-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

EL LADRÓN ROSA

-¿Sabes, Patricio? La migración de las medusas...

...es mi época favorita. Durante tres días enteros,...

...medusas de todo el mundo se reúnen en un sitio...

...para intercambiar secretos. ¡Oh, Patricio, mira!

Un ejemplar de cresta azul, nunca la había visto,...

...son muy raras. ¡Una chorreadora moteada!

¡Saltarina de dos puños! ¡Cantarina de garganta dorada!

(CANTA)

La migración de este año va a ser genial.

-¡Bob Esponja!

-¡Guau! Esto parece trabajo para la vieja fiable.

Este ha sido el mejor día de caza de medusas de la historia.

-Yo no he cogido ni una con mi vieja y estúpida red.

-Qué suerte que tenía la vieja fiable:

fibra de carbono, red de aleación de titanio y empuñadura...

...de silicona adaptable. La vieja fiable es la mejor red...

...del mundo. -¡Guau, mataría por una red...

...como esa! Algo pequeño, como una zanahoria,...

...pero arañas no, son asquerosas.

-¡Buenas noches! -Buenas noches, Bob Esponja.

-Ah, me encanta cazar medusas.

¡Hora de preparase para el segundo día...

...de la migración de las medusas! Empezaré con mi red...

...de confianza, la vieja fiable.

¡Oh! ¡Vieja fiable! ¡Ah!

¡Ha desaparecido!

Sí, los pantalones.

UNA PAR DE PANTALONES MÁS TARDE

¡Me han robado la vieja fiable! (GRITAN)

ROBADA VIEJA FIABLE

-Ponlo ahí, Patricio. -Ya he acabado.

-¿Y si hablamos con la prensa y la tele?

(TV) "Última hora: la migración de medusas entra...

...en su segundo día de caza. Conectamos en directo...

...con nuestro enviado a la espera."

-La migración de este año es la más grande del siglo.

Lo siento por los pobres desgraciados que se pierdan...

...un minuto de este notable...

-Atención, Fondo de Bikini: me han robado mi red cazamedusas.

Ofrezco una gran recompensa si me la devuelven sana y salva.

-¿De cuánto estamos hablando? -12 euros y 10, 20... 38 céntimos.

-Acepto el caso. -Sé que es un día...

...pobre de noticias, ¡pero vamos!

-¡Ah! ¿Diga, diga? -¿Has recuperado la red?

-Deja libre la línea, podrían intentar llamar...

...para darme noticias. -Lo siento.

¿Has recuperado la red ya? -No llames...

...a menos que encuentres mi red.

¡Diga! -¡He encontrado tu red!

-¿En serio? -No, es que me siento solo.

-Oh, nunca recuperaré mi red. Tendré que aceptar...

...que la vieja fiable ¡Ha desaparecido!

(RÍE)

(SUSPIRA) Patricio tiene suerte.

Puede practicar en mitad de la noche con su red.

Lo raro es que la red de Patricio se desintegró ayer.

-¡Kikirikí!

-Bob Esponja, ¿has recuperado ya a la vieja fiable?

-No, aún no. Patricio, ¿no sería gracioso que tú...

...hubieras cogido mi red cazamedusas?

-No.

(RÍE) -Sería una tontería. Eso me recuerda que tengo...

...un regalo para ti. -¿Qué es?

-Es un Oso Confesiones, un amigo especial al que le puedes contar...

...tus secretos. -¡Vaya! gracias, Bob Esponja.

-Os dejo solos para que os vayáis conociendo.

-Me llamo Oso Confesiones. Cuéntame todos tus secretos.

-Hace poco hice algo de lo que no estoy orgulloso.

No pretendía hacerlo, pero ocurrió.

-A lo mejor deberías hablar de ello.

-Tiene que ver con mi mejor amigo. No creo que sepa lo que pasó.

Pero se disgustaría mucho si lo descubriera.

-Díselo a Oso Confesiones. -Ya he dicho demasiado.

-¡Díselo a Oso Confesiones ya! -¡Ah! Tiré el cepillo de dientes...

...de Bob en la taza del váter y lo volví a poner en la repisa...

...sin lavarlo. ¿Oso Confesiones?

(GRITA) -¡Puaj, puaj!

