EL MATÓN

(RONCA) (BOSTEZA)

(Ruido)

-Disculpe, señorita. -No quiero volver a quejarme de ti.

-Me estaba preguntando... ¿El lápiz de los deberes va a la izquierda...

...del papel al lado del lápiz de las pruebas o al lado derecho...?

-Va clavado dentro de tu... -Ya lo tengo.

El lápiz de las pruebas va al lado del de las redacciones.

Y el de las redacciones se gira hacia el cuaderno por si tengo...

...que escribir una redacción. -Buenos días, clase.

Siento llegar tarde, me pilló un atasco viniendo hacia aquí.

Cuando volvió a aparecer el fantasma...

Voy a hacer esto durante el resto de mi vida.

Bueno, tenemos un nuevo estudiante que empieza hoy,...

...así que pongamos todos una cara feliz para Flats Platija.

Dile a la clase algo sobre ti. -Bueno...

Me gusta patear el culo a la gente. (RÍE)

-Qué bueno. Ahora, Flats, es hora de sentarse.

Siéntate donde quieras.

Bien, clase, como recordaréis... -Hola, soy Bob Esponja.

-Hola, Bob Esponja. Voy a patearte el culo.

-Esa broma ha sido casi más graciosa la segunda vez.

-No, lo digo en serio.

-Esta vez casi ha parecido como si lo...

LO DIGO EN SERIO -...dijeras en serio.

Señorita. -¿Sí, Bob Esponja?

-¿Podría excusarme por el resto de mi vida?

-Pues no. Ahora estoy en mitad de un discurso importante,...

...no puedes permitirte el perder esta información.

-Sí, señora Puff. Lo siento, señora Puff.

-Ahora, ¿algún voluntario para salir a la pizarra?

¿Qué tal tú, Flats? Por favor, dibújanos un diagrama...

...de una intersección básica de cuatro direcciones.

Por favor, date la vuelta y muestra a la clase...

...lo que has dibujado.

-¡Ah!

-¡Vaya, qué creativo! Tenemos un artista en la clase.

-No lo entiendo, ¿por qué quiere Flats patearme el culo?

No le he dicho más que un par de palabras.

"Hola, soy Bob Esponja."

Una, dos... ¡Oh, no, son cuatro! ¿Qué voy a hacer?

(Ruido)

Viene alguien. Se está acercando. Tengo que ser natural.

-Oh, qué bonito.

-¡Uf! Pensaba que era Flats. ¡Aaah!

Hola, señor. ¿Ha pateado algún culo últimamente?

Recuerdo que la semana pasada estaba pateando el culo...

...de un chico, cuando se inclina y me dice:...

..."La vida es como un cubo de virutas de madera,...

...excepto cuando las virutas están en un barreño.

Entonces es como un barreño de virutas."

-Esa historia me dice algo. -¿En serio? ¿Qué te dice?

-Me dice que voy a patearte el culo el doble de fuerte.

-Y le dejó a Gary su recipiente para el agua y las cortinas.

¡Por Neptuno, no puedo hacer esto!

(Teléfono)

Al habla el siguiente en la cola de la muerte.

-Hola, quiero hacer un pedido. -¡Patricio, eres tú!

-Sí. Mario, quiero una grande con doble de aceitunas y...

-Soy yo, Bob Esponja, necesito tu ayuda.

-¿Trabajas en el Castillo de la Pizza?

-No, escucha, tengo un problema. Hay un tipo nuevo en la escuela...

...que quiere patearme el culo. Tú eres grande y fuerte,...

...¿podrías venir aquí y pegarle un poco? Para quitármelo de encima.

Tengo miedo, creo que vomitaré. -No, no está cerrado.

Ya sé que quieres aceitunas. -Patricio, ¿estás ahí?

-Perdona, hablaba con mi viejo compañero del colegio, Flats.

Nos encontramos en la tienda de refrescos, ¿no es gracioso?

Debe hacer años que no nos veíamos. Te dejo, debe irse,...

...dice que tiene que patearle el culo a alguien.

(GRITA) ¿Es el Castillo de la Pizza?

