-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -Sí, capitán.

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Oh!

Él vive en la piña debajo del mar. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-Su cuerpo absorbe sin más. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-Como los peces, él puede flotar. (TODOS) -¡Bob Esponja!

-¿Listos? (TODOS) -¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja! -¡Bob Esponja ya llegó!

LA SELECCIÓN DE PATCHY (NARRADOR) "Es la hora...

...de la selección de Patchy presentado por el fan número uno...

...de Bob Esponja, Patchy el pirata."

-Hola, amigos, bienvenidos a la selección de Patchy.

¿Por qué no venís a la cocina? Estoy preparando algo delicioso.

Vamos a ver mi capítulo favorito, "Embarcados".

-Aburrido. Aburrido. -Es mi encantador compañero,...

...el loro Potty. Potty, saluda a esta gente.

-¡Socorro, me retienen contra mi voluntad!

-¡Potty, vuelve!

Potty, ¿dónde te has metido?

Potty, ¿estás ahí, amiguito?

¡Potty! ¡Potty!

(GARRE) ¡Sácame de aquí, maldito pajarraco!

¡Ay!

¡Bueno, veamos los dibujos!

EMBARCADOS

(BOSTEZA)

¡Kelpo! Seguro que me toca un premio.

¡Santa langosta!

¡Calamardo, el cielo ha tenido un bebé de mi caja de cereales!

¡Calamardo! ¡Calamardo, el cielo ha tenido un bebé!

-Eso no es un bebé, es un ancla gigante y ahora vete.

-Bob Esponja, el cielo ha tenido un bebé.

-Ya lo sé. ¿Qué nombre le ponemos? -¿Qué tal...?

-¿Por qué no subís por la cuerda del ancla?

Estoy seguro que llegará hasta muy lejos.

¡Mirad lo que habéis hecho! -No hemos sido nosotros,...

...nuestras manos están limpias. -Limpias.

-Voy a llegar al fondo de esto. -¿No sería a la cima?

¡Calamardo, espera! -¡Calamardo!

"Un poco más tarde."

-¡Un barco! -Bob Esponja, ¿cuánto tiempo...

...vas a seguir en tu pequeño mundo de fantasía?

-No. Mira, un barco gigante. -Genial. Vamos.

Al fin podré decirle lo que pienso a ese lanzador de anclas.

-Calamardo, ese barco está rodeado de un brillo verde fantasmagórico.

-Probablemente sea porque su propietario es demasiado vago...

...para limpiar o quizá para lanzar su ancla en el sito correcto.

-Calarmado, espera.

-Muy bien, ¿de quién es este cacharro?

PROPIETARIO

-¡Salga, quiero presentar una queja!

-¿No os resulta familiar este sitio?

-No lo sé, ¿por qué? -No lo sé, el caso es que me suena.

-Sí, suena. -Sé a quién pertenece,...

...pero no me acuerdo del nombre. PROPIEDAD DEL HOLANDÉS ERRANTE

-¡Ah!

¡Ah!

-No. Es... ¡Ah! ¡Ah!

-Soy el Holandés errante.

-¡Eso es, Calamardo, este barco pertenece al Barón Rojo!

-¿Quién se atreve a molestar al Holandés errante...

...en su propia guarida? -Es Calamardo,...

...quiere presentar una queja. -No, verá... Yo es que...

-¿Qué hay de todo eso de que tiene un barco sucio,...

...de que es un vago y todo eso? -Yo no he dicho eso.

-Insultar el barco de un hombre es peor que insultar a su madre.

-Espera, era su madre la que dijiste que era sucia, no su barco.

-¡Ah!

-Ahora, vosotros. (AMBOS) -¡Ah!

Ha estado cerca.

-Bienvenidos.

(AMBOS) -¡Ah!

-Eso ha estado más cerca.

-Bienvenidos. (AMBOS) -¡Ah!

-Oiga, ¿cómo es que cada vez que ellos intentan algo...

...reciben una bienvenida? Si me preguntaran yo diría... ¡Ah!

-¿Vais a volver a intentarlo? -Probablemente.

-¡Ah!

-¿Y ahora?

-Pues... -No, no lo harán.

¡Ah!

-Ahora, escuchad.

(LEE) "Todo el que ponga un pie en el barco del Holandés errante,...

...ya sea invitado o no, se convertirá en miembro...

...de su fantasmal tripulación para siempre; siempre jamás."

-¿Nos dará tarjeta de visita? -¡Silencio!

-¡Ah! -Ahora formáis parte...

...de mi tripulación. Nuestro trabajo es navegar...

...y asustar a la gente. Ser agotador, soporífero...

...y repetitivo igual que la televisión.

