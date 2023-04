¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"LOCO POR LAS IMITACIONES"

(Música)

¡Atención, tripulación!

Quiero recordaros a todos

que representáis al Crustáceo Crujiente,

el cascarón más grasientamente grasiento

que tenéis el privilegio de servir.

¡Ah! ¡Dígalo bien alto, señor Cangrejo,

que se entere todo el mundo! ¡Sí!

¡Ah!

(RONCA)

(BALBUCEA) A mí me da igual, que se entere otro.

¡Abrid las puertas y que comience el consumo!

Yo estaré en mi despacho sacándole brillo al botín.

(RÍE)

(SE BURLA) Yo estaré en mi despacho sacándole brillo al botín.

(RÍE) ¿Eh?

(RÍE) ¡Te he oído, señor Calamardo!

(TITUBEA) No era un insulto, señor Cangrejo, era...

(TARTAMUDEA) Era un homenaje.

¿No ha oído nunca decir

que la imitación es un halago de lo más sincero?

¿Intentas decirme que eso era un elogio?

Eh... Efectivamente.

Es mi homenaje a usted y su amor al dinero.

(GRUÑE)

En eso has acertado, me encanta el dinero.

(RÍE) Una observación excelente, Calamardo.

(Timbre máquina registradora)

Oh, casi me pilla el jefe. Sí.

Sí, has estado muy cerca, Calamardo.

Cálido y cercano.

Él se ha sentido muy halagado por tu imitación.

Ya lo habrá olvidado.

Imitación más halagos, igual a gente feliz.

(RÍEN)

¡Ah! Parad ya, niños.

Ya vale, calmaos y comeos vuestras burguer cangreburguer.

(IMITA) "¡Ah! Parad ya, niños.

Ya vale, calmaos y comeos vuestras burguer cangreburguer".

¿Ey? (RÍEN)

¡Vaya, es igual que yo! (RÍEN)

(Música triunfal)

¡Comeos ya las burguer cangreburguer!

¡Date prisa, Bob Esponja,

necesito dos burguer cangreburguers de inmediato! ¡Corre!

No te preocupes, Calamardo, las tendré lo antes posible.

(CON VOZ DE CALAMARDO) "O nunca me lo tendré que pensar".

(RÍEN)

¡Yupi, las imitaciones funcionan!

¡Atención, mundo!

(OTRA VOZ) "Voy a halagaros hasta que os hartéis".

(RÍE)

(TARAREA)

¿Oh? ¡Bah!

¡Ah!

(RÍE)

(VOZ DE PATRICIO) "Hola, Patricio, viejo amigo".

¿Qué? Ah, hola, Patricio, ¿qué te cuentas?

"Voy a tomarme un helado y a cazar medusas

con mi viejo amigo Bob Esponja". Me parece bien, yo.

(RÍE) Soy yo, Patricio, te he engañado.

(RÍEN)

No puedes engañarme, yo,

es la peor imitación de Bob Esponja que he visto.

(RÍE)

Espera, ¿qué?

(Música)

(CON DIFICULTAD) Torre contra rey.

Jaque mate.

-Plancton, quizá deberíamos jugar a algo menos peligroso.

Estás más aplastado que el papel.

(IMITA) "¡Por todas las algas, plancton,

es la criatura más pezqueñina que he visto!

¡Yija!".

(VOZ DE PLANCTON) "Y tú eres la científica comebellotas

más peludita que he visto". (RÍE)

"Me gusta usar la ciencia para el bien".

"¿No me digas? ¡Porque yo siempre la uso para el mal!".

(RÍE) Esa imitación lleva la P de perfecta, Bob Esponja.

También ha clavado la tuya, Plancton. -No ha estado mal.

Ha acertado en la cara, pero esa voz es muy mala.

Oh, mis imitaciones están haciendo tan feliz a la gente,

que no puedo parar de hacerlas.

No puedo ni quiero.

¡Miau!

(IMITA) 80 000 imitaciones después...

¿Podrías dejar de imitarme, por favor?

Esto está comenzando a ser un fastidio.

(Música)

Eh... ¿Puedes traerme unas servilletas más, por favor?

(IMITA) "Eh... ¿Puedes traerme unas servilletas más, por favor?".

¡Basta ya! ¡Deja de imitarme!

¡Por el amor de Neptuno, cierra esa boca llena de talento!

Vale, adiós.

Sí, a la gente aún le encanta.

