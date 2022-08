¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL EXPERIMENTO HELADO"

(Música)

(Claxon)

¿Eh?

¡Por fin!

¡Yija!

¡Llegó mi último libro de ciencia!

¿Qué nuevo y fantástico campo de la ciencia

descubriré este mes? ¿Eh?

¡Vaya, es la ropa interior sofisticada que también pedí!

¡Por momentos el día se pone mejor!

TODO SOBRE LA PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

(RÍE)

(LEE) "La psicología del comportamiento

es el estudio de las personas y sus hábitos".

He estudiado química submarina, geología y astronomía,

pero nunca he estudiado a la gente submarina.

Arenita Mejillas: Día uno del estudio del comportamiento

de sujetos de Fondo de Bikini. Iniciando observaciones...

Ya.

-Mi mujer dijo que no pensaba probarlo

por mucha sal que llevara. -Mi hija Amanda es igual que ella,

siempre discute por la comida.

He intentado...

-Señora mayor, con aspecto vulgar, obviamente madre, detesta a su hija.

-¿Disculpe? -Sujeto pide disculpas,

pero no soy capaz de observar de qué quiere que la disculpe.

-Oye, ardilla, ¿qué haces escuchando conversaciones ajenas?

-Lárgate, mamífero.

-El estado de ánimo emocional de los sujetos parece cambiar.

Sus cejas están considerablemente fruncidas.

(GRITA)

(HACE ESFUERZOS)

Tengo que encontrar sujetos nuevos.

¡Ah! A los que no les importe ser observados.

(RÍEN)

¡Eureka!

-¡Eh, esa es mi frase!

(RÍEN)

Hola, amigos. ¿Os gustaría participar en un experimento guay?

No me vendría mal un caramelo de menta. ¡Mm!

No, Patricio. Es un experimento en psicología del comportamiento.

Eso no suena rico.

¿Qué tenemos que hacer? Es fácil,

os observo mientras actuáis con normalidad.

¿Con normalidad? Sí, como lo haríais naturalmente.

Sed naturales.

Comenzamos. Ya.

Eh... Saludos naturales, amigo mío.

Saludos naturales devueltos.

Eh... ¿Te gustaría divertirte de una forma natural?

Sí, por favor. Naturalmente.

(HACE ESFUERZOS)

¡Oh! Se acabó el experimento.

¡Oh, oh, oh, oh...!

¿Cuál es el resultado? (RÍE)

¿Lo hemos hecho bien? ¿Me pones un sobresaliente?

¡Oh! Yo también quiero un sobresaliente,

por favor, por favor, por favor, por favor...

¡Por favor, un sobresaliente!

Sí, sí. Los dos habéis sacado un sobresaliente.

(GRITA) ¡Lo sabía!

Sujetos comportándose con naturalidad. Reanudo observación.

(RÍEN) ¡He sacado un sobresaliente!

¡Sobresaliente, sobresaliente! ¡He sacado un sobre!

Me rindo.

(RÍEN)

(LEE) "Cuando un sujeto es consciente de que le observan

esto afecta a sus acciones y crea datos imprecisos".

Eh...

(RÍEN)

¡Eureka doble!

-¡Esa frase es nuestra!

-¿Os apuntáis a otro experimento? ¡Oh, caramba! Claro que sí.

¿Puedes conectarnos a electrodos o exponernos a rayos gamma?

Eso. Es un sobresaliente garantizado.

Ah, es como un sueño.

Escuchad. En primer lugar id a la playa y llenad un cubo

con arena blanca y otro con arena negra.

¿Podéis hacerlo? Eso es moco de pavo.

(ESTORNUDA)

¡Ay!

¡Ay!

Sí, lo que diga este.

Muy bien, en marcha.

(RÍEN) Y ahora, a prepararlo todo.

(Música)

¡Arenita, ya estamos aquí!

Buen trabajo, amiguitos. Somos un equipo de primera.

