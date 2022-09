¡Ay, ay, ay,!

¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"MUESTRAS GRATIS"

(Música)

(RÍE)

(RÍE)

-¿Y a qué debo el excesivo volumen de risitas?

-Deberías agradecer mi nueva y original idea, querida,

muestras gratis.

-¿Nueva y original? Tonterías.

-Yo no inventé el concepto, pero lo he mejorado

para suprimir cualquier obstáculo al éxito del cubo de cebo.

(RÍE) -¿Te refieres al olor? ¿Ese olor?

-No, me refiero a que la gente lo pruebe.

Cuando todo el mundo haya probado mi delicioso cebo,

arrasará esto para conseguir un poco. Además, es gratis.

¿Y quién se resiste a algo gratis?

(Música)

Acérquense para sus muestras gratuitas de delicioso cebo.

-Eh, ¿qué acaba de decirnos?

-Acabo de decir: "¡Gratis!"

-Oh, pensé que había dicho "locatis".

-Me alegro de haber salido de casa.

MUESTRAS GRATIS

-Ese es el espíritu, pueblo. Acérquense, por favor.

Tómense su tiempo y mantengan el orden.

Quiero saborear el placer de expulsar al señor Cangrejo del negocio.

-¿Qué es? -¿A quién le importa, tontaina?

Es gratis.

-Como es gratis, seguro que está buenísimo.

(Música suspense)

(RÍE) -¡A comer!

¿Qué?

-Ah...

(Música tensión)

-Oh...

(TODOS) Oh...

-No sabía que el cebo estuviera tan podrido.

Será mejor que no esté aquí cuando la agonía se convierta en ira.

-Eh, está huyendo. No podemos dejar que escape.

Levantémonos y... cojámoslo.

(TODOS) Sí, a por él. ¡Que no escape!

Muestras gratis.

Sí...

(Gritos)

¡Sabemos que estás ahí dentro! -No es justo.

Si el señor Cangrejo diera muestras gratis,

no le tratarían así.

-Si el señor Cangrejo regalase muestras gratis,

seguramente no envenenaría a la gente

mancillando el buen nombre de su restaurante.

-Sí, supongo que tienes razón, Karen.

(Música)

¡Burguer cangreburguers gratis! Acérquense.

Vengan aquí. Nunca volverán a tener esta oportunidad, amigos.

-Burguer cangreburguer gratis.

(Bullicio)

Eh, ¿a qué viene este alboroto? -¿No lo sabes?

Alguien está regalando burguer cangreburguers.

(Bullicio)

(RÍE) -Eso es.

-Eh, un momento.

¿No eres el mismo que antes estaba regalando

muestras de cebo podrido?

-Oh, no, ese no era yo, sino mi... Este, mi...

Sí, eso es, mi cuñado Flancton. -Oh, vale.

(Música tensión)

¿Alguien quiere burguer cangreburguers?

-Qué rico. -Sí.

-Encima gratis.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(Música tensión)

(CANTA) "Me voy a trabajar, me voy a trabajar.

Listo para la tareílla en la parrilla".

(Bullicio)

Eh, esos clientes nunca se cansan de las burguer cangreburguers.

Tranquilos, amigos, ya estoy aquí.

En breve tendrán sus burguer cangreburguers.

¡Tú! Tú haces esas asquerosas burguer cangreburguers

que casi me hacen saltar los ojos.

(GRITAN)

Señor Cangrejo. Aquí, chico.

¿Qué ocurre ahí fuera?

La ciudad se ha vuelto contra mí y no tengo ni idea de por qué.

¡Se van a enterar!

(Gritos)

(LEE) "Porque la burguer cangreburguer es asquerosa".

¿La burguer cangreburguer asquerosa?

¿Cómo pueden aparecer juntas esas dos palabras?

No lo sé, pero tenemos que hacer algo

para cambiar la situación.

Tienes razón, Bob Esponja.

Tenemos que hacer todo lo que podamos

para recuperar esos clientes. Triplicaremos los precios.

Si queremos que entren más clientes, ¿no deberíamos bajar el precio?

