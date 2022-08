LA FIEBRE DE LA ESPUMA

(RONCA)

(Truenos)

-¡Oh!

Están lloviendo cangreburgers, sí.

(LE SUENAN LAS TRIPAS)

Un bocado de medianoche y de vuelta a la cama.

(GARY MAÚLLA)

-Oh... Duerme tranquilo, mi pequeño ángel.

(MAÚLLA)

-Aquí está.

No hay nada como la mantequilla de cacahuetes y miel...

...para ayudarte a dormir.

(RONCA)

(TIEMBLA)

(Sirena)

(TIEMBLA)

-La nevera... ay...

¡Ya está!

Oh...

Ay...

(TIEMBLA)

(MAÚLLA)

-Gary, no me siento bien. (MAÚLLA)

-No seas tonto, Gary, yo no cojo resfriados,...

...cojo la fiebre. (MAÚLLA)

-No, si tuviera fiebre me saldrían pompas.

Oh... (MAÚLLA)

-Ay, no puedo coger la fiebre, tendría que faltar al trabajo.

(ESTORNUDA) (MAÚLLA)

-No, Gary, me gusta llevar así los calzoncillos.

(MAÚLLA) -No estoy enfermo,...

...me voy a trabajar.

(ESTORNUDA)

-¿Qué pasa con esas cangreburgers? -Enseguida, señor.

-¿Qué te pasa? Estás más pálido que una cría de caballito de mar.

(MAÚLLA) -Eh, la fiebre.

-Aquí tiene la burger Cangreburger que quería.

(ESTORNUDA)

-Muy bien, estás demasiado enfermo para trabajar.

-No, estoy bien, de verdad. -Vete a casa y descansa,...

...no es nada personal, hijo,...

...pero no dejaré que le estornudes a la comida.

(TODOS GRITAN)

-Oh... Esperad.

-Oh, Gary, me siento fatal. (ESTORNUDA)

¿A quién quiero engañar? Tengo mucha fiebre,...

...te lo aseguro. (ESTORNUDA)

Mejor será que haga algo antes de que sea tarde.

(Teléfono)

-¿Diga?

-Arenita, estoy enfermo, ¿puedes acompañarme al médico?

-Claro, Bob Esponja, estaré ahí más rápido que un conejo...

...descalzo en una plancha grasienta en agosto.

-Arenita, gracias. (ESTORNUDA)

¡Ya voy!

-Hola, Bob Esponja, ¿te vas a esquiar?

-Estoy enfermo, voy al médico.

-¿Qué? ¡No puedes ir! -¿Por qué no, Patricio?

-Conozco a un tipo que conoce a un tipo que una vez fue al médico.

La consulta del médico es un lugar horrible.

-No puede ser tan horrible como tener fiebre. (ESTORNUDA)

-Sí que lo es, Bob Esponja, primero te hacen sentarte...

...en la sala de espera. -¿Ésa es la parte horrible?

-No. Después es peor. Te hacen leer revistas antiguas.

Entonces, el médico saca su estetoscopio.

-¡No! -¡Sí!

Es un aparato tan siniestro, tan frío...

Cuando toca tu piel desnuda...

-¡Ah!

¡No, el estetoscopio no, doctor! ¡No, revistas, no!

Patricio no quiero ir al médico.

-Exactamente. (ESTORNUDA)

-Ayúdame a curarme, por favor.

¿Querrías ser mi médico? -¿Para qué están los amigos?

(ESTORNUDA)

Me parece que tendremos que taponar estos agujeros.

Esto servirá.

Ya está.

¿Estás mejor?

-No lo sé.

(ESTORNUDA)

-¡Socorro, estoy encogiendo!

No, por favor, no me hagas daño. -Ya no hay pompas, Patricio,

tu tratamiento está funcionando. -¿Tú crees?

-Sí. A este ritmo estaré curado enseguida.

Voy a llamar a Arenita para decirle que no venga. Gracias, Patricio.

-Y decían que nunca serviría para nada.

-¡Ah! Mis dedos son demasiado grandes para las teclas.

Doctor Patricio, ¿podría llamar a Arenita por mí?

-Por supuesto, paciente Bob Esponja.

Hola, ¿Arenita? -Hola, Patricio.

-Te llamo de parte de mi paciente, Bob Esponja.

-Voy ahora mismo para llevarle al hospital.

-De eso quería hablarte; está bajo mis cuidados.

Así que eso ya no es necesario. -Bueno, iré a echar un vistazo.

Llegaré más rápido que un conejo... -¡Ya, ya, el conejo!

No te molestes, Arenita. Bob Esponja, rápido, viene Arenita.

Te tienes que curar rápidamente o te llevará al médico.

¡Allá vamos, estoy esterilizado!

¿Estás mejor?

¿Te encuentras ya mejor?

-La verdad es que no.

-¿Y ahora? ¿Y ahora?

-No.

Creo que no.

-¿Mejor? -No.

(GRITA)

-¿Y ahora? -No.

(GRITA)

-¿Qué tal ahora? -No. (GRITA)

-Hola, Bob Esponja.

-¡Es Arenita!

(ESTORNUDA)

¡No hay nadie en casa! -Patricio, abre la puerta.

Patricio, a veces no te entiendo.

(Estornudo)

Patricio, ¿dónde está Bob Esponja?

-No está aquí en este momento.

Deja tu mensaje después de oír la señal. (IMITA UN PITIDO)

-Bien, ahora dime, ¿desde cuándo tienes dos casas?

-Desde que me quedé sin sitio para poner mis cosas.

-Ya. ¿Desde cuándo tu casa tiene pies?

-Es mi casa móvil.

(ESTORNUDA) -Hola, Arenita.

-Parece que la terapia del barro está funcionando.

-Bob Esponja tiene que ir a un médico.

-¡No, le estoy cuidando muy bien! Enséñaselo, Bob Esponja. Di "A".

-"A".

-Está peor de lo que yo pensaba.

-¿Qué quieres decir? Está bien.

-Estoy bien, Arenita, de verdad.

(ESTORNUDA)

-Te voy a llevar al médico ahora mismo.

-¡Es mi paciente!

¡No puedes llevarle al médico!

-No seas tonto, Patricio. -¡Es mío!

-Bob Esponja, pronto te pondrás bien.

-¡Te salvaré!

-Estoy mejor, chicos, de verdad.

-Mira lo que has hecho, Patricio. -Todo iba bien...

...hasta que apareciste tú. -Deberían arrestarte por hacerte...

...pasar por médico. -Soy un buen médico.

-¡Ay! ¿Bob Esponja?

-¡Chicos, no puedo parar!

¡Ay! ¡Ay!

-Monedas brillantes.

-¡Ay! Don Cangrejo.

-¿Bob?

¡Alto!

¡So! ¡Para!

(ESTORNUDA)

-Bueno, señor Esponja, parece que tiene la fiebre de la espuma.

¿Está listo para su tratamiento?

-¿Me va a hacer leer revistas antiguas?

-No. Recibirá el tratamiento para las esponjas.

Huns.

-¡Ah!

(RÍE)

-Esto hace cosquillas.

Ya puedo oler otra vez. (RÍE)

¡Estoy como nuevo otra vez! Adoro al doctor.

-Su piruleta.

-Una piruleta.

Doctor, yo también tengo la fiebre de la espuma.

-Claro, doctor Patricio,

tenemos un tratamiento especial para usted.

-¡Oiga! ¡Oiga, espere!

¡Ay! Esto duele.