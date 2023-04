¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL HELICEREBRO"

(Música)

¡Eh, ñem! Te toca, Patricio.

Eh... Ahora, tú.

Eh... Oye, Patricio.

Eh... ¿Sí, Bob Esponja?

¿No crees que la partida sería más emocionante

si jugásemos con dos palitos?

¿Dos palitos? ¡Eso está en contra de las reglas!

Bob Esponja, no puedes cambiar las reglas

porque yo esté ganando. Lo siento, Patricio,

es que me aburre jugar al palivaso.

(TV) "¿Cansado de jugar al viejo juego del palivaso?

Pues despídete del aburrimiento, porque aquí llega el helicerebro,

el emocionante juego nuevo

que te pone al mando de su propia mente.

Es facilísimo, levanta la tapa de los sesos,

gira la hélice y observa cómo tu cerebro se eleva

cientos de metros en el aire, mientras tú controlas el vuelo".

(BABEA)

(NERVIOSO)

"Consigue tu helicerebro hoy mismo y libera tu mente".

"HELICEREBRO"

Liberar mi mente, liberar mi mente, liberar mi mente.

¡Lo quiero, no, lo quiero, lo quiero, lo quiero...!

¡Es mío, es mío! ¡Es mío, es mío!

Siento lo que le ha pasado a tu tele, Bob Esponja.

A la venta en la juguetería de Fondo de Bikini.

(GRITAN) ¡Helicerebro, helicerebro, helicerebro!

(Música)

Bueno, Patricio, deja que te levante la tapa

para fijarte la hélice correctamente sobre el cerebro.

¡Eh!

Paso uno...

¡Uh, ya sé lo que hay que hacer!

(GRITA)

(GRITA)

Soy yo, Patricio.

¡Anda!

Ahora, tú a mí.

(GRITAN)

Ha llegado el momento de liberar nuestras mentes.

(Música)

Vaya, Patricio, nunca había visto el mundo desde este ángulo.

La hélice me hace cosquillas en los pliegues pensadores.

(RÍE) ¡Oye, oye, oye!

Bob Esponja, ojo choque. ¡Ojo choque!

Patricio, no más ojo choques, ¿vale? Hay que ir con ojo.

(Música)

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Cerebros congelados!

(Continúa la música)

(RÍE)

Patricio, ya sé a quién podemos espiar.

Ah, la placidez de mi cuarto de baño,

el último lugar del mundo

donde puedo soltármelo todo. ¡Ah!

Ey, ¿dónde está Calamardo? Seguro que lo he visto aquí.

Quizás se haya caído en el váter, lo comprobaré.

¡Calamardo! ¿Estás ahí dentro?

¿Te has caído? ¡Calamardo!

Dejad de darme la tabarra alguna vez, es mi día libre,

¡largo de aquí!

(GRITA)

¡Lo encontramos!

Sí, es él. Hola, bonito.

¡Son marcianos! ¡Es la invasión!

(GRITA)

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Los helicerebros son lo más!

(RÍEN)

(Música)

¡Estaba tan alto!

(Música)

Señorita Poo, como ya llevamos 16 años saliendo juntos,

esperaba sinceramente que hoy por fin fuera el día...

¿Sí, señor Cangrejo? ¿Podría robarte un besito?

¡Oh, señor Cangrejo! Pensé que nunca me lo pedirías.

ACELERADOR DE CEREBRO

Acércate.

(Pedorreta)

¡Vaya pedazo de mujer!

Oh, señor Cangrejo...

(RÍEN)

(Pedorreta)

(A LA VEZ) ¿Qué ha sido eso?

-¡Uh, qué bueno! ¡En el blanco!

Pensé que éramos los primeros niños del barrio

que tenían el helicerebro.

Es que no te enteras, todos los niños de la ciudad

tenemos un helicerebro.

(Música)

¡Papi, papi! ¿Yo también puedo tener un helicerebro?

-De ninguna manera, tu cerebro es la parte más importante de tu cuerpo,

no un juguete.

-(RÍE)

¡Hurra! Ahora podemos jugar al helicerebro con el barrio entero.

Chavalín, ¿una carrera hasta el final de la calle?

¡Muérdete las neuronas, tortuga!

¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

(Motores)

(TOSEN)

(RÍE)

¡Sí, vamos a ganarle, Patricio, vamos a ganar!

