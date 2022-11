La noche de las burguer cangre-burguer vivientes

¿Estáis listos, chicos?

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡Más fuerte!

¡Sí, capitán!

¡U!

# Él vive en la piña, debajo del mar.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# Cuerpo amarillo, absorbe sin más.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# El mejor amigo que puedes tener.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja!

# Igual que los peces, él puede flotar.

(NIÑOS) # ¡Bob Esponja! # -¿Listos?

(TODOS) # ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja ya llegó! #

¡Ja, ja, ja!

"LA NOCHE DE LAS BURGER CANGREBURGER VIVIENTES"

(Música de suspense)

¡Ah!

¡Listas!

Ah, otro par de Burger Cangreburger perfectas.

¡Sírvelas, Calamardo! ¡Espere!

Ahora sí son perfectas.

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja, ja!

(SONIDOS ALEATORIOS)

¡Se acabó!

Basta. Todo el mundo sabe

que las Burger Cangreburger son perfectas.

¡No paréis, chicos!

(TARAREA)

Aquí tienen, dos Burger Cangreburger.

Eh...

Sí... No sé.

¿Les falta algo a las Burger Cangreburger, señor?

No, es que queremos como algo...

distinto. -Sí.

Algo como... nuevo.

Nuevo. -Nuevo.

Nuevo. -Nuevo.

Nuevo.

¡Eh, nosotros también queremos algo nuevo!

(TODOS) ¡Nuevo, nuevo!

Con que nuevo, ¿eh?

Estamos deseando que prueben nuestro nuevo menú.

¿Les gustaría ser los primeros en probarlo?

Sí, nos gusta ser los primeros.

Ven conmigo, chico.

¡Hala, qué es este sitio!

Mi laboratorio secreto.

Donde experimento con la comida.

Oh, señor Cangrejo, esto parece una locura.

¿Esto te parece una locura?

Espera a ver esto.

¡Ah!

¿Qué tal, Bob Esponja?

Arenita, ¿qué haces aquí abajo?

Trabajo como gastrónoma molecular.

¿Qué? ¿Un gas de gnomo para melonear?

El señor Cangrejo me está pagando para que "cientifique" su menú.

Tengo prisa, ¿tienes el proyecto especial?

Aún está haciéndose.

Aquí está, su nueva Burger Cangreburger.

Espera, ¡no! No puede mejorar la Burger Cangreburger,

la perfección perfecta no puede perfeccionarse.

Ya, esas cosas pasan.

Hazme 200 ipso facto.

Aquí tienen, caballeros, Burger Cangreburger mejoradas.

¡Acérquense y sírvanse sus nuevas Burger Cangreburger mejoradas!

¡Ay!

"MUCHAS BURGER CANGREBURGER SECRETAS DESPUÉS"

Voy a dejar un buen comentario.

Sabrosísimas.

Un poco distintas, pero su sabor es familiar.

Eso no ha sido familiar.

¿Se encuentra bien?

Le crecen semillas de sésamo en la espalda.

¡Qué está pasando! ¡Ah!

No debería haber comido cuatro.

¡Las nuevas Burger Cangreburgers están cambiando a todo el mundo!

¡Ay, tengo que salir de aquí!

¡Ay, ay, ay!

Creo que esta no me la voy a comer.

¡Cómeme!

Más, más, más.

¡Cómenos!

¡Ah!

¡Cómenos!

(INTERCOM) (MUJE) "Patrulla, hay Burger Cangreburgers rabiosas."

Vale, pero estoy en mi descanso.

¡Eh, eh!

¡Quietos, estoy en mi descanso!

¡Cómenos!

¡Cómeme!

¿En serio, señor Cangrejo?

¿Es una especie de truco publicitario?

Esto no está a tu altura, señor Cangrejo.

¿Es que has desperdiciado pepinillos

en este disfraz tan hortera?

Es muy insultante, si me lo preguntas.

Ja, ja, ja.

¡Cómenos!

(Gritos)

¡Ah!

¡Frodo!

Abre esa boquita. -¡No!

Aquí llega el avioncito. -¡No!

No está mal.

Oh, Burger Cangreburger original,

¿por qué abandonamos tu receta perfecta?

¡Ay!

¡Ay, ay!

¡Híncame el diente, Bob Esponja!

No, gracias, ya he comido, ¿lo ves?

¡Ah!

¡Ah!

Ay.

Aquí estaré a salvo hasta que todo esto se calme.

"MOMENTOS DESPUÉS"

Soy Perca Perkins, en directo desde El Crustáceo Crujiente,

donde soy uno de los tres habitantes

que no están afectados por este jaleo

de las Burger Cangreburgers rabiosas.

El segundo habitante que no se ha visto afectado

está en este contenedor de basura.

