¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡Más fuerte! -¡Sí, capitán!

Uh...

Él vive en la piña debajo del mar. -¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener. -¡Bob Esponja!

Igual que los peces, él puede flotar.

¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(CAPITÁN RÍE)

HACIENDO EL BOBO

(MEGAFONÍA) "Atención a nuestros clientes".

"Tenemos un Bob Esponja en el pasillo seis".

CONSERVAS

(TODOS GRITAN)

¡Ah! ¡Giro a la izquierda!

MUELLE DE CARGA

MUELLE DIEZ

Hemos llegado.

Aún no entiendo por qué tengo los ojos vendados.

Es que... no quería que se te metiera nada en los ojos.

¿Lo ves?

¡Ay! (RÍE)

Hasta luego, amigo. Hoy voy a la reunión de mi club.

¡Uh! ¿De qué es tu club?

Es la Sociedad de los Cabezas Huecas.

Es un lugar donde tipos como yo pueden dar a su...

potente intelecto un descanso bien merecido.

¡Yo quiero! ¡Me encantaría descansar mi intelecto!

¿Puedo apuntarme? ¡Puede apuntarse cualquiera!

¡Es exclusivo!

Oh, no se abre así.

Tienes que pisar el felpudo de la puerta automática.

¡Ding!

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DE LOS CABEZAS HUECAS

DOS MÁS DOS IGUAL A MANZANAS

¡Guau! Parecen descerebradamente felices.

¡Oh, espera!

Tienes que dejar tu chisme de pensar en la puerta.

Hola, besugo. ¡Hola, memo!

¿Hacemos el apretón de manos de Cabezas Huecas?

Claro.

¡Ah!

¿Qué ha sido eso? La señal de que empieza la reunión.

¡Vamos!

Bueno, veo que todo el mundo está en sus asientos asignados.

A continuación, el secretario leerá las minutas.

Estas son las minutas:

Un minuto, doce minutos, espera un minuto, dame un minuto.

¿Hay algún miembro nuevo esta noche?

¡Bob Esponja!

Sube. Siempre has querido apuntarte la club.

¿Estás seguro de que eres lo bastante descerebrado?

¡Perfecto!

¡Te has ganado tu primera insignia!

¡Hay que pasar el tarro!

(TODOS) ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe!

¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe!

¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe!

¡Bebe! ¡Bebe!

(ERUCTA)

(TODOS) ¡Ag!

¡Dijisteis que bebiera!

¿Limonada?

LIMONADA

HOY

Guardamos y fechamos la baba.

Pero lo has hecho tan bien que te mereces otra insignia.

Ahora tenemos que salir todos

para ayudar a los ciudadanos de Fondo de Bikini

cumpliendo con su nuestro deber cívico.

Sea el que sea.

¿Vamos a cumplir deberes cívicos?

Lo llamamos hacer el bobo.

Hay que admitir que por aquí

hay tontos para aburrir.

Y haciendo el bobo estaremos todos.

Encuentro mi calcetín.

¡A las lanchas! (AMBOS) ¡A las lanchas!

(TODOS GRITAN)

¿Por qué estamos haciendo esto? No tengo ni la más remota idea.

("La Cabalgata de las Valkirias")

¡Ah! -¡Ah!

PERRITOS CALIENTES

BOLERA

¡Eh, señor, se le ha caído la bola!

GIMNASIO

Siga corriendo, yo le marco el ritmo.

¡Ah!

Este semáforo necesita una sonrisa.

Tengo la impresión de que estáis un poco confusos

acerca de los deberes cívicos.

SOPA

(RÍE) Creo que no.

El deber cívico es usar tu trasero.

¡No hay ninguna confusión!

¿Por qué la gente tira su basura maloliente

en estos cubos tan bonitos?

Quizá porque ya tengan los bolsillos llenos.

¿Bolsillos llenos?

Veo muy bien que no eres tan descerebrado como nosotros.

¡No veo nada!

Oh... Vaya... Creo que no valgo como cabeza hueca.

Bueno, adiós, amiguito.

¿Ahora me llamo amiguito?

(AMBOS) ¡Amiguito!

¡Amiguito!

¡Amiguito!

Oh... Tiene gracia. Creo que ya estoy perdido.

Encontraré el camino.

Todavía me queda vida en el tallo cerebral.

¿Qué es un tallo cerebral?