(GRITA)

(Golpe)

-Entra, Bob Esponja.

-¿Puede ponerme en otra clase? -¿Por qué?

-No se lo puedo decir. -¿Por qué no?

-Porque no puedo, señora Puff. Me juego mi físico; dejémoslo así.

-Bob Esponja, me puedes contar lo que sea, tienes que creerme.

-Bueno, vale, pero sólo si promete mantenerlo entre nosotros.

-Desde luego. -Flats dice que me pateará el culo.

-¿Qué? Nadie pateará ningún culo en mi clase.

Éste es un programa de adultos. Bob Esponja, déjamelo a mí.

-Gracias, señora Puff, sabía que podía contar con usted.

(Timbre)

-Que comas bien, Bob Esponja. -Gracias, señora Puff.

-Bob Esponja, he hablado con Flats de tu parte, di tu nombre.

Ha sido todo un malentendido. -¿Que ha hecho qué?

-No iba a patearte el culo. Flats es de una ciudad donde...

...patear el culo significa que quiere ser tu amigo...

...y quizá practicar algún deporte contigo los fines de semana.

-¡Tengo diarrea!

¡Ay!

¿Es usted el padre de Flats? -Sí, soy yo.

-Bien, no sabía a quién más acudir, Patricio no pudo ayudarme...

...y la señora Puff lo empeoró. Me siento al lado de su hijo...

Buen chico; no me malinterprete, pero quiere patearme el culo.

-Papá, ¿qué haces? -Nada.

-¿Qué te he dicho sobre hablar con extraños?

-Ahora me pateará el culo a mí. (GRITA)

-¡Fuera de mi camino!

¿No ven que va a patearme el culo?

-Hola, jóvenes. Bonito día, ¿eh?

-¿Así que le gusta patear culos? Ya le enseñaré yo, viejo.

(Puñetazos y golpes)

-Bien, tengo que irme de la ciudad, empezar una nueva vida,...

...vivir bajo un nombre falso, Esponja Bob, dejarme la barba,...

...después afeitármela y vivir feliz.

-Sí, pero olvidas la parte en la que te pateo el culo.

-¡Oh!

-¡Ah!

-Hola, Flats, ¿te encuentras mejor? -¿Qué me ha pasado?

¿Dónde estoy? -Estás en el hospital.

Este joven te salvó la vida, te hizo el boca a boca cinco horas.

-Sí, dijeron que estarías bien enseguida, pero quería asegurarme.

-Estoy emocionado. Lo recordaré cuando te patee el culo.

¿Esas flores son para mí?

-¡Ah, aún me va a patear el culo!

-¿Cuántas veces tengo que enseñarte esta lección, viejo?

-Adoro a los jóvenes. (TODOS GRITAN)

(GRITA)

-Gary, soy muy joven para que me pateen el culo.

Hay tantas cosas en la vida que aún no he hecho.

Espere, le pasaré la llamada.

(Puerta)

¿Quién es?

¡Ah! ¡Flats! -Es hora de patear culos.

-Gary, quiero que sepas algo, pero estoy muy asustado para acordarme.

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

-Vamos allá. -Vete, Gary,...

...no quiero que lo veas, será muy feo.

-¿Estás listo? -Espera.

Bien, estoy listo.

He dicho que estoy listo. -¿Eh?

-¿No me has oído, he dicho que estoy listo?

(RÍE) Eso hace cosquillas.

(RÍE)

Absorbo el golpe como si estuviera hecho de material esponjoso.

¿Sabes lo que eso significa? Mañana podré ir a trabajar.

¿Tienes algún siete? (MAULLA)

(Puñetazos)

-¡Ah!

-Flats, ¿estás bien? (TODOS) -¡Bien, bravo, hurra!

-No me vitoreéis a mí, compañeros, Flats ha sido la víctima aquí.

La víctima de una sociedad que recorre un violento camino...

...hacia ninguna parte, un camino que llamo camino de la violencia.

-Siento llegar tarde. ¡Oh!

Bob Esponja, no me puedo creer que hayas pegado a un alumno nuevo.

¡Voy a patearte el culo!