¿Algún comentario acerca de este desastre, señor?

Perca Perkins, ¿cómo sabías que estaba aquí?

Estaba durmiendo en mi contenedor

cuando te colaste, buscando refugio.

¡Oh, no!

Espera, ¿quién es el tercero sin afectar?

Pa... pa... pa...

Pa... pa... pa...

Pacton.

¿Plancton? ¡El cubo de cebo!

¡Cómenos! ¡Cómenos!

Cómenos. Cómenos.

Fíjate en esto, Karen,

152 sacos de cebo precocinado de clase B

y ni un solo cliente ha entrado por esa puerta.

¡Ay! ¿Eh?

Bob Esponja, ¿qué estás haciendo?

¿Cómo van a entrar ahora los clientes?

¡Esos no son clientes, Plancton,

son monstruos zombis de Burger Cangreburger

y están obligando a todo el mundo a comérselos!

¡Tú y yo somos los únicos supervivientes!

¿Zombis de Burger Cangreburger?

¡Ja! Lo creeré cuando lo vea.

¡Cómenos!

¡Me lo creo!

¡Karen!

¡Consúmeme!

¡No!

Cómeme.

¡No! ¡Espera! ¡No quiero!

¡Cómeme un trozo!

¡Atrás, tengo tenedores!

Ya me siento mucho mejor.

Anda, claro.

¡La cura es el cebo!

Una Burger Cangreburger.

Patricio...

Cómenos.

¡No! ¡Comed cebo!

¿Qué ha pasado?

¡Más, más!

Creo que debería aumentar la dosis.

¡Hiya!

Y en tres, dos...

Ay, mi cabecita.

Ay, me prometí no comer nunca más aquí.

Adiós a las Burger Cangreburgers de laboratorio.

Ya lo ve, señor Cangrejo,

algunas cosas no necesitan una modificación científica

para ser deliciosas.

¡La Burger Cangreburger original es perfecta tal y como es!

Sí, es verdad.

Una buena Burger Cangreburgers vintage

es lo que me apetece ahora mismo.

Sí. ¡Las Burger Cangreburgers vintage son lo más!

¡Tenéis razón! ¡En los próximos minutos

las Burger Cangreburgers vintage del Crustáceo Crujiente

están al... doble de precio!

¡Bien! ¡Yuju!

¡Esperen, no se vayan ahora!

¿Quién va a limpiar este desastre?

¿Queréis un poquito? Je, je.

"UNOS ESTUDIANTES MUY PLASTAS"

Quién necesita un cuarto de baño

cuando puedo afeitarme y conducir al trabajo a la vez.

Je, je, je.

(TARAREA)

¡Mire por dónde va, dominguero canijo!

¡Que te aspen, Cangrejo!

¡Ah!

¡Dominguero!

¡Aparta de mi camino!

"PRECAUCIÓN. HIELO"

¡Ah!

Je, je, je.

¡Vosotros, digo, esto es...!

¡A la escuela de tráfico!

"ESCUELA DE TRÁFICO. ASISTENCIA OBLIGATORIA"

Bah, una colisión de 300 lanchas de nada

y te mandan a la escuela de navegación.

Será mejor que me dé prisa y consiga el mejor pupitre.

Ah... ¡Ay!

Cuidado dónde pones las posaderas. ¡Este pupitre es mío!

Si quieres este pupitre, quédatelo.

Yo me quedaré con este.

Ah, quieres que me siente en esta porquería de pupitre

para tener el mejor sitio

y que el profesor solo te haga caso a ti.

¡Pues olvídalo, porque es mío!

¡Ajá! ¡Este es mío!

¡Este es mío!

¡Este es mío!

¡Mío!

¡Mío!

¡Mío!

¡Oh, mi aula! ¡Quietos! ¡Parad!

Oh, perdón, guapa. Cállate.

Te voy a cazar.

¡Atrévete!

Oh, he dicho que paréis de una vez, no me hagáis enfadar.

Puño de acero.

¡Un respeto!

Ahora sentaos y mirad esta película sobre conducción segura.

(HOMBRE) "Oh, sí, la libertad de la ancha carretera,

la sensación del viento en tu cabello

y el sol sobre tus hombros.

Sí, no hay nada como conducir.

Pero si no sigues las reglas, conducir puede ser mortal.

Del exceso de velocidad en la autopista

a aparcar en doble fila."

¡Ay, perdón! ¡Perdón!

Perdón, perdón.

"Nadie quiere ser como Bob Esponja."

¡Ay, ese soy yo! ¡Ja, ja!

"Así que recordad, seguid estas reglas sencillas.

Número uno: comprobad siempre los retrovisores."

¡Oh, no!

¡Ay!

¡Ay, ay! (TODOS) ¡Ay!

¡Eh, bonita cámara! ¿Puedo mirar?