-¡Ahora, escúcheme usted, señor, si se cree que voy a pasar...

...más de cinco minutos en este basurero es que está loco.

Mire usted este lugar. ¡Es asqueroso!

Colgar lámpara de aceite junto a los paneles de madera...

...no es una buena idea... ¿Ahora qué me va a enseñar?

Eso está muy bien, ¿qué es, algún truco de magia o algo así?

¡Ah!

-¿Alguien más quiere entrar en el vuelo de la desesperación?

-No sabemos cuál es nuestro sitio, señor Holandés.

-Haremos todo lo que usted diga. -Entonces, para empezar,...

...podéis limpiar la cubierta. -¡Patricio, una fregona fantasma!

-Y yo tengo este sombrero.

-Nos dirigimos hacia Fondo de Bikini en una pequeña expedición.

Quiero que el barco tenga buen aspecto y sea terrorífico.

-¿Quiere decir que quiere que tenga buen aspecto y que sea terrorífico?

-No. Yo creo que lo que quiere es que tenga tan buen aspecto...

...que resulte terrorífico. -O quizá al estar...

...tan terrorífico te olvides de que su aspecto no es bueno.

-No lo entiendo. -Significa...

-¡No importa lo que significa, sólo quiero que resulte terrorífico!

Ya sabéis, moho creciendo por el techo, bichos en el lavabo...

-O sea, que no tenga buen aspecto. -¡En marcha!

"La vida de un marinero es una vida maravillosa."

-Qué noche vamos a tener. Tripulación, aullad conmigo...

...de manera que hagamos que los siete mares tiemblen de miedo.

(AÚLLA) -¡Ah!

-¡Ay!

(AÚLLA)

-¡Ah!

-¡Ay!

(LLORA)

(LLORA)

-Con eso será suficiente. Bien, cuadrado, ya que el rosa...

...se está encargando de la navegación,...

...te toca encontrar a nuestra primera víctima.

Toma este catalejo.

Deprisa, que se nos acaba la luz de la luna.

-Veamos a quién encontramos.

¡Capitán, hay un tipo a quien podemos asustar!

Tenía cuatro galletas y me comí una.

Ahora sólo tengo tres.

-Me alegra el corazón ver a niños después de que oscurezca.

Rosa, llévanos detrás de esas rocas.

-¡Marchando detrás de las rocas!

-¡Sigue, vas bien!

¡Vas bien!

¡Y alto! Tranquilo, capitán, arreglaremos esos arañazos.

-Ah. Bueno, no importa. Vosotros salís cuando yo dé la señal.

-¡Aaah!

-Prepárate para sentir la carga del inquietante recuerdo...

...de mi fantasmal espirada.

-¿Eso era la señal?

Vale, perdone, hágalo de nuevo.

-¡Inquietante recuerdo de mi fantasmal espirada!

-¡Uh! -¡Uh!

¿Cómo lo hace?

-Volved al barco.

(AMBOS) -¡Todavía es un misterio!

-Esos tipos son tontos. -Sí, pero son mis tontos.

-¡Vas bien!

(RÍE)

-¡Uh!

¡Vas bien!

-¡Ah!

-¡Ah!

-¡Vas bien!

(RÍE)

(Música)

-¿Por qué nos habrá dicho que esperemos en el camarote?

-Quizá nos va a dar una recompensa.

-¿Como entradas para el cine? -¿O una taza de café gigante?

-He estado pensando... ¡Dejad de botar!

Esto de tripulación para toda la eternidad no funciona.

No es sólo por vosotros, sino también por mí.

-¿Nos va a dejar libres? -En realidad voy a comeros.

Hasta la cena.

(AMBOS) -¡Ah!

-¡Espera!

Tengo una idea. -¿En serio? ¿Cuál?

-Vayámonos. -La puerta está cerrada.

Y la única salida es...

A través del departamento de perfumería.

-Hagámoslo.

¡Ay!

¡Oh!

-¡Ah!

-¡Ah!

-¡Ah!

-¡Ay!

-Siempre he odiado entrar ahí. -Sí.

(RÍE) "Querido diario, les he dicho que me los voy a comer mañana.

He preparado esa salsa marrón que me enseñó mi primo...

...para la ocasión. Menos mal que encontré mi calcetín de comer.

La última vez que perdí mi calcetín de comer,...

...no pude comer en una semana. Sí, señor, a veces me pregunto...

...cómo podría sobrevivir si le pasara algo a... ¡Ah!

¡Devolvedme mi calcetín! Todos saben que no puedo comer sin él.

-Nunca. -¿Sí? Entonces...

¡Dámelo! -¡No!

-Espera, estás dando de sí el elástico.

-Parece que hemos llegado a un punto muerto.

