-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uuuh!

Él vive en la piña debajo del mar.

Bob Esponja.

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

Bob Esponja.

El mejor amigo que puedes tener.

Bob Esponja.

Igual que los peces puede flotar. Bob Esponja.

-¿Listos?

Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

Bob Esponja ya llegó.

(Risas)

IDENTIDAD PERDIDA

-¡Oh, no! He perdido mi bolígrafo. -Puede coger el mío.

-Gracias. -Yo perdí algo una vez,...

...algo sin lo que no podía vivir.

Mi identidad.

-Gracias por el boli. -De nada, cariño.

-Todo comenzó la semana pasada, el lunes para ser exactos.

El día que perdí mi identidad. -Me tengo que ir.

(Ronquidos)

(Sirena)

-¡Buenos días, mundo, y a todos los que lo habitan!

¡Gary, socorro, no veo! Gary, ¿estás ahí?

¡Huy!

Gary... Gary, amigo, necesito que seas mis ojos.

¿Estoy cerca del baño?

¡Aaah!

¿Gary?

Gary...

(MAÚLLA) ¡Gary!

Ahora que mi incidente terrorífico ha acabado... ¿Y si desayunamos?

La comida más importante del día servida a la manera de Gary.

Que disfrutes, amigo. ¿Sabéis?

Llevo años dándole esto a Gary y ni siquiera sé a qué sabe.

(Vomitar)

-¿Qué pasa, Peterson?

-No estoy seguro. Siento una alteración.

-Es lo peor que he probado nunca.

Al menos no tendré que volver a hacerlo.

¡Percebes! Todo esto ha hecho que llegue tarde al trabajo.

¡Muy bien!

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Patricio.

(TARAREA)

-Espera un momento. ¿Cuándo perdiste la identidad?

-Sí. ¿Y quién es Patricio?

-¿Por qué comiste Snailpo?

-Paciencia, buena gente. No debes precipitarte con...

...una buena historia. Adelantaré hasta el Crustáceo Crujiente.

¡Pedido!

Una burguer a la plancha con todo el calor de mi corazón palpitante.

Que la disfrute. -Gracias.

-¿Algún problema?

-Debería llevar una chapa con su nombre para darle las gracias.

-Aunque va en contra de mi filosofía llevar la contraria...

...al cliente, debo señalar que llevo una chapa justo aquí.

¿Eh?

(JADEA)

-Bob Esponja. -¡Calamardo, es terrible!

¡Es lo más terrible que me ha ocurrido nunca!

(LLORA) ¡He perdido mi chapa!

(GRITA) ¿Por qué?

-Tranquilízate. Seguro que conseguirás una nueva.

-Yo no quiero una nueva. Mi chapa está ahí fuera, en alguna parte;...

...perdida, hambrienta... ¿Quién va a ayudarla?

¿Y si alguien la está usando?

"¡Que nadie se mueva! ¡Esto es un atraco!

¡Quietos!"

¡Aaah! Soy inocente, de verdad. Oh...

Oh...

Calamardo, ¿qué ha pasado?

-Te desmayaste porque perdiste tu chapa o algo así.

-¿Eh?

(JADEA)

-¿Quieres calmarte, Bob Esponja? ¿Desde cuándo perder la chapa...

...es el fin del mundo? -¡Atención, todos los empleados!

Un anuncio rápido. Habrá una inspección de uniformes sorpresa...

...dentro de una hora. El que no pase, se lleva la bota.

Esta bota. Apesta y tendréis que llevarla todo el día.

Hasta dentro de una hora.

-¡Aaah!

(JADEA)

-Si de verdad quieres encontrar tu chapa, vuelve sobre tus pasos.

-Volver sobre mis pasos. Calamardo, eres un genio.

(RÍE) -¿Un genio? Bueno, yo...

-Cúbreme hasta que vuelva. -Sí, claro.

Un genio, qué te parece. ¿Eh?

-Si voy a volver sobre mis pasos, debo recordar todo lo que hice...

...esta mañana. -Hola, Bob Esponja.

-Hola, Patricio. Esta mañana me dijiste "hola", ¿verdad?

-Como todas las mañanas. -Vuélvelo a hacer.

-¡Eso no formaba parte del trato! -¿De qué hablas?

-¡Mis "holas" no son una cinta grabada que puedas rebobinar!

¡Son especiales! -Esto es una emergencia.

Perdí mi chapa y tengo que volver sobre mis pasos.

-¿Perdiste tu chapa? (JADEA)

-Patricio, ya conoces el plan, ¿no? -Lo sé, lo sé.

Volverás sobre tus pasos y cuando pases por mi lado,...

...digo "hola" como esta mañana. -Perfecto.