(Música)

¿Os gusta volar vuestros juguetes en mi jardín?

¡Pues ahora son míos!

(Música)

¿Qué está pasando? Está todo a oscuras.

Patricio, ¿puedes ver algo?

Solo el funesto abismo de la negra nada.

Nuestros mandos a distancia tampoco funcionan.

Oh, Patricio, no quiero sacar conclusiones apresuradas,

pero creo que hemos perdido nuestras mentes.

(RÍE)

(DELETREA) L-U-N-A.

Eso es luna.

(RÍE)

Que no cunda el pánico, las encontraremos, tranquilízate,

tranquilízate, ¡tranquilízate!

Estoy muy tranquilo, Bob Esponja.

Seguramente nuestros cerebros estarán por aquí cerca.

Hola, cerebro. Cerebros, hola, bonito...

¡Aquí, cerebros! ¿Dónde estás, cerebrito?

¡Cerebro, cerebro! Uh, Bob Esponja,

creo que lo he encontrado. Y yo, el mío.

Aún no veo nada.

Ya, y mi cerebro no me cabe en la cabeza.

(RÍE)

Señora, se le ha olvidado algo. No importa, puedes quedártelo.

Ya me lo quedo.

Oh, sí, así estoy mejor. ¡Dámelo!

No, era tan suavecito...

¡Necesitamos ayuda! Llamemos a Arenita.

Vale. ¡Arenita!

Quiero decir por teléfono.

"¿Dígame?".

(A LA VEZ) ¡Arenita!

¡Caramba! Tenéis la suerte de que el verano pasado inventase

este detector de cerebros perdidos.

Empezaba a pensar que nunca lo usaría.

Espero que los encontremos pronto, seguramente tendrán hambre y frío,

pobrecitos. ¡Cerebro!

-¡Sal de una vez! ¿Dónde estás? -¿Dónde estás?

-Parece que no sois las únicas criaturas del lugar

que han perdido sus mentes.

Mi detector nos lleva directos a... Esa casa.

PROHIBIDO EL PASO ABSTENERSE VENDEDORES

(RONCA)

-Perdón, amable señor.

¿Sería una molestia que entrásemos en su casa un minuto

para buscar los cerebros perdidos de mis amigos?

(RONCA)

-Nos lo tomaremos como un sí. Entrad, amiguitos.

Este sitio tiene una tonelada de trastos rarísimos.

Me pregunto qué habrá...

He encontrado vuestros cerebros perdidos.

(A LA VEZ) ¡Hurra!

(Crujido)

¡Eh! ¿Qué hacéis colándoos en mi casa?

Esos cerebros han invadido mi espacio aéreo

y me los he quedado. Voy a llamar a la Policía.

(A LA VEZ) -¡Por favor, no nos mande a la cárcel!

(ENFADADA) -No hay nada que perdonar.

Escucha, vejestorio, un movimiento en falso

y te aplastaré como si fueras un moscardón.

-Atrévete, roedora, te voy a hacer papilla con estos nudillos

hasta que parezcas un montón de serrín.

-Escucha esto, viejo pellejo,

no puedes robarle el cerebro a nadie porque entre volando en tu jardín,

eso es un secuestro, así que seré yo quien llame a la Policía.

Me encanta que Arenita se ponga agresiva,

vamos a darle espacio.

(Música)

(Timbre)

Oh, cerebrín, has vuelto. -¡Has vuelto, por fin!

Uh, no volveré a ser un descerebrado.

Todo el mundo ha recuperado su cerebro,

por esta vez, lo dejaré pasar, pero como vuelvas a robar algo,

aunque sea una pelota de playa, te aseguro que...

(SOLLOZA) -Lo siento, señora ardilla,

es que no podía soportar ver a todos los niños divirtiéndose

en el aire, mientras yo estoy aquí, atrapado en tierra,

con este bastón tan antipático.

(A LA VEZ) -¡Oh!

-Tenemos un remedio para el mal que le aflige,

¿verdad, Bob Esponja?

Arenita, ¿estás pensando lo mismo que yo?

Pienso que estoy pensando lo mismo que piensas tú.

Patricio... Tengo el pensamiento atascado.

(RÍE)

Habéis sido muy amables al donar vuestros helicerebros

al señor mayor, hoy habéis hecho una buena acción.

