LA ISLA DEL KÁRATE

-Muy bien, Gary, ¿listo para tu encerado de concha anual?

¡Mira qué brillo! Ahora comprobamos el interior.

Gary, este sitio es una verdadera pocilga.

(MAÚLLA) ¿Desde Nochevieja?

¡He buscado esto por todas partes! ¡Mi camiseta favorita!

(Timbre)

Oh, viene alguien.

-Entrega especial para Bob Esponja. -¿Entrega especial para mí?

¿Usted cree que soy especial?

-Ya está bien. ¡Tener que pasar por todo esto cada vez que...

...traigo el correo! ¡Ay! -¿Qué puede ser, Gary?

¿Una cinta de vídeo?

(LEE) "Es usted un ganador, Bob Esponja."

¡Yo soy Bob Esponja!

(VÍDEO) "La isla del kárate: un lugar sereno y exótico donde se...

...unen la naturaleza y la belleza y cientos de estilos de lucha se...

...enfrentan en una ola de acción sin barreras, palpitante y sin fin.

Durante siglos, los karatecas más importantes del mundo...

...han viajado a esta tierra para ser coronados...

...como reyes del kárate." ¿Rey del Kárate?

"Ahora es su turno, Bob Esponja. Ha ganado un viaje con todos...

...los gastos pagados a la Isla del Kárate,...

...donde será coronado este año como el Rey del Kárate."

¡Oh! ¿Has oído eso? ¡Me van a coronar!

¡Iah, iah!

¡Rey del kárate!

(GRITA)

¡Iah! -Hola, Bob Esponja.

-Hola, Arenita. Me han invitado a la Isla del Kárate para ser...

...coronado como Rey del Kárate. -Nunca he oído hablar de esa isla.

-Todos los grandes del kárate van allí.

-Pero mi kárate es mejor que el tuyo y nunca me han invitado.

-Puede que tu kárate fuera mejor, pero ahora han reconocido...

...un nuevo número uno. -Algo me huele mal en este viaje.

Será mejor que vaya contigo para ver si son de fiar.

-Muy bien, ven conmigo para ser testigo de mi coronación.

¿Hemos llegado ya? -Sí, ahí está.

-¿Qué te hace pensar que esa es la Isla del Kárate?

-No lo sé, lo he adivinado. BIENVENIDOS A LA ISLA DEL KÁRATE

-Hola. El Rey del Kárate ha llegado.

-Bienvenido a mi isla, Bob Esponja. -Oh, gracias.

-Soy el maestro Udón. -¿Qué tal, maestro Udón?

Arenita Mejilla. Yo también sé un poco de kárate.

-Arenita, el señor Udón no está interesado en una novicia...

...del kárate como tú, solo tiene tiempo para la realeza.

-¡Oh, Dios mío!

-Muéstreme algunos de sus movimientos, maestro Bob Esponja.

-¿Has oído eso? Me ha llamado "maestro".

Traiga sus mejores luchadores, intentaré no hacerles daño.

-¡Ah! -Tu kárate no es lo bastante...

...bueno para manejar a esos tipos. -Observa y aprende, hermana.

¡Sí! -¡Auh!

¡Ay, ay! -Así es como lo hace el Rey...

...del Kárate. ¿A quién le toca? -Algo huele a rancio por aquí.

-Excelente. En verdad, eres el Rey del Kárate.

-El único.

-Debemos prepararnos para su coronación.

-Estoy listo para ser el Rey del Kárate.

-Rey de Kárate san,...

...es hora de que ocupes tu lugar en el trono.

-Mi trono.

-Muy bien, Udón, te estoy vigilando. Esto huele...

...tan mal como un huevo podrido. -Arenita,...

...ocupa tu lugar al lado del rey y comparte mi mayor logro.

Un asiento para mi amiga respiradora de aire.

-Bob Esponja, te estás poniendo un poco tonto.

-¿Detecto un toque de celos?

