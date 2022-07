La fiesta de medusas

LA FIESTA DE LAS MEDUSAS

-¡Ah, los campos de medusas! Aquí encontramos a Bob Esponja...

...acechando una vez más a las medusas salvajes.

¡Bob Esponja! ¡Hola, Bob Esponja!

Se supone que está por aquí. ¡Ajá!

-La seguridad ante todo.

Por fin te tengo.

No hay nada mejor que el sabor de la miel natural de una medusa.

Hasta luego.

¿Eh?

¡Oh, mis gafas! Gracias, amiga. Adiós.

Ya no puedo jugar más, medusa, tengo que irme a casa.

No, no te puedes venir a casa.

Medusa, tienes que quedarte aquí.

¡Eh!

Quédate.

Quédate.

Medusa, por última vez, no te puedes venir a casa.

¡Oh, qué diablos!

¡Calamardo! ¡Calamardo!

¡Calamardo!

Calamardo, mira mi nueva mascota. -Eso no es una mascota,...

...es un animal salvaje. -No lo es, mira esto.

Busca.

¿Cuántos dedos tengo? (EMITE SONIDOS CONTANDO LOS DEDOS)

-Hazte el muerto.

-Yo no la dejaría entrar en mi casa ni aunque utilizara el retrete.

Eso no me hacía falta verlo. -Bueno,...

...nos vamos a mi casa a pasarlo bien.

-¿Cómo puedes pasarlo bien con una medusa?

(Música)

-Bob Esponja es el único bicho que conozco...

...que puede divertirse con una medusa durante 12 horas.

-¡Me gusta! Sí que te gusta bailar.

Bueno, por hoy es suficiente.

Es hora de irse a la cama.

(Música)

-¿Eh?

¿No lo has entendido?

¡Cama, repite conmigo, cama!

Te dejaré aquí. (MAÚLLA)

-Deja de preocuparte, Gary, estará bien aquí.

Buenas noches a todos.

(HABLA EN SU IDIOMA)

(MAÚLLA)

(RÍEN)

(MAÚLLA)

(Canto del gallo)

-Buenos días, Gary; buenos días, medusa. ¿Medusa?

¡Medusa, aquí!

¡Medusa!

Ay...

(MAÚLLA) -¡Medusa! (GRITA)

(Música)

-¿De dónde habéis salido vosotras?

Muy bien, se acabó, la fiesta ha terminado.

Os habéis aprovechado de mi hospitalidad,...

...esta música está muy alta. ¡Ay!

Muy gracioso...

¡Hablo en serio!

(Música)

-¡Ay, 18 horas!

Le voy a enseñar a ese Bob Esponja a comportarse.

(Teléfono)

-Escúchame, cabeza cuadrada,...

...ya he tenido suficiente.

Fresa...

¡A esto pueden jugar dos! (TOCA EL CLARINETE)

-Vamos, chicas, ya está bien.

¿Eh?

Ah...

Oh...

Tranquilas, ay... Hablaré con él.

(TOCA EL CLARINETE) -Calamardo,...

...¿sería posible que tocaras un poco mejor el clarinete?

Creo que a las medusas no les gusta.

-¿Que a las medusas no les gusta?

Claro, amigo, puedo tocar mejor.

-Bien, ha dicho que tocará mejor.

(TOCA EL CLARINETE)

-Oh, oh, esto no es mejor.

¡Eh, cuidado con eso! Oh...

-¡Esperad, puedo bajarlo!

¡Ay, ay...!

¡Ay, ay!

Todo el mundo me critica. No volveréis a oírme tocarla más.

-Eso no ha estado bien.

(EMITE UN RUIDO) -Muy bien,...

...basta, todo el mundo fuera.

Ay...

Ah...

¡Oh!

Esperad, tranquilas...

(GRITA)

Vamos, Gary. ¡Salvados!

Gary, tenías razón, esto no hay quién lo aguante.

(TIEMBLAN)

-¿Eh?

Han parado.

(TIEMBLA) (ZUMBAN)

(TIEMBLA)

-Gary, no dejes de dar golpes.

(Ojos chocando)

(Burbujas en el cofre)

(Cadena del ancla)

(CHILLA)

(Música)

"Hoy Bob Esponja ha aprendido una de las lecciones más duras,...

...los animales salvajes pueden montar fiestas muy salvajes."