Ah... ¡Uh!

(VOZ DE CALAMARDO) "¿Seguimos divirtiéndonos, Calamardo?".

(RÍE)

¡Se acabó! ¡No soporto más esas imitaciones perfectas!

¡Nunca pensé que diría esto,

pero estoy cansado de mirarme a mí mismo!

¡Renuncio!

La obsesión de Bob Esponja con las imitaciones

se ha desbordado un poco.

(Timbre máquina registradora)

¡Ay! Tienes razón, Arenita,

Bob Esponja ha perdido el contacto con la realidad.

Yo lo he visto antes, lo llaman la locura de la imitificación.

(IMITA) "La locura de la imitificación".

(RÍE) (GRITA)

(Timbre máquina registradora)

(RÍE)

Escuchad y recordad, esto es una intervención,

así que, sobre todo, tenemos que procurar

que Bob Esponja sepa lo mucho que todos le queremos.

-¿Por qué no lo destruimos y acabamos de una vez?

Bien dicho. ¡Deja en paz a mi mejor amigo!

(AMBOS) Solo era una sugerencia. ¡Preparaos!

Escuchad, grumetes con escorbuto, ¡Bob Esponja nos necesita!

Y lo más importante,

¡yo necesito que deje de imitar a mis clientes!

Eso es, esa es casi la actitud.

Vaya, alguien llama a la puerta. Estoy deseando imitarle.

Oh, hola, Patricio. ¿Y Arenita?

¿Y Calamardo? ¿Y el señor Cangrejo?

¿Plancton también? Cinco a la vez...

Bueno, esto es pan comido.

(SE ESFUERZA)

"Hola". "Hola".

"Buenas". "Saludos".

"Lárgate". (TODOS) ¡Oh!

¿Por qué? Hola, Bob Esponja.

Tenemos que hablar. (IMITA) "Claro".

"Por supuesto". "Encantado".

"¿De qué?". "Me da igual".

No importa que seas tú mismo, Bob Esponja.

(SE QUEJA) Lo intento, Arenita, lo intento.

Tú puedes, Bob Esponja.

Concéntrate y todo volverá a ser como antes.

(SE ESFUERZA)

(TODOS) Ay...

Buenos días, Gary. (VOZ DE GARY) "¡Miau!".

"¡Au!". "Miau".

"¡Mi dinero!". (RÍE)

"Me gusta la ciencia". "Fui a la universidad".

"¡Que os comáis las burguer cangreburguer!".

¡No puedo hacerlo! ¡Soy un monstruo!

(GRITA) ¡Soy un monstruo!

(VOZ DE PLANCTON) "Soy un monstruo". ¡Eh!

(LLORA)

Ha salido bien.

(Grillos)

¿Quién? -¿Quién?

-¿Quién? -¿Quién?

-¿Quién? -¿Quién?

-¿Quién? -¿Quién?

-¿Quién soy yo?

¿Quién soy yo? -No puedo acordarme.

-¿Quién soy yo? -¡Se me olvidó!

-¿Quién soy yo para cantar?

Si hay seis cabezas, algo marcha mal.

-¿Quién soy yo? -¿Quién? Dime.

-¿Quién soy yo? -¿Me conoces?

-No sé si soy Clementine... -O si Freddy me han llamado.

-Ya no me reconozco ni me siento preparado.

-Preparado.

-¿Quién soy yo? -Saberlo es mi elección.

-¿Quién soy yo? Un amigo... -O no...

-Poseo tantos rasgos, que no lo sé explicar.

Y aunque mi nombre ignoro, mi careto es familiar.

-¿Quién soy yo? -¿Quién soy yo?

-¿Quién soy yo? -¿Quién soy yo?

-¿Quién soy yo?

¡Ay!

Muy buenas...

"¿Hola? ¿Con quién hablo?".

No lo...

sé.

El rastro de lágrimas saladas lleva hasta aquí.

¡Ahí está!

(SE QUEJA) ¿Estás bien, Bob Esponja?

¿Cuántos dedos estoy sacando?

¿B?

Bien, Bob Esponja, la misma respuesta que la mía.

Sé que estás ahí dentro, Bob Esponja.

"Lo sentimos, la persona a la que está llamando,

Bob Esponja, está desconectada o ya no está operativa".

Escuchad, Bob Esponja imita a todos los que oye,

así que tenemos que imitarle para ayudarle a recordar quién es.