Empezaré por el momento en que me desperté.

Espero que esto funcione.

¡Buenos días, mundo, y a todo el que lo habita!

¡Ah!

Todo perfecto.

(Sirena)

No veo mi chapa por aquí.

Ahora que mi incidente terrorífico ha acabado... ¿Y si desayunamos?

La comida más importante del día servida a la manera de Gary.

Sólo queda salir fuera y decirle "hola" a Patricio.

¡Patricio! -¿Qué?

-Me tenías que decir "hola".

-Hola. -¡Oh!

Empecemos desde el principio.

-Hola, Bob Esponja. -Esta vez no olvides tu papel.

-No lo haré.

-Buenos días, mundo, y a todo el que lo habita.

La comida más importante del día a la manera de Gary.

¿Por qué no me has dicho "hola"? -¿Dónde está mi motivación?

-¡Olvida la motivación, sólo di "hola"!

¡Ah!

-Hola, Patricio.

¡Oh, espera! Patricio soy yo. (RÍE) Perdón. Probemos otra vez.

-¡Ah!

-Hola, Boo Esponja.

¿Boo Esponja? (RÍE)

¿Quién es Boo Esponja?

He dicho Boo Esponja. Vale, lo siento. (RÍE)

-La comida más importante del día... bla, bla, bla.

-Tengo un ataque de risa. -¿Qué más da?

Nunca encontraré mi chapa a tiempo para la inspección de mañana.

-Bueno, ¿qué hiciste después de que yo te saludara esta mañana?

-Veamos. Caminé contento hasta el Crustáceo Crujiente.

Saludé al viejo señor Jeff. ¡Hola, señor J!

Puse una manzana en la mesa del señor Cangrejo.

Y eso es todo.

¡Ah! Y dos tipos me arrojaron a la basura.

¡Muy buena, chicos! (RÍE)

-¡Ya está! Tu chapa está en la manzana encima de la mesa...

...del señor Cangrejo. -Patricio, eres un genio.

¡Oh, espera! Probablemente ya la haya tirado.

-Entonces vamos a mirar en la basura.

-¡Bah! ¿Qué es esa peste? -Es el olor del descubrimiento.

Venga, amigo, yo te ayudo. Vamos, salta.

-¡Eh! No está tan mal cuando te acostumbras.

-¡Ojalá tuviese nariz! -Venga, amigo, la basura está bien.

-¡Bola de cañón!

-Tú mira por ahí y yo miraré por aquí.

-Vale. -¡Patricio!

-Estoy buscando. -¡Patricio!

-Lo hago lo más rápido que puedo. -¡Patricio!

-Mucho, mucho, mucho. -¡Patricio!

-¿Qué? Espera, déjame que coja eso.

¡Eh, mira! Un single de Sting Ray 5.000. Esos tipos molan.

¿Por qué tiraría alguien esto?

-¿Te has olvidado de lo que estamos buscando metidos...

...hasta las rodillas en los éxitos de ayer?

-Sí. -Te daré una pista.

Dos palabras. Primera palabra: mi.

Segunda palabra: chapa.

-¿Me puedes dar otra pista?

-Patricio, me encantaría jugar a las 20 preguntas,...

...pero sólo me queda un minuto para la inspección.

¡Un minuto!

Deprisa, Patricio, no tenemos mucho tiempo.

-¡Bob Esponja! -Ahora no, Patricio.

-Sé dónde está tu chapa. -¿Dónde?

-No me acuerdo.

-Patricio, no tengo tiempo para esto.

-¡Ahí está! -¿Dónde?

-Lo he vuelto a olvidar.

-Patricio, ¿estás conmigo o contra mí?

-¿Me podrías dar una pista?

¡Ay, la veo!

-Ya, ya, el chico que gritó "chapa". Si no vas a ayudarme,...

...vuelve a arrastrarte debajo de tu roca.

-Bueno, al menos yo no llevo la camisa del revés.

-¿La camisa del revés? ¿Qué es lo que...?

¡Llevo la camisa del revés!

He llevado mi identidad todo este tiempo.

¡Justo a tiempo! Gracias, Patricio.

-De nada, amigo mío.

-¡Listos para la inspección!

Muy bien, pareja.

El sombrero y el uniforme están en orden.

Prométeme que te afeitarás esta noche y pasas.

-¡Hurra!

-Muy bien, chico. Tu turno.

-Creo que lo encontrará todo en su sitio.

-¡Medusas saltarinas! ¿Qué es esa peste?

-¿Descubrimiento?

Y así es como volví a recuperar mi identidad.

Bueno, ésa es mi historia.

-Te las arreglado para matar 11 minutos.

