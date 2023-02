¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"JEFE POR UN DÍA"

(Música animada)

(Música tensión)

(ALTAVOZ) ¿Dónde está el pedido de la mesa tres?

¡Hay que liberar la mesa cinco! ¡Hay un charco en el cuarto de baño!

¡Baldea las cubiertas, Calamardo!

¿Eh?

¡Bob Esponja, la mesa ocho necesita más coral frito!

¿A qué esperas?

¡Marchando, señor!

(SORBE)

¡Todavía tengo sed!

¡Ña, ña, ña!

(HACE ESFUERZOS)

¡Tome! ¡Gracias!

¡Ah! Pero no gratis.

(RÍE)

¡Ah! ¡Se me ha acabado el kétchup!

-Necesitamos cubiertos.

(TOCA EL CLAXON) -¡Lo pedí para llevar!

(GRUÑE)

(A LA VEZ) ¡Al abordaje!

¡Eh!

(GRUÑE)

¡Hoy no vais a afanarme ninguno de mis preciados bienes, piratas!

(GRUÑEN)

(SE QUEJA)

(LLORA) ¡Oh!

(RÍE)

(BALBUCEA)

(GRUÑEN)

(GRITAN)

¡Uf!

(Música animada)

Sí, hace falta una pinza bien firme para capitanear este barco.

(RÍE) ¿Eh? ¡Uy!

(OLFATEA) ¿Qué ocurre? ¿Qué hueles?

(GRITA) (LADRA)

¡Uh!

¡Ah! Si recoges el céntimo que te encuentres,

nunca te faltará un céntimo que gastar.

(RÍE)

Muy buena chica.

(RÍE) (GRITA)

¡Marchando!

(GRITA)

(GRITA)

¡Eh! ¡Un céntimo!

(Música animada)

(GIME)

(Sirena)

¡Ay! ¡Que alguien llame a una ambulancia!

¿Ya está aquí?

Espere, Señor Cangrejo. ¿Quién está al mando en su ausencia?

(BALBUCEA)

¿Eh? (GRUÑE)

¿Eh? (GRUÑE)

¿Eh?

(BALBUCEA)

¿Eh? ¡Ah!

(BALBUCEA)

Vámonos.

¡No! ¡Ay! ¡Me ha elegido!

¡Estoy al mando!

¡No se preocupe, seré el mejor jefe que haya tenido jamás

el Crustáceo Crujiente! ¡Igual que usted, Señor Cangrejo!

¡Ja! No puedes hacer el trabajo del Señor Cangrejo.

¡Uy! ¿Que no puedo?

¡Claro que no! Se te ocurrirá alguna idea fastidiosa,

te pondrás hacer de todo

y acabarás con todo, como haces siempre.

Bueno, si quiero mandar como el Señor Cangrejo,

tendré que pensar como él.

(RÍE)

(TARAREA) (GIME)

(GRITA) (GIME)

¡Señor Cangrejo, me alegra mucho que haya regresado!

(RÍE)

(GRUÑE) ¡Uh!

Espere a ver lo que he hecho con su restaurante.

(RÍE) (GIME)

(Música tranquila)

¡Nada! ¿No es genial? Todo está igual que cuando lo dejó.

Siempre que tenemos algún problema, me pregunto:

"¿Qué haría el Señor Cangrejo?". Y entonces, hago eso.

(GIME)

Y he contratado a un parrillero,

ya que ahora estoy demasiado ocupado siendo jefe,

justo como habría hecho usted. (GIME)

(GIME)

(HACE ESFUERZOS)

No se preocupe, le he enseñado todo lo que sé.

(GIME)

(TARAREA)

ARTE

(GRITA) ¡Marchando!

(GRUÑE)

Desde aquí tendrá mejor vista de mi magia gerencial.

(CON DIFICULTAD) Me faltan servilletas.

¡Uh! ¡Allá voy!

¡Míreme trabajar!

Su servilleta, señor.

¡Gracias!

-¡Eh! Esta mesa se tambalea.