Esto servirá.

¿Eh? ¿Qué?

¡Mm! ¡Mm!

Quieto ahí, granujilla.

-Una idea genial. ¡Buah!

(IMITA) -"¡Soy una criatura cuadrada y amarilla!".

(RÍE) ¡Me gusta cocinar con manteca!

(BALBUCEA Y RÍE)

(IMITA) "EL señor Cangrejo es el mejor jefe del mar entero".

(RÍE) Perdón, quiero decir...

(RÍE)

(IMITA) "Se me ha olvidado la fórmula secreta

de la burguer cangreburguer, señor Cangrejo.

¿Podría recordármela?". Claro, Bob Esponja, la tengo aquí.

¡Oh, no, no me la vas a jugar!

Uy...

Pero ha sido una buena imitación.

(CON DIFICULTAD) Gracias.

(BALBUCEA)

Esto no funciona, amigos.

Tenemos que sumar nuestros esfuerzos e imitar a Bob Esponja

todos al mismo tiempo. ¡Vamos, todos juntos!

(TODOS) ¡Estoy listo, estoy listo, estoy listo!

¡Estoy listo, estoy listo, estoy listo!

Estoy listo. Estoy listo.

¡Estoy listo! ¡Ya me acuerdo, ya sé quién soy!

¡Soy Bob Esponja y sí, me gusta cocinar con manteca!

¡Hurra, Bob Esponja! ¡Bravo!

Sois los mejores amigos que puede tener alguien

que ha perdido la memoria.

Es maravilloso ser uno mismo, ¿verdad que sí?

¿Me oís?

(RÍEN)

¡Oh, no, tienen la locura de la imitificación!

(RÍEN)

(Golpes)

¡Déjame salir, déjame salir!

"FIESTA GUSANESCA"

(Música)

(Grillos)

(RONCA)

¡Uh! ¡Ah!

(Música)

¿Qué?

Gary, me siento un poco raro por dentro.

(RONCA Y MAÚLLA)

(GRITA) ¡Ay!

¿Hola?

Gary, tengo algo dentro.

(MAÚLLA) ¿Ves algo?

(MAÚLLA Y BUFA)

(MAÚLLA)

Gary, esa no es forma de tratar a un buen invitado.

(TIEMBLA) Oh, hola.

Qué cosquilleo.

Más bien qué gusaneo. Eso, te llamaré Gusanín.

(BALBUCEA)

(RÍE) Te estoy viendo.

(BALBUCEA) ¿Oh? ¿Eh?

(RÍE) Vale, vale, ya basta,

tienes que irte ya, pequeño, ya tengo una mascota, Gary.

Me temo que no necesito otra.

¡Ah! (LLORA)

Oh, para, ¡para!

Oh, Gary, no quiero oír llorar al pequeño.

(MAÚLLA)

(LLORA)

(BALBUCEA)

(Música triste)

Oh, qué historia más triste.

(BALBUCEA)

De acuerdo, pequeño, pero solo por una noche.

(BALBUCEA) ¡Oh!

(RONCA) Buenas noches, Gusanín.

(RONCA)

(Música suave)

(Música intriga)

¿Eh?

(Música techno)

(Bocina)

¡Vaya, alguien celebra una fiesta en su casa dentro de mí!

¿Por qué no me habrán invitado?

Supongo que será porque yo soy la casa.

Mira, Gary, ahora tenemos montones de amigos gusanos.

(MAÚLLA) ¡Bu-bum, bu-bum, bu-bum, bu-bum!

3000 "BU-BUM" DESPUÉS...

¡Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum!

¡Ah, ah! ¡Tará, tará, tarará!

¡Ta-ra!

¡Algas, he perdido la noción del tiempo!

Siento ser un aguafiestas, chicos,

pero tengo que ducharme y prepararme para ir al trabajo.

(BALBUCEAN)

Escuchad, ¿me oís? ¿Me oís?

(MAÚLLA)

Gary, cálmate, todos somos amigos.

(GRUÑE)

(BUFA)

¡Ay!

¡Abre, Gary, estoy en ropa interior!

Ay.

Gary, tengo que ducharme.

Uy.

(LEE) "Axilas apestosas".

(Música)

No tengo ninguna intención de ver eso.

¡Oh!

Creo que tendréis que quedaros e ir al trabajo conmigo.