¡Ya sé! Caminaré hacia atrás hasta llegar al principio del día.

¡Patosi, patosi, patosi, patosi! ¡Pato!

Oh, y ahora estoy más perdido que antes.

¡Ah!

Pediré que me caminen el índico.

¡Que me indiquen el camino!

Perdone, gran señora,

soy una niña pequeña un poco desubicada.

¿Podría ayudarme a encontrarme? Soy guapa.

(GRITA)

Eso no ha salido bien.

Se me ha olvidado sentarme.

(RÍE) Está claro que tienes la mollera más dura del...

molleral.

¡Uh!

¡Oh! ¡Por fin!

Se te olvidó tu chisme de pensar.

No sabía cuál era el tuyo, amiguito.

¿Ahora me llamo amiguito? ¡No tonto! ¡Así me llamo yo!

Eh... Creo.

No, no es el mío.

Cerebro malo.

Cerebro equivocado. Me quedaré con este cerebro tonto.

¡Ay!

Intenta decir: "Estoy listo".

Estoy "ristro".

Estoy... estoy... ¡Rastro!

¡Estoy rostro! ¡Estoy rostro!

¡Estoy "litrasto"! Estoy...

¡Estoy listo! ¡Estoy listo!

¡Estoy listo!

¡Choca esos cinco! ¡Sí! Perdón.

(RÍE) La Sociedad de los Cabezas Huecas y tú

tenéis buenas intenciones,

pero creo que hoy hemos montado un buen estropicio en la ciudad.

Voy a dar marcha atrás a todos los daños que hemos causado

con nuestras boberías.

¡Date prisa porque estás quedándote pequeño!

¡Qué buen tipo!

Nada como sentarse en un buen sillón... rico.

Uh, qué raro...

Todo ha vuelto a la normalidad.

¿Qué?

SUELO MOJADO

¡Oh!

Aquí todo sigue hecho un desastre.

¡Arenita! ¿Lo has limpiado todo?

Claro, Bob Esponja.

Soy de un club llamado F.E.M.A.

Significan Follones Estúpidos Mentes Arregladas.

Nuestro deber cívico es reparar el caos

que los Cabezas Huecas crean todos los meses.

Tienes algo en la corbata.

Sí, son insignias.

Oye, Bob Esponja, ¿quieres apuntarte la F.E.M.A.?

No, gracias. Después de darle unas vacaciones a mi cerebro,

necesito descanso.

¡Oh! ¡Hablando de vacaciones cerebrales!

Hay que admitir que por aquí hay tontos para aburrir.

Y haciendo estaremos todos...

No encuentro mi calcetín.

LA BALADA DE MUGRE ASQUEROSA

Oh, qué desagradable.

(TODOS GRITAN)

(CANTURREA)

¡Uf!

¡Ag!

(BALBUCEA) ¡Ah!

Patricio, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste?

Eh... No puedo pensar en algo tan lejano.

Es el olor más maloliente que he olido nunca.

Es bastante impresionante.

Gracias.

¿Te importa... que te olisque un poco más?

¡Hasta el fondo!

Eh... ¿Hey?

BANCA

(RÍE)

¿Eh?

No.

No.

No.

No puedes gustar a todos.

¿Qué?

¿Qué azufres es esto?

¡Y no regreses hasta que te hayas limpiado!

¡Vale! ¿Y si no me limpio, eh?

¡Soy asqueroso!

¡Proclamo la declaración de autoinmundicia!

(RÍE)

VERTEDERO DE BASURA

Y A LA... (TOSE CON ASCO) A LA MAÑANA SIGUIENTE

PARKING DE BIKINI BOTTOM

¡Ah! ¡Por Neptuno! -Oh!

¡No puedo respirar!

Gracias, mamá.

¡Impresionante!

¡Extra! ¡Extra! ¡Mugre Asquerosa vista en la ciudad!

¡Un misterioso personaje maloliente

aterroriza las narices de Fondo de Bikini!

¡Por todos los Poseidones!

(TODOS GRITAN)

¡Es vomitivo! ¡Qué asco!

¡Ah! ¡Mugre Asquerosa!

No me das miedo. No tengo olfato.

¡Mi nariz no funciona desde la Gran guerra del Azufre del año IX!

¡Ah! ¿Qué estás mirando?

¡Lo conozco! ¡Es Patricio!

Mugre Asquerosa es Patricio.

Oh, ese pobre montón de porquería.

