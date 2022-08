"EL NUEVO JUGUETE DE GARY"

(Bocina)

(Tosidos)

(Bocina, tosidos)

Ah.

Gary, ¿has vuelto a morder mi despertador?

Ah, bueno.

¡Arriba, y salto!

¡Oh!

¡Gary, mis zapatillas no!

Puaj, qué asco.

(TARAREA)

¡Puaj! ¡Higiene oral al rescate!

¿Pero qué?

¡Vamos, Gary, suelta eso!

¡Cuchi, cuchi, cuchi!

Gary, pero ¿qué bicho te ha picado? ¿Estás aburrido?

Luego jugaré contigo.

(Masticación)

¡Gary!

Gary, estás loco. Sí.

Este caracol se comporta muy raro.

Es como si volvieran a salirle los dientes.

¿Eh? Espera un momento... Gary, ¿has estado mordiendo mi bol?

(MAÚLLA)

Detecto un patrón de conducta.

Gary, ¿intentas decirme algo?

Podría ser que necesitaras un nuevo juguete mordedor.

(RÍE) Eso pensaba.

TIENDA DE MASCOTAS

Seguro que aquí tienes montones de juguetes.

¡Eh, mira, ahí está Patricio! ¿Qué hay, Patricio?

Hola, Bob Esponja. Gary.

¿Qué haces aquí? Tú no tienes mascota.

Confidencialmente, estoy aquí por las muestras gratis.

Se nota que son Gusanos Gourmet.

Gracias, señora.

Me plantearé adquirir esta marca para mis gusanos.

¿Quieres un poco? He desayunado.

Hemos venido a comprar un juguete para Gary.

Están en el pasillo tres,

al lado de unas ricas golosinas para caracol. ¡Seguidme!

Aquí las tenéis. La Sabrosa Hora de la golosina de caracol.

Bueno, ¿qué te parece esto?

Vale. Entonces, esto.

¿Y bien?

Ya, creo que no. ¡Chicos, mirad este!

El Punto Mascota 3000.

¡Un juguete que juega con tu mascota!

¿Qué te parece, Gary?

¡Es tan futurista!

¡Mira, un punto rojo!

Oye, ven aquí.

¡Es genial! ¿Qué se les ocurrirá después?

¡Me encanta esto! Vamos a girarlo.

¿Eh, adónde ha ido?

Oh, Patricio... ¿Qué?

¡Oh, ahí está!

(OLFATEA) Oye, ¿no hueles a chamusquina?

Toma, quizá lo necesites.

No sé si este juguete será seguro para Gary.

Por cierto, ¿dónde está Gary? ¿Gary?

(Música triunfal)

¡Gary! ¡Gary!

¡Eh! ¿De dónde ha salido?

Me pregunto si a Gary le gustará esta pelota.

Veo que sí.

¿Estás listo para jugar con tu nueva pelota?

Aquí tienes.

¿La quieres? (MAÚLLA)

Vale, chico. Ve a por ella.

¡Ve a por ella! ¡Ve a por ella!

¡Ve!

¡Cógela, Gary! ¡Devuélvela!

¡Vamos, Gary, devuélvela! Se supone que tienes que...

traerla.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

Bueno, mientras no muerda mis cosas...

Me pregunto qué hará Gary. No he oído ningún chirrido.

¿Gary?

¿Dónde está ese caracol?

Gary, ¿dónde estás? ¡Oh, estás ahí!

Oh, un servicio de té. Qué mono.

¿Te importa que me una? Me encantaría un sorbo de té.

¿Qué clase de té es?

¿Té verde, Earl Grey, oolong, té rojo?

Vaya, creo que la pelota le gusta más que yo.

¡Puaj! ¡Esto no es té!

Ya sé lo que llama su atención. ¡Una lata de comida viscosa!

¡Aquí tienes, Ga...!

¡Jolín, Gary!

¡Hora de la cena! ¿Gary?

¿Gary?

¡Gary!

Caramba, esto me da miedo.

Creo que tienes que alejarte de esta pelota.

¡Esto no va a ayudarte!

(RONCA)

¡Se acabó la diversión! ¡Dame esa pelota ahora mismo!

(MAÚLLA)

Así que la has escondido.

¡No, de eso nada! ¡Ven aquí!

Apuesto a que sabes dónde está.

Ah, bola de pelo...

Bola de pelo...

¡Cartera! ¡Pensé que la había perdido!

Y acabo de cancelar las tarjetas.

Bola de pelo... Cepillo de dientes...

¡Ajá, lo sabía!

Ya verás cómo un tiempo alejado de ella te hará bien.

Ojos que no ven, corazón que no siente.

Sé que estás disgustado, pero espera hasta mañana por la mañana.

Seguramente ni te acordarás de esa pelota.

(Bocina, tosidos)

¡Buenos días, Gary!

Espero que no sigas enfadado conmigo.

¿Gary? ¡La pelota!

¡No toleraré esta desobediencia, Gary!

¡No estoy jugando, más te vale aparecer de inmediato!

¡Vale, baja ahora mismo!

¡Gary, dame esa pelota!

¡Ay!

¡Vamos!

¡Baja!

¡Ay!

Mi madre siempre decía: "No corras con la escoba".

¡Me la quedo!

¡Gary, cómo has podido!

¡Vas a tener que elegir, a mí o a la...!

Oh, como quieras.

Espero que seáis felices...

Juntos, sin mí.

¡Adiós!

(LLORA)

(Tripas)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA FUERTE)

(HABLA DE FORMA ININTELIGIBLE)

(Silbido)

(GARY SILBA)

(GRUÑE)

(Música tensión)

Así he acabado. Sin casa, sin mejor amigo...

Y durmiendo bajo una parada de autobús.

Hola, pequeño nematodo. ¿Quieres ser mi amigo?

Qué buen chico.

(RÍE) Qué cosquillas.

¡Eh, mi cartera! Menos mal que cancelé las tarjetas.

(Maullido)

¡Gary! Quiero decir... Hola.

¿Qué haces aquí, esperar al autobús?

¡Oh, Gary!

¿Quiere decir que me quieres más que a la pelota?

(MAÚLLA)

¡Yupi!

Mira, estamos más unidos que nunca.

Venga, vamos a casa.

(OLFATEA)

¿No hueles a quemado?