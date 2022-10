-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

EL MEJOR DÍA DE MI VIDA

Ya ha salido el sol solo para mí.

-¡Ahora!

Buen día va a hacer.

Tengo que salir.

Saltar al fin de felicidad...

...es lo que tú descubrirás.

Todo es especial hoy.

¡Especial!

-Eh, Gary, te preguntarás por qué es el mejor día de mi vida.

Porque voy a empezar este gran día trayendo a una nueva generación...

...de grandes burger cangreburgers seguido de una vigorizante...

...sesión de kárate con Arenita a mediodía,...

...y una tarde de caza de medusas con Patricio, donde estrenaré...

...mi posesión más preciada y nueva:...

...el catamedusas profesional de lujo.

Y para el gran final todos mis amigos más íntimos...

....nos uniremos en el recital del clarinete de Calamardo.

Estoy tan emocionado que creo que voy a explotar.

Todo es especial hoy.

¡Especial!

Todo es especial hoy.

Especial.

Todo es especial hoy.

¡Especial!

Todo es especial hoy.

¡Especial!

-Quítate de en medio, chico.

(LLORA) Mi local está en ruina.

Tenemos una plaga.

(Eructo)

-Pero... si el mejor día de mi vida comienza en el Crustáceo Crujiente.

Chicos, lo siento, pero debo pediros que os vayáis.

¡Ah! Chicos, estáis arruinando el me...

El mejor...

(CARRASPEA) Esperad, no.

El mejor...

(Música)

-¿Eh?

Sigue tocando, hijo. Llévate a esos diabólicos lejos.

(RONCA)

-¿Eh? ¡Ah! Debo ir a casa de Arenita.

Recibirá una zurra con estos guantes de kárate adhesivos.

¡Iah!

(GRITA)

-Bob Esponja, ¿qué diablos estás haciendo?

-Solo un poco de algo que me gusta llamar: ¡kárate!

-Ahora mismo no puedo, Bob Esponja. Tengo una gotera en el tejado.

-Ya veo.

Vale, entonces volveré más tarde.

-Estate quieto.

¡Iah! (GRITA)

Ha parado.

Bob Esponja.

-¿Sí?

-Espera. Voy a por un poco de sellador y una llana.

-Oh, ni burger cangreburgers, ni kárate. Al menos me queda...

...la caza de medusas con...

Ahí está.

Espérame, Patricio, tengo un nuevo...

¿Qué pasa, Patricio? -Se me ha roto la red.

-Qué suerte que haya traído mi vieja red.

-Oh, ¿para mí?

-Sí, ya no me hace falta ahora que tengo mi nuevo...

-He roto la...

¿Puedo usar esa? -Bueno, es que es la mía nueva.

-¿Sí?

Ven aquí, medusita.

-Vale, Patricio, ahora me toca a mí.

Eh, Patricio, viejo amigo. Patricio, que me toca a mí.

Supongo que te veré en el concierto.

Todo es especial hoy.

Todo es especial...

Oh, este mejor día de mi vida no está yendo muy bien.

Ni trabajo, ni kárate, ni cazar medusas...

Queda el concierto de Calamardo.

No dejaré que se me escurra entre los dedos.

¡Hola, Calamardo! Calamardo, ¿qué pasa?

-Mi concierto se echó a perder. Se me ha roto la lengüeta, ¿lo ves?

Estoy acabado.

-¡Cálmate, hombre, he venido a ver un concierto!

Y cueste lo que cueste voy a ver uno.

-Mi lengüeta.

-Ahora toca.

¡He dicho que toques!

-No está mal.

-Ahora entra ahí y ofréceme un concierto para recordar.

-¿Dónde crees que vas, chico?

-Voy a ver a Calamardo tocando. Hoy es el mejor día de mi vida.

-¿Dónde está tu entrada?

-Marchando una entrada, capitán.

Debe estar en alguna parte.

No tengo entrada. -Si no hay entrada, no entras.

-Pero... -¡Si no hay entrada, no entras!

-¡Oh, vaya, no tengo entrada, pero quiero ver la función!

¿Qué puedo hacer?

¡Ya lo tengo! Me escabulliré por la puerta trasera.

(TARAREA) -¡No, no lo harás!

(RÍE)

Oh, Bob, eres tan...

-La entrada, por favor.

-¡Ah!

-Su entrada, señora. -Por supuesto.

(RÍE)

¡Bob Esponja! -¡Tú!

