"GUISO DE CEBO"

(Música)

Ficha de una vez.

Lo intento, Calamardo,

pero fichar la salida del trabajo es la parte más triste del día.

Por lo menos pronto estaré en casa donde podré evocar

todos los maravillosos momentos del trabajo.

Marchando, jefe.

Lista, Gary. (MAÚLLA)

Me cuesta tanto irme, aunque solo sea una noche...

No estoy de acuerdo.

Fíjate en este sitio.

Es repugnante.

Por no mencionar a nuestro vulgar... jefe.

¡Yuju! ¡La tengo!

¡Eh! ¿A quién llamas vulgar?

Ni siquiera tenemos un felpudo en la puerta.

Déjalo ya, señor quejica.

Como si tú supieras cómo se dirige un restaurante. (RÍE)

Si yo dirigiera un restaurante mi gusto exquisito

y mis aptitudes de gourmet harían que los clientes esperasen años

para poder conseguir una mesa. (RÍE)

Hasta mañana, chicos.

Aptitudes de gourmet. (RÍE)

Que se ría de lo que quiera... Mis conocimientos e inteligencia

podrían convertir incluso el Cubo de Cebo en un éxito.

¡Oye!

¡Oye!

¡Oye!

¡Estoy aquí gritando!

(SE QUEJA)

¡He cogido una garrapata!

Plancton... ¿Y tú qué haces aquí?

Me gustaría aceptar tu oferta

de convertir el Cubo de Cebo en un éxito.

No estoy muy seguro.

No vales nada. (RÍE)

Lo haré.

¿No crees que trabajar en el Crustáceo Crujiente

y en el Cubo de Cebo es un conflicto de intereses, Calamardo?

Vaya, Bob Esponja, no se me había ocurrido.

Tienes razón.

Me voy.

¡Bah! Un poco industrial, pero puedo hacer que funcione.

¿A esto lo llamas cocina?

Deberíamos comenzar derribando esta pared

para que el chef sea visible a sus fans que le adoran.

Genial, dos megalómanos.

No les veo ninguna utilidad a estos chismes.

Deberíamos desguazarlos.

Pero si es mi antena masajeadora a cebo.

¡Oh, lo siento!

Recuérdame quien tiene el completo control creativo aquí.

Cualquiera puede llegar y redecorar, amigo,

pero todavía no has demostrado

que seas capaz de hacer el cebo comestible.

La prueba la encontrarás en la mesa, ¿no es así?

¿Vas a hacer masa de cebo?

Hare un fricasé, o guiso de cebo.

¿Frica qué?

Mira, Plancton, existe un truco para que el cebo sea comestible.

Solo tenemos que seguir la receta secreta

del guiso de la abuelita Tentáculos.

¿Has dicho receta secreta? ¿Y qué lleva?

Buen intento, pequeño cíclope, pero la delicada mezcla de especias

y condimentos de la abuelita no es fácil de hacer.

Y nosotros nunca debemos apresurarnos.

Cada ración debe cocer a fuego lento durante exactamente 24 horas.

"24 HORAS DESPUÉS"

(RONCA) ¡Eh! ¿Quién se ha llevado mi mantita?

¿Eh? ¿Este es el plato secreto? No parece muy prometedor...

Pruébalo y calla.

(HUELE)

(SORPRENDIDO) El olor no me desagrada...

¡Eh!

No está nada mal.

De hecho está buenísimo.

Esto es oro en forma de cebo.

Calamardo, amigo mío, serás la sensación de Fondo de Bikini.

Esta receta te convertirá en una estrella.

Una estrella...

Una estrella...

(VOZ EN OFF) "Saludos, hambrientos comensales.

Es el momento de 'Sabores de fondo',

un delicioso repaso de los restaurantes de Fondo de Bikini.

Con ustedes, su presentador Perca Perkins".

-Hola a todos los comensales de Fondo.

Aunque hayáis comido bien querréis hacer sitio para repetir.

Vamos a probar la comida del nuevo y sensacional

restaurante de 5 tenedores el Cubo de Cebo.

Fijaos en estos clientes tan distinguidos.

¿Qué hay en la carta? Se llama: guiso de cebo.

Antes hablé con el chef Calamardo quien nos reveló por qué su guiso

es todo un éxito.

La verdad es que no puedo compartir la receta contigo, es un secreto.

¿Qué? (RÍE) Eso es, Señor Cangrejo.

Ahora nosotros tenemos una fórmula secreta.

Está en una botella y nunca podrás tenerla.

Devuélveme eso, por favor.

Gracias.

¡Secreta!

-Lo que no es ningún secreto...

-Decid: "guiso"

-Es el éxito del Cubo de Cebo.

