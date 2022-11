PATRICIO NO PAGA

-¿Eh? Necesitamos algunos clientes.

-¡Ah!

-¿Qué te pasa? -¡Oh, no lo sé!

¿Qué es lo que me pasa? -Creo que puedo explicarlo.

Sí, he visto esto antes, es un síntoma común:...

...Patricio sufre de mono de Burger Cangreburger.

Necesita una o hablará de ella los próximos tres minutos y medio.

-¡Oh, necesita una! Creo que tenemos un cliente.

Patricio, ¿una Burger Cangreburger extra de queso?

-¡Ay, ay, ay! -Aún no. Primero debo saber,...

...¿puedes pagarla? -¡Oh, sí, puedo pagarla!

-Buen chico.

(ASPIRA)

DIEZ SEGUNDOS MÁS TARDE

(RONCA) Amigo mío, ¿qué tal estás?

-Ji, ji, ji. -Muy bien, volvamos a los negocios.

-¿Qué es eso? -Es tu cuenta.

-Yo no tengo dinero. -¿No habías dicho que pagarías?

-Y claro que voy a pagarla. (ERUCTA)

-¡Un cliente moroso!

(Alarma)

-¿Eh? ¿Qué? -Pagarás de un modo o de otro.

Muy bien, Patricio, si no pagas con dinero, pagarás con trabajo.

Vas a fregar las letrinas. Volveré luego para vigilarte.

Imbéciles animales del fondo. -No hay problema.

(TARAREA UNA CANCIÓN) ¡Trabajo, trabajo!

-Bueno, Patricio, ¿cómo va? (GRITA)

¿Qué percebes has hecho? -Probé accidentalmente el jabón.

(ERUCTA) No sabe tan bien como huele.

-¿Ves estas bandejas de hielo? Quiero que las pongas en ese cubo.

-¿Cómo lo hago? -Ingéniatelas.

-Tengo que tener mucho cuidado.

¡Ah! -¿Qué es lo que estás haciendo?

-Ya casi he acabado, señor cangrejo.

-Has destrozado mi nevera. Has destrozado...

...muchas de las cosas que amo. Hay un trabajo que ni un idiota...

...como tú podría hacer mal.

Lo que tienes que hacer es tirar las bolsas de basura por aquí.

Así, ¿lo ves? -Sí.

-Bien, porque si estropeas esto no comerás más Burger Cangreburger.

-¡Ah! Deprisa, deprisa, deprisa.

-Toma este saco de dinero y mételo en mi caja fuerte.

-Muy bien, señor cangrejo. -Deprisa, deprisa, deprisa.

-¿Eh? -Deprisa, deprisa, deprisa.

-Patricio, ¿qué pasa, amigo? -Debo deshacerme de la basura,...

...pero no cae. (RÍE) -Es que no le has dado...

...al interruptor del compactador de basura.

-¡Ah!

Bob Esponja, eres un genio.

¡Oh, no! Queda una.

-Patricio, eso no es una bolsa de basura.

-¡Ah!

¿Por qué no baja?

-Vamos a ver qué tal le va al chico pobre.

¿Has ganado ya mi dinero, Patricio?

-¿Puedo comer ya?

BLACKJACK

-Gracias, señor cartero.

Gracias, Gary.

No puedo leer la dirección del remitente.

Puede que esto me dé una pista. (LEE) "Hola, Bob Esponja,...

...soy tu primo Blackjack. He salido de la cárcel...

...y he decidido ver a tus padres. Si quieres volver a verles,...

...reúnete conmigo para una sesión de lucha en su casa.

Inténtalo, hombrecito. Blackjack."

¿El primo Blackjack ha salido de la cárcel?

(MAÚLLA) Eso es, Gary, el primo Blackjack.

El mismo que me pegaba siempre cuando éramos niños.

¡Ah!

(RÍE) -Ven, hombrecito. Vamos a hacer un par de rounds,...

...si te crees muy duro. -¿Y por qué debería hacerlo?

-Porque te demostrará lo hombrecito que eres.

-¡Ah!

¡Oh, no! Eso fue hace años, Gary. (MAÚLLA)

Mis sentimientos, exacto. Imagina su aspecto ahora.

-Bob Esponja, ha pasado mucho, veo que sigues siendo un hombrecito.

(RÍE)

(RÍE)

-Ese bruto tiene a mis padres, tengo que salir de aquí.

Gary, no sé cuánto tiempo estaré fuera, ni sé si volveré.

Puede que me hagan papilla, pero debo hacerlo por mis padres.

(LLORA)

¡Oh, cielo santo! ¿Qué le ha pasado a la casa de mis padres?

¿Qué esto? "No pasar". Esto es cinta policial.

Solo existe una razón por la que la Policía esté aquí.

¡Se ha cometido un crimen! ¡No! Tranquilízate, Bob Esponja.

Para enfrentarte a Blackjack tienes que ser duro como una roca.

(GRITA)

¿Eh?

Todos los muebles están cubiertos de plástico.

La Policía debe haberlos cubiertos para preservar la escena.

¿Qué puede haber ocurrido aquí?

¿Qué es esto? Blackjack ha machacado la foto de mi familia.

¡Oh, no! ¿Qué les ha hecho a mis padres?

-¡Oh, querido! Es tan agradable estar contigo.

Como estás en la oficina a todas horas.

(Golpes)

(AMBOS GRITAN)

(RÍE) -Tengo un nuevo conjunto para vosotros.

-Ese maníaco, ¿se los ha llevado? Tengo que encontrar más pruebas.

¿Qué es esto? ¿Otra nota?

(LEE) "Bob Esponja, les he hecho una visita a tus padres.

Ahora voy a hacer lo mismo con la abuela.

