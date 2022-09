.¿Estáis listos chicos? Sí,capitán.

Más fuerte. Sí,capitán.

Uuuuuu.

El vive en la piña debajo del mar.

Bob Esponja.

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

Bob Esponja.

El mejor amigo que puedes tener.

Bob Esponja.

Igual que los peces, él puede flotar.

Bob Esponja.

¿Listos? Bob Esponja,

Bob Esponja, Bob Esponja,

Bob Esponja ya llegó.

(Risa)

(Flauta)

La invasión de la piña.

Estoy listo, estoy listo.

Listo para robar la fórmula secreta de la Burger Cangreburger.

Listo para iniciar el plan, número...

¿Número? ¿Cuál es el número?

Bueno, qué importa. Buena pregunta.

¿Qué has dicho? He dicho:buena suerte.

Esa fórmula será mía. Apartad cabezas de piña.

Fuera, fuera, fuera. Cabezas de chorlitos.

Estoy a punto de demostraros la ventaja de no tener nariz.

Saludad al señor Apestoso.

¡Qué sonrisa!

Acercaos más. Activación del tufo.

(Exclamación de miedo)

(Gritos de pánico)

Salid de aquí.

No, no, no, no. No, no.

Las Burger Cangreburgers, no. Yo os salvaré.

¿A qué viene todo este jaleo?

(Gritos de pánico)

Quítenme esto.

Señor Cangrejo, ¿está bien? ¿Qué ha pasado?

No lo sé. Los ojos me arden.

Solo vi un pequeño globo ocular y un par de antenas.

Y, alto. Sigue ahí, solo,

con mi fórmula secreta. Estará haciendo cualquier cosa.

Podría estar, leyéndola.

Dame la mano chiquillo.

Préstame tu brazo. Muy bien.

Voy a entrar. Buena suerte señor Cangrejo.

(Ruido de suspense)

Tú, pequeñajo.

Espero que le guste la percusión, señor Cangrejo,

porque estas baquetas van armar un buen jaleo.

(Ruido de explosión)

El truco de las cajas fuertes encadenadas.

Aquí tienes otro truco. Serás el relleno de mis pinzas.

No, señor Cangrejo.

Bob Esponja. Sí señor, ya veo el problema.

(Ruido de rebotar)

(Música y gritos de victoria)

(Explosión y gritos)

(Ruido de ventilador)

No hemos librado por un pelo.

Tres cajas fuertes más y tendría la fórmula secreta.

Creo que voy a tener que reforzar la seguridad.

Voy a necesitar que me hagas un gran favor.

Llévate esto y escóndelo mientras yo renuevo las medidas de seguridad.

(Golpe sobre la mesa)

Pero señor Cangrejo, ¿cómo sabe que estará a salvo en mi casa?

Está claro. Pensará que sigue aquí.

Su minúsculo cerebro y sin capacidad de idear pensamientos abstractos

necesarios para la reflexión y razonamiento y la deducción.

No puede meditar, nunca deducirá la hipótesis.

¡Es un pelele! Nunca sabrá que está en tu casa.

Tienes razón profesor cara Cangrejo.

Soy demasiado simple para buscarla allí.

(Risa malvada)

(Música de fondo)

¡Hola!

Bonita noche, ¿verdad Bob Esponja?

Sí, es una noche anochecida para un paseo.

Dices las verdad. No se te escapa nada.

Podría decirse que tienes la fórmula de la honradez.

Sí, supongo que podría decirse eso.

En fin, tengo que ir a lavar mi fórmula. El pelo.

Tengo que ir a lavarme el pelo. Buenas noches, Plankton.

Eso, tienes que mantener ese cabello limpio y en un lugar seguro.

Claro, adiós.

A la mañana siguiente.

Recuerda esto Gary, te confío la fórmula secreta.

Mantente alerta, Gary. No dejes entrar a nadie.

Adiós, Gary.

(Canción)

(Risa malvada)

Hola, pequeñín. ¿Está Bob Esponja?

Quiero decir, tu dueño en casa.

Y quizás pueda entrar para enseñarte mis magníficos productos.

Abrillantador de conchas, desodorantes de baba, mordedores.

Mi pata.

Tus amigos no te lo dirán, pero te vendría muy bien el desodorante.

¡Apestas!

Momentos después.

(Timbre)

Hola.Hola, señor.Estoy vendiendo galletitas patrulleras.

Tenemos una rica selección de sabores de hongos y algas.

¿Cuántas deliciosas cajas puedo ponerle?

Si encarga diez ganaré mi insignia de habitante.

Y si pide cien conseguiré mi insignia de brillantes.

Será mejor que las esconda de su compañero para que no se las coma.