-Estás enfadado conmigo, ¿verdad? (GRITA)

-Patricio, tenemos que hablar. -¡Ah! ¡No entres!

No estoy decente. La casa está hecha un desastre.

Hay una fuga radioactiva.

-Patricio, ¿dónde estás? ¿Por qué están apagadas las luces?

-Estoy aquí, salgo en un segundo. -¡Vieja fiable!

-¡Ah!

-Hola. (RÍE) -¿Qué tienes en la mano?

-Nada. -¿Y en la otra?

-Nada en la otra mano.

-Bueno, tengo que irme. -Vale, adiós.

-Patricio no robaría la vieja fiable, ¿verdad?

-¡Mataría por una red como esa!

(RÍE)

-¡Ah! ¡Patricio, mi mejor amigo, es un ladrón! Tengo que asegurarme.

Buenos días, Patricio. -Buenos días, Bob Esponja.

-¿Qué vas a hacer hoy? -Nada.

-Bueno, me voy a trabajar. Hasta luego.

-Adiós.

-Ahora veremos qué tipo de nada estás tramando en realidad,...

...ladino ladronzuelo.

OCHO HORAS MÁS TARDE

Ah, es bueno. Nunca se conoce bien a un hombre hasta que...

...se le observa ocho horas a través de unos prismáticos...

...de alta potencia. ¡Eh! ¿Dónde ha ido?

-Hola, Bob Esponja. -¡Ah!

-¿Qué haces? -¿Yo? Tú... ¿Qué haces tú?

-Nada, acabo de terminar. Tareas para hoy: nada.

Mira, desde aquí se puede ver donde yo estaba.

Si hubieras querido, podrías haberme espiado todo el día.

¡Uh! Escalofriante, eh... ¿Qué haces con esos prismáticos?

-No tengo ningunos prismáticos, ¿lo ves?

-Estás muy raro. -¡No estoy raro! ¡Tú estás raro!

¡Tú estás raro! -Vale, bien.

Hola, ¿quién eres? -Saludos, joven, estoy dispuesto...

...a pagar bien por artículos de caza de medusas con valor...

...sentimental, si sabe a lo que me refiero...

-No. -Se rumorea por la calle que...

...sabes donde conseguir artículos de caza de medusas de calidad, ¿no?

-¿Qué calle ha dicho eso? ¿Ha sido esta?

¡Métete en tus asuntos! -Señor Estrella, sé que está...

...en posesión de una red cazamedusas rara. Le pagaré...

...un millón de euros por esa red. -No sé quién es usted, pero no...

...va a llevarse esta red. No la vendería ni por un millón...

...de euros, ni por 100 euros, ni siquiera por un euro.

-¿En serio? -No la tendrá a ningún precio.

-¿Y por qué no? -Significa más para mí que...

...un montón de dinero. Es de mi amigo Bob Esponja.

-¡Ajá! -¡Bob Esponja! Gracias a Dios...

...que estás aquí. Había un tipo horrible con bigote haciendo...

...muchas preguntas raras. -Patricio, ¡yo soy el tipo...

...horrible con bigote! -¿Por qué Bob Esponja?

¿Por qué te has puesto un bigote tan terrorífico?

-¡Porque me robaste mi red! -¿Qué? Soy tu mejor amigo.

-Eras mi mejor amigo, ladrón de redes cazamedusas.

-¿Cómo puedes pensar eso? -Porque tú lo has dicho.

Dijiste que era de Bob Esponja. -Un regalo.

-¿Qué? -Es un regalo para mi amigo...

...Bob Esponja. Te he hecho una red nueva.

-Para Bob Esponja. Me has hecho una red cazamedusas nueva,

¡qué amable! Patricio, ¿qué hace mi mejor amigo?

-No soy tu mejor amigo. Soy un ladrón de redes.

-¿Dónde vas? -Me voy de Fondo de Bikini,...

...mientras me quede dignidad. -¡Patricio, no!

Entonces, se acabó. -Al menos que suceda algo...

...imprevisto por la mano del destino, me temo que sí.

-¡No te vayas, siento haberte acusado! Ya era malo que haya...

...perdido mi red, no quiero perder a mi mejor amigo. Perdóname.

