Por qué nos os vais y dejáis de fastidiarme las vacaciones?

¿Vacaciones?

No sabía que el Señor Cangrejo nos hubiera dado vacaciones.

Le encontré a alguien para que me sustituyera.

Marchando una burger cangreburger.

¿Dónde vas a ir de vacaciones?

Si insistes en saberlo, me voy a Pico Marsopa para deleitarme

con los sonidos melodiosos del nenúfar cantarín.

Solo florece una vez cada 500 años.

Y pienso ir solo.

Lo sé. Patricio y yo iremos contigo y así estaremos solos juntos.

No. No vais a destrozarme las vacaciones.

Ahora me largo. Si no me voy ahora, me lo perderé.

Te ayudamos a hacer las maletas. De eso nada, que lo romperéis todo.

Ordenado. (SORPRENDIDO) ¿Está todo?

Espera.

Se nos olvidó esto.

No no no no. Parad.

"PUENTE ROTO"

Oh, no.

Se ha quedado flotando.

(ENFADADO) ¿Cómo has podido? No puedo creérmelo.

Nunca veré florecer el nenúfar cantarín.

(TRISTE)

(A LA VEZ) Oh, pobre Calamardo.

Tengo una idea. ¿En serio? ¿Qué es?

Pequeños monstruos. Deberían encerrarlos, tirar la llave

y después Encerrarlos, tirarlos y que después no les

(CANTA CONTENTO)

Solo ha sido una pesadilla.

Buenos días, Calamardo.

¿Queréis salir de mi habitación? No estamos en tu habitación, tonto.

¿Qué? ¿Cómo he llegado aquí?

Patricio y yo hemos No tengo interés en saberlo.

Bob Esponja, a la calle

(ASUSTADO)

¿Por qué, Bob Esponja, tu casa circula por la carretera?

Porque la convertimos en una caravana.

No queríamos perdernos esa floración.

Ya. Espera, ¿y quién conduce? Está en autocaracol.

Lento, pero seguro.

Venga, vamos a desayunar.

(RÍE)

Vaya, esto está muy bien.

¿Vas a comerte eso?

Vamos a darle un descanso a Gary. Desconectando el autocaracol.

Y arriba.

Veamos qué puede hacer esta piña.

"CARRETERA CORTADA"

(RÍE) Sí.

En camino.

Tenemos que salir de esta carretera.

A la orden.

Hola, Calamardo.

(GRITA)

No estoy aquí. Esto no está pasando.

(Música clásica)

"PICO DE LA MARSOPA"

Hemos llegado.

"ES LA ESTACIÓN DEL GUSANO. CUIDADO CON LOS GUSANOS"

"GERENCIA DEL PARQUE DEL PICO DE LA MARSOPA"

El nenúfar cantarín.

Es precioso y lo tengo solo para mí.

Eh, mi espalda.

(SORPRENDIDO) ¿Dónde está?

¿Es el ranúculo cantarín que buscaba?

(TODOS SORPRENDIDOS)

(TODOS ENFADADOS)

Hombre

Unas vacaciones más echadas a perder.

Debería volver a casa.

Nos queda un camino bien largo.

Más vale que antes vayamos adonde tú y yo sabemos.

En realidad no.

Calamardo, no te vayas sin nosotros.

De eso nada. Solo un monstruo os dejaría abandonados.

Soy un monstruo.

No les pasará nada.

Solos en la cima de una montaña, en medio de la nada.

No puedo hacerlo.

Veo que estás aprendiendo a usar el papel higiénico.

La semana que viene empiezo con el de dos capas.

Te traeré otro rollo de la caravana.

¿Dónde está? Quizá ellos la hayan visto.

¿Habéis visto nuestra piña?

(Gritos)

Oh, no, demasiado tarde.

No os comáis a ese par de idiotas.

(TODOS RÍEN)

No estaban comiéndonos. Era una batalla de cosquillas.

A los osos marinos les encantan las cosquillitas.

No les gusta que les des un golpe de kárate en las posaderas.

Las cosquillitas.

Calamardo, si te haces el muerto, te dejarán en paz.

Esto te servirá. Cógelo.

Adiós. Llamadme. Tenéis mi número.

Hala, ha sido el mejor viaje en carretera de mi vida.

Divertidididisísidididísimo.

Ha sido el peor de la mía.

Mi única oportunidad de escuchar el nenúfar cantarín

y la habéis arruinado los dos.

¿Estás seguro de eso, Calamardo?

Pobrecito, necesitas cariño.

(SORPRENDIDO) El nenúfar cantarín.

(Música)

Una música preciosa.

Mis oídos Duelen.

(GRITA)

Nos alegramos mucho por ti, Calamardo.