Desde luego, colega. Bueno, equipo, para este experimento

necesito que contéis los granos de arena de cada cubo

y que me digáis si hay más granos negros

o más granos blancos...

o si es la misma cantidad.

¡Hasta luego!

Tengo que hacer unos recados, pero volveré.

(RÍE) A la orden, capitana Arenita.

Eh... Patricio, tú mandas.

¿Eh?

Así, aquí, así... Sistemas comprobados.

Vamos a contar. Contamos los dos la arena blanca

y luego la negra. ¿O quieres contar tu cubo?

O podríamos contar la mitad... (PIENSA) "Mando yo".

"Mando yo". "Mando yo". ¿Qué decides, jefe?

Eh... ¿La primera? (RÍE) Tú mandas.

Uno... (PIENSA) "Mando yo".

(CARRASPEA) (PIENSA) "Mando yo". Dos...

Tres... (PIENSA) "Mando yo". "Mando yo".

"Mando yo".

47. ¿47? ¡Ay, ay! ¿Qué?

Te he notado un poco perdido. Vamos por el 47.

No sé si quiero hacerlo así.

De acuerdo, jefe, ¿cómo quieres hacerlo?

Ah... ¿Y si tú cuentas la arena blanca

y yo cuento la negra? Sí.

(RÍE) Sí, sí, sí, sí. Eso es.

48, 49...

¡Oh! 50.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

8, 9, 10... 7, 9, 30, menos 1000...

(GRITA)

Es el momento de introducir la primera variable,

un cuenco grande y otro pequeño.

225 gramos justos cada uno.

"¡Helado gratis!".

"¡Helado gratis solo hoy!". "¡Vengan a por su helado gratis!".

¡Oh, escucha, vamos! Tú eres el jefe.

"¡Helado gratis!".

¡Oh, mis estrellas de mar! ¡Helado gratis!

(ACENTO ITALIANO) Hola, chicos. ¿Os apetece un cuenco de riquísimo

y gratuito helado de tutifruti?

¡Marchando!

(GRITA)

Un helado gratis, por favor.

Se ha acabado. Venga más tarde.

(GRITA)

¡Dichosa atención por orden de llegada!

Oye, tu cuenco es más grande. ¿Me lo cambias?

Sí.

¡Uhm!

¡Uhm! A ti te ha tocado más helado. Tu helado parece más pequeño

porque tu cuenco es más grande. Pues yo quiero volver a cambiar.

Solo hay una forma justa de hacerlo. ¿Cuál es?

¿A eso lo llamas justo, Patricio?

Aquí mando yo.

(MURMURA) Vale.

Introducción de la variable dos.

(MEGÁFONO) "Aquí hay más helado gratis

en cucuruchos del mismo tamaño".

¿Eh?

¡Acabo de ponerme las zapatillas!

¡Aquí tenéis! Démelos a mí, buen hombre.

Oh, pero, Patricio... Aquí mando yo.

(JADEA) Un cucurucho, por favor.

Se han acabado. (GRITA)

Me ha cortado las uñas.

¿Puedes darme mi cono ya? ¿Puedes darme mi cono ya?

¿Puedes darme mi cono ya? Uhm...

Anda, frótame los pinreles. ¡Eh, anda ya!

¿Quién manda aquí? Te frotaré los pinreles.

¡Uy!

¡Aj!

¡Oye, mi helado está derritiéndose en tu mano!

¡Uh, lo arreglaré!

¡Patricio, estás tomando decisiones muy malas!

¡No te pases de listo!

¡Aquí mando yo y tienes que hacer lo que yo diga!

Ahora cuenta los granos de arena blanca.

De acuerdo, lo haré.

1.893.601,

1.893.602.

Hecho. Ahora la negra.

¡Oh, qué lástima! Vas a tener que volver a empezar.

(GRITA)

Te gusta el helado, ¿eh, Patricio? Desde luego.