Muy bien.

¿Qué te parece?

(Gritos)

¡Fuera!

(LLORA) Es mi ruina.

Señor Cangrejo, si quiere recuperar a sus clientes,

tendremos que tomar medidas más extremas.

Soy todo oídos.

Simplemente daremos burguer cangreburguers gratis.

Ni lo menciones, chico. Es la única forma, señor Cangrejo.

(Música)

Adelante, señor, es el momento. ¿El momento? Es demasiado pronto.

No estoy listo para dejarlas ir gratis.

Pero dijo que siguiéramos con el plan

por mucho que usted se resistiera.

Yo... Yo no recuerdo decir nada así. Yo sí.

¡Ah!

¡Burguer cangreburguers gratis!

Consigan su burguer cangreburguer completa y totalmente gratuita

y sin coste alguno.

¡Burguer cangreburguers por su bien, señor!

¡Burguer cangreburguers gratis! ¡Consigan la suya gratis!

Oh... Durante un segundo pensé que regalaríamos

las burguer cangreburguers, pero la palabra gratis

no sirve para dar un empujón negocio.

Espera, gratis no basta.

(LLORA) Mi negocio está condenado.

Me parece increíble lo bien que hoy me está saliendo todo.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Es el momento de poner toda la carne en el asador.

Nadie se resiste al dulce sonido de la calíope.

Mira, Billy, una calíope.

Vamos, Calamardo, aquí tienes tu vaso,

igual que en el ensayo.

Ay, no siento las piernas. Deja que te ayude, Calamardo.

Ay...

¡Ay!

Mira, mamá, un mono.

Baila, mono, baila. Baila, mono.

Lo dejo.

(LLORA) Espera, Calamardo, no te vayas.

No podemos rendirnos ahora.

(RÍE) Dulce y deliciosa victoria, ¡eres mía!

No se preocupe, señor Cangrejo, lo arreglaremos.

Esta vez no, chico.

Todo se acabó para el Crustáceo Crujiente.

Seguramente lo mejor será... comenzar a buscar un nuevo trabajo.

Tal vez en un sector distinto. ¿Nuevo? ¿Distinto?

Eso es.

Bueno, ha ido mejor de lo esperado. Solo me queda hacer una cosa.

Tendré que volver a vivir con mi madre.

Puede que conserve los pósters de mi cuarto.

CINCO MINUTOS DESPUÉS

(Música)

¡Burguer cangreburguers,

flamante nueva receta de la burguer cangreburguer!

¡Totalmente nueva y distinta y deliciosa!

¡Pruébala gratis!

No puede hablar en serio.

-Tengo tanta hambre que no me importa.

Tengo que comer algo. -¡No, espera!

-Déjalo, demasiado tarde.

¡Burguer cangreburguers nuevas gratis!

Oye, amigo, probaré una. ¿Qué tengo que perder?

(TODOS) ¡Oh!

(Música)

¡Por las agallas de Neptuno,

es lo mejor que me he llevado a la boca! ¡Sí!

-¿Ha dicho que está buena?

-¡Yuju!

(Música)

-Vaya, Fran nunca baila. Deben de ser buenas. Corre.

-¡Yo también quiero una! -¡Yo también quiero!

-Ñam, ñam, ñam.

No es posible comer algo tan bueno gratis.

¿Cuánto puedo comprar con esto?

-Ñam, ñam. ¡Ñam, ñam, ñam!

(Música)

Eh, tú, chico de la burguer cangreburguer, coge mi cartera.

¡Quiero más!

(RÍE)

(A LA VEZ) -Esto sí que vale la pena.

-Todos nuestros ahorros, pero danos más burguer cangreburguer.

-No te preocupes, Karen, estaré en casa antes del almuerzo.

Mi misión aquí está cumplida.

(RÍE)

¿Eh? ¿Qué es esto?

Funciona. ¡No, espera! ¿Qué ocurre aquí?

Detestáis las burguer cangreburguers. ¿No os acordáis?

-Eh, esto está riquísimo.

-Oh, oh.

(Música suave)

¡Ah!