Esta vez voy a... ¡Espera un momento!

¿Ha dicho Bob Esponja? ¿Bob Esponja?

Estás en la lista B.

-¡Ah!

¡Un sitio reservado al lado de mis amigos!

¡Lo he conseguido!

Todo lo que tengo que hacer es sentarme y...

-¡Bien! -¡Bravo!

-¡No!

¡No, no se ha acabado!

Se suponía que iba a ser un día perfecto, pero todo...

¡Siéntate!

Y todo se volvió... -No pasa nada, Bob Esponja.

-Sí, sí que pasa. Este iba a ser el mejor día de mi vida,...

...empezando por hacer el mejor trabajo del mundo.

Trabajo en el Crustáceo Crujiente. -Chico, me has salvado la vida...

...al hacer que esos bichos se fueran.

-Sí, supongo que sí, pero después iba a hacer karate con Arenita.

-Ya lo sé, pero salvaste mi casa, lo cual está muy bien, creo yo.

-Supongo. ¡Pero después iba a cazar medusas con Patricio!

-Y entonces, ¿qué hiciste de nuevo?

-Odio tener que admitirlo, pero si no hubieras arreglado...

...mi lengüeta, el concierto habría sido un desastre.

-¿Lo ves? No se trata de ti o de tu día perfecto.

-¿Ah, no? -No.

(RÍE) Se trata de nosotros.

-¿Ah, sí? -Sí.

Y como has hecho un buen trabajo queremos compensarte.

-¿De verdad? -Así que dinos cualquier cosa...

...que desee tu corazoncito y la tendrás.

Damas y caballeros, esta noche la banda de Fondo de Bikini...

...presenta con orgullo una producción muy cara...

...de "El mejor día de mi vida". Ya puede ser buena, con lo que cuesta.

Hoy es especial, trabajando estoy.

Hay que descansar. Vamos a jugar.

Eso no tiene presupuesto.

Sonará una feliz canción...

...cantada desde el corazón.

¡Yo no voy a pagar eso!

Todo es especial hoy.

Especial.

Todo es especial hoy.

Especial.

Todo es especial hoy.

Especial.

Todo es especial hoy.

Especial.

-¿Cuánto debemos seguir con esto?

-Hasta que tu corazoncito lo necesite, Calamardo.

Hasta que tu corazoncito lo necesite.

EL REGALO DEL CHICLE

(RÍE) -¡El día de los mejores amigos!

¡El día de los mejores amigos! ¡El día de los mejores amigos!

-¡Patricio! Feliz día de los mejores...

-Este chicle es mi posesión más querida y se lo voy a dar...

...a mi mejor amigo en el día de los mejores amigos.

-Patricio, me siento muy honrado y...

(LLORA)

-¿Qué pasa, amigo?

-Tú me has traído un regalo asombroso...

...y todo lo que yo te traigo es eso

-Saludos. Soy tu robot sirviente personal.

Soy experto en proporcionar más de 250.000 comodidades.

¿Te apetece una pasta?

-¡Dulce, caliente y jugosa! ¡Bob Esponja,...

...es un regalo fantástico! -Gracias por tu agradecimiento,...

...pero no es una vieja bola de chicle gigante usada.

-No seas tan duro contigo mismo. Me encanta mi regalo.

De hecho, voy a jugar con él ahora mismo.

Vamos, robot. -Ya voy, amo Patricio.

-Bob Esponja, no te importa si me despido de Chicle, ¿verdad?

-No, para nada. -Gracias.

Adiós, Chicle. Sé bueno con Bob Esponja, ¿eh?

(RÍE)

Yo también te quiero, Chicle.

Bueno, todo tuyo.

-Oh, su majestuoso y muy masticado chicle,...

...aunque no soy digno de estar en tu presencia,...

...puede que mi humilde morada te agrade.

¡Eh! Eres un chico grande, ¿eh?

¡Uh!

Ya sé cómo manejar esto. ¡Con un poco de karate!

(GIME)

(JADEA)

¡Uh!

¡Oh, chicle, eres un adorno precioso!

Con su calcetín sucio, cepillo de dientes usado,

moscas y pizza mohosa...

Aguanta, Bob. No es tan malo.

Al fin y al cabo, es un regalo de Patricio.

-Tú no eres Patricio.

-¡Aaah!

(JADEA)

Lo siento, Patricio, pero tu regalo tiene que irse.

