¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

Uh...

# Él vive en la piña debajo del mar.

# (TODOS) ¡Bob Esponja!

# Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

# (TODOS) ¡Bob Esponja!

# El mejor amigo que puedes tener.

# (TODOS) ¡Bob Esponja!

# Igual que los peces, él puede flotar.

# (TODOS) ¡Bob Esponja!

# ¿Listos?

# (TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja ya llegó! #

(Flauta)

"LA LEYENDA DEL FANTASMA DE FONDO DE BIKINI"

(Música fantasmagórica)

¡Truco o trato!

(Bullicio)

Me encanta Halloween.

¡Ah!

¡Oh!

¡Oh!

Da miedo, pero...

PURPURINA

¡Hola!

¡Hola!

¡Hola, 'sir' Patricio!

¿Te gusta mi decoración?

Son demasiado alegres para Halloween, Bob Esponja.

Oh, Patricio.

Halloween es alegre.

Compartimos caramelos, nos damos la mano

y cantamos juntos.

Es el momento más feliz y animado del año.

Yo pensaba que consistía en pegarte sustos tremendos.

¿Dónde está tu disfraz?

Cierra los ojos.

Ya puedes abrirlos.

Soy una flor encantadora.

¡Uh!

Ah, eso tampoco da miedo, Bob Esponja.

Espera, yo te enseñaré cómo se da un buen susto.

(Risas)

(NIÑOS) Truco o trato.

(VOZ GRAVE) ¡Oh!

¡Aquí no hay caramelos!

¡Solo cebollas!

(NIÑOS) ¡Ah! -¡Largaos de aquí!

No hay caramelos, eso sí que da miedo.

¿Verdad, Bob Esponja?

¿Bob Esponja?

Bob Esponja, ¿por qué estás escondido ahí dentro?

¡Vas a perderte todos los sustos!

No quiero ver ningún susto, Patricio.

Lo reconozco, me gusta jugar a truco o trato,

pero tengo demasiado miedo para salir en Halloween.

Bob Esponja, ¿acaso no conoces el antiguo dicho?

Solo tienes que tener miedo...

de ti mismo.

¡Ah!

¡Deja de mirarme así! ¡No!

¿Lo ves?

Todo está en tu cabeza, Bob Esponja.

Solo tienes que recordar un truco sencillo.

Miedo igual a diversión.

¿Miedo igual a diversión?

Nunca lo había visto así.

De acuerdo, saldré.

¡Ay!

¿Bob Esponja?

(RÍE) Estoy aquí.

Estoy buscando caries.

Aquí no hay ninguna, vamos a salir a asustarnos.

¡Ah!

¿Podrás resistirlo, Bob Esponja?

Seguro que lo pasaré bien, Patricio.

¿Podemos darnos la mano por si te asustas?

¡Hecho!

(AMBOS) ¿Eh? -Bienvenidos a mi laboratorio,

Bob Esponja y Patricio.

Soy la malvada doctora Frankenarenita.

¡Oh! Hola, Arenita. No te había reconocido.

¡Sí! Llevas un disfraz muy bueno. Gracias, chicos.

Ahora, quiero que vuestros dedos disfruten de lo lindo

en mis tarros del horror.

Mete los dedos en el tarro

y adivina qué hay dentro.

(VOZ MALÉFICA) Si... te atreves.

Mmm.

Hombre, parecen tripas de gusano.

¡Has fallado! Solo son espaguetis.

Ya entiendo el juego, Arenita.

Seguramente estos cerebros solo serán lechuga mustia

o quizá brócoli cocido.

Has fallado, es...

¡Patricio, sal de ahí!

No pares, Bob Esponja, justo ahí.

Me has pillado, Patricio.

¡Ay!

¡Ay!

Qué maleducada soy.

Se me había olvidado presentaros a mi amiguito.

¡Ay! ¡Hala!

Es el monstruo falso más realista que he visto en mi vida.

¿Eh?

¿Cómo os atrevéis a llamarme falso?

¡Ah!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Ay!

¡Huye, cobarde!

¡Huelo a esponja asustada, Bob Esponja!

(RÍE MALÉFICAMENTE)

(AMBOS) ¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Me encanta!

Gracias, Arenita. Esto ha sido muy divertido.

Patricio, tenías razón.

Miedo igual a diversión.

¡Hurra!

LOS HORRORES DE CUBO DE CEBO

¡Adelante! ¡Vengan a descubrir los horrores del cubo de cebo!

(Música de suspense)

(Risa maléfica)

¡Pasen y vean!

FANGO TÓXICO

¡Presencien la masacre!

(Carcajadas)

(IRÓNICO) ¡Qué miedo!

¿De qué os reís los dos?

El abuso culinario del cubo de cebo no tiene ninguna gracia.

Deberíais estar aterrorizados.

