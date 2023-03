MODELO ESPONJA

¡No eres nada!

¿Debo asustarme

de esa mugre, señor espejo?

¡He conocido cantinas más duras que tú!

Llegó la hora de ponerte en tu sitio.

¡Mejor ahora, espejo! Perdón por ser tan duro.

Ahora a atacar el suelo.

Señor Cangrejo ríe

¿Bromeas? Es un tesoro que tenemos que conservar.

Parece que el señor Cangrejo está alardeando de mí con sus socios.

Lleva mucho conmigo.

¡Es verdad!

Me temo que tendré que prescindir del pequeño.

¡Claro! ¡Tiene que... prescindir del pequeño!

¿Quién es el pequeño?

¡Ah! O soy yo o es Calamardo.

Soy más alto.

Se trata de ti, calamarcito.

No, deja de llamarme Calamarcín.

Me parece que Calamardo es más alto que yo.

¿Qué crees que haces?

Averiguar cuál de nosotros es el pequeño.

Y me parece que eres tú. Me temo que no.

¡Espera!

¡No hemos medido con mis piernas extendidas!

¡Regresa a la cocina!

¡Ya verás lo que le pasará al pequeño!

No estoy de broma, tendré que afrontar la realidad.

Afrontar el hecho de que soy el pequeño.

Van a prescindir de mí.

¿Te van a despedir?

¿Quieres decir que nunca más voy a trabajar contigo?

Adiós, crustáceo crujiente.

Adiós a la vida tal y como la conozco.

Deberé prescindir de él,

es demasiado grande para su jaula.

Vamos, pequeñín. Vuela libre, te extrañaré.

Maullidos

¡Qué importa, Gary!

¡He perdido la voluntad de vivir!

¡No podré continuar así!

Ruidos

Hola, Patricio.

Siento interrumpir tu ataque de autodesprecio.

Solo voy a tomar prestada tu nevera.

¿Qué le pasa a la tuya? Esta vacía.

Adelante, apártala de mi vista.

Ahora que no tengo con qué comprar comida no necesito una nevera.

No seas duro contigo mismo.

Al menos puedes comprarme comida a mí.

No puedo, Patricio, hoy he perdido el trabajo.

No podré comprar comida ni para mí ni para nadie.

¡Ah, no! ¿Y qué vas a hacer?

¡No lo se, no lo sé, no lo se!

Llevo mucho siendo cocinero, no sabré hacer otra cosa.

¡Lo entiendo, Bob Esponja!

Puedes hacer lo que yo.

¡Busca trabajo,

ponte la tele y abre un cartón de salchichas

líquidas!

Maullidos

¡Sí, Gary! Seguro que en la sección de anuncios hay ofertas de trabajo.

Estos anuncios parecen un poco pasado de fecha.

Conseguiré otros.

Ando que ando. No, no me gusta discutir.

¡Piloto acrobático! No tengo licencia de navegación.

¡Astronauta!

No me gusta.

¡Cajero de bancos! Es parecido a ser conocido.

20, 40, 60, 80,

90, 95 y 96.

¡Oído, cocina!

¿Cómo está?

¡Qué haces, chico!

¡Debía ser una pasa!

No una hamburguesa.

No valgo como carpintero.

Tengo que comenzar de cero,

con un trabajo que me parezca natura.

Algo que diga: este es un trabajo para una esponja.

¿Dónde podría conseguir ese trabajo?

No.

Pero ¡sí!

Deberías trabajar de cocinero en el Crustáceo Crujiente.

No puedo, Patricio, me despidieron de allí.

Tal vez deberías hablar con la esponja que tienes detrás.

Parece contenta.

Solo es un anuncio.

Búscate un trabajo como anuncio.

No es físicamente imposible,

pero podría presentarme a un casting como modelo.

Vale, como quieras.

¡Vaya!

¡Menudo montaje!

No sé, Patricio, tal vez sea un error.

Tal vez no tenga talento.