¡Dinero, dinero!

Lo logramos, señor Cangrejo. Salvamos el Crustáceo Crujiente

y lo único que hice fue vender las antiguas burguer cangreburguers,

pero llamándolas nuevas. ¿Te importa?

Estoy intentando nadar en dinero. ¿Nadar en dinero?

¿Puedo hacerlo yo también? Por supuesto, Bob Esponja. Tírate.

(RÍEN)

Ay...

¿Has oído eso? ¿Oído qué?

Bien dicho.

(RÍEN)

"ESCOMBRO, DULCE ESCOMBRO"

(Música)

(RONCA)

(BOSTEZA)

(Música)

¿Qué podría salir mal en un hermoso día como este?

(TARAREA)

Gary, hora del desayuno.

La casa está cediendo.

Así está mejor.

Puedo arreglarlo. Te daré de comer cuando termine.

Solo hace falta ser un poco manitas, Gary.

(MAÚLLA)

Lo siento, Gary. Quieres comer, ¿verdad?

No te preocupes. Solucionaré los dos problemas.

Ahora que esto está solucionado, es la hora de dar de comer a Gary.

(Música suspense)

Oh, no, es peor de lo que pensé.

¡Mi puerta!

(GRITA) ¡Ah!

Ay...

¡Patricio, Patricio!

(RONCA)

(TELÉFONO) "Señor Patricio, tengo un tal Bob esponja en la línea 3".

Pásamelo.

(Pitido)

¡Patricio! Hola, Bob Esponja.

Necesitas una buena limpieza por aquí.

(GRITA) ¡Es el gran terremoto!

(GRITA) ¡Ah! ¡Es el fin del mundo!

¡Inviertan en oro, almacenen agua potable!

Debería haberlo sabido.

(ENFADADO) ¿Qué está ocurriendo aquí?

Llegas a tiempo para echar una mano, Calamardo.

¿Echar una mano? ¡Eh!

¡Eh!

(Música)

Ay...

Patricio, llama a Arenita, dile que venga rápido.

No digas más, amigo. ¡Deprisa, Patricio!

No sé cuánto tiempo podré aguantar. "Con la residencia de Arenita".

No cuelgues, Arenita. ¿Qué quieres?

Ah, nada, estaba con Bob Esponja. ¿Qué tal tú?

Bueno, esto y lo otro, pasando la aspiradora.

Ah, eso suena divertido.

Ojalá estuviera contigo porque la casa de Bob Esponja

es un aburrimiento. Aquí no pasa nada.

¿Seguro que no pasa nada? ¿Qué es todo ese ruido?

Ah, la piña de Bob Esponja está pudriéndose

y cayéndosenos encima. Estamos condenados.

Voy enseguida. Tranqui, sin prisas.

Esto aguantará bien, Patricio,

pero quién sabe cuánto tiempo resistirán los cimientos.

Ay.

Este sitio se ha echado a perder rápido.

Daré unos golpecitos, Bob Esponja. ¡No, Arenita, no!

Nunca debes golpear.

Esta piña se derrumba al más mínimo ges... to.

¿Qué haces aquí?

Deberías haber llegado al trabajo hace dos horas.

(Música)

Hola. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola!

¿Sabéis hacer una burguer cangreburguer?

-No, pero sé abrir una caja registradora.

Tu retraso está costándome dinero.

Lo sé, señor Cangrejo, pero mi casa...

Y, Calamardo, esperaba más de ti.

Aunque la verdad es que no.

Estoy contigo y tengo la caja de herramientas para demostrarlo.

Yo estoy aquí porque... Espera, ¿por qué estoy aquí?

¡Bob Esponja, estoy teniendo otra crisis de pensamiento!

Ahora no, Patricio.

Calamardo ha hecho un trabajo estupendo aguantándolo todo.

Contra mi voluntad, añadiría yo.

¿Qué dice, señor Cangrejo, nos ayuda?

Bueno, supongo que me uniré a la causa,

pero tendré que aplicar nuestro acuerdo.

¿Una semana de salario por hora? Eso es, chico.