-¿Qué pasa? Ah, sois vosotros. Mira, volviste a dejarte la red...

...en el autobús. -¿Vieja fiable? ¿Te dejé ahí?

-Lo haces todas las semanas. ¿Podemos irnos ya?

-Patricio, llévate esto para que me recuerdes.

-¿Me das la vieja fiable?

Acepto tus disculpas.

-Ven aquí, grandullón.

(TODOS) -¡Oh! -Siempre están haciendo lo mismo.

Os lo digo en serio. No importa. -Me quedo en Fondo de Bikini.

(TODOS) -¡Hurra!

-¿Quieres ir a cazar medusas? Tengo una red nueva.

-Yo también. Me la ha hecho mi mejor amigo.

MADERA DE CALAMAR

-Me encanta despertarme a mi propio ritmo, sin la ayuda...

...del despertador. Eh... -Buenos días. He esperado...

...a que dejaras de dormir como pediste. ¿Tienes algún plan?

Muy bien, Calamardo, te veo luego.

(CANTA) Hola, ¿quieres jugar?

-No, y déjame en paz. -Vale, Calamardo, hasta luego.

-Lienzo en blanco. Infinitas posibilidades. Todos los colores...

...del universo ocultos en mi paleta. El artista...

...está listo para crear y... -Calamardo, ¿quieres jugar?

Vale, hasta luego.

(Música clásica)

-Quizá encuentre la soledad en la palabra impresa.

-Calamardo, ¿no quieres jugar?

Vale, Calamardo, hasta luego.

(Portazo)

(TARAREA)

-¡Ah! -Hola. ¿Quieres jugar al escondite?

-Vale, tú te escondes primero. ¡Oh, no! ¿Dónde ha ido?

Seguro que gana. La derrota nunca ha sido tan dulce.

(Teléfono)

¿Dígame? -¿Qué tal un ahorcado?

-¿Qué tal si cuelgo? Esto significa el fin de mi disfrute.

-¿Qué tal un escóndete Cangrejo ermitaño? Calamar lo dice,...

...robar el beicon, leones marinos dormidos, tiburones y peces,

hundir en submarinos, reyes y reinas...

Nunca había jugado a esto, ¿cómo se llama?

-Se llama nunca jugaré contigo jamás.

-Algo me dice que Calamardo no quiere jugar hoy.

¡Ya está! Si no puedo jugar con el de verdad me fabricaré uno.

-Creo que por fin este bobo lo ha entendido. No quiero verle...

...ni oírle ni quiero... (HACE RUIDO)

Bob Esponja, ¡para ese jaleo! Abre esa puerta si no quieres...

-Hola, Calamardo. -¡Ah!

-Calamardo, soy yo, mini Calamardo. -¿Qué estás haciendo?

-Hola, Calamardo. -¿Pero qué conspiración es esta?

-Salúdale, ya sabes lo sensible que es.

-Hola. Bob Esponja, ¿qué es lo...? -Calamardo prefiere que...

...se dirijan a él por su nombre completo.

-Hola, Calamardo. -Qué tiempo más maravilloso, ¿eh?

-Bob Esponja, ¿qué significa esto? -Ha hecho un sustituto tuyo,...

...yo, para que cuando tú no quieras jugar, pueda hacerlo yo.

-¿Tú me sustituirás cuando Bob Esponja quiera jugar...

...a un juego estúpido? -Sí.

-¡Gracias!

(RÍE)

-Tres palabras.

Título de película.

"12 medusas furiosas".

-¿Cómo lo haces? Acertaste de nuevo, Calamardo.

Eres todo un maestro. -Calamardo, pareces diferente.

¡Caramba! ¿Has hecho ejercicio? -La verdad...

-¡Espera! ¡Ya lo tengo! Te has afeitado la barba.

-Bien, ¿quién ha pedido la burger cangreburger...

...y quién la burger cangreburger?

¿Lo ven?

Porque las dos son cangreburger.

(RÍE) -Muy buena, eres como un rayo de sol.

¿Listo para otro fabuloso día de trabajo...

...en el Krustáceo Krujiente? Por supuesto, me encanta trabajar.

-¿Quién es ese que está con Bob Esponja?

-No lo sé, pero ¿no es atractivo? -Sí, es atractivo.