Deje que el jefe se ocupe de esto.

(HACE ESFUERZOS)

(RÍE) (HACE ESFUERZOS)

-¡Ah! Estupendo.

(CARRASPEA)

¿Y tú qué quieres? ¡Ay!

¡Calamardo! ¿Qué diría el Señor Cangrejo?

En el Crustáceo Crujiente

siempre somos educados con nuestros clientes de pago.

(GRUÑE) Bienvenidos al Crustáceo Crujiente.

¿Qué desean tomar?

Recuerda, Calamardo, siempre con una sonrisa.

Toma, usa uno de los viejos artilugios de formación

del Señor Cangrejo. ¡Uy!

(HACE ESFUERZOS)

(GRUÑE)

¿Tendría la bondad de decirme qué desea tomar?

Ah... Tomaré una burger cangreburger.

(RÍE NERVIOSO) Una sonrisa espeluznante.

Tenga. ¡Ay!

Creo que ha ido muy bien, ¿verdad?

(GRUÑE)

¡Bob Esponja! ¡Irritante, repulsivo y odioso pequeñajo que...!

(Sonido metálico)

Perdona por interrumpir esa crítica constructiva.

Ahora vuelvo.

¡Patricio! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh?

Estoy limpiando la cortadora de fiambre.

Usé las tenacillas, como me dijiste.

(NIEGA) Las tenacillas son para sujetar trapos, no ladrillos.

Deja que termine esto, amigo. Tú vuelve a la parrilla.

¡De acuerdo!

¡Ay!

¡Ay!

(GIME)

(RÍE)

Eh, Patricio,

¿podrías subir la temperatura de la parrilla medio gradito?

(DESGANADO) Voy.

Y darles la vuelta a las burger cangreburgers

en el sentido de las agujas del reloj.

Los clientes siempre distinguen la diferencia.

¡Lo que digas, jefe!

(MURMURA)

(RÍE)

¡No, Patricio! ¡Ya hemos repasado esto!

Y es: pan, hamburguesa, queso, pepinillo, lechuga, tomate y pan,

no pan, hamburguesa, queso, lechuga, pepinillo, tomate y pan.

¡Estoy harto! ¡Esto iba a ser divertido, pero ahora es... lo otro!

¡Me voy!

¡Y estos también!

¡Pero, Patricio, eres mi mejor amigo empleado!

(GRITA)

¡Eh!

(GRITA)

¿Eh?

¡Eres una auténtica lonchastilla del mismo tronco esponjil!

¿Usas la parrilla? (GRITA)

(RÍE) Contratado.

(HABLAN A LA VEZ) (SUSPIRA)

(HABLAN A LA VEZ)

(GRUÑE)

¡Señor Calamardo, no es la hora del descanso!

¡Me tomo un descanso permanente!

¡De ti!

¡Me marcho de aquí!

(GRUÑE)

(HACE ESFUERZOS) ¡No!

(HABLAN A LA VEZ)

Eh... Necesito más empleados.

¡Uh! ¡Todo el mundo quieto un segundo!

(HACE ESFUERZOS)

(HABLAN A LA VEZ)

-¿En qué puedo ayudarles?

(RÍEN)

Todo está bajo control, Señor Cangrejo.

Se lo garantizo. ¿Eh?

¡Oh, no! ¡Lo siento, se me ha caído el vaso!

(GRITA)

-¡Uh! Me he caído.

¡No!

-¡Eh! ¿Cómo es que no funciona la televisión?

Eh... ¡Oh, no!

Aquí hace demasiado calor.

(Música tensión)

¡Ay!

¡Aquí hace demasiado frío!

(Viento)

¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?

(GRUÑE)

¡Oh!

¡Todo el mundo quieto!

(HACE ESFUERZOS)

(Música animada)

(ESCUPE)

(TARAREA)

(A LA VEZ) ¡Uh!

¡Uh!

(Música animada)

(GIME)

(Continúa la música)

¡Ah!

