-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

PATCHY EL PIRATA PRESENTA...

-Hola a todos. Este es un especial de Bob Esponja.

ESPECIAL BOB ESPONJA

¿QUÉ FUE DE BOB ESPONJA?

-Buenos días, Gary.

Buenos días, señor cartero. -Buenos días, Bob Esponja.

Es una bonita mañana, ¿verdad?

(TARAREA)

¿No es estupenda la vida, Gary?

Qué día más bonito. Tengo los mejores amigos...

-¡Oh, aparta! Oh.

Era otra pesadilla con Bob Esponja.

-El mejor trabajo...

-Ya llega diez segundos tarde. Voy a requisarle la paga de un mes.

-Y, por supuesto, la mejor mascota.

¡Perdona! ¡Lo siento!

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Patricio. ¿Qué tal te va?

-Bien hasta que has aparecido. -¿Qué es eso?

-Una tarta de cumpleaños para mi madre que llevo haciendo...

...todo el día.

¡Idiota!

-Oh. Esta es la primera vez que alguien me llama eso.

Ya sé quién disfrutará de mi compañía.

¡Calamardo!

-Ni se te ocurra volver a despertarme de mi sueño de belleza.

¿Lo has entendido? ¡Idiota!

-¡Acabado! ¡Mi mayor invento!

¡Sí! -Arenita, qué robot más bonito.

-¡No!

-Puedo explicarlo. Pensé que sería divertido darte una sorpresa.

-Desde luego que me la has dado.

¡Mira la que te tengo yo! ¡Largo de aquí! ¡Idiota!

-Bueno, supongo que eso significa que solo me queda un sitio...

...al que ir, un sitio donde me necesitan les guste o no.

Bob Esponja presentándose para el servicio.

-Date prisa y entra ahí. Hay que preparar las hamburguesas.

-No se preocupen.

-Oh.

-Vaya. Todo un día de trabajo. Volvamos a lo que hago mejor.

No puedo estropear esto. ¡Ay!

-Señor Dólar, permítame que le presente a la señora Dólar.

Encantada.

-¡Ah!

-¿Qué percebes pasa aquí? -¡Señor Cangrejo, socorro!

-¡Ah!

-¿Está usted bien? -Oh. Estoy bien,...

...siempre que mi dinero esté bien.

-Aunque nos conocemos desde hace poco tiempo,...

...quería que supieras que te quiero.

(LLORAN)

-Si yo fuera tú, me alejaría de mí tanto como fuera posible. ¡Idiota!

-Supongo que se acabó. Si el señor Cangrejo...

...me llama idiota, debe ser verdad. Se lo que hay que hacer.

(LLORA)

No sé por qué, pero todo el mundo está enfadado conmigo.

A ti aún te gusto, ¿verdad, Gary?

Yo también te echaré de menos. Tienes comida para un año.

Adiós, piña querida.

Adiós, Calamardo.

Adiós, Patricio.

Adiós, Arenita.

Adiós, Fondo de Bikini. Adiós, vida tal y como la conozco.

Bienvenido a Fondo de Bikini. Población: 538.

Menos uno.

Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota.

Idiota. Idiota. Idiota. Idiota.

(GRITA)

Vaya, esto sí que es un chichón.

-Patricio, ¿dónde está Bob Esponja? -No lo sé. Llevo tres horas...

...llamando a su puerta. Necesito la salsa picante...

...para mi batido. -No tenemos tiempo para eso.

Gary, ¿dónde estás, pequeñín? ¡Gary! ¡Gary!

¡Ah!

Gary, ¿qué te ha pasado?

Una nota. "A quien pueda interesar:...

...si has encontrado esta carta, eso significa que el cacharro...

...de la comida de Gary está vacío y hay que rellenarlo.

También significa que hace un año que me he ido de la ciudad...

...y nadie se ha dado cuenta. No os preocupéis.

No molestaré a nadie más. Sinceramente, Bob Esponja,...

...también conocido por Idiota".

-Me vendría bien esto. -Sí, a mí me gusta esto de aquí.

-Esto es de buena calidad. -Sí.

-Hola. ¿Qué pasa? -Pensábamos que dormías...

...y te hemos organizado la ropa, Bob Esponja.

-¿Hablas conmigo? -¿No es ese tu nombre?

-No sé. ¿Lo es? -¿No sabes cuál es tu nombre?

-Me golpeé la cabeza y no me acuerdo de nada.

-Pues entonces te recordaré que esta no es tu ropa,...

...y tu nombre no es Bob Esponja, es Queso Pantalones Marrones.

Eso es. -¡Queso Pantalones Marrones!

Espera un momento. ¿Qué es esto?

-¿Pompas? (GRITAN)

-Me pregunto qué les ha pasado.

(TV) "-Interrumpimos el programa para hacer un anuncio importante.

Fondo de Bikini está en un estado de caos total.

-Literalmente.

-Conectamos con el helicóptero 7. ¿Qué ocurre?

-Esto no tiene buen aspecto. El Krustáceo Krujiente...