Si me enseña su mejor escondite estaré encantado de ayudarle.

(Portazo)

(Ruido explosión)

Recordatorio: la nitroglicerina no es un sustituto.

Más momentos después.

(Ruido de Gary)

Se me había olvidado cuanto detesto la piña.

(Ruido de Gary)

(Masticando)

Esta tierra para caracol sabe mejor que la piña.

¿Dónde está esa fórmula secreta?

¿Dónde está? ¿Dónde está?

Tiene que estar por aquí.

Nada por aquí. Fíjate en eso.

Hola, hola.

¿Dónde percebes está?

(Grito de desesperación)

¿Dónde está? Sé que está aquí dentro.

No engañas a nadie. Fui a la universidad.

(Nevera cayéndose)

(Ruidos de cosas cayéndose)

No, no, no, no. No.

(Música de fondo)

(Risa malvada)

No, no, no, no.

(Música de fondo)

Suciedad.

Tú lo has querido, caracol. Vamos, atrévete conmigo.

Arriba los puños.

(Ruido de golpes)

¿Cómo no? He sido un idiota.

Bob Esponja ha escondido las fórmula secreta en la cocha de Gary.

Este lugar es un asco. Seguro que apesta.

Menos mal que no tengo nariz.

(Ruido de susto)

Gary, ya estoy en casa.

¿Qué ha pasado aquí?

Mi primera Burger Cangreburger.

Le había dado un baño de bronce, iba a dársela a mis nietos.

Mi colección de calzoncillos de Tritoman.

Podría haberlos usado mil veces más.

Mi vaso de agua. Iba a bebérmela.

La fórmula de la Burger Cangreburger. Está a salvo y justo donde la dejé.

(Ruido de Gary)

¿Gary, los has hecho tú? ¿Que ocurre, Gary?

¿Le pasa algo malo a tu concha? Tranquilo, te llevaré al veterinario.

(Ruido de Plankton)

Lo he perdido. Y ahora me he perdido yo.

(Ruido de Plankton)

Mi cabeza. Debo estar en el centro de la concha.

¿Qué es eso? Aquí está.

Justo lo que pensaba. Siempre había estado escondida aquí.

La fórmula secreta de la Burger Cangreburger. Preciosa.

La luz celestial. Siempre supe que la vería cuando la consiguiera.

Deja que me colme de tu gloria.

Que raro. ¿Quién está ahí?

¡Vaya es Plankton! ¿Qué tiene en la mano?

Parece una lista de la compra antigua.

No sé cómo se habrá metido ahí.

Pero los gases que le están provocándole alucinaciones.

Solo si tuviera nariz los hubiera olido como toda la gente.

La tengo, la tengo. Por fin tengo la fórmula.

Es mía, es mía, es mía.

Abre el zumo de manzana, Karen, porque he traído veinte a casa .

Salsa imbecilicus

Nunca conseguirás mi fórmula secreta de la Burger Cangreburger, Planckton.

Adiós.

Plankton, pareces queso caído de un canapé.

Parece que has vuelto a intentar conseguir las fórmula.

No lo entiendo, el cerebro de un cangrejo es más pequeño que un lápiz.

Pero siempre es más listo que yo.

(Ruido de Patricio)

Para darte la fórmula tendría que ser tan tonto como Patricio.

Sí, eso es. Tan tonto cómo Patricio.

(Risa malvada)

(Música de fondo)

Bastará una muestra del interior de su mejilla.

Condenado Neptuno.

Atrás lengua retorcida. No me lamerás.

(Grito)

(Eructo)

Dulces melazas gaseosas.

(Eructo)

¿Qué es ese olor pestilente?

¿No se te habrá ocurrido volver a hervir tus calzoncillos, verdad?

(Risa)

Te dije que apagarás la risa enlatada.

Y si tanto te interesa he hecho salsa.

Pero cuando le añada el ADN de Patricio se convertirá

en salsa Imbecilicus. Salsa Idiota.

(Risa)

Se la serviré al señor Cangrejo y se volverá tan tonto

que me dará la fórmula secreta.

Creo que prefiero los calzoncillos hervidos.

(Risa)

Déjamelo a mi, siempre lo pones todo perdido.

Déjame mujer. No me digas.

Sin volumen.

(Risa malvada)

¡Oh, no!

(Sonido de lluvia)

(No se entiende)

(Risa)

Tengo el mejor gusto de toda la ciudad, guapa.

Nunca pensé que la gente de aquí fuese especialmente inteligente.

Pero esta mañana todo el mundo parece tan simple como los conos de tráfico.

Dan, dind, dan, na, na, na.