Será mejor que te des prisa, hombrecito."

¡Blackjack va a coger a la abuela! Tengo que detenerle.

¡Abuela! Abuela, ¿dónde estás?

¿Estás bien?

Abuela, ¿estás aquí? ¡Abuela!

¡Oh, no, he llegado tarde!

¡Se ha convertido en galleta!

¡Oh, este animal!

(LLORA) -¡Bob Esponja!

-Abuela, ¿desde dónde me hablas, desde el más allá?

-Si te refieres a más allá de la mesa de la cocina, sí.

Has llegado justo a tiempo.

Acabo de hornear una tanda de muñecos de jengibre.

-Pero ¿dónde está Blackjack?

-Blackjack ha llamado y ha dejado un mensaje para ti.

No ha podido venir porque tenía algunos cabos sueltos que atar.

-¿Cabos sueltos? ¡Mis padres! ¿Les ha atado?

-Y si no te das prisa, te perderás toda la diversión.

(GRITA)

Y cuando acabe, necesitará ayuda para limpiarlo todo.

-¿Limpiarlo todo?

Conseguiré ayuda. Iré a casa del tío, el Capitán Blue.

Él sabrá qué hacer.

Tío Capitán Blue, necesito tu ayuda.

-¡Pero si es el pequeño Bob Esponja!

Choca esa mano, Bobby.

-Te necesito para rescatar a mis padres.

-Por supuesto, Bobby. Me vendría bien cortar el césped,...

...pero necesitarás esto para hacer bien el trabajo.

346 MINUTOS MÁS TARDE

-Tío Capitán Blue, tengo que ayudar a mis padres.

Están en peligro. -¿Qué, quieres construir una valla?

El chico ha venido a trabajar. -He venido para encontrar a mis...

-Y cuando hayas acabado,...

...he hecho un zumo de tomate y almejas para refrescarte.

¿Y cuántas velas habéis puesto? Corto.

¿Me copias? Corto.

Copias. ¿Me copias?

-Tío Capitán Blue, por favor, ayúdame.

-Por supuesto que puedes.

-¡Ah!

¡Ah!

MUCHO, MUCHO, MUCHO MÁS TARDE

(Música)

-¡Busco desesperadamente a mi mamá y a mi papá!

(RÍE)

-¿El jardín?

¿No está un poco oscuro fuera para arreglar el jardín?

-Escucha, tío Capitán Blue, no tenemos mucho tiempo.

El primo Blackjack tiene a mis padres cautivos en su casa.

-¿Ha salido de la cárcel ese bellaco degenerado?

Tus padres están en peligro, chico.

-Por eso es por lo que tenemos que rescatarlos.

-¡Alto ahí, pequeño Bobby! No podemos.

-Pero, tío Capitán Blue,...

...necesito un luchador contra el crimen como tú.

-No, yo ya no persigo a los criminales. Estoy retirado.

Y si yo fuera tú, daría la vuelta y regresaría a casa.

No estás hecho para este tipo de trabajo.

Un chico inocente como tú no puede enfrentarse...

...a una mente criminal.

¿Tienes idea de lo que la gente así le hace a la gente como tú?

-¿Te refieres a que no me empujarían en los columpios?

-Digamos que espero que hayas practicado caminar...

...sin piernas o brazos, o cuerpo.

(GRITA)

Pero ya que insistes, te llevaré a casa de Blackjack ahora mismo.

Intenta relajarte hasta que lleguemos allí.

Ahí está, hemos llegado.

Cierra la puerta al salir, chico.

(LADRA)

-Gusano bonito, gusano bonito.

(RECUERDA) "¿Tienes idea de lo que la gente así...

...le hace a la gente como tú?"

(GRITA)

El tío Capitán Blue tiene razón. No estoy hecho para esto.

Debería dar la vuelta y regresar a casa.

(Gritos)

-¡Socorro! -¡Mamá!

Están atrapados en el sótano.

Mamá, papá, rápido, salgamos de aquí.

-¡Oh! Pero si nos vamos ahora, nos perderemos la fiesta.

-¿Fiesta? -Pues sí. Vamos a celebrar...

...la salida de tu primo Blackjack de la cárcel.

-Si la patosa de tu madre puede dejar de tirar...

...los vasos de ponche, igual que tiró la foto.

-Ya te pillo, Harold. Eso ha sido culpa del fumigador.

-¿El fumigador?

¿Entonces lo que vi en casa no era una escena del crimen?

-El único crimen que se ha producido en casa ha sido...

...la infestación de esos camarones despreciables.

Pero ya deben haber desaparecido.

-¿No habéis sido torturados por el primo Blackjack?

-No, Bob Esponja, tu primo Blackjack ha pagado su deuda...

...con la sociedad y ha renunciado a su vida criminal.

No volverá a tirar basura al suelo.

-¡Vamos, hombrecito!

-¡Oh! Aquí llega el hombre del momento.

Lleva todo el día hablando de volver a jugar con su primito.

(Golpes)

Ha mencionado algo de saltar a la cuerda...

...como en los viejos tiempos.

-¿Has venido a temblar como una medusa o has venido a luchar?

-A temblar.

-Siempre supe que eras un hombrecito.

Prepárate a revivir tu pasado en el presente.

-Vamos, pequeño Bobby, no dejes que te venza.

Esta vez tienes que defenderte tú solo.

¡Eso es!

¡No pienso aguantar esto nunca más!

No voy a ceder. ¿Quieres pelear? Pues peleemos.

(GRITAN)

¿Primo Blackjack? -El mismo en persona.

(RÍE) -Me haces cosquillas. -Como en los viejos tiempos, ¿eh?

-Sí, Blackjack, no has cambiado ni una pizca.

(RÍEN)