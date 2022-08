EL PAPEL

-¡Ay! Es hora de relajarse.

-¡Calamardo!

-Es hora de irse.

-¡Calamardo, espera! -¿Qué quieres?

-Se te ha caído este papel. -Ya, ¿y qué?

-Pensé que lo querrías de vuelta. -¿Qué más da? Es sólo basura.

-¿Basura? Calamardo, en las manos apropiadas este papel...

...es una mina de entretenimiento. Una tarde espectacular...

...de diversión submarina. ¡Un tesoro de...!

-¡Basura!

-¿No lo quieres? -Eso es.

-¿Me lo puedo quedar? -Sí, quédatelo.

(Teléfono)

¿Dígame?

-¿Estás seguro? -¡Sí! Por última vez,

no quiero ese papel; es tuyo para siempre, ¿me oyes?

-¿Estás definitivamente seguro...? -¡Fuera!

¡Fuera! -Última oportunidad...

...para que cambies de idea. -Quédatelo, Bob Esponja,

por favor. Prométeme que no importa cuánto te pueda rogar,...

...suplicar o llorar...

no me devuelvas ese papel... ¡nunca!

-Tomaré eso como un posible no. Calamardo. Calamardo.

Calamardo, es una promesa que tendré que cumplir.

¡Señor papel, tengo tanta suerte de tener un amigo como Calamardo!

-¡Ay, Bob Esponja!

(BOB RÍE)

-¡Ay!

¿De qué te estás riendo si puede saberse?

(RÍE) -Perdona, Calamardo, es sólo que estoy pensando...

...en todo lo que voy a divertirme con este trozo de papel.

-¿Cómo puede divertirse alguien con un trozo de papel?

(BOB TARAREA)

¿Qué estará haciendo con ese papel?

(TARAREA)

-Gary, mira esto.

¿Qué soy? (MAÚLLA)

-Sí, Gary, soy una esponja con un papel pegado en los pantalones,

pero también soy SuperEsponja absorbiendo el crimen.

Mira, ésta es mi capa. (SOPLA)

-Superimbécil, diría yo.

-¡Ahora soy Bob Esponja de la jungla!

¡Ah! -¡Oh, no!

-¡Ay!

Bob Esponja de la jungla reúne a sus amigos animales.

(IMITA A ALGUNOS ANIMALES)

Tienes razón, Gary, no soy un hombre de la jungla.

Soy una caja de abastecimiento del Ejército y traigo ayuda...

...para las tropas hambrientas.

Aterrizando justo a tiempo para la corrida.

¡Toro! ¡Eh, toro!

¡Gary, toro, Gary, toro!

¡Eh, toro!

Ahora, algunas imitaciones. Un tipo con bigote.

Mira, soy un tipo con bigote.

Un pirata con un parche. ¡Soy un pirata!

Un tipo normal con un parche. ¡No soy un pirata!

-Haz de idiota amarillo con un trozo de papel.

¿Cómo hará eso? -Mira, Gary.

(TODOS) -¡Un pájaro!

¡Un copo de nieve!

¡Muñequitos!

-Ese papel parece divertido. ¿Qué estoy diciendo?

¡Seré idiota!

Bob y su estúpido papel, a eso le llama diversión.

Leer una aburrida revista de ciencias es divertido.

(RÍE) ¡Erosión!

(RÍE) ¡Mitosis!

(BOB RÍE)

¿Lo ves? Puedo divertirme dándome un baño.

Pintar fruta, no hay nada más divertido que pintar fruta.

Es más divertido que nada.

(BOB RÍE)

¿Qué?

¡Oh!

¡No, no!

(BOB RÍE)

Le demostraré que ese papel no es nada divertido.

Me estoy divirtiendo. -¡Esto es fantástico!

(CANTA) -Bob Esponja, supera esto.

¡Eh, Calamardo! ¿Qué es gris, feo y tiene seis brazos?

-No sé, ¿pero te miras al espejo? -¡Cállate!

(RÍE) -Eso ha estado bien, Calamardo, déjame probar.

¿Sabe algún chiste bueno, papel? -¿Qué le pasó al papel...

...que cayó al mar? -No sé. ¿Qué le pasó?

-Se lavó por completo. (TODOS RÍEN)

(RÍE) -¡Me lo estoy pasando tan bien con mi nuevo carro-concha!

Bob Esponja, ¿puede hacer esto tu papel?

-No.

-No puedes tocar música con un trozo de papel.

-¡Bien, bien!

Las notas equivocadas que tocas hacen que suene más original.

-No he tocado nada equivocado.

-Sí, lo estás tocando así.

Cuando normalmente es así.

Yo, personalmente, prefiero en La menor.

No hay nada como un buen dúo entre amigos.

-Devuélveme mi papel. ¡Suéltalo!

¡He dicho que lo sueltes! ¡Suelta, suelta!

¡Suelta, suelta! -No puedo.

-¿Cómo que no? -No puedo.

Me hiciste prometer que aunque rogaras, suplicaras o lloraras,

no te devolviera el papel nunca. -Yo no he dicho nada parecido.

-Claro que sí. Mira.

-Quédatelo, Bob, quédatelo. Prométeme que no importa...

...cuánto te pueda rogar, suplicar o llorar,...

...no me devuelvas ese papel nunca.

-¿Quieres verlo otra vez? -No, sólo dame el papel.

-Lo siento, cumpliré mi promesa. -¡Espera!

¡A lo mejor podemos cambiarlo!

¡Espera, Bob Esponja! ¡Espérame!

Voy a hacerte una oferta. -¡Vaya!

¡Pelusas! Es una gran oferta, Calamardo.

Papel por pelusas. -Las pelusas no, la goma.

-La goma. ¿Qué hago? ¿La acepto? -Acéptalo.

-Vale. Ya lo entiendo. Me estás poniendo a prueba.

Tranquilo, no te decepcionaré, una promesa es una promesa.

-Escucha, no te irás hasta que hagamos un trato.

Tengo que conseguir ese papel. -¡Eh, Calamardo!

¡Espera! -Debo llevarlo todo.

Eso era lo último, te he dado todo excepto la camisa.

-¡Oh, Calamardo! ¿Esto es todavía parte de la prueba?

Cada vez se me hace más difícil mantener la promesa.

-Vale, la camisa.

Cógela, llévate mi camisa. -¡Ah, la camisa!

Me encanta esta camisa.

Vale, trato hecho. Puedo romper una promesa por esto.

¿Quieres todo lo demás? Es todo lo que necesito.

-Puedes quedarte con esa basura, porque ahora yo tengo el papel...

...y tú mi basura inútil. ¡Tú no lo tienes, lo tengo yo!

¡Idiota, idiota!

¿Qué probamos primero, señor papel? ¿Imitaciones?

Un tipo con un papel en la nariz. ¡Miradme, soy un tipo...

...con un trozo de papel...! En la nariz.

Esperad.

(TODOS) -¡Uh!

-Vale, un helicóptero.

Caballero, arranque los motores, estoy volando.

Sí, estoy volando. Estoy volando.

Allá voy, estoy volando.

¡Volando, volando, volando!

¡Volando, volando, volando!

Esperad.

(GARY TOCA EL CLARINETE)

-Esperad, imitaciones. Un tipo tirando un trozo de papel al suelo.

Y ahora, un tipo aplastando un trozo de papel.

Soy un tipo que ha cambiado todo lo que tenía por...

-¡Un trozo de papel inútil! Gracias, es lo que necesitaba.