¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"GOLOSINAS"

(Música)

¡Hola Calamardo! ¡Qué estás viendo?

(TV) Volvemos enseguida. Ah, es un anuncio.

"Son nuevos, son...

Bocados de caracol".

Espera, voy a cambiar de canal. (GRITA) ¡No lo toques!

"Eso es, Bocados de Caracol. Bocados de Caracol".

-Bocados de Caracol.

-Bocados de Caracol.

Bocados de Caracol.

"Bocados de Caracol"

-Bocados de Caracol.

-"Bocados de Caracol".

-Bocados de Caracol.

-(SUGERENTE) "Bocados de Caracol".

-Bocados de Caracol.

-"Son nuevos, son...

Bocados de Caracol".

-Bocados de Caracol.

-(GRAVE)"Bocados de Caracol".

(LOS DOS) Su caracol se volverá loco por los Bocados de Caracol

y usted también.

-"Bocados de Caracol".

¿Has visto eso, Calamardo?

"Bocados de Caracol".

Gary, estoy en casa.

Oh, Gary...

Estás a punto de recibir una gran sorpresa.

Bocados de Caracol.

¿A que huelen bien?

¿Alguien quiere otro Bocado de Caracol?

¿Alguien puede hacer la croqueta?

Gira, gira.

Tomarás unos poco más después.

¿Más golosinas?

(MAULLA)

Bueno, cómo decirle no a mi pequeño Gary.

(Música)

Gary, ya has tomado una barbaridad de bocaditos de caracol esta noche.

¿Seguro que quieres más?

Bueno, supongo que uno más no te hará daño.

Oh, no, Gary, parece que este es el último, no hay más.

Seguramente sea lo mejor.

De todas formas ya estoy bastante cansado.

Creo que esta noche me saltaré mis ejercicios de motivación

y me meteré directamente en la cama.

¡Gary, por favor!

(MAÚLLA)

Gary Wilson Júnior, te prometo que mañana te compraré más golosinas

ahora, por favor, déjame dormir.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA MÁS FUERTE)

Gary, son las 4 de la mañana.

¿Qué es lo que quieres de mí?

"GOLOSINAS"

"TIENDA DE MASCOTAS"

Gary, esto es ridículo. ¿No sabes que...

faltan horas para que abra la tienda de mascotas?

Por no hablar que aquí fuera está helando.

¿No podemos volver a casa y regresar por la mañana?

No puedo decirle que no a mi pequeño "Garyto".

Buenas noches, Gary. Hasta mañana.

(MAÚLLA)

¡Con permiso!

Por favor, soy el encargado, el cajero tardará una hora en venir.

¿Le quedan Bocados de Caracol? Necesitamos Bocados de Caracol.

Oh, no, no, se terminaron casi inmediatamente.

(MAÚLLA MUY FUERTE)

Bueno, Gary, me voy al Crustáceo Crujiente.

Espero que tengas un día tan divertido como el mío.

¿Gary?

Ya, en fin, nos vemos esta noche.

Gary, eso que tienes entre los dientes,

¿es una caja de Bocados de Caracol?

Tiene gracia, porque acabo de ver una caja llena en la cocina.

(Puerta)

(Maullidos)

Suelo ser muy tímida...

(MAÚLLA)

¿Qué estás haciendo aquí, Gary?

(GRITA) ¡Estás montando una escena?

Ya sé que quieres más Bocados de Caracol

pero en la tienda están totalmente agotados.

Lo sé.

Gary, acabo de decirte hace 10 minutos

que en la tienda están totalmente agotados.

¿Qué quieres que haga?

Podría ir a la fábrica donde los hacen.

Muchas gracias.

Está ¿Quéé? Está cerrada.

¿Tengo que deletrear la palabra? C-E-R-R-A-D-A, ¡cerrada!

No solo eso, sino que la última caja de Bocados de Caracol salió hace días

y han tenido tanto éxito que han volado de las tiendas

y nos hemos quedado sin ingredientes. Por lo que he oído,

el dueño se ha retirado del negocio de la comida de caracol.

No me extraña, con todo lo que ha ganado.

¿Lo ves, Gary? No hay. No es que yo no hubiera hecho

lo mismo en su lugar. Ya lo ves, Gary, los...

¿Por qué alguien tiene que castigarse en nombre de la felicidad

de un puñado de mascotas... ¿Le importaría callarse, por favor?

Gary, están totalmente agotados, no queda ni quedará

un solo bocado de caracol en todo el mundo.

¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?

¿Qué quieres que haga, Gary? Que recorra el mundo entero

y entre en todas las tiendas de mascotas que hay para ver

si les quedan una caja de Bocados de Caracol.