¿A qué esperamos? Pongamos en marcha la restauración.

(Música)

Perfectamente calibrado.

Ay...

No es un mal cincelado, si puedo decirlo.

Ahora los toques finales.

Oh...

Eh... Oh...

Ya está.

Eh... Disculpad, chicos, no es que quiera meterme en todo,

pero ¿alguien sabe cómo construir una piña?

Claro que sí.

Primero, todas las piñas necesitan unos cimientos sólidos

para que se mantengan firmes en su sitio.

No exactamente así, Arenita.

Una piña necesita movilidad, con una quilla fuerte

en caso de que tenga que abandonar la ciudad de una forma inesperada.

Fatal.

Una piña necesita un sabor dulce, pero algo ácido.

Me parecen ideas geniales, pero...

Las discusiones no arreglarán esta piña. Bien dicho.

Amigos, desde ahora incorporaremos las ideas de todos.

(TODOS) ¡Eso!

Esto no es exactamente lo que a mí...

Lo primero que hay que hacer es retirar toda esta basura.

Arenita, mis muebles son perfectos. ¡Atención, chicos!

Se me ocurrió instalar una parrilla en tu sala de estar

para esas noches en las que tengas que llevarte trabajo a casa.

Ya, pero a mí me gusta ver la televisión en la sala de estar.

Esta ya no es la sala de estar, es tu jardín interior.

Pero el sofá va allí. Lo sé, pero ¿no está mejor así?

(MAÚLLA)

¿No has sentido a veces que nadie te escuchaba?

(MAÚLLA)

Arenita, tenemos que hablar.

¿Y estas columnas? Bonitas, ¿verdad?

Le da a la piña cierto sabor intelectual.

Ya, pero a mí me gustaba mi piña tal y como era.

No necesito todos esos...

Lo siento, amigo, pero no te entiendo.

Tienes algo en la boca.

Oh, chico, cuidado.

Estoy aplicando un bonito estucado exterior.

Lo que estoy intentando decir es que no tiene nada de malo

que una piña parezca una piña.

(MAÚLLA)

Oh, Gary, todavía no te he dado de comer.

Me ocuparé ahora mismo, amiguito.

(Estruendos)

Ah, ah...

No hay hogar sin una roca bajo la que poder dormir.

¿Qué te parece, Bob Esponja? Es...

¿Y bien? Es...

¿Fantástica? Es...

Tengo hambre. Todos habéis trabajado mucho.

(TODOS) ¡Bien, le gusta!

Puesto que eres un cliente satisfecho,

solo te cobraré el doble. Buen trabajo, compañeros.

Buen trabajo, colega. Yo sigo con hambre.

Aquí la tenemos, Gary, nuestra nueva casa.

Esta debe ser la aportación de Patricio a la sala de estar.

KÉTCHUP, SERPIENTE DE RÍO

Vaya, dispensadores de condimentos. Gracias, señor Cangrejo.

(GRITA) ¡Ah!

(GRITA) Gary, ¿dónde está el lavabo?

¡Ay, ay, ay!

Gary, creo que no era el lavabo.

Gracias por el cuarto de baño futurista, Arenita.

(Música)

Bueno, no es exactamente un dulce hogar de piña,

pero supongo que podría haber sido mucho peor.

Al menos tenemos un techo y comida en nuestra mesa.

Por cierto, ahora que recuerdo, aún no has comido, ¿verdad?

Lo siento, amiguito, debes estar hambriento.

(MAÚLLA)

¡Ay, ay, ay,!

(Música)

Como vuelvas a... Como vuelvas a...

Te lo digo en serio... Ay, ay, mi cuello.

Ay, voy a pasar una semana en el quiropráctico.

Bueno, Gary, solo queda hacer una cosa.

Llamar para que declaren este lugar en ruina.

¿Me pone con el ayuntamiento, por favor?

Oficina de sueños rotos.

(MAÚLLA)

Oh, Gary, lo siento.

Con todo el jaleo de la casa,

se me olvidó completamente darte de comer.

Aquí tienes, amiguito.

(Música)

¿Piña amueblada en una lata?