...está a punto de venirse abajo. Los clientes están furiosos...

...por no recibir sus hamburguesas. -Calamardo, ¿dónde está Bob?

Hay que preparar las hamburguesas. -Si lo supiera, no estaría aquí...

...mientras me gritan imbéciles. -No contestes a tu superior. Tú...

-Calamardo, señor Cangrejo, ¿han visto a Bob Esponja?

-Ya hemos pasado por esto. -No le hemos visto.

-Parece que se ha ido y no volverá. -Déjame ver eso.

"A quien pueda interesar..." (MURMURA)

"...conocido como Idiota". ¡Idiota! ¡Es Bob Esponja!

¿Qué haré sin mi cocinero? -¿Qué haré sin mi mejor amigo?

No debería haberme portado mal contigo.

-¡Nunca debería haberte echado de mi casa!

-Si hubiera sabido que iba a ser la última vez que viera a Bob,...

...le habría dado con la puerta en las narices más fuerte.

(RÍE) (LLORAN)

-Muy bien. Reunión de grupo. Todo el mundo fuera.

El Krustáceo Krujiente está cerrado hasta nuevo aviso.

¿Qué proponéis para encontrar a mi empleado ganadinero?

CIUDAD DE NUEVA ALGA

-Vivo en un vertedero.

-Mira por dónde andas. -Lo siento.

-Practicabas la vieja rutina de chocarte con el tonto,...

...meterle la mano en el bolsillo y quitarle su dinero.

No te va a funcionar. Busca un trabajo, so gorrón.

-¿Soy un gorrón desempleado? Qué triste no recordar nada.

Oh, parece que estoy vacío. Oh, ni un céntimo a mi nombre.

Si quiero llenar el agujero de mis tripas, tendré que buscar...

...un trabajo en algún sitio. "Se necesita ayuda".

-Bueno, señor Pantalones Marrones, ha dejado en blanco la solicitud.

-No me acuerdo de nada. -¿Tiene alguna habilidad especial?

-Habilidad especial... Puedo hacer esto.

-¡Oh! ¿Qué cree que está haciendo? Lo siento, pero esto es...

...un negocio respetable. -Vale, no quieren...

...que se hagan pompas a menos que tenga relación...

...con el trabajo en cuestión.

Gracias por el trabajo. No le decepcionaré.

-Eso está bien, Queso, pero no oigo golpear ese martillo.

-Entonces esto debe de ser música para sus oídos.

-¡Ah, hijo de Neptuno! ¿Qué haces?

¡No puedes hacer eso! ¡Estás despedido!

-No entiendo nada. ¿Qué le pasa a esta ciudad?

A lo mejor no es la ciudad, a lo mejor soy yo.

¡Eh, señor, míreme! ¿Hay algo malo en mí?

-¡Ah!

-Tengo un plan para traer de vuelta a Bob Esponja.

-¿Sí? -Sí. Seguiré el rastro...

...de cualquier esponja en un radio de 75 kilómetros.

-¿Esta cosa puede encontrar a Bob? -Sí, pero hará falta la ayuda...

...de todos para...

-Oh, se me ha caído.

-¡Señor Calamardo, ese aparato era mi última oportunidad...

...para poner este sitio en forma! ¡Encuentra a Bob Esponja!

(RÍE) -No buscaría a ese bobo ni por todos los leotardos del mar.

-Si no lo encuentras, te quedarás sin trabajo para siempre.

-¿Esa es su versión de una amenaza? -Calamardo, te olvidas...

...de tu regalo de jubilación. -Señor Cangrejo,...

...no estoy interesado en... ¡Eso es un huevo decorativo...

...con joyas incrustadas! ¡Eso completa mi colección!

¡Gracias! -No tan rápido. Trae de vuelta...

...a mi cocinero número 1.

-Vaya, lata, ¿eh?, tener que estar alrededor del fuego cada noche...

...para calentarse un poco. -Sí.

-Nosotros hacemos cola para comprar un videojuego nuevo.

-Supongo que solo soy un vago desempleado.

¿Os importa que haga una pompa? -¡No puedes hacer eso aquí!

-Las pompas me tranquilizan los nervios. Mirad.

¿Lo veis? Ya estoy mucho mejor. (GRITAN)

-¿Tienes la más...? Ay, creo que ya hemos dejado las cosas claras.

Como iba diciendo... ¿Tienes la más ligera idea de quiénes somos?

-Espere. No me detenga. -No contestes. Te lo mostraré.

Nos llamamos los Chicos Revientapompas.

Y el artículo 1 de nuestra Constitución...

...prohíbe hacer pompas en nuestro territorio.

¡Ay!

¿Ves por qué no permitimos las pompas aquí?

Sabemos cómo encargarnos de los descuidados...

...que las hacen, como tú. Démosle una paliza, chicos.

-¡Ay! -¿Dónde ha ido?

¡A por él!

(GRITA)

-Haré esta huida de manera confortable.

¡Ah!

¡Ah!

Oh.

-Lo has conseguido.

¿Te das cuenta de lo que has hecho? -No.

