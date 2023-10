OBJETOS PERDIDOS

(Música animada)

(RÍE)

(RÍE)

Bob Esponja, ¿dónde están las burguer cangreburguer?

(RÍE) ¡Marchando y bajando!

¿De qué estás hablando, Bob Esponja?

¿No querrás decir: "Marchando y saliendo"?

¡Uhm! No entiendo qué...

(GRITA)

Buena parada, Calamardo.

Gracias.

(Llanto)

(RÍE)

(LLORA) ¡Quiero mi pe... pe... peluche!

(RÍE) Tranquilo, pequeño. No te preocupes, lo encontraremos.

(LLORA) Este pececín ha perdido su juguete.

Necesito que vayas a Objetos Perdidos.

¡Uh! No sabía que tuviéramos Objetos Perdidos.

(LLORA) ¡Quiero mi pe... pe... peluche!

(LLORA)

Más te vale encontrarlo rápido,

el llanto de este pececín espanta a mis clientes.

¡Sígueme, chaval!

(LLORA)

(TOSEN)

¿Hay una escalerilla? Sí.

(GRITA)

¡Aquí está la escalerilla, chaval!

¡Espere!

Buena parada.

(HACE ESFUERZOS)

Ahora intenta que no te muerda algo venenoso.

¿Qué? Oh, nada, nada. Buena suerte.

(Música)

Esto debe de ser Objetos Perdidos.

¿No está aquí?

Enciende las luces.

(Música)

(GRITA)

¡Hala!

¡Hala!

(ECO) ¡Hala!

¡Hala! Paraguas perdidos, chanclas perdidas,

llaves perdidas, mandos perdidos...

¡Uy! ¡Un estante lleno de gafas de famoso!

Eso está pidiendo a gritos unos ojos nuevos.

(RÍE)

Oh, fotos no, por favor.

¿Me has sacado el lado bueno?

(RÍE)

¡Uhm!

(Risa inquietante)

¡Qué eco más divertido!

(RÍE)

(Risa inquietante)

(TRAGA)

¡Eh!

¡Hala! ¡Hay cacharritos y chismes!

¡Ey! Me pregunto si habrá cachivaches.

(RÍE)

¡Cachivaches!

¡Artículos de broma perdidos!

¡Vaya!

¡Me encantan los artículos de broma!

¡Uhm! ¡Ah! ¡Uh!

(Pedorretas)

¡Uh, perdón!

(RÍE)

¡Uhm!

(RÍE)

(Pedorretas, música)

¡Ah!

(RÍE)

(GRITA) (CACAREA)

(RÍE)

(Pedorretas)

(TOCAN)

¡Uh, gracias, chimpancés platilleros!

¿Qué es esto?

Parece Fondo de Bikini.

(Temblor)

(Gritos)

¡Ay!

¡Uh!

¡Ay!

(Risa inquietante)

(Llanto)

Señor Cangrejo, ¿recuerda ese pececín llorón tan pelma?

Pues sigue llorando...

¡Y sigue igual de pelma!

¡Calamardo, menos mal que estás aquí!

Creo que Bob Esponja se ha perdido en Objetos Perdidos.

¿Y qué tiene que ver eso conmigo, señor Cangrejo?

¡Ay, espere! ¡Ay, no, no, no!

(GRITA) No te preocupes, hay escalerilla.

(Llanto)

(LLORA)

¡Y encuentra ese juguete... pronto!

¡Ay! ¡Uhm!

¡Ay!

¿Sois la gente de la ropa demasiado pequeña?

No. Somos los niños perdidos en el Crustáceo Crujiente

hace más de 60 años, que nadie vino a recoger.

¿Me habéis tirado una caja a la cabeza?

¡Claro! Es nuestra forma de saludar.

¡Eh!

¡Hola! Hola.

(SE QUEJA)

¡Oh, no! Parece que yo también me he perdido.

No te preocupes. Te hemos encontrado, y ahora podrás vivir con nosotros.

¿Cómo habéis sobrevivido aquí tanto tiempo?

La gente se deja toda clase de cosas, como chicle y caramelos de menta.

¡Ah! ¡Dejan montones de caramelos de menta!

(MASTICA)

¡Ah!

¡Eh! ¡Uhm!

Tu aliento es deliciosamente fresco.

¡Traed el banquete de bienvenida!

(LOS TRES) ¡Banquete de bienvenida!

(Música)

-¡A comer!

(MASTICAN)

(MASTICA)

-Eh, muñequito, seguro que tienes hambre.

(PELUCHE PITA) ¡Oh, vaya, es el pez de peluche!

Mi jefe, el señor Cangrejo, me dijo que lo cogiera. ¡Gracias!

¡Lo encontré yo! ¡Y el que lo encuentra, se lo queda!