No tienes que darnos las gracias, Arenita,

hacer feliz a un ancianito malhumorado

ya es bastante agradecimiento.

La dignidad de los ancianos es la única vencedora.

BANCOS SOMBREADOS CASA DE REPOSO

(GRITAN)

¡Vienen los marcianos! ¡Corran para salvar sus vidas!

¡Tú serás el próximo! ¡Tú serás el próximo!

"TRITONOESPONJA"

(Música)

"El acuófono, el dispositivo de comunicaciones

de la Tritoncueva que conecta el Ayuntamiento

con el héroe que lucha contra el inframundo criminal subacuático,

Tritonman".

¿Digamelón? Olvidadlo, este no se entera.

(Música heroica)

(A LA VEZ) ¡Por el poder de Neptuno,

Tritonman y Chico Percebe unidos!

Al barcomóvil invisible. Vale.

(Música)

Esta será la guarida secreta de un villano malvado.

Tienes razón.

(Música)

Maldad a la vista, compañero.

Tirar basura es un crimen.

¿Qué? Pensaba que mi casa estaba hecha a prueba

de esponjas y estrellas.

Oye, Calamardo, ¿quieres jugar a Tritonman y Chico Percebe?

¡No!

Ahora, por favor, caed y haceos mucho daño.

(GRITAN)

Estoy seguro de que ese no lo he oído antes.

Por todos los peces, Tritonman, no te referirás a...

Sí, mi joven y rosado protegido, no es otro que...

El Doctor Negativo.

(CANTURREA) Detesto a Bob Esponja y detesto a Patricio.

Es esa cancioncita negativa desesperada.

Detesto a Bob Esponja, detesto a Patricio, la, la, la...

Está claro que está organizando un ejército de verduras mutantes,

y esa canción que canta...

(A LA VEZ) ¡Dará vida a las verduras!

(Música)

CORTE DE ZANAHORIA

ESTRUJADO DE PATATA

PICADILLO DE LECHUGA

Aunque nuestros enemigos seáis malvados,

vuestra nutrición no se ha desperdiciado,

Doctor Negativo. La vigilamos, bonito.

¡Estoy harto! ¡Os voy a machacar a los dos!

Calamardo, ¿oyes eso?

Date prisa o llegarás tarde al trabajo.

Sí, más te vale hacer lo que sea, o algo.

(Música)

¡Ay, ay, ay, ay!

(RÍE)

(Música heroica)

(CANTA) "¡Tritonman! ¡Nuestro héroe!

¡Chico Percebe, tú, también!".

(CANTA) "¡Tritonman, contra el crimen!

Chico Percebe, junto a él".

(CANTA) "La maldad halló un rival,

¡justicia submarina y juego limpio, ya!".

(CANTAN A LA VEZ) "Superplan, ayudar,

minivan, ¡Tritonman!".

¿Podéis dejar de una vez esa serie tan tonta?

¿Has dicho algo negativo, Doctor Negativo?

(BALBUCEA) ¿He oído decir algo negativo?

(Música)

Tritonman, a esa víctima herida se le han soltado las vendas.

¡Necesita nuestra ayuda! De primera clase.

(Música)

Ahí, ahí.

Oh, se nos ha olvidado el agua oxigenada.

Así aguantará hasta que los cirujanos

puedan amputarle el torso.

(A LA VEZ) ¡Justicia restablecida!

Eh, superespabilados, os toca sacar la basura.

De acuerdo, Doctor Negativo,

te llevaremos la corriente y la sacaremos.

GANCHO DE BASURA

DIRECTO DE PORQUERÍA

ESTALLIDO PÚTRIDO

(Gritos)

(GRITA) ¿Por qué están todas mis mesas vacías?

¿Por qué estoy perdiendo dinero?

Porque un par de pirados disfrazados han echado a la gente.

(Música)

Señor Calamardo, a mi despacho.

Oh, Patricio, creo que hemos metido a Calamardo en un lío.

Voy a compartir un secreto contigo que nunca le he contado a nadie.

No se moleste, no necesito...

(Música)

(RÍE) ¡Es un fan de los cómics!

¡No toques esos, están en perfectas condiciones,

valen una fortuna! Así que lee cómics,

no se preocupe, muchos adultos perfectamente inmaduros

leen cómics. Oh, es algo más que eso.