(MURMURA) (CARRASPEA)

-Disculpe, señor, ¿qué desea? -No, no me gusta su actitud.

¿Es esto lo que Krustáceo Krujiente llama servicio amistoso?

-Perdone, señor, ¿qué desea tomar? -Eso está mejor. Por fin...

...un camarero con buena actitud. -Muchas gracias.

-Tomaré ocho docenas de sus mejores hamburguesas,...

...pero que ese cara de acelga no las toque, podría contaminarlas.

-Muy bien. Adelante, haz mi trabajo.

Está empezando a gustarme este mini Calamardo.

Hace mi trabajo, me quita Bob Esponja de encima.

Podría llegar a acostumbrarme. -Listo el pedido.

-Muy bien, Bob Esponja, siempre encantado de ayudar.

-Aquí tienes, amigo. A por ellos, tigre.

-Bien, ¿quién quería la burger cangreburger...

...y quién la burger cangreburger? (RÍEN)

-¿Qué? ¡Esa broma es mía! -Vaya, cariño,...

...este nuevo mini Calamardo es la bomba.

-Y un gran camarero, cariño. -Tienes razón,...

...mucho mejor que ese viejo y desastroso Calamardo...

...a gran escala. (MURMURA)

-¡Sí! Trae a ese pequeño aquí y deja que le dé una propina...

...de 300 euros. -¿Qué?

Muy bien, ¡se acabó el descanso!

¡Vaya, de vuelta al traba...!

-Espera un segundo. -Oh, señor Cangrejo.

Calamardo, siento decirte esto... Bueno, no tanto.

Mis clientes prefieren al nuevo Calamardo más pequeño...

...y yo también porque me hace ganar dinero.

Te voy a cambiar a ayudante de cocina de inmediato.

Ahora cierra el pico y observa.

-Hola a todos, soy Calamardo y me encanta bailar.

-A mí me encanta ver a la gente bailar mientras como. ¿Quién más?

¿Quién quiere que baile para entretenernos?

(ACLAMAN) -Pues vaya, de acuerdo.

(Música clásica)

-¿A qué viene tanto barullo? ¡Esos movimientos son míos!

¡Tachán! -Hablando de falta de talento...

-Calamardo debía operarse para reducir su tamaño,...

...así bailaría mejor. (RÍEN)

-¡Ese mini Calamardo!

(Música clásica)

(Aplausos)

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Todo el mundo a bailar!

-Pues ha sido horrible. (ACLAMAN)

Me ha robado mis bromas, me ha robado el trabajo,...

...¡me ha robado mi ovación!

Pequeño demonio de madera, ¡deja de robarme la vida!

-¡Alto! No le rompa la cabeza a mi nuevo cliente, por favor.

No sabe lo que está haciendo. Está loco. Tenga piedad.

-Espere, le he visto antes.

Usted es el agente musical de mi clarinetista favorito.

-Saludos, soy Myron Finklefish, gerente de talentos...

...de la discografía Burbuja Rizada.

-¿Ha venido a firmar un contrato conmigo?

-Eso es un enorme N-O. Pero este pequeñín es...

¡Yuju, yuju, bueno!

Le daré un contrato de 1.000.000 de euros y un traje de lentejuelas.

-¿Un traje? Eso me lo debían ofrecer a mí.

¿Por qué llevarse a una copia barata...

...cuando puede tener al original?

¿Y ahora dónde firmo? (RÍE) -Sí, sí, ya, chico.

-Bueno, mini Calamardo, creo que se acabó.

Nos lo hemos pasado bien haciendo payasadas y bailando...

...como dos mariposas alocadas. ¿Te acuerdas?

-Sí, fueron buenos tiempos. (SUSPIRA)

-Pero creo que es hora de que sigas tu camino, ¿no?

Hacia pastos más verdes. "Arrivederce, mon frère".

-Muy bien, chico, seremos la sensación.

A ti te veremos en los premios Almeja.

O no, creo que no. (RÍE) (TOSE)

(LLORA)

-¡Adiós! ¿Qué pasa, Calamardo de tamaño real?

-¡Mis sueños hechos añicos!

Pero al menos no tendré que volver a ver a ese mini Calamardo jamás.

-Sí, tengo algo aún mejor: otro yo.