¿Unas virutitas de azúcar?

¿Ah? ¡Eh!

¡Ay!

(GRITA)

¡Ostras! Esto no me lo imaginaba.

¡Uhm! ¡No te irás hasta que yo lo diga!

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(POR RADIO) "Arenita para Gary, Arenita para Gary,

¿es muy grave la situación?".

(GARY HABLA)

No pensé en las consecuencias. Tengo que apagar todo esto.

(Alarma)

¿Eh? ¡Ay!

¡Quiero mi helado! ¡Ay!

¡Uy!

¡Bah!

¡Abrid la puerta! ¡Se acabó el experimento!

¡Abrid la puerta!

¡Ya has oído a Arenita, abre la puerta!

¡Ábrela tú! ¡Ábrela tú!

¡Tú, ábrela tú!

(GRITA) Sr. Pavlovic, dígale al Bob Esponja

que abra la puerta. Soy yo, Arenita.

Se acabó el experimento. Pero si no hemos terminado

de contar la arena. La arena no me importaba.

Solo quería observaros actuar con naturalidad,

así que escondí micrófonos y cámaras por tu casa.

(AMBOS) ¿Y cámaras?

(AMBOS) ¡Uh!

¿Tú también, Gary?

¡Oh!

(LLORA)

He sido un monstruo.

Me merezco un cero patater...

(LLORA)

Patricio, no seas tan duro contigo mismo.

La culpa de que fueras tan abusón es del experimento.

Culpo a la ciencia. ¡Dichosa ciencia!

Un sobresaliente y un helado para todos.

¡Ah! ¡Sí! (RÍE)

¡Me encanta...! (RÍE)

¿Qué está pasando aquí?

Oh, ya sé que es una pregunta tonta, pero ¿queda algo de helado?

Oh, lo siento, se nos ha acabado.

¿Os lo habéis comido todo? ¡Seréis animales!

No me habéis dejado ni una gota. Aquí tiene que haber algo, seguro.

(LLORA)

¡Que comience el auténtico experimento!

(LLORA) ¡Vamos, cae en mi boca! ¡No, está vacío!

"CASADO CON EL DINERO"

(Música)

(GRITAN)

(RUGE)

¿Por qué no lo habré previsto?

(RUGE)

(RÍE) La manera de conseguir la fórmula

de la burguer cangreburguer estaba muy clara:

Pasar una desorbitada cantidad de tiempo

adiestrando docenas de osos marinos para que invadan el restaurante

y le obliguen a darles la receta. ¡Nada puede desviarlos

de su único propósito! ¡Eh!

¿Quién quiere cosquillas en la barriga?

¡No, mis armas!

Los osos marinos no son armas, Plancton, son cubos peludos de amor.

(RÍEN) ¿Lo ves?

¿Qué les gusta más a los osos marinos

que las cosquillas en la barriga? ¡Miel de medusa!

¡Venid a por ella!

(RÍE)

¡No, volved aquí! ¿Por qué sigues empeñado en esto?

Si te metes con mi negocio, te metes con mi dinero.

¡Eh! El dinero no lo es todo, ¿sabes? ¡Claro que sí!

El dinero hace girar el mundo y hace palpitar mi corazón.

Pues, si tanto amas al dinero, ¿por qué no te casas con él?

¡Ah!

¡Oh!

Si pudiera, lo haría. No me digas...

(RÍE)

¿Sigues aquí?

¡Tora! ¡Eso me da una idea!

¡Oh!

(SUSPIRA)

Otra noche en soledad, tirando la basura.

Solo.

(Llanto)

Señorita.

(LLORA)

¡Uh!

Con cuidado, con cuidado O se quedará sin tinta.

(RÍE)

¡Oh! Es todo un caballero.

Eh... bueno... eh...

¿Qué hace un fajo de dinero como usted en un banco como este?