Claro que tienes talento,

pero ¿tienes la habilidad natural?

¿No hablamos de lo mismo?

Averígualo. ¡Un momento!

¡No puedo! ¿Y si no me presento al casting?

Le diré al señor Cangrejo que me vuelva a admitir.

¡Es muy tarde para eso! Cangrejo ya no te necesita.

¡No lo necesitas!

¡Ahora entra ahí y gánate comida!

Mi amigo quiere presentarse al casting para modelo de esponja.

Me gustaría presentarme,

pero si ya han elegido a una persona no pasa nada.

Ya tienen a alguien, mejor nos vamos.

¿Quieres hacer el casting? Pues lo harás.

Muéstrame lo que sabes.

Vale, allá va.

¡Patricio!

¡Basta, basta!

¡Deja de chirriar como un tren! Cambiemos.

Cuando pidas un deseo,

nunca sabes si el empeño

se verá recompensado

con un cubo bien colmado.

¡Basta! Gracias, ha sido suficiente.

¿Qué tal? ¡Horror!

He visto almejas con más talento que tú.

Como el papel requiere una esponja de verdad, el trabajo es tuyo.

Aquí tienes el guion. Rodamos mañana a las 10.

Llega pronto.

¡Una esponja puede triunfar en esta ciudad!

¡Voy a ser una estrella!

Aquí estoy con el nuevo rostro de la televisión,

el señor Bob Esponja.

A la audiencia quiere saber cómo te sientes al ser la última sensación.

¡Fantástico!

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!¡Bob Esponja!

¿Bob Esponja?

Oye, Bob Esponja, ¿has dicho algo? Claro que sí.

¡Estás viendo al nuevo rostro de la televisión!

¡Hurra! Tengo que ir a descansar.

Sí, para estar guapo.

Ante tienes a una nueva esponja, no te preocupes.

No olvidaré a todos los que me ayudaron.

Buenas tardes.

Lo que estaba diciendo, me gustaría agradecerle

mis humildes inicios.

¿A qué viene esto?

Será una de sus tonterías sin sentido.

Patricio, la próxima vez que me veas será en la televisión.

¡Ah, has vuelto!

Este día es muy importante.

Vamos a empezar.

Bob Esponja está aquí, señor.

Ya puedes entrar.

Estoy listo para mi primer plano.

Muy bien.

¡Quitarle los pantalones!

¡Ah!

¿Dónde está mi estrella?

Pero ¿qué pasa aquí?

¿Qué es esto?

En esta escena tienes que limpiar los suelos del baño.

Pero ¿dónde están mis productos de limpieza¿

¿No lo entiendes?

¡El producto eres tú!

¡Grabando!

-Anuncio: Nueva esponja. Toma uno.

-¡Y acción!

-¡Oh, no! Este baño es un desastre.

Consiga una limpieza rápida con la nueva esponja.

Las tareas en el hogar serán pan comido

con la nueva esponja. Probemos en el lavabo.

¡Fíjese qué brillo!

La nueva esponja puede con la mugre y la roña

más resistente. La nueva esponja también limpia la ducha.

¡Los azulejos quedan como nuevos!

Lo mejor es que la nueva esponja hace brillar cualquier retrete.

¡No puedo hacerlo!

-¡Corten!

Lo siento, creo que no estoy hecho para la interpretación.

Dijiste que eras un actor profesional.

Pues no lo soy.

Soy cocinero.

Eso es lo que soy y es lo que siempre seré.

Perdone la pérdida de tiempo.

¡Espera, espera!

¡Con cuidadito!

¡Señor Cangrejo!

¡Por favor, admítame de nuevo!

¡Le prometo hacerlo mejor!

¡Por favor!

Pero ¿dónde has estado?

Oí que le decía por teléfono que tenía que prescindir del pequeño,

no quiero que me despida.

Aquí tiene a este pequeño que no quiere irse.

Muy bien, no me libraré de ti,

Con una condición.