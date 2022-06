-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-¡Bob Esponja! -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener. -¡Bob Esponja!

-Igual que los peces puede flotar. -¡Bob Esponja!

-¿Listos? -¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

LA NUEVA PÁGINA

-¡Me rindo!

-¿Eh?

Me pregunto qué clase de truco se guarda en la manga...

...ese cíclope en miniatura. ¡Muy bien, Plankton,...

...no sé qué pretendes hacerme ahora, pero no va a funcionar!

-No hay ningún truco, Cangrejo. ¿No ves mi oferta de paz?

-¿Qué es esto?

¡Ja, muy gracioso, Plankton, pero vas a tener...

...que hacer algo mejor que atacar a mi analfabetismo para ofenderme!

-¿No lo entiendes, Cangrejo? Me he cansado de competir contigo.

-Pero ¿qué hay de todos esos intentos de robar mi receta...

...de la burger Cangreburger?

-Exactamente, ¡han sido tan solo intentos!

¡Cada uno de ellos un miserable fracaso!

Siento cómo mis arterias se obstruyen...

...solo con pensar en ellos. Deja que te enseñe algo.

¡Mira este sitio!

-¡Ah! Plankton, ¿has oído hablar de la limpieza de primavera?

-¿Para qué? ¿Sabes cuándo fue la última vez que tuve un cliente?

-En realidad, no recuerdo que hayas tenido nunca uno.

-Ahí lo tienes.

Es por lo que he decidido dejar el negocio del restaurante...

...y convertir el Cubo de Cebo... ¡En esto!

-¿Quieres convertir tu restaurante en un montón de basura?

-¡No! ¡Esto son chucherías...! Para la nueva tienda de regalos...

...que voy a abrir.

(RÍE) -¡Venga ya! Tiene que ser una broma, ¿no?

-Hablo en serio.

¡Pronto, el Cubo de Cebo será una bonita tienda de baratijas!

-Muy bien, Plankton. Pero te lo advierto:...

...no voy a bajar la guardia. -Retira la guardia, ex enemigo mío.

¡Yo voy a empezar mi nueva carrera, libre de competencia!

(TARAREA)

-Vaya, vaya, vaya... -¿Qué ocurre, señor Cangrejo?

-Plankton ha tramado otro plan absurdo,...

...para robarme la receta. ¡Mantén los ojos abiertos!

-¡Lo que usted diga, capitán!

-¡Eso sí que es un buen empleado!

(Tremor)

-¿Qué percebes es ese ruido?

(Taladro)

-Ah...

Mira esto, tengo el presentimiento de que me va a gustar...

...esta nueva vida de artículos de regalo.

-¡Ajá, el listo de Plankton! A este juego pueden jugar dos.

-¡Señor Cangrejo! Mire qué cosa tan bonita...

...he comprado en el Ceborium.

-Um... Tiene que haber un micrófono o una cámara...

...en alguna parte.

-Eh, señor Cangrejo, la verdad es que no creo...

...que haya nada raro ahí.

-Ya lo veremos.

Lo guardaré aquí dentro, para estar seguros.

¿Lo has oído, Plankton? ¡Únete a otros amigos del pasado!

Ahora nadie va a conseguir nada. ¿Lo entiendes?

¡Esto es parte de su plan! ¡Es solo un truco!

Cree que puede engañarnos, pero ya le enseñaré yo...

Vamos a engañar al engañador. (RÍE)

¡Bueno, parece que el viejo Plankton...

...ha terminado de verdad con todo esto!

¡Supongo que ya no tenemos que...

...preocuparnos por él! ¡Esta vez sí que lo hemos vencido!

Bien, chicos, no hay moros en la costa.

Plankton ha pasado página. -¡Eso sí que son buenas noticias!

-Desde luego, tontito. ¿Y sabes otra buena noticia?

Por fin podemos utilizar el sistema de disc-jockey.

¡Dale, Bob Esponja! -¡Inmediatamente, señor!

-¡Ah! ¡Fiesta!

(Música disco)

¡Oh, he ganado!

¡Es hora de bailar! ¡Sí, sí, sí...!

-Esto es una idiotez. -Baila o estás despedido.

-Lo que usted diga.

-¿Qué te parece, pequeño?

(Cesa la música)

-Venga, amiguito, vamos a cerrar un poco el ojo.