Adiós, bola apestosa, hasta nunca.

-Hola, Bob Esponja, ¿qué haces? -Parece que está tirando a Chicle.

-¿Qué? ¿Eso es cierto? -Ni hablar, Patricio.

-Entonces, ¿cómo explicas esto? -Bueno, verás, me gusta Chicle...

...y he decidido disfrazarle.

¿Te gusta?

-Atrevido, aunque discreto.

Una buena idea, Bob Esponja, sigue así.

Venga, Robo, vamos a buscar más pelusas en el ombligo.

-Bien, no hay señales de Patricio, mejor será hacerlo rápido.

Prepárate para tu siesta bajo tierra, Chicle. (RÍE)

-Bob Esponja. -¿Eh?

-¿Qué es lo que haces?

Estoy esperando. -Eh... Estaba cavando un agujero...

...para poder tener una mejor vista de Chicle,...

...porque es tan atractivo que...

Deja que te lo demuestre.

¿Lo ves, Patricio? La vista es preciosa desde aquí.

-Sí, desde este ángulo parece muy apuesto.

Ya puestos, Chicle debe mostrarse de manera adecuada y orgullosa.

Y yo conozco un lugar adecuado.

¿No está arrebatador ahí arriba? Bueno, Bob Esponja, debemos irnos.

Voy a aprender a usar el tenedor, ¿verdad, Robo?

-Será un placer, amo.

-Por cierto, tu casa está un millón de veces mejor.

-Gracias.

Oh, ¿qué voy a hacer, Gary?

Es horrible. (MAÚLLA)

¿Miau? No te hagas ilusiones, ¿qué ladrón querría robar esa cosa?

(SISEA)

Ah, ah...

-Eh, ¿quién eres? ¿De dónde vienes?

-De ahí arriba. -Oh, gracias, Neptuno.

Eh, chicos, he encontrado una salida, vamos.

¡Soy libre! ¡Soy libre!

¡Libre de azúcar!

(TODOS) ¡Somos libres!

-Ah... ¡Ah!

(GRITA)

-¿Qué diablos...?

¡Oh, Dios mío!

Bob Esponja, Bob Esponja, abre.

-Arenita... -¿Bob Esponja?

¡Oh! -Hola, Arenita.

Parece que me encuentro en una situación bastante pegajosa.

-¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto tiempo llevas ahí atrapado?

-Todo el día. -Bueno, tu vieja amiga Arenita...

...sabe cómo liberarte. -No, espera, Arenita.

Cuanto más lo toques, más se enfada.

-Bah, eso son tonterías.

¡Iah!

-Te lo dije. -¿Eh?

-Sálvate, Arenita, huye antes de que acabes como yo.

-Va, venga, tiene que haber algún modo.

Tengo una idea.

¡Iah!

Sujétate fuerte.

-Vale.

-¡Anda, viejo trasto!

No me contestéis, haced lo que os digo.

¡Hacedlo! ¡Hacedlo! ¡Hacedlo!

¡Venga, ahora! ¡Hacedlo, vamos!

(GRITA)

(GRITA)

-¿Qué es lo que...?

Ay, no te metas, Calamardo. No te metas, Calamardo.

Lo sabía.

-Estoy bien.

-¿Qué es esto? Bob Esponja, ¿qué has hecho?

-Espera, Patricio, puedo explicarlo.

-Es... es... es...

¡Es asombroso!

¡Es como un mundo maravilloso de chicle! ¡Yuju!

Vaya, ojalá yo me lo estuviera pasando así de bien.

Sabía que te encantaría. -Patricio, tengo algo que decirte.

-¿Te apetece un masaje, amo? -Ya es suficiente. Qué pesado.

Bueno, ¿decías algo, Bob Esponja? -Eh...

Bueno, cómo te lo diría yo... -Bah, tan solo sal y...

¿Quieres dejarlo? ¡Para ya!

-Díselo de una vez, Bob Esponja. -Suéltalo ya.

-¿Calamardo? ¿Arenita?

Vaya, todo el mundo se divierte con mi chicle menos yo.

Quiero decir, tu chicle.

-Patricio, ¿echas de menos a tu chicle?

-A ratos.

-Bueno, aún es el día de los mejores amigos.

¿Qué te parece si te devuelvo tu chicle?

-¡Sí! -Pero debes sacarnos de aquí.

-Ah, eso es fácil.

Os dije que era fácil.

(Tripas)

(Golpes)