¡Ah!

¡Ah!

Perdón por llegar tarde.

Bob Esponja, ya te he dicho que uses la puerta.

Perdón, señora Puff,

estaba tan emocionado por llegar a clase que se me olvidó.

Limpia todo esto.

Oh, tengo que llamar a mi psiquiatra.

Oh, me alegra muchísimo tenerlo en clase conmigo,

señor Cangrejo. Porque ahora no es solo mi jefe,

sino también mi compañero de clase.

Y me atrevo a decir

que mi mejor amigo.

¡Ja, ja, ja!

Que sean mis dos mejores amigos. Ja, ja.

¡Suéltame!

Oh, creo que alguien está nervioso porque es el nuevo de la clase.

No os preocupéis, yo os lo enseñaré todo.

Os he dicho que siempre que hagáis algo bueno

la señora Puff os dará una pegatina de estrella.

¿Pegatinas? ¡Soy un adulto!

No me importan las pegatinas.

Eso, a mí tampoco.

Por muy bonitas y brillantes que sean.

Je, je, je.

Voy a ganar tantas estrellas

que la señora Puff hará una pizarra más grande.

Je, je, je.

¡De eso nada, señor Cangrejo!

Yo seré el alumno estrella.

La receta es por la megadosis, ¿verdad?

(HOMBRE) "Sí, señora Puff." -Oh, gracias, doctor.

"No hay de qué."

Por favor, que todo el mundo abra su Manual de Conducción

por la página 20.

¿Qué es esto? -Oh, nada.

Se me ha ocurrido que le apetecería un bocado antes de empezar.

¡Oh, gracias!

Una estrella para ti.

Oh, ¿alguien tiene hambre?

¡Tachán!

¡Oh, un pomelo!

Una estrella para ti.

¿Quiere un poco de sandía?

¡Ah!

Bueno, chicos, basta de fruta...

¡Quiero las pegatinas!

¡De eso nada!

¡Son mías!

Bah, estoy harto de perder el tiempo aquí.

Directamente el árbol. "SEMILLAS DE MANZANO"

¡Basta!

Pero yo quiero más estrellas brillantes.

¡No, las quiero yo!

¿Queréis estrellas?

¡Yo os haré ver estrellas!

Je, je, je, estrellas preciosas.

¡Yo también quiero!

¡Dámelas!

Cuando conduzcáis es importante prestar atención

a todo lo que os rodee.

Por eso tenemos retrovisores

y por eso es importante comprobar constantemente

nuestros retrovisores. Así.

¡Ah!

¡Eh!

¿Qué está pasando?

Señora Puff, los dos alumnos nuevos...

Nada, no pasa nada. Nada de nada.

Bienvenidos al Circuito de Pruebas.

Ahora quiero que todos iniciéis la marcha

despacio y con cuidado.

¿Entendido?

Despacio y con cuidado. Entendido.

Je, je, je.

¡No se os ocurra!

Estas son mis últimas barcas,

y si las rompéis nadie aprobará mi curso.

No puedo creer que esté diciendo esto,

pero pareceos más a Bob Esponja.

No se ha portado mal ni una sola vez.

Señora Puff, ¡es lo más bonito que me han dicho jamás!

¡Bob Esponja, el freno de mano!

¡Eh, regresa, barca!

Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja.

¡Alto, alto!

¡O voy a perder mi licencia de instructora!

¡Chuparruedas, señor Cangrejo!

¡Soy el conductor número uno! ¡Ja, ja, ja!

¡Me alegro por ti, Plancton!

¡No le felicites, Bob Esponja!

Los compañeros de clase se apoyan,

y acaba de decir que es el número uno.

No me digas. Veamos si es capaz de hacer esto.

Es fácil.

¡Bajad de ahí ahora mismo!

¡Nunca!

¡Soy el rey de esta barca y voy directo al cielo!

Ja, ja, ja. ¡En la cima del mundo!

Ja, ja, ja, ja.

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja, ja!

¡Oh! ¡Oh!

(AMBOS) ¡Ah!

Oh... ¡Se acabó!

¡Estáis suspendidos!

¡Anda ya!

¿No nos merecemos al menos un punto por no salir heridos?

¡Ha sido peligrosísimo!

Desde luego. Mirad, he terminado el...

Eh... ¿Qué ha pasado?

Señor Plancton, ha sufrido

un tremendo accidente de navegación.

Es un milagro que esté vivo.

Sin embargo hubo algunas complicaciones.

¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones?

Hubo una confusión

respecto a dónde iba cada parte del cuerpo.

¡Ah! ¡Ah!

¿A qué vienen todos estos gritos?

Olvidad la clase, ahora podemos estar juntos para siempre.

Ja, ja, ja. ¡Ah!

(Música tranquila)