"EL GOOFY NOVATO"

(Música)

(Música animada)

Rico rico rico, con fundamento.

Ya has probado todos los sabores que tenemos.

¿Podrías elegir uno, por favor?

No tan rápido, ahora me gustaría probar

combinaciones de sabores y me gustaría que usaras mi cuchara.

Seguridad, tenemos un gorrista de muestras en el mostrador.

¿Qué hace? Oh...

(LLORIQUEA)

Hala, no puedo creer que los empleados de Goofy Goober's

puedan comer todo el helado que quieran.

-Mm... Sí, pero la norma es que solo en el primer descanso...

Y para almorzar... Y en el segundo descanso...

Y para cenar.

-Hala, helado todo el día.

(RECUERDA) "Helado todo el día, todo el día, todo el día".

¿Helado todo el día?

(GRITAN)

Voy a trabajar en el Goofy Goobers.

GOOFY GOOBER'S Y TÚ

Saludos y bienvenido.

Como nuevo empleado del Goofy Goobers,

queremos que sepas que os apreciamos.

"La historia de nuestros helados

comienza con nuestro fundador, Reginald Goober,

quien, por alguna razón inexplicada, era apodado 'Goofy'.

En 1842, se dirigió al oeste en una carreta cubierta de helado.

En los días anteriores a los cucuruchos

y a la refrigeración, servía su helado caliente

sobre piedras y palos.

Desde aquellos humildes orígenes, Goofy Goobers

se convirtió en una empresa de miles de millones

en la que tú, nuestro empleado más reciente,

tienes el privilegio de trabajar.

Solo te pedimos: Uno, que practiques la buena higiene.

Dos, que mantengas buenas costumbres laborales

y tres, que creas en los extraterrestres".

Paz, abrazos y helado. Ja.

(RÍE) "Fin".

(RONCA)

Hola, goofynovato. Ah, ay, ay...

¿Ya puedo tomar un helado? No hasta tu primer descanso.

Yo soy tu encargado y quiero que sepas que te aprecio.

Ahora, vamos a empezar.

Hoy estarás fregando platos. ¿Qué piensas de eso?

Una vez pensé una cosa.

(RÍE) Posees el espíritu de Goofy Goober.

Volveré dentro de unos minutos.

(OLFATEA)

(RÍE)

UNOS MINUTOS DESPUÉS

Ah... Oh...

Excepcional, enséñame cómo has limpiado

todos estos platos tan rápido. Vale...

(RÍE NERVIOSO) Nunca le cuentes a nadie lo que has hecho.

(RÍE) ¿Es la hora de mi primer descanso?

Aún no. Oh...

Esto te resultará fácil. Ay...

Solo descarga las cajas de helado del camión

y amontónalas en el congelador. Repite lo que he dicho.

Campana de bananas y plátano amontonado en el pelador.

(RÍE) Eso basta.

UNA HORA DESPUÉS

Oh, bien, bien. El camión está vacío.

(GRITA) Esto quema.

(Música animada)

Hoy no pica nada.

Novato, ¿por qué has puesto la calefacción del congelador?

Es que estaba helado y el fuego que encendí no servía de nada.

¿Qué?

Esto sí que te resultará fácil.

Solo tienes que pasearte como Goofy Goober

y saludar a los niños. Una advertencia.

A veces, los niños se ponen demasiado cariñosos.

Ay...

Te quiero, Goofy Goober.

(RÍE) -Qué monada. Buena suerte.

-Quiero que seas mi papá. -Quiero cascar este cacahuete.

(GRITA)

Cuidado, cuidado.

Perdón. (RÍE)

(TODOS GRITAN)

Helado abandonado...

No puedo dejar que se desperdicie.

(RÍE)

Será mejor que te vayas a casa a lavarte.

Pero aún no he tenido mi primer descanso de helado.

Mañana te daré otra oportunidad y, si no sale bien,

me temo que quedarás despedido de la forma más apreciativa posible.

(Sonido flauta)

Oh, lo siento, señor. Pensaba que esta era mi roca.

(RÍE) Patricio, esta es tu roca. Estaba esperándote.

¿Qué tal tu primer día de trabajo?

No soy capaz de hacer nada bien. Seguramente, mañana me despedirán.

Oh, pobre estrella de mar.

Escucha, amiguito, mañana iré contigo a trabajar

y te ayudaré. Gracias, amable desconocido.

Dime por tropegesimamuchavez y demasié cómo vamos a hacerlo.

Presta atención.

Si pones los brazos detrás de ti, yo te seré tus manos.

Y cuando haga una bola de helado... Yo lo haré por ti.

Y cuando dé el cambio... Yo lo calcularé por ti.

Y cuando me pique el trasero... Eso no pienso hacerlo.

Y bien, ¿listo para tu segunda y última oportunidad?

(RÍE) Voy a enseñarte a hacer...

¿Sándwiches de helado? Creo que eso ya lo sé.

Oh... ¿Hora del primer descanso?

No, no, no, aún no, pero creo que estás listo

para el gran momento.

Escucha, pequeño, relájate, no te asfixies e intenta divertirte.

Pan comido, heno molido.

¡Tachán! El trabajar cansa mucho.

(CANTURREA)

(VITOREAN)

(RÍE)

Hola, amigos, soy Edd Comestible. Comenzad por mi cabeza.

(TODOS) ¡Bien! ¡Sí!

¡Muy bien!

(RÍE) Enhorabuena, novato.

Ahora puedes tomarte tu primer descanso.

¿Mi descanso? ¿Ya puedo comer helado?

Todo el que puedas.

(GRITAN)

Gracias por tu ayuda, amigo.

Ahora a hincarle el diente. Me encantaría...

pero, si no me doy prisa, llegaré tarde a mi trabajo.

¿Seguro que puedes acabarte todo el helado tú solo?

Qué pregunta más tonta.

(ERUCTA)

Buena suerte, amigo empleado.

Solo me quedan dos minutos de descanso.

Dos minutos más para comer helado.

(Música animada)

(VITOREAN)

(Música animada)

Raciones congeladas.

(Música tensión)

5000 MILLONES DE AÑOS DESPUÉS

Ah... Creo que ha ido bien.

(GRITA) ¡Estás despedido!

(LOS NIÑOS RÍEN)

No importa. De todas formas, tengo intolerancia a la lactosa.

Adiós.

(Música misterio)

Paz, abrazos y mucho helado. (RÍE)

(Música animada)