(RIE) -Gracias, Betty.

-¿Qué? ¡Oh, cariño! Yo no soy Betty.

He cogido prestado su uniforme. El mío está en la tintorería.

EL EJÉRCITO DE PLANKTON

-¡Ah, el Crustáceo Crujiente, hogar de la deliciosa...

...burguer cangreburguer y su receta supersecreta!

-Atención, personal del Crustáceo Crujiente.

Preséntense inmediatamente.

-Cocinero Bob Esponja. Presente, señor.

-¿A qué viene todo este jaleo?

-Hoy es el XXV aniversario de la primera vez que mi archienemigo...

...Plankton intentó robar la fórmula secreta...

...de la burguer cangreburguer.

-¿Me puedes dar la fórmula secreta? -No.

-Vale.

"Pero era persistente."

Por favor.

"Uso disfraces.

Superciencia."

DESOBEDIENCIA CIVIL

Y siempre he ganado yo.

-Fascinante.

-Pero los miles de fracasos le han hecho muy astuto.

Mantened los ojos bien abiertos.

Nunca se sabe qué truco utilizará para robar...

...mi fórmula secreta de la burguer cangreburguer.

-¡Qué restaurante más pintoresco! Creo que probaré su mercancía.

-¡Qué raro! Una máquina que parece un cliente.

-Bob Esponja, ¿por qué no vas a limpiar el lavabo de caballeros?

-Será un placer, señor. -Yo me encargo de esto.

Bienvenido al Crustáceo Crujiente. ¿Puedo ayudarle?

-Sí, por favor. Quiero una ración de fingers de coral con chili.

-Sí, claro. ¿No quiere una burguer cangreburguer?

-No, gracias. ¿Valdrá con esto?

-Claro. Aquí tiene.

-Buenos días.

-Creía que era uno de los trucos de plankton.

Bueno, al menos su dinero es bueno.

(RÍE)

Plankton, sabías que nunca desconfiaría de un dólar.

-Así es, cangrejo.

Ahora dame la fórmula secreta de la burguer cangreburguer.

-¿O qué?

-No sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos.

-Entonces, permíteme que te sugiera tu próximo movimiento.

(GRITA) -¡Maldito seas, Cangrejo!

(RÍE)

Y ahora a por un trago.

-¡Ah! Tú espera y verás, Cangrejo.

La próxima vez... ¿A quién quiero engañar?

Al menos puedo irme a casa con una mujer que me entiende.

-Cuéntame qué ha pasado. -No quiero hablar de ello.

-Eso hará que te sientas mejor. -Déjame en paz.

-Ése es tu problema. Nunca dejas que nadie te ayude.

Plankton la roca, Plankton en solitario.

-Y allá va, damas y caballeros.

-Ésa es la razón por la que todo lo que intentas termina así.

Y así.

Y más recientemente así.

(LLORA)

-Soy un fracaso. -No te lo tomes así.

Sólo necesitas un poco de ayuda.

Quizá unos esbirros.

-¿Esbirros?

-Sí, lo que necesitas es rodearte de tipos duros y musculosos...

...que hagan lo que les digas.

-Me gusta cómo suena eso. Recorreré todos los antros...

...más sórdidos de la ciudad hasta encontrar a mis subalternos.

Yo sé cómo hablar su lengua.

¡Felicitaciones, malhechores!

Estoy intentando apropiarme de la fórmula para la preparación...

... de comestibles asequibles. ¿Quién quiere unirse?

No lo entiendo. Haga lo que haga siempre me termina aplastando...

...alguien más grande que yo. -Oh, vamos,...

...creo que estás exagerando. Perdón.

-No importa.

No soy diferente a los otros millones de plankton...

..que hay en el mar. A la familia Plankton siempre...

...nos han maltratado y pisoteado. ¡Espera! ¡Eso es!

Si actuamos solos, no tenemos ningún poder.

Pero unidos, la familia Plankton podría causar mucho daño.

Puede que Cangrejo piense que un Plankton no es problema,...

...pero veamos cómo se las apaña con dos, diez, 100 ó 1.000.

¿Y por qué pararlos ahí? Reuniré a todos los miembros de...

...la familia de todos los rincones del océano.

La familia Plankton al completo bajo un solo techo.

(ESTORNUDA)

Cangrejo no tendrá ni una sola oportunidad frente al intelecto...

...de un millón de mentes criminales superinteligentes.

¡Y ya están aquí! ¡Bienvenidos, hermanos!

-Mirad todos, primo Plankton. (GRITAN)

-Llevo lejos de casa más tiempo del que pensaba.

Hola, primo. Soy yo, Clen. Y, por supuesto, te acordarás...