¡Siempre solo! ¡Sin amigos!

¡Tengo que encontrarle! ¡Tengo que ayudarle!

¡Tengo que quererle!

(TODOS) ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hurra!

(RÍE)

Te dije que en esta ciudad les gustaban las mascotas.

¿Te llevo de paseo?

VERTEDERO

¡Ag!

Patricio, ¿estás ahí?

¡Patricio!

¡Ag!

Es como si te rodease un campo de fuerza de bazofia.

¡No puedo penetrar en él!

Quizá un poco de voluntad antiporquería

neutralice el olor y acostumbre a mi nariz.

¡Funciona!

¿Debo llamarte Patricio o Mugre Asquerosa? (RÍE)

Te llamaré Mugre Asquerosa.

Y tú puedes llamarme Asquito.

(RÍE)

Si has olido alguna vez a un perro sin lavar

y el olor a ciénaga te sienta mal.

Si el olor de la basura irrita tu nariz,

la mugre asquerosa no vas a preferir.

Aquí está. -Aquí está.

Aquí está. -Aquí está.

Y con roña piojosa siempre va.

Con calzado y calcetines sucios siempre van.

Eructando y expulsando gases por detrás.

O sufres la de la secreción nasal

Les fascinan las fragancias dignas de contaminar.

Aquí está. -Aquí está.

Aquí está. -La más pestilente peste que hay.

La más mohosa del lugar. Mugre asquerosa la verás.

Y con roña siempre va.

¡Extra! ¡Extra! ¡Leedlo todo!

¡Mugre Asquerosa encuentra un compañero!

¡Narices en alerta máxima!

¡Sí, narizona!

(TODOS GRITAN)

La gente se ha dejado la comida.

No se puede desperdiciar.

No me importa cuántos seáis.

¡No me dais miedo! ¡No puedo oler nada!

(RÍE)

(TODOS GRITAN)

La gente se ha dejado sus instrumentos.

No se pueden desperdiciar.

¡No puedo oleros, pero los dos apestáis!

(RÍE)

¡Hala! No sabía lo bueno que era oler mal.

Hemos conseguido que no haya colas.

¿Cómo vas por ahí, viejo Jenkins?

No estoy... Ya lo sabemos.

No tienes miedo porque no hueles nada. (RÍE)

¡Te queremos!

Hoy ha sido un día maravilloso, Patricio.

Perdón. Mugre Asquerosa. (RÍE)

Fíjate en esas estrellas tan bonitas en el cielo.

Y fíjate las que hay en el suelo.

¡Oh, no son estrellas, son llamas sobre palos!

¡Hola a todos!

¡Hola, buenas!

¡Nada de holas!

¡Vamos a echaros de aquí a ti y a tu amigo!

¡Pero si yo, Bob Esponja!

¡El parrillero favorito de Fondo de Bikini!

¡Vale! Puedes quedarte si te limpias.

¡Pero él tiene que irse!

¡No, por favor! ¡Yo le limpiaré, lo prometo!

LAVADO DE LANCHAS

No, sigues asqueroso.

¿Has traído cerillas? -No, no las he traído.

¡A la tienda de llamas!

LAVADO EN SECO

No hemos podido quitar la mancha. ¡Gracias de todos modos!

¡Venga, venga, venga!

¡No! ¡Patricio es mi mejor amigo!

¡Por favor, apagad las antorchas y coged fregona y jabón!

Podemos limpiarle.

Eso lo resolvería todo.

¿Puedo frotar fuerte para expresar mi rabia?

Creo que sí.

¡De acuerdo!

¡Ah! ¿Dónde ha ido? ¡Ahí no hay nada!

¡La mugre era él!

¡Patricio! (LLORA) ¡Así me llaman!

¡Uh!

Al menos... creo que ese es mi nombre.

¿Debajo de toda mugre estabas tú?

Creo que no.

Cundo me di cuenta de que no volverían

a dejarme entrar en el Crustáceo Crujiente,

me fui a casa y me bañé.

Pero si no eras tú, ¿quién era?

¡Ah! ¡Ahora tengo miedo!

¡Tengo mucho miedo!

¡Ay, no lo soporto!

Dijiste que no tenías sentido del olfato.

¡No, pero puedo ver!

(TODOS RÍEN)

La más pestilente peste que hay, la más mohosa del lugar.

La mugre asquerosa la olerás.