(Continúa la música)

(GRITA)

¡Uf!

(Continúa la música)

¿Eh?

(Música tensión)

Ni me mires. Solo vengo a vaciar mi escritorio.

¡Ah!

(TARAREA)

(TARAREAN)

(GRITA) ¡Oh, no! ¡Mis lonchas!

(GRITA)

(RÍE) ¡Uh! (GRITA)

(GRITA)

¡Alto, por favor! ¡Estás acabando con el placer de una cena

en el Crustáceo Crujiente!

(A LA VEZ) ¡Oh! ¿Qué es esto?

(GRITAN)

(GRUÑE)

(GRITA)

Señor Cangrejo, ¿ya está mejor?

Siento haberle decepcionado. Solo quería ser un buen jefe.

Igual que usted.

Bueno, no hace falta plegar velas por eso, muchacho.

Nadie es como yo. Sobre todo, tú.

Además, me has ahorrado tres meses en la escayola.

Si no llega a ser por la rabia que sentí

al verte destruir mi restaurante,

nunca habría obligado a mi cuerpo a sanar tan rápido.

¡Uh! ¿Así que, en realidad, lo he hecho bien?

¡Ah! ¡No, no, no, no, no, no! Ni de lejos.

Has sido el peor jefe de la historia.

Voy a tener que retenerte la nómina durante décadas

para pagar los daños que has causado.

(RÍE)

¡Gracias, Señor Cangrejo! ¡Es el mejor jefe del mundo!

"EL GOOFY NOVATO"

(Música)

(Música animada)

Rico rico rico, con fundamento.

Ya has probado todos los sabores que tenemos.

¿Podrías elegir uno, por favor?

No tan rápido, ahora me gustaría probar

combinaciones de sabores y me gustaría que usaras mi cuchara.

Seguridad, tenemos un gorrista de muestras en el mostrador.

¿Qué hace? Oh...

(LLORIQUEA)

Hala, no puedo creer que los empleados de Goofy Goober's

puedan comer todo el helado que quieran.

-Mm... Sí, pero la norma es que solo en el primer descanso...

Y para almorzar... Y en el segundo descanso...

Y para cenar.

-Hala, helado todo el día.

(RECUERDA) "Helado todo el día, todo el día, todo el día".

¿Helado todo el día?

(GRITAN)

Voy a trabajar en el Goofy Goobers.

GOOFY GOOBER'S Y TÚ

Saludos y bienvenido.

Como nuevo empleado del Goofy Goobers,

queremos que sepas que os apreciamos.

"La historia de nuestros helados

comienza con nuestro fundador, Reginald Goober,

quien, por alguna razón inexplicada, era apodado 'Goofy'.

En 1842, se dirigió al oeste en una carreta cubierta de helado.

En los días anteriores a los cucuruchos

y a la refrigeración, servía su helado caliente

sobre piedras y palos.

Desde aquellos humildes orígenes, Goofy Goobers

se convirtió en una empresa de miles de millones

en la que tú, nuestro empleado más reciente,

tienes el privilegio de trabajar.

Solo te pedimos: Uno, que practiques la buena higiene.

Dos, que mantengas buenas costumbres laborales

y tres, que creas en los extraterrestres".

Paz, abrazos y helado. Ja.

(RÍE) "Fin".

(RONCA)

Hola, goofynovato. Ah, ay, ay...

¿Ya puedo tomar un helado? No hasta tu primer descanso.

Yo soy tu encargado y quiero que sepas que te aprecio.

Ahora, vamos a empezar.

Hoy estarás fregando platos. ¿Qué piensas de eso?

Una vez pensé una cosa.

(RÍE) Posees el espíritu de Goofy Goober.

Volveré dentro de unos minutos.

(OLFATEA)

(RÍE)

UNOS MINUTOS DESPUÉS

Ah... Oh...

Excepcional, enséñame cómo has limpiado

todos estos platos tan rápido. Vale...

(RÍE NERVIOSO) Nunca le cuentes a nadie lo que has hecho.