-Has liberado a esta ciudad. Ciudadanos de Nueva Alga,...

...salid de las sombras, porque el chico Queso ha echado...

...a la Banda Estallapompas de la ciudad.

(LOS DOS) -¡Gracias, chico Queso!

-Qué regalo más asombroso nos ha hecho el chico Queso.

-Es Queso Pantalones Marrones.

-Queso Pantalones Marrones, este es un día histórico...

...para la ciudad. La has liberado de los Chicos Revientapompas...

...y has restaurado las pompas a las calles,...

...algo que no he podido hacer durante 20 años como alcalde.

Por eso yo te nombro alcalde de la Ciudad de Nueva Alga.

(TODOS) -¡Larga vida al alcalde Queso Pantalones Marrones!

-¡Bob Esponja! -¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja! -Amigo, ¿estás ahí?

-¡Bob Esponja! Quizá alguien de la parada de camiones...

...ha visto a nuestro amigo.

-¡Bob Esponja! -¡Ahí está!

-¿Eh? -¡Bob Esponja!

Sabía que te encontraría. No has cambiado nada.

Vamos a casa a comer mantequilla de cacahuete.

-Ese no es Bob Esponja. Ahí está.

NUEVO ALCALDE DE LA CIUDAD DE NUEVA ALGA

-¡Yo te sacaré de esta jaula!

Ahora estás a salvo en mis brazos. ¿Eh? ¿Dónde te has metido?

-Patricio, se te ha quedado la tinta en la tripa.

-Ay. -Vamos a ver qué hace...

...esta criatura. A ver. ¡Oh, Bob Esponja es el alcalde...

...de la Ciudad de Nueva Alga!

-Ciudadanos de Nueva Alga, no sé mucho de política...

...ni de presupuestos, ni de cómo ser un líder.

No estoy seguro de lo que es un alcalde,...

...pero sí sé una cosa: mientras lleve el sombrero...

...de alcalde, siempre será seguro hacer pompas en las calles...

...de Nueva Alga, como que mi nombre es...

...Queso Pantalones Marrones. (VITOREAN)

-¿Queso Pantalones Marrones?

-¡La Ciudad de Nueva Alga tiene pantalonesmarronesmanía!

-No quisiera aguarles la fiesta, pero Fondo de Bikini...

...necesita que vuelvas, Bob Esponja.

-¿Qué es eso? -Siento haberte gritado.

-Esto es una sorpresa. -¿Que te haya encontrado?

-No, ver una ardilla que habla. -¡Soy Arenita!

No finjas que no me recuerdas. -Lo siento, pero me acordaría...

...de una ardilla parlanchina. -Quizá no te acuerdes de ella,...

...pero ¿no te habrás olvidado de tu mejor amigo?

MEJORES AMIGOS VACACIONES DE PRIMAVERA

-No sé cómo ha llegado eso ahí. Sólo recuerdo golpearme...

...la cabeza, hacer pompas y ahora soy alcalde.

-Perdiste la memoria cuando te golpeaste.

Tendrás que volver a Fondo de Bikini. Te devolverá la memoria.

-No puedo irme. Esta gente me necesita.

De hecho, tengo una reunión.

-¡Bob Esponja, espera!

-No os quedéis ahí. Entrad. -¿Calamardo?

-¡Deprisa! ¡Huevo decorativo, allá voy!

-Debes reconocer este lugar. -No.

-¿No reconoces el Krustáceo Krujiente?

Deja de bromear y haz hamburguesas. -¿Antes era cocinero?

-Sí, el mejor. A la cocina. -Por mucho que me gustaría...

...pasar los días cocinando, volveré a mi modesto empleo...

...como alcalde de una gran ciudad. -¡Bien! ¡Bob Esponja se va!

Señor Cangrejo, se lo traje de vuelta. Tiene que pagarme.

-Un trato es un trato. Aquí tienes tu huevo.

-Es precioso.

¡No!

-¿Estás bien, Bob Esponja? -Sí. Me duele la cabeza.

¡Eh, recuerdo este sitio! -¡Bob Esponja ha vuelto!

-Nos alegramos de que hayas vuelto. -Me encantaría quedarme,...

...pero la gente de Nueva Alga necesita a su alcalde. Adiós.

-Otra vez no. -¡Se va otra vez!

(TV) "-No salgan por esa puerta. Es un reportaje de la KNKC.

Pánico en Nueva Alga, mientras pompas desenfrenadas...

...reducen la visibilidad. Los ciudadanos culpan de esto...

...al alcalde Queso Pantalones Marrones y su política...

...sobre las pompas. -Si veo al alcalde,...

...cogeré su cabeza amarilla y se la arrancaré..."

TENEMOS DIFICULTADES TÉCNICAS

-¿Dónde está Bob Esponja? -¡Pedido listo!

¿Quién quiere ser un alcalde cuando eres el mejor cocinero?

¿Cómo podría dejar atrás a mi mejor amigo?

-¡Vaya, Burguer Kangreburguer!

Bob Esponja, otra obra maestra. -Es genial tenerte de vuelta.