(LOS TRES) ¡El que lo encuentra, se lo queda!

¡El que lo encuentra, se lo queda!

-¿Oh?

¡Eh! ¡Quien se despista, lo pierde!

Usa nuestras palabras sagradas contra nosotros.

-¡Ese pececito es mío! ¡Cogedlo!

¡Perdón, pero tengo que devolvérselo a su dueño legítimo!

(SE QUEJAN)

(CON DIFICULTAD) -Corramos veloces como el viento. ¡Ay!

-¡Ay!

¡Pequeñajo!

Quiero decir, ¡Bob Esponja!

Parece increíble que el señor Cangrejo

se haya quedado con todo esto.

¡Oh! ¡Chicharras!

¡Yo tenía una cuando era un niño!

"A todo el mundo le encantaba".

(TOCA)

ESCUELA DE FONDO DE BIKINI

(GRITAN)

-¡Oh, no! ¡Ay, mis oídos!

(Música)

¡Estos son clarinetes!

De hecho, son mis clarinetes.

Espera, pero estos no se perdieron, ¡estaban en mi taquilla!

¿Qué puede haber pasado? ¡Ay!

(Música)

¡Ay!

(Música)

Típico.

¡Calamardo!

¡Bob Esponja!

Es la maldición de los objetos perdidos,

nadie se encontrado nunca.

Se pierden para siempre.

¡Eh! ¡Uhm!

Bah, volveré al trabajo.

(LLORA) -¡El ambiente de este sitio apesta!

(LLORA) ¿Ambiente apestoso?

(TRISTE) ¡Oh, es una época oscura para el Crustáceo Crujiente!

(LLORA)

(LLORAN)

(JADEA)

¡Uh, juguetes perdidos!

(HACE ESFUERZOS)

(HACEN ESFUERZOS) -¡Cogedlo!

-¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh!

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

¡Ay, ay, ay, ay!

¿Inodoros perdidos?

(HACE ESFUERZOS)

¡Necesitamos más velocidad!

(Cisternas)

(Música)

(GRITA)

(GRITAN)

¡Mascotas perdidas!

¡Ay, ay, ay! ¡Oh!

¡Arre! ¡Arre! ¡Arre!

(Música)

¡Mina perdida!

(Música)

(GRITA)

(GRITAN)

¡Mundo perdido!

(Música misterio)

¡Ajá, una escotilla!

Quizá sea la salida de emergencia.

(Música tensión)

¡Ay, grasa perdida!

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(JADEA)

¡Callejones sin salida perdidos!

¡Ay! ¡Ay!

¡Uh!

¡Danos el pez de peluche!

(LOS TRES) ¡Pez de peluche! ¡Pez de peluche!

¡No! ¡Este pez de peluche pertenece a un pobre pececito encantador!

¿Eh? ¡Brrr!

¡Ey, grasa sucia!

¡Oh, no, hace años que no limpio el filtro de la grasa!

(LOS TRES) ¡Oh, no!

-Poneos unos encima de otros.

(HACEN ESFUERZOS)

-Al menos, algunos sobreviviremos.

-No, por favor.

¡Esperad, tengo una idea mejor!

(SILBA)

(LLORAN)

¡Ni Bob Esponja ni pez de peluche ni clientes!

(LLORA)

¡Todo está perdido!

(Golpes)

¿Quién es?

"¡Tilo!". Tilo... ¿qué?

(GRITA) ¡Tilosaurio!

¡Bob Esponja!

¡Gracias a Neptuno! ¡Has vuelto!

Me alegra haber vuelto, señor Cangrejo,

pero no soy el único. Mire a quién he encontrado.

(GRITA) ¡Atrás! ¡Atrás!

¡Ginger! ¿Eres tú?

-¿Mamá? ¿Qué haces aquí?

-Venimos todas las semanas.

-¿Venimos?

-Sí, yo misma y tu padre,

y los padres del resto de los niños perdidos aquí.

¿Dónde estabais?

-En Objetos Perdidos.

-¿Aquí hay Objetos Perdidos?

¡Uhm! Debería poner un cartel.

(TODOS) ¡Oh! ¡Oh, los ancianos se abrazan!

¡Uhm! (RÍEN)

Sécate las lágrimas, pequeño.

Mira, es tu pez de peluche.

¡Oh! ¡Ya no lo quiero!

-¡Ah! ¡Uhm!

-¡Quiero esto! ¡Yupi!

Creo que hoy todos hemos aprendido una lección

acerca de perderte y que te encuentren.

¿Cuál es, señor Cangrejo? No lo sé.

Hablando de perdidos, ¿dónde está Calamardo?

(GRITA)

(TOCA)

(GRITA)

(RUGE)