Tenemos un gran día por delante, en la tienda de regalos Ceborium.

-Espera un momento...

¿Qué es lo que...?

¿Estanterías? ¿Juguetes? ¿Lámparas de lava?

¡Oh, chucherías inútiles! Muy convincente,...

...pero sigo sin creérmelo. ¿Quieres guerra, Plankton?

¡Pues yo te daré guerra!

(Campanilla)

(TARAREA)

(RÍE)

-Una bola de nieve limpia es una bola de nieve feliz.

-¡Plankton! Puede que hayas engañado a todos,...

...puede que te hayas engañado incluso a ti mismo,...

...¡pero a mí no me has engañado! (RÍE) -¡Ya lo entiendo!

Me has pillado con las manos en la masa. (RÍE)

Aquellos sí que eran buenos tiempos, ¿eh, Eugene?

(GRUÑE) -Pero descubrí que en la vida...

...hay algo más que intentar robarte la fórmula,...

...y lo he encontrado aquí, en los artículos de regalo.

-¡Tonterías! -Ay, Eugene, tú nunca cambias.

-¡Tonterías! Si hay algo que es verdad en este mundo,...

...es que no puedes resistirte a mi fórmula.

Sabes que la quieres...

-Gracias, pero no. -¡Ajá, lo sabía!

Era un truco para que te diera mi...

Espera, ¿has dicho "no"? -Bueno, si no me crees...

...es tu problema, no el mío. -¿Problema?

¡No tengo ningún problema! ¡Eres tú el del problema!

¡Mira esto! Es todo una fachada, un engaño,...

...un timo, un decorado. -¡Ah!

-¡Una farsa, un cuento chino! ¡Tonterías con un poco de adorno...

...y algo de música! ¿Lo ves? ¿Quién es el que tiene un problema?

(LLORA) -¡Mira lo que has hecho! ¡Esto es mi medio de vida!

-¡Por supuesto! Y esta no es la fórmula que no quieres...

¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Demasiado lento! (RÍE)

-¡Fuera de aquí! -¿Eh?

Oh, ya lo entiendo. Sigues en tus trece...

...y, al final, todos nos lo creeremos.

Nos ablandas y, cuando te hayamos dado...

...la espalda, tú haces tu jugada.

-¿Qué es esto?

(GRITA) ¡Eh, Cangrejo!

-¿Eh? ¿Qué? Sabía que volverías. -¡Te has olvidado de algo!

¿No puedes entender que he malgastado mucho tiempo...

...persiguiéndote y ahora tengo algo que es mío...

...y que me hace muy feliz?

-Nunca pensé que llegara este día.

¿Qué ha pasado con el invertebrado que yo conocía?

(LLORA)

(LLORA)

(Teléfono)

-Ya voy, ya voy.

¿Sí? -¿Plankton?

-¡Eugene! -Hola.

-Hola.

-Escucha, solo quería disculparme por mi comportamiento de hoy.

No ha estado bien lo que he hecho.

Me he dado cuenta de que he herido los sentimientos...

...de alguien que me importa.

¿Sigues ahí? -Sí, sigo aquí.

-Bien.

Quiero compensarte. ¿Qué tal si tomamos un refresco?

-Claro.

-Me alegro de que hayas venido. -¿De qué va esto, Cangrejo?

-Pensé que ahora, ya que no somos archienemigos, quizá...

Quizá podamos empezar de nuevo.

-Sí. Me encantaría.

Creo que he ganado.

(RÍEN)

-No estoy seguro de esto, Plankton. -Vamos, déjate caer.

Confía en mí. Te cogeré.

¡Ah!

-Ha sido algo asombroso, viejo amigo. Y creo que...

...puedo confiar en ti al 100%.

-Gracias, Eugene. Significa mucho para mí.

-Para demostrártelo, quiero darte algo.

-No, vamos, nada de regalos.

-No, no. Quiero que tengas esto. Es mi fórmula secreta.

-No puedo creer que pensaras... -Ahora las cosas han cambiado.

Honestamente, significaría mucho para mí.

-¿Hablas en serio?

Eugene, si ahora te acepto esta fórmula, siempre quedará...

...una pizca de duda. -Venga, cógela.

-¿Estás seguro?

La vida es buena, Cangrejo.

-Desde luego que sí, amigo.

-¡Sí, preciosa! ¡Ya está!

