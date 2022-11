EL GRAN INTERCAMBIO

-¡Ya está listo! Ahora id y bendecid...

...las papilas del afortunado entendido.

Muac. -¡Ah!

Se me ha metido en la boca. ¡Ah! Se me ha atragantado...

...la sensiblería. ¡Ah! Es como veneno.

-Vale, déjame esta, será una entrega especial del chef.

Para su disfrute. Dos cangreburgers...

...cocinadas a la perfección con palitos de coral...

...y un refresco light grande, aderezado con amor extra.

¡Ah, ah!

Que le guste.

(SUSPIRA) Estos detalles son los que se aprecian,...

...¿verdad, Calamardo?

-Sí, realmente has influido en su vida.

-Nada como hacer comida de calidad para buena gente con gusto.

-¿Comida de calidad? -Sí.

-¿Buena gente? -Sí.

-¿Gustos exigentes? -Aprobado.

-Ah.

Solo unos perdedores con un gusto horrible...

...se comerían esta basura. -Ah.

(LLORA)

Calamardo, a la clientela hay que mimarla y tratarla...

...con respeto. Ya, ya. El señor Cangrejo se avergonzaría.

-Muy bien, ratas de agua estancada. -Señor.

-Tenéis tres segundos para salir antes de que os eche a patadas.

Muy bien, como queráis.

(TODOS GRITAN)

-¿Qué ocurre? -Ya no los necesitamos.

Convertiré mi restaurante en un local de moda...

...donde cobran billetes por porciones diminutas.

-¿Local de moda? -Traeremos un chef de intercambio.

Subiré los precios hasta las nubes. (RÍE)

-¿Intercambio de chefs? (RÍE) -Oh, sí.

Te trasladaremos a un restaurante lejos de aquí.

Los detalles son confusos, pero ya tienes las maletas...

...y el autobús sale en cinco minutos.

Parece que llega temprano.

-¿Tan fácil era? Todos estos años he subestimado...

...el poder del transporte público.

-Bienvenido al Krustáceo Krujiente. -¿No será su segundo nombre...

"Sin Bob Esponja a 1.000 km"? (AMBOS RÍEN)

-Les encuentro despreciables. (AMBOS RÍEN)

Sin embargo, mi educación me dice que debo besarlos de todos modos.

Muac, buagh.

Muac, buagh.

-Vaya, es tan afectuoso como el chico.

-Pero esa actitud osca es un paso en la dirección correcta.

-¿Qué es esta basura? No me limpiaría ni el trasero...

...con esto. Vuelve a empezar.

¿Y esto? No me lavaría ni el trasero con esto...

...después de limpiar. Vuelve al rincón...

...y piensa en lo que has hecho. ¿Donde está mi chef de intercambio?

-Aquí, señor. -Aquí está. Hola.

(RÍE)

Ahora, vete a tu puesto y prepara tu mejor plato.

-Ay, ah, muac.

-Esto no es nada gracioso y no he cambiado a mi chef...

...de primera por... ¿Cómo dicen? Por un cómico.

-Ah.

(Cisterna)

-Prepárame un plato de gourmet, ¡ya!

-Estoy seguro de que, con todos mis años en la cocina,...

...podré hacer algo aparte de... (RÍE) Solo caliento.

(GRUÑE)

Vamos, Bob Esponja. (SILBA) ¡Ah!

(GRUÑE)

Ah, un huevo y... (RÍE)

(GRITA) ¡No, eso tampoco!

-¿Estás burlándote de mí?

Este sabor es fantástico. ¿Cómo se llama?

-Es una cangreburger. -El mundo entero debe probar esto.

MIENTRAS TANTO, EN EL KRUSTÁCEO KRUJIENTE

-Eh, Calamardo, mira esto. Cobramos 52 pavos por esta cosita.

(RÍE)

-¿Qué es eso? (RÍE) -No sé, pasta de judías...

...o algo así. -¡No, monsieur!

Es la rara fruta del árbol casuc. -Entonces, ¿tendría que oler...

...a calcetines podridos? -Su olor rancio...

...solo se puede neutralizar con oro rallado.

-¿Oro rallado? (GRITA)

-¿Eh?

-¿No podríamos usar ingredientes menos caros?

-El precio no es discutible cuando es comida exquisita.

Debe prepararse con los mejores ingredientes...

...y comerse con la mejor cubertería...

...mientras se sienta en las mejores sillas.

Esta no es la silla que pedí. -Es que no quedaban.

-Este tenedor es de plástico pintado...

...para que parezca plata, ¿no es así?

(RÍE)

Yo no puedo preparar comida ¡en estas condiciones!

-Querido Bob Esponja, aunque sea una violación directa...

...de las normas del intercambio, deje que le asegure...

...que estos besos no son una formalidad,...

...son genuinos.

Estoy seguro de que esto es el principio de una larga...

(Reloj)

-Mi tiempo aquí se ha acabado. Soy, de nuevo, empleado...

...del Krustáceo Krujiente. -Disculpe, querido,...

...pero verá, mis clientes se han aficionado...

...a sus cangreburgers.

-Ah, las cangreburgers, casi lo olvidaba.

También pertenecen al Krustáceo Krujiente.

(TODOS MURMULLAN)

Hasta luego.

(TODOS) -Oh.

-Espere, solo una más. -Lo siento.

Tengo que irme. (TODOS GRITAN)

(LLORA) -Estoy arruinado. Hundido.

(Teléfono)

Diga. -Papá, la casa está llena...

...de ladrones. -No son ladrones, son acreedores.

-Señor Cangrejo, dígale a estos tipos que me suelten.

-Hasta que consiga el dinero, te quedarás con estos caballeros.

-¿Me ha vendido? -No, he hecho un trato:...

...ellos se quedan contigo y yo me quedo con mis rótulas.

-Vamos. -Es usted patético.

-Oh, estoy en bancarrota. Usted y sus comidas de moda...

...son lo que me queda. -Más bien no.

Mi tiempo en el intercambio ha expirado.

Mis comidas y yo nos vamos. Esto es para usted.

-¿Es dinero? -Es la factura por mis servicios.

-Vamos, Mac.

(LLORA)

He sido un tonto, eché a Bob Esponja,...

...el mejor cocinero que he tenido, y me ha costado todo lo que tenía.

-Señor Cangrejo. -Puedo oír su dulce vocecita.

-¡Señor Cangrejo! -Ahora estoy asustado.

-¡Señor Cangrejo! -Maldita sea su voz, yo...

-Hola, señor Cangrejo. -Bob Esponja, has vuelto.

Y has traído clientes.

(TODOS) ¡Queremos burger cangreburger!

-Calamardo, bien está lo que bien acaba.

He recuperado mi clientela, pobre y desagradable,...

...y tengo una nueva, rica y desagradable.

He vuelto al negocio. -¿No podría ponerles mesas?

-Ni hablar. He aprendido que no se puede comprar...

...la lealtad de los clientes con nada.

Atrás, cómete lo tuyo.

No, solo buena comida preparada con amor, ¿no es así?

-Así es, señor Cangrejo.

-Ah.

(TODOS RÍEN)