¿Es eso lo que quieres?

(Música acción)

Gary, echa un vistazo.

Es un mapa de todas las tiendas de mascotas del mundo.

He preguntado en todas y cada una de ellas

y en ninguna tienen la golosina que quieres.,

en ninguna.

No puedo seguir buscando, no puedo más.

Hola, Bob Esponja.

¿Tu caracol sigue maullando?

Tengo experiencia en estas situaciones.

Tú eres la esponja y él el caracol.

Tienes que decirle "No" con voz muy firme.

Pero no quiero decirle que no a mi pequeño "Garytito".

Quiero que sea feliz. Tienes que ser firme, Bob Esponja.

Tienes que decir cuándo hay que saber no.

Espera, espera, tienes que decir no cuando es lo que...(BALBUCEA)

¡Pero es que yo no sé decir no, Patricio, hombre!

No pasa nada Bob Esponja, puedes practicar conmigo.

Imagina que soy Gary y dime "no".

No puedo, es que eres tan rico...

¡Hazlo, Bob Esponja!

¡Anda! ¡Vamos, vamos!

¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hombre! ¡Vamos!

No.

¡Nos ha dicho que no! (LLORA)

Gary, esto no va a ser fácil.

Pero ha llegado el momento de decir...

¡Oh, Gary! Es una foto enmarcada de cuando te recogí de la laguna.

Lo recuerdo como si hubiera sido ayer.

Y una foto de cuando me hiciste un castillo

con purpurina y piruletas.

Gary, este es el momento más especial...

Gary, buen intento.

Garytito, hemos buscado por todas partes y no hay Bocados de Caracol.

Lo siento, Gary, pero la respuesta es...

No.

(Música)

Seguro que esta última caja de Bocados de Caracol es deliciosa.

¿Eh? ¡Está vacía!

(MAÚLLA)

"PARA TOMAR O LLEVAR"

(Trompeta)

Es una trompeta. -¿Qué pasará ahora?

¡Aten...!

(Trompeta, golpes)

¡Atención, clientes del Crustáceo Crujiente!

¡Contemplen esto!

Es un tarro de semillas. -Sésamo.

Solo hoy el Crustáceo Crujiente celebrará nuestro primer concurso

anual de adivinación de semillas de sésamo.

Adivinen cuántas semillas hay en el tarro y ganarán una...

(BALBUCEA)

¡Una Burguer Cangreburguer gratis!

Acérquense, adivinen y ganen. (SUSURRA) Nunca lo adivinarán.

¿3? No, siguiente, por favor.

¿43? No.

Miles de millones. (ENFADADO) No.

Azul. No.

"Friturman". Ni siquiera es un número.

(CARRASPEA) Déjame adivinar...

Plancton, tú no puedes participar.

¡Eh! ¡No puedes hacerme esto, es injusto!

Lo siento pero es mi restaurante y hago lo que me place.

Además sé que intentarás analizar la Burguer Cangreburguer

para averiguar mi fórmula secreta.

(GRITA)

¡Pagarás por esto, Cangrejo,

voy a llamar a la Oficina del Consumidor!

Ya claro, como si fueran a cogerte el teléfono.

"Oficina de Consumidores" -Hola, sí,. tengo una queja.

Me parto de risa con este Plancton.

Como si a la Oficina del Consumidor le importara un estúpido concurso.

(Helicóptero)

Soy el agente Twerp, de la Oficina de Consumidores,

¿es usted el propietario de este establecimiento?

No, está fuera de la ciudad.

No sea modesto, Señor Cangrejo,

es el responsable de todo el Crustáceo Crujiente.

Es un aprendiz.

Según el artículo 57 del Código de Casas de Comidas,

cualquier concurso de comida rápida debe estar abierto

a todos los comensales por diminutos o molestos que sean.

-Y yo soy ambas cosas.

Tienes que dejarme adivinar, Señor Cangrejo.

No lo haré y no puedes obligarme.

Si se niega, clausuraré el Crustáceo Crujiente.

Acepto. Este asalto es para Plancton.

Caramba, Señor Cangrejo, ¿y si Plancton acierta

y gana una Burguer Cangreburguer?

No te preocupes, ese memo no tiene la menor posibilidad.

(Música acción)

Hay exactamente 500.000...

300...

¡Está acercándose!

¡Y 1!

(RÍE) ¡Mal, son 500.300 justas!

Te has pasado en una y has perdido.

Espere, no es oficial hasta que las recuente.

(RÍE) -¡Eso!

