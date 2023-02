HONGOS ENTRE NOSOTROS

(RONCA) -Oh, burger Cangreburgers, en seguida, señor.

(MAULLA)

(RÍE) -Oh, Gary, ¿qué estás haciendo?

(MAULLA) -¡Oh, tu cacharro está vacío!

No te preocupes, la comida está en camino...

...antes de que puedas decir "orgánico".

Aquí tienes, Gary.

¡Qué vergüenza! Sé que eres un limpiafondos,...

...pero debes tener modales. No debes comer cosas del suelo.

Ahora ve y disfruta de tu comida sana.

¿Y esto qué es?

Parece que no sale.

(Timbre)

¡Ah, compañía!

-Hola, Bob Esponja, ¡ah! -¿Ocurre algo, Patricio?

-Bob Esponja, ¿qué es eso? -¿Qué es qué?

-Esto. -¡Ah!

Oh, Patricio, ¿qué debo hacer?

-¡Rasca como si no hubiera mañana! -¡Buena idea!

-Bob Esponja... -¿Sí?

-No sé qué decirte. -¿A qué te refieres?

-Esto. -¡Ah, se está haciendo más grande!

Nada que no pueda curar la crema antiacné.

Eso está mucho mejor, ¿lo ves, Patricio?

-¡Ya lo creo! Bueno, voy a sentarme en mi agujero.

Luego te veo, amigo. -Adiós, Patricio.

(CANTA)

Oh, esto está mejor.

Veamos, palabra de cinco letras.

Significa "sensación incómoda en la piel".

¡Ah!

¡Picor!

No te preocupes, Bob,...

...todo el mundo tiene irritaciones de la piel que se inflaman...

...y pican de vez en cuando. No te rasques y desaparecerá...

...con el tiempo.

Ya está, si no lo veo, no pensaré en ello.

No dejaré que este pequeño inconveniente...

...afecte a mi cocina.

(CANTA)

Ahora, nada me distraerá de hacer estas hamburguesas,...

...excepto este picor insoportable.

Debo... dejar... ¡de rascarme!

-Bob Esponja, ¡ah!

Bob Esponja. -Hola, Calamardo.

-Bob Esponja, ¿por qué estás todo hinchado?

-¿Todo qué? -Tu piel, Bob Esponja,...

¿qué le pasa a tu piel? -No es nada, en serio, Calamardo.

Una pequeña imperfección, eso es todo.

(GRITA)

-Eso no es una imperfección. -¡Ayúdame!

-Claro que te ayudaré.

-Equipo S.W.A.T.

Enseguida estamos allí.

¡Quieto allí! -¡Por el tridente de Neptuno!

Es la peor infección que he visto en mi vida.

-¡Alto, idiota! ¿Es que quieres infectarte?

¡Esto es para la unidad de sustancias peligrosas!

-¡Atrás, he dicho atrás! ¡Atrás!

(Sirenas)

-¿Qué está pasando, Calamardo? (GRITA)

-Aquí tiene su cambio, señor. -Muchas gracias, jovenzuelo.

-¡Eh! ¿Qué ha sido eso?

No, no puede ser la infección.

-¡Oh! ¿Dónde estoy? (GRITA)

-¿Lo ves? -Sí, lo veo.

-¿Quiénes son ustedes? ¡Me quiero ir a mi casa!

-Estás en casa, solo debes estar en esta burbuja...

...hasta que desaparezca la infección.

-¿Dónde está Gary? -Ya nos encargamos de él.

(MAÚLLA) -¡Gary! ¡Ah!

-Parece estable, señor. -Muy bien, chicos, recojamos.

CUARENTENA

-¡Guau!

¡Ah! ¿Qué es esto?

-Patricio, ¡para! Vas a hacerla estallar.

-¿En serio? ¿Y si la estrujo así?

-¡Ah! -¿O así?

-¡No! -¿O así?

-¿Cuántas veces tengo que decírtelo?

¡Ten cuidado! -Lo siento.

Eh, ¿quieres echar una lucha de piratas?

-¡Claro, empecemos!

Patricio. -¡He ganado, he ganado!

-Patricio. -¡Bien, Patricio! ¡Bien, Patricio!

-¡Patricio! ¿Qué voy a hacer? Mi burbuja está destrozada.

-Tengo una idea. -No hay tiempo para juegos.

Piensa, el destino de Fondo de Bikini está en tus manos.

¿Eh? ¡Oh, Patricio, eres un genio! Y esta es móvil.

Ahora puedo volver al trabajo.

-¡Calamardo, ayuda!

Ayúdame con los burgers Cangreburger.

Tenemos estómagos hambrientos ahí fuera.

-No, no, no, no, no. -¿Sería demasiado pedirle...

...a su alteza que las llevara a los clientes?

¡Ay, si Bob Esponja estuviera aquí!

-Si Bob estuviera aquí, estaríamos cubiertos de infección.

La comida está servida.

A comer, niños.

¡Ay, ay!

¡Ay, ay, ay!

-¡Ah!

-¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me pica tanto hoy?

(GRITA)

¡Bob Esponja me ha pegado la infección!

¡Y yo se la he contagiado a todos!

¡Atrás, monstruos enfermos!

-¿A qué viene toda esta conmoción?

(ACENTO INGLÉS) -Es por los niveles de higiene de su establecimiento.

Parecen inadecuados. -¿Inadecuados?

Le haré saber que el personal hace la promesa de venir...

...todos los días limpios y libres de enfermedades.

-Siento llegar tarde, señor Cangrejo.

Bob Esponja vuelve a su puesto.

(TODOS) -¡Ah!

-¿Es es lo que llama limpio y libre de enfermedades?

¡Destrocemos este lugar grasiento e infectado!

¿Quién me sigue? (GRITAN)

-No he sido yo, ha sido Calamardo. ¡Él los ha contagiado!

-No, yo no. ¡Ha sido Bob Esponja! Ha tocado todo Crustáceo Crujiente.

-¡Vamos a comer a ese contaminador!

(GRITA)

(LE SUENAN LAS TRIPAS) (MAÚLLA)

(GRITA)

-¡Alto! Estáis haciendo que salga más infección.

¡No!

(RÍE)

-Para, para, Calamardo, me estás haciendo cosquillas.

-No soy yo, señor Cangrejo. -Gary, ¿cómo tengo que decírtelo?

No es correcto alimentarse de otras personas sin permiso.

-Tan solo hace su trabajo. Es un limpiafondos, ¿recuerdas?

¿Lo ves? Este amiguito me ha dejado limpio.

Estoy curado. Limpiará la infección de cualquier superficie,...

...incluso de Calamardo. -Ahora yo.

-¿Dónde están tus modales? Las damas primero.

-Creo que la expresión es: "Las estrellas del mar primero".

-Yo os gano a todos porque tengo un acento exótico.

-No hay por qué pelearse. Tengo una solución.

Adelante, se prepara una desinfección.

Solo cinco dólares.

¿Quiere una burger Cangreburger? -Después de lo de hoy,...

...eso es grosero y ofensivo. Tomaré dos, gracias.

-Muy bien. -Aquí tiene, señor Cangrejo.

-Otros cinco pavos por otra desinfección.

-Mira, Gary, me has dejado deslumbrante.

Eres el mejor limpiafondos que una esponja podría tener.

-Sí, y también una fábrica de dinero.