Oh, perdón, Señor Cangrejo,

pero nuestra nueva filosofía es miedo igual a diversión.

Ya, y la diversión dividida entre dos tontorrones

es igual a estupidez.

No lo entiendo.

Cuando era niño,

Halloween era 24 horas gritando como un loco.

Estos chicos de hoy...

¡Ay!

(VOZ FANTASMAGÓRICA) ¡Uh!

¡Pasen al cubo de cebo y presencien

los horrores de El Crustáceo Crujiente!

¡Nunca volverán a comer una burger cangreburger!

¿Listo para más diversión, 'sir' Lancelot?

¡Yo conduzco!

¡A la carga!

(TODOS) ¡Oh!

¡Huy!

(Música circense)

Bienvenidos al cubo de cebo.

Soy Carla Gata.

¡Miau!

(SUSURRA) Ahora, el susto.

(Maullido)

(IRÓNICO) ¡Uh, qué miedo!

¿Te da miedo? Pues eso no es nada.

¡Observa esto!

¡Oh!

¡Los horrores de El Crustáceo Crujiente!

Mirad abajo.

¡Hala!

ENTREN

El malvado Señor Cangrejo y su banda de risueños atontados

acechan Fondo de Bikini por la noche

en busca de víctimas deliciosas.

Después, arrastran sus cuerpos sin vida a la cocina

y los muelen hasta hacerlos picadillo.

¡Ah!

¡Plankton, eres la monda!

¿Y sabéis qué?

¡Os los coméis!

¡Las burger cangreburgers son gente!

¡Son gente burger!

¡Os estáis comiendo hamburguesas de gente!

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Vamos, sí!

(Bullicio)

¡Truco o trato!

¡Oh!

(Música fantasmagórica)

¡Ah!

¡Esto es música para mis oídos!

¡Noche de Halloween y todo el mundo está con los pelos de punta!

¡Esta fiesta es la peor!

Era un milenio.

¡Esa niña no está gritando de miedo!

¿Qué quieres, pirata?

¡Ah!

(VOZ TEMBLOROSA) Eh...

¡Ah!

¡Susto pescado y liberado!

Me encanta este trabajo.

(Carcajadas)

¡Oh!

¿Quién se atreve a reír

en la noche de Halloween?

Tendré que averiguarlo.

(Carcajadas)

¿Quién iba a pensar que esta noche estaría partiéndome de risa?

¡Tú!

(Griterío)

¿Te atreves a reír en Halloween?

Eh...

eso creo.

¿Qué problema tienes?

¿Es que no te asustan las cosas aterradoras?

Sí, hasta que me di cuenta de que miedo es igual a diversión.

¿El miedo es igual a diversión?

¡Ah!

Me encanta este hombre.

No lo entiendo.

¿Cómo se puede confundir el miedo con la diversión?

Mmm...

no me extraña que no te asustes.

Estas decoraciones son para partirse de risa.

Lo siento, niño.

Yo no tenía ni idea de que fueras susto discapacitado.

No te preocupes.

Estás en malas manos.

¡Ay!

¡Ay!

¡Yo te enseñaré algo que te hará gritar al bordo de mi barco!

¿Estás interesado?

Claro, ¿puedo invitar a alguien?

¿Duerme un pez oso en un bosque de algas?

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¿Dónde vamos, Bob Esponja?

Vamos al paraíso de la comedia, Patricio.

Esto va a ser divertidísimo.

Esta música no suena divertida, Bob Esponja.

¡Ay!

(VOZ TEMBLOROSA) ¡Ay!

¡Deja de traquetear!

Perdona.

(Música de misterio)

¡Hola!

¡Todas las ratas de mar, a cubierta!

Tenemos compañía.

Y nosotros queremos que lo pasen muy bien.

Qué cosquillas.

(Risas fantasmagóricas)

Agárrate bien, Bob Esponja,

porque va a ser una travesía aterradora.

(Risas fantasmagóricas)

(AMBOS) ¡Oh!

# Cuando doblen las campanas, cuando canten los fantasmas,

# con la carne de gallina pronto escaparás. #

(TODOS) ¡Oh!

# Con los ojos como platos, con el pecho desbocado,

# en las sombras y asustado exclamarás. #

(TODOS) ¡Oh!

# Es todo un honor servir como anfitrión.

# No hay escapatoria en la morada del terror.

# Ven a nuestro coro, que empieza la función.

# Hay gritos y barra libre para cada aparición. #

(Gritos fantasmagóricos)

¡Ay!

¡Ay!

# Ya es aterrador y acabamos de empezar.

# En un despojo te convertirás.

# Monstruos que hacen ruidos, se oyen voces y crujidos

# que te acechan por la noche y ya no escaparás.

# Ríndete a tus miedos, pues mil sustos te daremos.

# Dejarás de estar tan cuerdo,

# sin ayuda, sin amparo, así que ríndete a nuestros encantos. #

(Griterío)

(RÍE)

¿Cómo es posible que siga riéndose?