Un billete iba a llevarme al banco, pero me ha dejado plantada.

¿Qué? ¡Como me cruce con el sucio chanquete que la ha dejado plantada

lo tumbo de un golpe!

¡Uh! ¡Ah!

¡Mi caballero de brillante esqueleto!

Me llamo Cangrejo, Eugene Cangrejo, ¿y tú?

Fajita.

Eres encantador.

¿Sabes una cosa? Cuando sonríes

pareces un millón de dólares. (RÍE)

Fajita, ¿querrías hacer feliz a este viejo cangrejo

y permitirme llevarte a un sitio para que me invites a cenar?

Me encantaría...

-Arrancarte tu fórmula secreta, quiero decir.

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

EL CAPRICHO

(SORBEN)

(HACE ESFUERZOS)

(SORBEN)

¡Ay!

(GRITAN)

¡Ah!

Con tu permiso.

Esta comida es exquisita. ¿No pensarás que tiene

alguna fórmula secreta, verdad? Supongo que no sabrás nada

de fórmulas secretas.

Yo tengo una receta muy especial. ¿Ah, sí?

De besos deliciosos.

¡Aj!

Fajita, ¿te importaría que te besara?

Oh, Eugene, esto va muy rápido.

-Justo como lo planeé.

(RÍE)

-Sé delicado.

(MÁQUINA) "Labios fruncidos".

¡Guau, vaya mujer!

¡Aj! Por fin lo he hecho, he besado a un "cangreasco".

(RÍE) ¡Oh, oh!

¡Oh, Fajita!

Papá, estaba...

(GRITA) ¿Estás besando un camafeo con la foto de una mujer dentro?

¡Oh, no! Estaba lustrando esta joya con mi... boca.

¿Lo ves? Así.

¿Lo ves?

¡Qué asco!

Perla, mi pequeña beluga, no pensé que te diría esto,

tal vez te haya encontrado una nueva madre.

Ni hablar, ya he visto muchas madrastras en el cine, papá.

Me hará barrer todas las cubiertas y no me dejará ir al baile,

(LLORA) y entonces nunca encontraré a mi príncipe azul.

(LLORA)

Hija, creo que deberíamos volver a hablar

de la fantasía y la realidad. Vale. ¿Cómo es ella?

Bueno, tiene todo lo que siempre he querido

de una mujer. ¡Aj!

No te preocupes, nada se interpondrá entre nosotros.

(Timbre)

¡Está aquí! (GRITA)

Hola, mi montoncito de dinero.

Quiero que conozcas a mi hija Perla.

Perla, me encanta tu carmín.

¡Qué chic! -Es una erupción.

-Eh... ¿De qué hablan las quinceañeras?

¡Ah, les encantan los zapatos!

-Perla, me encantan tus zapatos. -No llevo zapatos, son percebes.

-¡Oh! Tengo una crema para eso.

-Deje de dárselas de madre, señora. No la necesito.

-Bueno, Perla, puesto que salgo con tu padre,

espero que aprendamos a entendernos mutuamente.

-¡Usted nunca me entenderá! De hecho, voy a procurar

no volver a ser entendible jamás.

(GRITA ALGO ININTELIGIBLE)

Eh... Deje que hable con ella. No, creo que debo hacerlo sola.

Oh, no estaba tan nervioso desde mi baile de contramaestre.

Y le dije: "¿y esto te parece un atraco?",

y entonces lo levanté hasta que me devolvió el bolso.

(RÍEN)

Eh, vosotras dos, ¿puedo reírme de vuestro chistecito, eh?

No lo entenderías, papá, es una cosa de chicas.

Fajita, sabes que te quiero y ahora mi hija también te quiere,

¿quieres casarte conmigo?

(Música romántica)

(RÍE)

¡Sí!

¡Sí, sí!

-Perfecto.

Cuando estemos casados tendrás que decirme la fórmula secreta.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

¡Sí!