¡Sí, uh! ¡La tengo!

¡La tengo, la tengo! Mi plan diabólico y enrevesado...

...ha funcionado. Debería haber sido político.

"Te pillé."

-¡Nunca te daría la fórmula!

Te engañé con una charada aún más enrevesada.

(RÍE)

-¡Ah!

UNA VEZ MORDIDO

-¡Qué día más "soltástico"!

¡Ay!

¡Rastro de caracol!

Este Bob Esponja tiene que mantener a su mascota lejos de mi jardín.

Estoy harto de limpiar su porquería.

¡Mi colección de rocas, no!

¡No!

¡Oh, oh!

¡Se acabó! No es la primera vez que cubres mi jardín con...

...tus asquerosas excreciones. Pero apunta esto en tu agenda,...

...¡será la última vez!

¡Uh!

Estas astillas de madera mantendrán alejado a Gary.

Ahora sí me siento seguro.

¡Bob Esponja!

-Hola, Calamardo. -Hola, Bob Esponja.

¡Mantén a tu bicho conchado fuera de mi propiedad!

La próxima vez, mi irritante vecino amarillo, que tu mascota...

...pringue mi césped, no tendré otra opción que llamar...

...a Control de Caracoles, ese pequeño monstruo...

¡Ay!

¡Ay, me ha mordido! ¡Me ha mordido!

-¡Gary, no! Chico malo, tú no eres así.

-Pero si esto es muy tuyo, criar a un molusco tan maleducado.

-Gary no es maleducado. Algo le debe ocurrir para estar así.

-¿Estás seguro? Espero que esté vacunado.

-Por supuesto. -¿Todas las vacunas?

-Sí. -¿Para la rabia?

Saramparacaracol, el baile de la concha blanda.

-Sí. -Bursitis, bultos grumosos...

-Sí, sí. -Y no nos olvidemos de la peor:...

...la enfermedad del caracol loco. -¡Oh!

-¿No ha sido vacunado de la enfermedad del caracol loco?

Me parece que la erupción ya ha comenzado.

-¿Erupción? -Dime, ¿te duele la garganta?

-Ahora que lo mencionas, tengo la garganta seca.

-Esta enfermedad hará estragos, con ojos inyectados en sangre,...

...pérdida del equilibrio, calzoncillos sucios, cosquillas,...

...uñas de los pies en malas condiciones. Y al final,...

...el mordisco de ese caracol infectado te convertirá en un...

¡Zombi! -¡Ah, ay!

-Tienes que llevar a tu caracol a un médico antes de que muerda...

...a alguien importante. (GRITAN)

¡Hay un caracol loco suelto!

-¡Gary, Gary, Gary, Gary!

-¡Aaah! ¡Que viene el caracol loco!

¡Si te muerde, te convertirás en un zombi!

-¡Caramba! ¿Qué pasa con todos estos lunáticos?

-¡Mira, cariño! ¿No es monísimo?

(JADEA)

-Ven aquí, amiguito.

Es adorable.

¡La enfermedad del caracol loco es real!

¡Soy un zombi, me ha mordido un caracol loco!

¡Tengo la enfermedad del caracol loco!

-¡Entonces, yo también, me acaba de morder un caracol!

(GRITAN)

(GRITAN)

"-Interrumpimos el programa para darles las últimas noticias.

Terror en la concha. El terror y la enfermedad...

...se extendieron como el fuego mientras el caracol asesino...

...ha mordido a los ciudadanos, infectándoles de...

...la enfermedad del caracol loco.

Pregúntenle a cualquiera y les dirá que los gérmenes se introducen...

...a través del mordisco. Suben por la corriente sanguínea...

...hasta que todo el cuerpo está lleno de...

...la enfermedad del caracol loco.

Conectamos con Perca Perkins en directo.

-Aquí Perca Perkins con la primera víctima de la epidemia.

Dígame, ¿cuándo empezó a sospechar que era un zombi?

-Después de que me mordiera un caracol loco,...

...tuve una erupción, seguida de pérdida de equilibrio,...

...cosquillas en el tórax y otros cuantos síntomas.

-¡Me ha mordido un caracol! ¡Siento que pierdo el equilibrio!

-Yo también tengo cosquillas y no me ha mordido.

-¡Oh, no, se extiende por el aire! (GRITAN)

-Ya han oído, estamos condenados a una muerte horrible,...