Nunca me habían humillado tanto.

Tengo que hacer algo al respecto.

¡Hala, Patricio!

Ojalá todos nuestros amigos estuvieran aquí.

Este sitio les encantaría.

¡Amigos!

¡Tiene amigos!

¡Lo tengo!

Ya sé cómo asustar a este chico.

Feliz Halloween.

¿Eh?

¡Por todos los peces!

(NIÑOS) Truco o trato.

¡Oh!

(AMBOS) ¿Eh?

¡Ay!

¡Ay!

(RÍEN)

¡Eh!

¡Bob Esponja!

¡Patricio!

¡Socorro!

Esa casi se parece a Arenita.

¡Bob Esponja!

¡Patricio!

¡Socorro!

Y esos, casi al Señor Cangrejo, a Calamardo, a Gari y a Plankton.

¡Ay, qué risa!

¡Patricio, esto es desternillante!

¿Por qué ahora no te ríes?

Patricio, ¿te ocurre algo malo?

¡Ayúdame, Bob Esponja!

¡Me pica el trasero del cuerpo!

Patricio, ¿esto es de verdad? Pues no tiene gracia.

Me equivoqué, Bob Esponja.

A veces, el miedo es igual al miedo.

¡Ah!

MIEDO IGUAL A DIVERSIÓN

MIEDO IGUAL A ¡AAAH!

Sí, yo tengo la misma solución.

El miedo es igual a ¡ah!

Lo logré.

¡Sabía que le vencería!

¡Ay!

¡Huy!

¡Ay, ay, ay!

¡Ay!

¡Ah!

¡Ay, es lo más terrorífico que he visto en mi vida!

Y yo, pero tenemos que regresar.

¿Regresar? ¿Estás loco?

Demuestra que eres un hueso duro de roer.

Hay que salvar a nuestros amigos.

Tienes razón, pero sigo asustado. ¿Me das la mano?

Hecho.

(TODOS) ¡Ay!

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

(Risa maléfica)

Tengo que reconocer que estoy muy impresionado

con tu representación maléfica.

Buen trabajo.

Me vendría bien alguien como tú para atravesar paredes.

Me apoderaría del mundo y nos lo dividiríamos 70 a 30.

¿Te hace la oferta?

¡Ay!

Sí, mi señor.

'Mua, mua, mua, mua'.

Creo que con amigos como Bob Esponja

no os hacen falta enemigos.

¿Verdad, pandilla?

¡No puede hablar así de Bob Esponja!

¿Seguro?

Si Bob Esponja es tan bueno, ¿dónde está?

¡Y, ahora, voy a asar vuestras almas

en un brasero maléfico!

Igual que hacía mi abuela.

¡El fuego está muy caliente!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Mi cachorrito!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ay!

Suelta a mis amigos, mequetrefe.

¿Intentas asustarme?

Eso sí que tiene gracia.

No podrías asustarme ni en un millón de eternidades.

Creo que sí, mi señor.

¿No has visto lo que tiene dentro de su cerebro?

¿Su cerebro?

¿Crees que voy a asustarme?

Estuve dentro una vez y es terrorífico

hasta para los fantasmas.

Yo decidiré lo que asusta y lo que no.

¡Ah!

(RÍE)

(TARAREA) Dam, dam, dam, dam.

Dam, dam.

¡Oh!

¡Oh!

Dam, dam, dam.

¡Oh!

¡Ah!

¿Eh?

¡Ay!

¡Oh!

¡Ay!

(LLORIQUEA)

¡¿Eh?

¡No me ha dado ningún miedo!

¡Ah!

En tu cerebro, no tienes un pensamiento que pueda asustarme.

¿Asustarte?

¿Sabes lo que siempre me hace saltar del susto?

Que mi madre saque mis fotos de bebé desnudo.

(RÍE)

¡Oh!

Te quiero mucho.

¿Eh? ¡Ah!

¡Esto sí que me da miedo!

¡Ay!

¡Ha sido espantoso!

¡Ay!

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

He recuperado mi trasero.

No sé qué habrá dentro de tu cerebro,

pero espero no verlo nunca.

Gracias, Bob Esponja.

Pero ¿hemos aprendido algo?

Claro.

Hemos aprendido a no asustarnos ni a temer tener miedo más.

(TODOS) ¡Ah!

¡Mi empleado nos ha salvado!

¡Fiesta en El Crustáceo Crujiente!

A un precio razonable.

(Júbilo y griterío)

¿Eh?

¿Qué ha pasado?

Habrá sido una pesadilla.

¡Mirad, chicos! ¡Caramelos gratis!

¡Ay!