"UN ABURRIDO RECUENTO DESPUÉS"

500.298, 500.299,

¡500.300!

¡Yo gano!

¡Ya!

Espere, hay una cosa en el borde.

Se le pasó una semilla, Señor Cangrejo,

Plancton tenía razón.

(GRITA) ¡Sí!

-Ahora le ordeno que entregue su premio al señor Plancton.

-Ya los has oído, señor Cangrejo, dame mi burguer Cangreburguer.

¡No puedo! ¿Eh?

"CLAUSURADO"

Bob Esponja, es que antes tienes que limpiar la parrilla.

Ya la limpié esta mañana.

¿No tienes que enderezar la espumadera o algo así?

No, está perfectamente enderezada. Caray, qué eficaz.

Oh, sí, no puedes servirla hasta que termine el espectáculo.

¿Qué espectáculo?

El que... acompaña a la burguer Cangreburguer.

¿Lo ves? Vamos, ¿me tomas el pelo?

-Claramente dice: "Y un espectáculo".

Lo permitiré. -¡Rayos!

¿Esto forma parte del "espectáculo?

No, esto no forma parte de él.

Una filigrana encantadora, ¿no le parece?

Ya.

¡Marionetas!

Érase una vez, había un pequeño burguer cangreburguer.

El pequeño recibía el amor de toda la gente

de buen corazón del mundo.

Sin embargo, en esta historia también había un villano

cuyo nombre era...¡Flancton!

¡Ouh, el malo!

Entonces, un día, cuando la burguer cangreburguer

hacía sus cosas, Plancton atacó y de un mordisco

le arrancó un gran pedazo de su rostro.

Vale, ya lo hemos entendido.

Por desgracia para Flancton,

el pedazo de burguer cangreburguer no le sentó bien.

Y era tan malo que fue hinchándose como un monstruo.

¡Hasta que al final estalló! Y fin.

(IRÓNICO) ¡Bravo, bravo!

¿Por qué la marioneta se come una burguer cangreburguer y yo no?

¿Y por qué no estás en la cocina haciéndome una?

Bueno, Bob Esponja,

no podemos retrasarlo más, haz una buena, chico,

porque podría ser la última que cocines.

Lo haré lo mejor que pueda, señor.

(LLORA)

Tengo un plan, mantén a ese dichoso burócrata entretenido.

Perdón, señor agente,

señor, mientras esperamos, podría dirigir su atención

a las numerosas infracciones del Código que encontrará

si viene por aquí.

esto es una trampa mortal, caballero.

Ya está, esto lo arreglará.

A la de 3. 1...2...

¡Señor Cangrejo! ¡Bob Esponja!

¡Señor Cangrejo, es horrible, se nos ha acabado el pan!

¿No hay pan?

Qué mala suerte... Pedido para el Crustáceo Crujiente.

¿Dónde quiere que deje este pan?

¡Ja! Menos mal que pedí pan extra, para los concursantes.

¡Por fin, después de tanto tiempo, la burguer cangreburguer será mía!

Envuélvemela, hijo, que es para llevar.

Una burguer cangreburguer para llevar.

Aquí tienes. De eso nada,

tienes que comértela en el local, son las normas.

Ya, es lo que dice.

¿Y bien? Vale, vale, lo haré.

Ya me la comí, que pase un buen día, señor.

Tienes que tragártela aquí, en el Crustáceo Crujiente.

Anda ya. -Lo permitiré.

-De acuerdo.

¿Puedo irme ya?

¡Rápido, Karen, tienes que sacarme

esta burguer cangreburguer inmediatamente!

-¿Y la anestesia? -¡No hay tiempo!

Siento cómo la estoy digiriendo.

-No te muevas, tal vez sientas un pequeño pinchazo.

"CUBO DE CEBO"

(GRITA)

Señor Cangrejo.

¿Qué pasa, chico? Mire eso.

Sigan entrando en fila y en orden. ¡Eh, Señor Cangrejo!

¿quiere una burguer cangreburguer gratis?

Adivine cuántos clientes caben el el Cubo de Cebo.

-Me siento fatal, la cangreburguer sabe a ácido gástrico.

-Sabe a aspirina y zanahorias, que alguien me libre de ellas.

-¡Esperen, vuelvan aquí!

¿Qué ha pasado, Karen?

Solo hice lo que me pediste, analicé los contenidos de tu estómago

y los usé para sintetizar una burguer cangreburguer.

Me regocija ver el nuevo fracaso de ese papanatas.

Bueno, chico, se acabó la diversión.

Ahora ve a recoger el pan del váter. ¡Ah, sí! Vuelve a poner el sésamo!