-Podría darte una paliza a kárate con una pata atada a la espalda.

-Pero ¿a quién van a coronar como Rey del Kárate? A ti no.

-Me bajo de este tren de locos. Me voy.

-Maestro, no te preocupes por ella, se está perdiendo...

...la oportunidad de su vida. ¡Que comience la coronación!

-Arenita se va a perder el gran momento.

¿Eh?

-¡Ese maldito Bob Esponja! ¿Quién se ha creído que es?

Yo le enseñé todo lo que sabe de lucha, que no es mucho.

(GRITA) Bob Esponja tiene problemas.

Bob Esponja es el Rey del Kárate, no me necesita.

Puede manejar esto él solo. -¡Arenita, te necesito,...

...no puedo manejar esto yo solo! -¡Aguanta, amigo!

-¡No!

¡Arenita! -Nunca logrará alcanzarte.

Primer debe cruzar... (ARENITA GRITA)

-Los cuatro pisos del miedo. -¿Bob Esponja?

-No puedes pasar, a no ser que me venzas a mí,...

...al Cosquilleador, y mi estilo de dedo de hierro.

Mira.

Prepárate para las cosquillas de tu vida.

-Prueba esto. -¡Oh, no, bollos rellenos...

...de mermelada! ¿Cómo has sabido que era mi debilidad?

-Nadie puede resistirse a un relleno de mermelada.

¡Iah! ¡Uh!

¡Iah! ¡Iah! ¡Uh!

Quédate por aquí, volveré con los glaseados.

-Me vendría bien una toallita húmeda.

-Muy bien, ¿a quién le toca? -¡Alto! Nadie puede conmigo,...

...Labios Cerdas, ni con mi estilo de potente empuje...

...de labios flexidinamo.

Baila. Ardilla, baila.

-Estilo de secador avanzado.

-¿Qué esperas hacer con eso?

¡Oh, no! ¡Labios agrietados, no!

-Ya has tenido suficiente, Labios.

¡Ay!

-Nadie ha conseguido nunca llegar a la guarida de Mugriento Firm.

Nadie pasa, excepto yo mismo.

Ahora siente el hedor de mi horrible olor corporal.

-¡Ajá! Tu peste no puede atravesar mi casco de aire fresco.

-¿Casco de aire fresco?

Oh, vaya, sí que apesta.

-Eres una ardilla impresionante. Incluso te has cambiado de ropa.

-Suelta a Bob Esponja. -Nunca.

Tiene prohibido irse de aquí hasta que firme este contrato.

-¿De qué está hablando? -Bienes inmuebles.

-¿Todo esto es un timo para hacernos comprar bienes inmuebles?

-Sí. Si hubiera una verdadera Isla del Kárate, sería millonario.

-¿Quiere decir que no soy el Rey del Kárate?

-No, pero podrías ser el rey de una propiedad horizontal.

Mira, deja que te explique, es bastante sencillo.

Si inviertes en una multipropiedad aquí, en esta isla,...

...podrás ver cómo tu capital se multiplica por diez.

Quizá a ti y a tu amigo amarillo os gustaría hacer...

...un plan de multipropiedad. -No lo hagas, Arenita.

-"Glabanuca, glabanuca.

glabanuca".

No me tragaré ese chanchullo de vacaciones en multipropiedad.

-Entonces prueba mis puños.

¡Ay!

¡Auh! ¡Ay, ay, ay!

¡Ah, ah, ah!

¡Ah!

-¡Iah!

(GRITA)

-Estás acabado, Udón.

-Arenita, siento haberme comportado como un imbécil.

Gracias por salvarme de comprar una propiedad horizontal.

-No es nada, Bob Esponja, para eso están los amigos.

-Aunque aún tengo una pregunta: ¿esto significa que ya...

...no soy el Rey del Kárate? -Para mí lo eres, Bob Esponja;...

...para mí sí que lo eres. Ahora déjame que te hable...

...de los bienes inmuebles, todo está en la ubicación.