(HABLAN A LA VEZ)

Cualquier cosa por mis fans.

Esto es un motín.

Y la gente se lo come...

Bueno, al menos nuestra clientela no se ha pasado al Cubo de Cebo.

No hable tan rápido, Señor Cangrejo.

Estamos teniendo un día tranquilo.

al menos el viejo Jethro está con nosotros.

El Crustáceo Crujiente siempre da en el blanco, ¿verdad?

Bueno, es que el Cubo de Cebo estaba lleno, así que tuve

que pedirlo para llevar. Pero me lo firmó Calamardo en persona.

Hay que llegar al fondo de este asunto.

(AMBOS) ¡Uh!

Actúa como si fueras otro de sus clientes finos.

A la orden Señor Can... ¡Shhh! Silencio.

¿Qué pasa contigo?

Los clientes distinguidos no ladran a pleno pulmón

como si fueran perros de mar.

Perdón, quiero decir que me apetecía un poco de ese cebito.

En efecto, caballero.

Buenas noches, madame. Mesa para dos, por favor.

¿Su nombre? Es Eugene Ca... Quiero decir...

Sir Cangren de Pápel. Ese es mi nombre. No abuse de él.

De acuerdo. Voy a comprobar su reserva.

Oh, lo siento mucho, señor, pero no figura ningún De Pápel.

¿Que hay que reservar? ¿En este desagüe?

La espera es de 2 años para una mesa.

¿Cuál es el problema Karen?

Vaya, vaya, vaya...

Pero si son el Señor Cangrejo y Bob Esponja...

Síganme, creo que tengo una mesa estupenda

reservada solo para ustedes.

Buen apetito,... pringaos. (RÍE)

(RÍEN)

Hasta dentro de dos años. (RÍE)

Eso. ¿Qué te parece, Señor Cangrejo? (RÍE)

(TODOS RÍEN)

"UNA SEMANA DESPUÉS"

¡Oh! ¡Estoy emocionado! (HABLAN A LA VEZ)

"AUTÓGRAFOS"

Yo llegué primero. -No. Yo estaba antes.

Un momento, por favor.

Señor Calamardo, es un placer conocerle por fin.

¡Oh! Gracias. ¿Verdad que sí?

Siguiente.

¡Plancton! ¿Sí? ¿Qué pasa?

¿Acaso no ves la fila de gente que hay fuera?

¿A qué se debe el retraso en la nueva tanda de guisos?

¿Retraso? Dijiste que tenía que hacerse a fuego lento 24 horas...

No me importa si no está hecho. ¡Toma nota!

Pero si ni siquiera está el sofrito.

Lo que digas...

¿Qué voy a hacer ahora?

(LLORA) ¿Qué voy a hacer ahora?

Señor, estoy seguro de que el nuevo guiso de cebo

no sabe mejor que una burguer cangreburguer.

Gracias, señor, vuelva. Disfrute de las sobras.

-Ya lo creo.

(LLORA)

Por favor... Señor...

Tome mi guiso.

Es lo menos que puedo hacer para ayudarles.

Pobres chicos.

Tú primero, chico.

Está riquísimo.

¿Mejor que una burguer cangreburguer?

¿Una qué?

Esto está delicioso.

(LLORA) No... Estoy arruinado...

Aquí tienen, amigos. Disfruten de mi guiso de fama mundial.

¡Abuelita!

Alguien ha estado cocinando mi receta... (HUELE)

Y lo está haciendo mal.

¿Qué haces aquí?

Salvar mi receta del bobo de mi nieto.

¡Au! ¡No fui yo, fue...! Fue... Fue... Fue él.

¿Qué?

No vas a cargármelo a mí.

Dijiste que no te importaba si estaba hecho o no.

Vale, vale, lo reconozco, lo reconozco, pero no es para tanto.

¡Au! Claro que es para tanto,

porque si el cebo no se cocina exactamente 24 horas

provoca graves problemas de estómago.

-¿Nos ha dado cebo sin cocinar? -¡Hacedle picadillo!

(HABLAN A LA VEZ)

-Se acabó. No aguanto más. -Hay que destrozar el local.

-¡No! ¡Las servilletas no!

(HABLAN A LA VEZ)

Mi restaurante... (LLORA)

Mis fans... (LLORA)

Espero que hayas aprendido la lección, genio.

¡Ay! ¡Ay!

Oiga, Señor Cangrejo, fue muy amable volviendo a contratar a Calamardo.

Sobre todo después de intentar destruir su negocio.

Es lo mínimo que puedo hacer por él

después del desastre que causó en el Cubo de Cebo.

De hecho,

lo he ascendido.

Ahora es nuestro nuevo felpudo.