...de Serkel, Rufus, Lili, Lililí, Banano, Lilipu.

-¡Vale, ya vale! Quiero decir, entrad, como si estuvierais...

...en vuestra casa. Quiero presentaros a mi mujer...

...computadora Cari. -¡Vaya! Sí qué mola, Sheldon.

-¿Sheldon? -Sí, es mi nombre de pila.

-Sheldon. -¿Te importa?

-Lo siento, perdona. -Vale, como iba diciendo.

De acuerdo, todos sabemos que Sheldon es un nombre gracioso.

-Vale, vale, ya está. Ya no más.

-Bien. Continuemos. Sólo vosotros podéis devolver el honor...

(RÍEN)

Y la dignidad...

Al nombre de Plankton.

Durante años, mi objetivo ha sido conseguir la fórmula secreta.

¡Ah! Vale, ya está bien.

-Sheldon. -En resumen. Invadiremos...

...el Crustáceo Crujiente para que pueda robar la fórmula secreta.

¿Qué opináis? -Pero ¿qué ganamos nosotros?

-Bueno, ¿qué es lo que queréis? -¿Puedo tener una cuerda nueva...

...para mi banjo? -¿Y otra bota que haga juego...

...con ésta? -¿Y memoria para mi portátil?

-¿Qué tal algo de cerveza? (TODOS) -¡Cerveza!

-Ayudadme a conseguir la fórmula secreta y tendréis toda...

...la cerveza que podáis beber.

Victoria es sinónimo de Plankton.

-Bueno, señor Calamardo, ya casi es la hora de cerrar y no hemos...

...visto ni un ojo ni una antena de Plankton desde hace horas.

Sí, señor. Creo que esta vez se ha dado por vencido.

-Atención, dirección del Crustáceo Crujiente. Le habla su superior.

-¿Qué? -Tengo rodeado el restaurante.

Dame la fórmula secreta o destruiré el Crustáceo Crujiente.

-¿Tú y qué ejército, bicho? -¿Qué ejército? ¿Qué ejército?

Mira a tu alrededor, Cangrejo. -¿Has plantado hierba?

-¿Hierba? (RÍE)

-¡Oh!

(Golpes)

¡Nunca lo conseguirás, Plankton! -Tienes razón,...

...las tuberías son estrechas, Además, lo que quiero es...

...la fórmula de la burguer Cangreburguer.

-Pues ya puedes ir olvidándote. La fórmula está guardada...

...en mi caja fuerte y nunca te daré la combinación.

-¡Silencio! -¿Qué?

-Creo que descubrirás que somos más capaces de descubrirla...

...por nosotros mismos. Oh, chico.

Eso es, un poco más a la izquierda. -Malditos seáis, Plankton,...

...vosotros y vuestra capacidad de uniros para formar una oreja...

...humana. -Por fin la encontré.

-Sí, es mía. La fórmula es mía. Después de todos estos años,...

...por fin es mía. ¡Oooh!

Que sepa todo el mundo que en este día yo, Sheldon J. Plankton,...

...derroqué al Crustáceo Crujiente sin la ayuda de nadie.

(TODOS CARRASPEAN)

Por supuesto tuve un poco de ayuda de mi familia.

-Plankton, espera, no puedes mirar la fórmula.

-Rogar no te servirá de nada. -Te lo advierto,...

...no serás capaz de afrontar la verdad. Hay cosas en...

...este mundo que no fueron creadas para los ojos mortales.

-¡Ojo! -Ojo.

-No me importa. Tambores, por favor.

Por fin, después de todos estos años,...

...descubriré por qué una burger Cangreburguer sepa tan bien.

La receta secreta de una burguer Cangreburguer es...

Una pizca de sal. -Plankton, espera.

-Tres cucharadas de cebolla picada. -Te lo advierto.

-Una taza de amor. -No lo hagas.

-Mezclar con el ingrediente más importante de todos.

Cuatro cucharadas colmadas de...

¿Plankton fresco?

-Te avisé.

(GRITA)

(RÍE)

Eh, ¿tú por qué no corres? -No sé leer.

-¡Fuera de aquí!

-Eh, chicos, ¿me he perdido algo?

-Señor Cangrejo, ¿ése es el verdadero ingrediente secreto...

...de la burguer Cangreburguer? -Por supuesto que no.

Y probablemente Plankton lo descubrirá y volverá de nuevo...

...a buscar la fórmula, pero no os preocupéis, chicos,

la fórmula está a salvo. La tengo escondida en el lugar más...

...secreto que existe. Un lugar que nadie, ni siquiera Plankton...

...se podría imaginar. -¿A que lo adivino?

En su casa, debajo del colchón.