Bob Esponja, tú serás el organizador de mi boda.

Es un gran honor, Señor Cangrejo. ¡Genial!

Tu presupuesto. Señor Cangrejo,

voy a estirar este dólar hasta que suplique clemencia.

Sin intención de ofender a su nueva novia.

(Música)

(RÍE)

(GRITA)

CHACINA DE CANGREJO

(Música)

¿Te gustaría que nuestra casa fuera roja o amarilla?

(RÍE)

(Música)

¡Tachán!

(Marcha nupcial)

(CARRASPEA) Y ahora los novios intercambiarán sus votos.

-Eugene, tienes todo lo que siempre he querido un hombre:

un exoesqueleto, unos filamentos terriblemente largos

para los ojos y la fórmula secreta de la burguer cangreburguer.

(Murmullos y vítores)

Fajita, llegaste a mi vida cuando pensaba

que pasaría el resto de mi vida solo.

Me has demostrado, de una vez por todas,

que aunque el dinero no te compre el amor,

puede dar el amor.

(TODOS) ¡Oh!

Ahora puedes besar a la novia.

(RÍE)

(TODOS VITOREAN)

¡Oh, no! ¿Dónde está el ramo?

¡Oh, marchando un ramo, Señora Cangrejo!

(TODOS) ¿Eh?

(TODAS)¿Eh? ¡Oh!

¡Hey! ¡Ahí va!

(GRITAN)

(FARFULLA)

(ERUCTA)

(RÍE) (LLORAN)

(TARAREA) Es una pena que Plancton

no haya podido venir.

(TARAREA)

(MAREADO) Quién iba a pensar que el Señor Cangrejo

tendría unas patas tan ligeras.

(VOMITA)

HOTEL DE RECIÉN CASADOS

(RÍEN)

¡Oh! Ponte aquí.

(RÍE)

(RÍE)

Eugene, no quiero que haya ningún secreto entre nosotros.

¿Eh? ¿Qué?

Te contaré todo, por mucha vergüenza que me dé.

Me hice pis en la cama hasta los 40, cuando tengo miedo,

el sudor me huele a salsa tártara. No hablo de esos secretos.

Oh, vale. Lo que quieras, cielo mío.

Pregunta. Quiero que me digas la fórmula

de la burger cangreburguer. ¿La qué?

La fórmula secreta está encerrada en tu corazón.

Ábreme tu corazón, Eugene.

Déjame entrar en él.

Oh, vale. Cualquier cosa por ti, cariño.

Te lo susurraré para que esté a salvo

de oídos indiscretos.

(RÍE) Oh, bien. Ya la tengo.

Escucha, cielo mío, es esta.

Estoy emocionándome un poco.

Es que nunca había dicho antes a nadie

la fórmula secreta de la burguer cangreburguer,

pero allá va...

¡Uh!

Vamos, Cangrejo, suéltala de una vez.

¡Uy!

¡Plancton! No, no, no, no soy Plancton,

(CON VOZ AGUDA) soy Fajita,

(RÍE)

tu novia ruboriza. Estoy...

¿Ruborizándome?

¡Eh! ¡Monstruo!

(GRITA)

(GRITA)

¿No... no vas a aplastarme?

Oh, llevaba tanto tiempo solo...

y por primera vez en siglos sentía algo por alguien.

Bueno, por algo, quiero decir,

por un montón de billetes con labios.

Era demasiado bueno para ser cierto.

Aunque Fajita no fuera real, mis sentimientos sí.

¡Haz el favor de contenerte, Cangrejo!

Plancton, ¿quieres decir que todo fue una argucia?

¿No has sentido nada? ¿Estás loco?

¡Me largo de aquí! Algún día tu fórmula será mía.

Recuérdalo.

(LLORA)

¡Eh, amigo! Solo quiero que sepa que aunque su mujer

le haya dejado tirado,

tiene que darme la propina.