No llaméis la atención o perderé mi trabajo

(SILBA)

Eh, Bob Esponja, ¿has limpiado la...?

¡Por el fantasma del Holandés Errante!

¿Cuándo fue la última vez que te bañaste, muchacho?

Estás lleno de bichos. No sé qué quiere decir, señor.

¡Uah!

(SE QUEJAN)

Si los clientes se enteran de que estás tocando

las burguer cangreburguer con tus manos gusanadas,

el Departamento de Salud nos cerrará el restaurante.

(SUSPIRA) Entendido, señor. ¿Me perdona un segundo?

Ya has oído a mi jefe. Lo siento,

pero voy a tener que pediros que os vayáis, por favor.

(Máquina de escribir, timbre)

(LEE) "Derechos de okupas".

¿Qué olas son los derechos de okupas?

Oh, te han puesto un pleito, muchacho.

Están reclamando un derecho legal a seguir viviendo en tu cuerpo.

No importa, señor Cangrejo, no me hace daño.

Hijo, tienes que entenderlo,

no puedo permitir que trabajes aquí en tu actual y asqueroso estado.

(GRITA) ¡Esa es la gota que colma el vaso!

¡Señor Calamardo! Enseguida, señor.

Hasta la vista, gusanito.

(GRITA) ¡Y no vuelvas hasta que te desgusanen!

¿Qué voy a hacer?

¿Eh, eh?

Hola, Bob Esponja. ¡Oh!

Veo que te has metido en un problemita gusanudo.

Sí, y por eso he perdido mi trabajo. ¿Dices que has perdido tu trabajo?

Yo podría ayudarte, si tú hicieras algo por mí.

¡Cualquier cosa, Plancton, cualquier cosa!

(RÍE) Si libro a Bob Esponja de sus gusanos,

siempre estará en deuda conmigo.

¡Esa fórmula secreta será mía!

(Música techno)

Es el momento de colarse en esta fiesta gusanesca.

¿Lo coges? Gusanesca, gusano. (RÍE) Qué bueno soy.

(Espray, quejidos)

(Golpes)

(GRITA)

(Golpes, quejidos)

Te quedas solo, gusanito.

(Música tecnho)

POCO DESPUÉS

(SE QUEJA)

(Música techno)

¿Hola? ¡Tienes que ayudarme!

(GRITA) ¡Ay, un "monostruo" con voz de Bob Esponja!

¡No, no, Patricio, no cierres!

Oh...

(SILBA) ¿Eh?

¡Calamardo! Calamardo, he tenido un día muy duro.

(SILBA) Dame un abrazo.

(GRITA) ¡Ah!

¡Ay!

(Música tensión)

¿No quieres abrazarme? ¡Aléjate de mí, monstruo asqueroso!

(GRITA) ¡Ah! (SE QUEJA)

¡Dios mío! ¡Ay!

(GRITA) ¡Ah!

(BALBUCEAN)

(GRUÑE)

(Chirrido)

(Música animada)

(BALBUCEA)

Esta es mi vida a partir de ahora.

(RÍE) Llamadme Bob Gusano-Esponja.

Es lo que hay, soy un edificio de gusanos.

(RÍE)

(Claxon)

(RÍE) Eso está mejor.

Creo que he conseguido desgusanarme por fin.

(RÍE) (OLFATEA)

(MAÚLLA)

(RONRONEA)

¡Gary, qué bien, me siento libre de gusanos!

(Música techno)

(GRITA) ¡Ah!

¡Bob Esponja, necesito un abrazo!

¡Ah! ¡Ah!

(Música)

GUSANÍN EL GUSANO EN...

"SILENCIO EN LA SALA"

(Música animada)

(BALBUCEA)

(GRAZNA)

(BALBUCEA) (GRAZNA)

(GRUÑE)

(GRAZNA)

(Golpe, quejido)

(GRAZNA)

(RÍE)

(SUSPIRA)

(Aleteo)

(OLFATEA)

¡Mm!

(SILBA)

¡Ah!

¡Ah!

(GRUÑE)

(GRITA) ¡Ah!

(SOLLOZA)

JUDÍAS

(Portazo)

SIN RETORNO TOMBUCTÚ, MUY LEJOS

(BALBUCEA)

¿Eh?

(Grillos)

(Música misterio)

(Música tensión)

(Gruñido)

(GRITA) ¡Ah!

(RUGE)

-¡Ah!

(Música tensión)

(BALBUCEA)