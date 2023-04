Fiesta gusaresca

"FIESTA GUSANESCA"

(Música)

(Grillos)

(RONCA)

¡Uh! ¡Ah!

(Música)

¿Qué?

Gary, me siento un poco raro por dentro.

(RONCA Y MAÚLLA)

(GRITA) ¡Ay!

¿Hola?

Gary, tengo algo dentro.

(MAÚLLA) ¿Ves algo?

(MAÚLLA Y BUFA)

(MAÚLLA)

Gary, esa no es forma de tratar a un buen invitado.

(TIEMBLA) Oh, hola.

Qué cosquilleo.

Más bien qué gusaneo. Eso, te llamaré Gusanín.

(BALBUCEA)

(RÍE) Te estoy viendo.

(BALBUCEA) ¿Oh? ¿Eh?

(RÍE) Vale, vale, ya basta,

tienes que irte ya, pequeño, ya tengo una mascota, Gary.

Me temo que no necesito otra.

¡Ah! (LLORA)

Oh, para, ¡para!

Oh, Gary, no quiero oír llorar al pequeño.

(MAÚLLA)

(LLORA)

(BALBUCEA)

(Música triste)

Oh, qué historia más triste.

(BALBUCEA)

De acuerdo, pequeño, pero solo por una noche.

(BALBUCEA) ¡Oh!

(RONCA) Buenas noches, Gusanín.

(RONCA)

(Música suave)

(Música intriga)

¿Eh?

(Música techno)

(Bocina)

¡Vaya, alguien celebra una fiesta en su casa dentro de mí!

¿Por qué no me habrán invitado?

Supongo que será porque yo soy la casa.

Mira, Gary, ahora tenemos montones de amigos gusanos.

(MAÚLLA) ¡Bu-bum, bu-bum, bu-bum, bu-bum!

3000 "BU-BUM" DESPUÉS...

¡Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum!

¡Ah, ah! ¡Tará, tará, tarará!

¡Ta-ra!

¡Algas, he perdido la noción del tiempo!

Siento ser un aguafiestas, chicos,

pero tengo que ducharme y prepararme para ir al trabajo.

(BALBUCEAN)

Escuchad, ¿me oís? ¿Me oís?

(MAÚLLA)

Gary, cálmate, todos somos amigos.

(GRUÑE)

(BUFA)

¡Ay!

¡Abre, Gary, estoy en ropa interior!

Ay.

Gary, tengo que ducharme.

Uy.

(LEE) "Axilas apestosas".

(Música)

No tengo ninguna intención de ver eso.

¡Oh!

Creo que tendréis que quedaros e ir al trabajo conmigo.

No llaméis la atención o perderé mi trabajo

(SILBA)

Eh, Bob Esponja, ¿has limpiado la...?

¡Por el fantasma del Holandés Errante!

¿Cuándo fue la última vez que te bañaste, muchacho?

Estás lleno de bichos. No sé qué quiere decir, señor.

¡Uah!

(SE QUEJAN)

Si los clientes se enteran de que estás tocando

las burguer cangreburguer con tus manos gusanadas,

el Departamento de Salud nos cerrará el restaurante.

(SUSPIRA) Entendido, señor. ¿Me perdona un segundo?

Ya has oído a mi jefe. Lo siento,

pero voy a tener que pediros que os vayáis, por favor.

(Máquina de escribir, timbre)

(LEE) "Derechos de okupas".

¿Qué olas son los derechos de okupas?

Oh, te han puesto un pleito, muchacho.

Están reclamando un derecho legal a seguir viviendo en tu cuerpo.

No importa, señor Cangrejo, no me hace daño.

Hijo, tienes que entenderlo,

no puedo permitir que trabajes aquí en tu actual y asqueroso estado.

(GRITA) ¡Esa es la gota que colma el vaso!

¡Señor Calamardo! Enseguida, señor.

Hasta la vista, gusanito.

(GRITA) ¡Y no vuelvas hasta que te desgusanen!

¿Qué voy a hacer?

¿Eh, eh?

Hola, Bob Esponja. ¡Oh!

Veo que te has metido en un problemita gusanudo.

Sí, y por eso he perdido mi trabajo. ¿Dices que has perdido tu trabajo?

Yo podría ayudarte, si tú hicieras algo por mí.

¡Cualquier cosa, Plancton, cualquier cosa!

(RÍE) Si libro a Bob Esponja de sus gusanos,

siempre estará en deuda conmigo.

¡Esa fórmula secreta será mía!

(Música techno)

Es el momento de colarse en esta fiesta gusanesca.

¿Lo coges? Gusanesca, gusano. (RÍE) Qué bueno soy.

(Espray, quejidos)

(Golpes)

(GRITA)

(Golpes, quejidos)

Te quedas solo, gusanito.

(Música tecnho)

POCO DESPUÉS

(SE QUEJA)

(Música techno)

¿Hola? ¡Tienes que ayudarme!

(GRITA) ¡Ay, un "monostruo" con voz de Bob Esponja!

¡No, no, Patricio, no cierres!

Oh...

(SILBA) ¿Eh?

¡Calamardo! Calamardo, he tenido un día muy duro.

(SILBA) Dame un abrazo.

(GRITA) ¡Ah!

¡Ay!

(Música tensión)

¿No quieres abrazarme? ¡Aléjate de mí, monstruo asqueroso!

(GRITA) ¡Ah! (SE QUEJA)

¡Dios mío! ¡Ay!

(GRITA) ¡Ah!

(BALBUCEAN)

(GRUÑE)

(Chirrido)

(Música animada)

(BALBUCEA)

Esta es mi vida a partir de ahora.

(RÍE) Llamadme Bob Gusano-Esponja.

Es lo que hay, soy un edificio de gusanos.

(RÍE)

(Claxon)

(RÍE) Eso está mejor.

Creo que he conseguido desgusanarme por fin.

(RÍE) (OLFATEA)

(MAÚLLA)

(RONRONEA)

¡Gary, qué bien, me siento libre de gusanos!

(Música techno)

(GRITA) ¡Ah!

¡Bob Esponja, necesito un abrazo!

¡Ah! ¡Ah!

(Música)

GUSANÍN EL GUSANO EN...

"SILENCIO EN LA SALA"

(Música animada)

(BALBUCEA)

(GRAZNA)

(BALBUCEA) (GRAZNA)

(GRUÑE)

(GRAZNA)

(Golpe, quejido)

(GRAZNA)

(RÍE)

(SUSPIRA)

(Aleteo)

(OLFATEA)

¡Mm!

(SILBA)

¡Ah!

¡Ah!

(GRUÑE)

(GRITA) ¡Ah!

(SOLLOZA)

JUDÍAS

(Portazo)

SIN RETORNO TOMBUCTÚ, MUY LEJOS

(BALBUCEA)

¿Eh?

(Grillos)

(Música misterio)

(Música tensión)

(Gruñido)

(GRITA) ¡Ah!

(RUGE)

-¡Ah!

(Música tensión)

(BALBUCEA)