...gracias a un caracol enfermo. ¡Aaah!"

(GRITAN)

-¡Gary!

No me puedo creer que ese dulce caracol provoque esta destrucción.

(Rugido)

-Soy un zombi.

He venido a comer tu carne amarilla y blanda.

-¡No!

¡Aaah!

(SUSPIRA)

¡Aaah!

¡Aaah!

¡Está cerrado!

¡Déjame entrar! -¡Bob Esponja!

Entra, chico, y trae a tus amigos. Parecen hambrientos.

-¡No puede dejar entrar a nadie! -Solo quieren comer unas burgers.

-¡Son zombis, quieren comerse nuestra carne fresca!

-Vale, pero te lo descontaré de tu paga.

-Yo no trabajo aquí.

-¡Señor Cangrejo, soy yo, Bob Esponja!

-¿Cómo sabemos que no te has convertido...

...en un comedor de carne fresca? -¿Podría un zombi hacer esto?

-¡Bob Esponja, eres tú!

-¡Así es! ¡Déjeme entrar antes de que me coman!

-Sí, es Bob Esponja. -¿O no lo es?

Yo no creo que sea el verdadero Bob Esponja.

Parece bastante "zombificado". Mire lo amarillo que está.

-¡Patricio! ¿Llevaría un zombi de sumejor amigo en la cartera?

LOS MEJORES AMIGOS PARA TODA LA VIDA

-Puede que no, pero no te quitaré el ojo de encima.

-Si pudieras sacarte el ojo y ponértelo encima,...

...¿no te convertiría eso en un zombi también?

-¡Tiene razón, soy un zombi!

-¿Quién puede decir que no somos todos unos zombis?

(GRITAN)

(Maullido)

(TODOS) ¡El caracol! -¡Gary! ¿Estás bien, amigo?

¡Ven aquí, chico! -¡No te acerques a él!

Oh, pobrecillo. -¡No puedo mirar!

-Esta gente cree que eres un monstruo,...

...pero yo sé que solo eres un caracol.

(TODOS) ¡Oooh!

-Gary, ¿cómo has podido?

(MAÚLLA)

-¡Bob Esponja ha sido infectado por su propio caracol!

¡Oh, qué ironía! Debemos poner en cuarentena...

...al caracol antes de que nos muerda a todos.

¡Cojamos al caracol! -¡Sí!

(GRITAN)

-¡No le hagáis daño!

-¡Capturad al caracol!

-Es por tu propio bien, Bob Esponja.

-¡No dejaré que toquéis a Gary!

-Detengamos esta locura.

La enfermedad del caracol loco termina ahora.

¡Coged al caracol! -¡Alto!

¿Alguien ha dicho enfermedad del caracol loco?

¿De eso va todo este jaleo?

-¿Qué sabe de eso? -Gracioso que lo pregunte.

Deje que me presente. Doctor Gill Gilliam.

E.E.C y E.C. -¿E.E.C y E.C?

-Experto en enfermedades de los caracoles y experto en caracoles.

Siento decirlo, pero esa enfermedad del caracol loco...

...de la que hablan no existe. (TODOS) -¿Eh?

-No existe tal cosa.

Es una vieja leyenda urbana, un mito.

-¿Significa eso que no somos zombis?

-Por supuesto que no, nadie lo es. Es solo histeria en masa.

-¿Qué hay de mis uñas de los pies? -Solo están en condiciones...

...moderadamente malas. Los supuestos síntomas...

...son enfermedades comunes. -Tranquilo, chico.

¿Y qué pasa con Gary? Si no tiene ninguna enfermedad,...

...¿por qué ha mordido a esa gente, incluyéndome a mí?

-¡Ajá! El problema está aquí.

Tiene una astilla en la pata.

Seguro que esto le provocaba el mal humor,...

...contribuyendo a una "caracolitis" de cascarrabias.

-¡Oh, Gary! Sabía que no estabas enfermo.

¿Aún me quieres? (MAÚLLA)

(RÍE) ¡El verdadero Gary ha vuelto!

(RUGE)

Calamardo, tú trabajas aquí, ¿te acuerdas?

-Sí, me acuerdo.

Bienvenido al Crustáceo Crujiente. ¿En qué puedo servirle?

-Bien, todo sigue igual.