(RÍE) ¿Es la hora de mi primer descanso?

Aún no. Oh...

Esto te resultará fácil. Ay...

Solo descarga las cajas de helado del camión

y amontónalas en el congelador. Repite lo que he dicho.

Campana de bananas y plátano amontonado en el pelador.

(RÍE) Eso basta.

UNA HORA DESPUÉS

Oh, bien, bien. El camión está vacío.

(GRITA) Esto quema.

(Música animada)

Hoy no pica nada.

Novato, ¿por qué has puesto la calefacción del congelador?

Es que estaba helado y el fuego que encendí no servía de nada.

¿Qué?

Esto sí que te resultará fácil.

Solo tienes que pasearte como Goofy Goober

y saludar a los niños. Una advertencia.

A veces, los niños se ponen demasiado cariñosos.

Ay...

Te quiero, Goofy Goober.

(RÍE) -Qué monada. Buena suerte.

-Quiero que seas mi papá. -Quiero cascar este cacahuete.

(GRITA)

Cuidado, cuidado.

Perdón. (RÍE)

(TODOS GRITAN)

Helado abandonado...

No puedo dejar que se desperdicie.

(RÍE)

Será mejor que te vayas a casa a lavarte.

Pero aún no he tenido mi primer descanso de helado.

Mañana te daré otra oportunidad y, si no sale bien,

me temo que quedarás despedido de la forma más apreciativa posible.

(Sonido flauta)

Oh, lo siento, señor. Pensaba que esta era mi roca.

(RÍE) Patricio, esta es tu roca. Estaba esperándote.

¿Qué tal tu primer día de trabajo?

No soy capaz de hacer nada bien. Seguramente, mañana me despedirán.

Oh, pobre estrella de mar.

Escucha, amiguito, mañana iré contigo a trabajar

y te ayudaré. Gracias, amable desconocido.

Dime por tropegesimamuchavez y demasié cómo vamos a hacerlo.

Presta atención.

Si pones los brazos detrás de ti, yo te seré tus manos.

Y cuando haga una bola de helado... Yo lo haré por ti.

Y cuando dé el cambio... Yo lo calcularé por ti.

Y cuando me pique el trasero... Eso no pienso hacerlo.

Y bien, ¿listo para tu segunda y última oportunidad?

(RÍE) Voy a enseñarte a hacer...

¿Sándwiches de helado? Creo que eso ya lo sé.

Oh... ¿Hora del primer descanso?

No, no, no, aún no, pero creo que estás listo

para el gran momento.

Escucha, pequeño, relájate, no te asfixies e intenta divertirte.

Pan comido, heno molido.

¡Tachán! El trabajar cansa mucho.

(CANTURREA)

(VITOREAN)

(RÍE)

Hola, amigos, soy Edd Comestible. Comenzad por mi cabeza.

(TODOS) ¡Bien! ¡Sí!

¡Muy bien!

(RÍE) Enhorabuena, novato.

Ahora puedes tomarte tu primer descanso.

¿Mi descanso? ¿Ya puedo comer helado?

Todo el que puedas.

(GRITAN)

Gracias por tu ayuda, amigo.

Ahora a hincarle el diente. Me encantaría...

pero, si no me doy prisa, llegaré tarde a mi trabajo.

¿Seguro que puedes acabarte todo el helado tú solo?

Qué pregunta más tonta.

(ERUCTA)

Buena suerte, amigo empleado.

Solo me quedan dos minutos de descanso.

Dos minutos más para comer helado.

(Música animada)

(VITOREAN)

(Música animada)

Raciones congeladas.

(Música tensión)

5000 MILLONES DE AÑOS DESPUÉS

Ah... Creo que ha ido bien.

(GRITA) ¡Estás despedido!

(LOS NIÑOS RÍEN)

No importa. De todas formas, tengo intolerancia a la lactosa.

Adiós.

(Música misterio)

Paz, abrazos y mucho helado. (RÍE)

(Música animada)