Lo he cosido yo mismo, es el número 53,

el Capitán Fajaestrecha, dicen que es malo,

pero yo pienso que es un incomprendido.

Oh, vaya, me he dejado el horno encendido.

Tenía un pedazo de tela de sobra, así que hice esto.

Oh, no me diga, Doctor Negativo.

(GRITA) ¡Os vais a enterar, necios de alta mar!

¡Temblad ante el Capitán Fajaestrecha!

(SUSURRA) Calamardo.

Encogeos de miedo ante el Doctor Negativo.

¡Por todas las gambas, este es el mejor día de mi vida!

(Música acción)

(A LA VEZ) ¡Ay, ay!

¡Ay, ay!

¿A qué esperas?

(Continúa la música)

PENOSO

PATÉTICO

(Continúa la música)

TORPE

¿Por qué luchamos contra el capitán Fajaestrecha?

No ha cometido un crimen. ¿Qué quieres decir?

Señor Cangrejo, está en el número 98 de Tritonman,

ningún superhéroe lucha contra un supervillano

a menos que ese supervillano haya cometido un crimen.

¡Eh, espera!

(Música)

Ahora, ¿qué? Acabo de robar dinero.

Si es su propio dinero, no cuenta como robo.

¡Anda ya! ¿Qué tengo que hacer?

BANCO NÁUTICO

¿Estás seguro de eso?

¿Robar un banco no va contra la ley? Eso, señor Cangrejo,

pero en realidad, usted no está robando un banco,

solo finge hacerlo.

¿Así podremos jugar? Sí.

Oh, bien.

¡Ah de la casa! Somos el Capitán Fajaestrecha

y el Doctor Negativo. Hemos venido a robar.

¿Hay alguien aquí? ¿Hola?

¡Por todos los percebes!

¿En qué puedo ayudarles, señores? Oh, sí, gracias, anciano.

Tenemos la intención de robar este banco.

¿Dónde están los empleados, y el dinero?

Aquí no hay empleados, el cajero está fuera.

(RÍEN)

Percebes, se me olvidó la tarjeta.

Un momento, no me importa que sean mayores,

nadie va a robar mi banco.

(RUGE)

¡No huyáis, cobardes!

(GRITA)

(Música)

Vaya, ha sido muy convincente,

ha engañado a ese guardia de seguridad,

creo que podremos saltar hasta el final de la historia.

Vamos a recoger atrezzo para su guarida maléfica,

necesitamos unos billetes.

Si se supone que el villano soy yo,

¿por qué tengo la impresión de que están robándome?

UNA HORA DESPUÉS

(Música)

Capitán Fajaestrecha,

Doctor Negativo, ya podéis salir.

(GRITAN)

Esta es la escena, vosotros nos habéis metido

en esta cesta freidora para cocinarnos, eso es un crimen.

Ahora nos soltáis y nos peleamos.

Oh, no creo que vayamos a hacer eso.

(Música tensión)

¿Eh, qué estás haciendo?

Ser malvado. ¿No es lo que querías?

¿No tienes miedo, miedica?

¿Miedica, pretendes que lloremos?

No, Bob esponja, pretendo que os friáis.

(RÍE)

Escucha, Calamardo, se acabó el juego.

Esto es dramático. Llevo demasiado tiempo

sufriendo la vida entre vosotros,

pero ahora, como Doctor Vengativo,

podré por fin ejecutar mi exquisita venganza.

(RÍEN)

¿Lo ves? Sabía que sería un malo magnífico, está muy entregado.

Has hecho un reparto estupendo.

"¿Podría ser este el fin del dúo "espabilator"?

¿Acabarán fritos como dos croquetas o palitos de merluza rebozados?".

Vamos a inclinar la cesta, inclinemos la cesta.

(Música acción)

(GRITAN)

(Continúa la música)

(Música)

(Timbre)

¡Hurra, señor Cangrejo! Nunca me había divertido tanto

jugando a Tritonman. No ha estado mal.

Pero la próxima vez no seremos tan blandos con vosotros.

Creo que a partir de ahora me limitaré a leer mis cómics.

(A LA VEZ) ¡A la Tritocueva!

"Y aquí acaba otro absurdo episodio del dúo más descabellado,

Tritonesponja y Chico Estrella.

No os perdáis su próxima aventura disparatada.

Tengo que buscarme otro trabajo. Me pregunto si será demasiado tarde