¿Qué te ha pasado en la cabeza Bob Esponja?

Yo hacer Burger Cangreburgers. Pero si es barro.

(No se entiende)

¿Te has dado cuenta de que hoy todo el mundo se comporta como tú?

(Ruido del globo)

No entiendo la pregunta.

Yupi.

No entiendo nada.

(Música de fondo)

No hagáis eso.

¿Haciendo cola para el cubo de cebo?

Ahora sí que tengo claro que a todo el mundo le falta un tornillo.

Este lugar es la zona cero del cero.

Cero como su coeficiente intelectual colectivo.

(Gritos de Plankton)

Y así fue cómo la salsa idiota se extendió por todo Fondo de biquini.

Supongo que a ti no te ha afectado porque estás protegida.

Y a ti no te afecta porque eres un ordenador.

Nosotras tendremos que encontrar una cura para la idiotez de la ciudad.

Tú no ser Plankton. Yo ser Planckton.

Tenemos que quitarle la tontería. ¿Qué es lo contrario de bobo?

¿Brillante?

Esto no funciona. Hay que darle algo que alimente su cerebro.

Tu eres inteligente. ¿Qué comes?

Bellotas.

No parece que funcione.

Tú lo conoces. ¿Cómo haces que cambie?

Suelo gritarle: espabila pequeñajo.

Vuelve al mundo. -Se listo pequeñajo.

Aprende algo.

No sirve. Ser listo cuesta trabajo.

Eso me da una idea.

Venid, venid todos a la Universidad de fondo de biquini.

Educación gratis para todos.

No hay más excusas para ser un zoquete.

Acercaos y entrad tarugos. Las clases van a comenzar.

No funciona. -Agita las llaves.

Universidad de Fondo de biquini.

Señorita Arenita.

Buenos días, alumnos.

(No se entiende)

Una universidad llena de Patricios. Tenemos una buena tarea por delante.

Cómo ponerse los pantalones.

(Música de fondo)

Labores domésticas. Leche.

(Música de fondo)

Un semestre después.

Que no se os olviden vuestros últimos deberes.

Parece que hemos conseguido educar a toda la ciudad en un semestre.

Sí, la graduación es pasado mañana. Y todo el mundo ha aprendido tan bien.

Todos menos uno.

La escuela es un rollo. Lo has escrito mal.

Calla cenutrio.

¿Libros de cocina? ¿Está escondiéndome algo?

No sé de que estás hablando, Plankton. Déjame en paz.

Sé que está cociendo algo especial en casa, señor Cangrejo.

Quiero esa fórmula. ¿Plankton, puedo salir ya?

¿Has terminado mis deberes empollón? Sí.

Deberías hacer tus propios deberes. Es la única forma de aprender.

Nunca aprenderé.

Otra vez no.

El día de la graduación.

Este es un día de orgullos para todos en Fondo de biquini.

Y como regalo Calamardo tocará Pompa y Circunstancia al clarinete.

(Suena el clarinete)

Deprisa, están entregando los diplomas.

Un minuto. Creo que he perfeccionado la fórmula de la Burger Cangreburger .

(Masticando)

Sí, lo he conseguido. Genial, nos vemos ahí fuera.

Algo huele bien.

Plankton, ¿qué estás haciendo aquí?

Es el último días de clase. No hacen falta formalidades.

Llámame Sheldom.

Por el gran Neptuno. Es perfecta.

Con esta receta podría ser el dueño del restaurante más popular de aquí.

No, por favor. Eso no. Todo menos eso.

Entrégame la fórmula secreta señor Cangrejo.

(Gritos de emoción)

Enhorabuena Bob Esponja. Ahora eres listo.

Me extraña que el señor Cangrejo no haya venido a recoger su diploma.

Ya, los únicos que no han venido son el señor Cangrejo y Plankton.

¡Ay!Dame ese diploma.

Joven, nada de carreras en los pasillos.

Aquí tienes, Plankton. Señor Cangrejo, su diploma.

Ahora tengo suficiente cabeza para no darle mi fórmula secreta.

Si lo hubiera sabido me habría comprado un diploma hace años.

Claro que no funciona así cabeza de chorlito microscópica.

Me apunté a clases aceleradas. Y hace meses que me gradué.

Este diploma es solo un trámite.

Pero estaba a punto de darme la fórmula. Me tenía miedo.

Excelente. Esta es su nota de interpretación.

Un diez redondo. Me ha hecho sentir miedo de verdad.

Espera, ¿qué? ¿Clase de interpretación?, no.

Por fin apruebas algo, cateador.

(Grito)

(Risas)

Vamos, genio malvado. Ya es hora de que dejes el colegio.