-El rosita tiene razón. ¿Sabéis que os digo?

Me devolvéis el calcetín y yo os concedo tres deseos.

-Que sean cinco. -Cuatro.

-Tres. ¿Lo tomas o lo dejas?

-Vale, tres.

Tenéis tres deseos.

-¡Bien, tres deseos, Pat! ¿No es genial?

-¿Deseos? Desearía haberlo sabido antes.

-Bien, os quedan dos deseos.

-Bueno, todavía nos quedan dos deseos. Desearía que Calamardo...

...estuviera aquí para ver esto. -¡Ah!

Oh.

Vaya, me alegro de que todo esto haya acabado.

(AMBOS) -¡Calamardo, has vuelto! -El Holandés nos ha concedido...

...tres deseos. Pat utilizó el primero y yo... el segundo.

-Entonces me debéis este último ya que me habéis metido en el lío.

-¡Me corresponde a mí! -¡No!

-¿Pero qué dices?

-¡Basta ya!

Utilizando mis poderes místicos y espirituales, yo decidiré...

...a quién corresponde el último deseo.

Pinto, pinto, gorgorito. Saca la mano de 25.

¿En qué lugar, en qué calleja? Esconde la mano que viene la vieja.

¡Tú! -Ahora piensa, amigo,...

...vamos a ser devorados. ¿Qué puedes desear para que no...

...nos coman? Dímelo a mí. -No te preocupes, Calamardo,...

...lo tengo todo planeado. No podrá comernos porque deseo...

...que el Holandés se convierta en vegetariano.

(TODOS) -¡Hurra! -¡Estamos en casa!

-Lo has conseguido, Bob, estamos a salvo.

-¿Pero por qué nos hemos convertido en fruta?

-Bien, yo también tengo un deseo. La fruta previene el escorbuto.

(TODOS) -¡Ah!

-¡Volved!

¡Ya os cogeré, malditos!

-¡Hola, niños! Ya he vuelto. Espero que hayáis disfrutado...

...del programa porque es hora de pasear la tabla.

"Permanezcan atentos, por favor." Lo siento, niños,...

...lo que quería decir es que es hora de las cartas de los fans.

(TODOS) -¡Hurra! -Y ahora, el momento que todos...

...habéis estado esperando. Así que preparaos para echar leche...

...por las narices, porque vamos a abrir una carta.

El sobre, por favor. Gracias, mi buen asistente con plumas.

-De mucho.

-Potty, ¿no hueles nada? ¡Eh, Potty! La mecha de tu cabeza.

¡Te dije que no íbamos a hacer ese truco!

-No me llegó el aviso.

-Bueno, se acabó Patchy el pirata.

EL BAÑO DE GARY

(Campanadas)

-¡Gary! Ha vuelto ese momento de la semana. ¡Hora del baño!

Vamos, vamos a abrir el agua.

Vas a tener que meterte en esa bañera, Gary.

Bien, Gary, podemos hacerlo por las malas o por las buenas.

O por las regulares. O por las semirregulares, buenas, malas,...

...o por las malas con un toque de desafío fácil, difícil.

Así que es así como lo quieres, ¿eh?

¡Eh, Gary! Mira este juguete nuevo. ¡Cógelo!

"Nueva pelota boomerang. Funciona de verdad."

¡Bah!

¡Ay!

¡Gary, tengo una bomba atada al pecho!

Va a explotar en 3 segundos a menos que te des un baño.

Por favor...

Ahora voy a penetrar en tu mente...

...con mensajes subliminales.

Siento que hayas tenido que ver eso.

Hola. ¿Es el restaurante francés? Tengo un caracol malo...

...que no quiere darse un baño. ¿Qué?

¿Podría repetirlo? Despacio.

Es como si estuviera hablando en otro idioma.

Oye, Gary, ¿y si saltamos al potro?

Bien. Te toca.

Eh, Gary, ¿seguimos saltando al potro?

Tengo un crujiente billete para el siguiente que se dé...

...un baño en esta casa.

"Ta, ta, ta, ta...

La, la, la, la...

Ta, ta, ta, ta...

Ta, ta, ta, ta..."

Eso tampoco funciona.

Gary, mira lo que he encontrado. Es un viejo mapa de un tesoro...

...con la ubicación de un tesoro pirata enterrado en esta casa.

Chico, vamos a buscar el tesoro.

Gary, ahora 40 pasos a la izquierda.

Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.

Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez.

24. 25. 26...

¡40! El tesoro debe estar ahí dentro.

¡Guau! ¡Mira! El cofre del tesoro pirata.

(GARY MAÚLLA) No, Gary, eso no es la bañera.

Es un tesoro. Mira. Doblones.

No los tires.

Mira este broche. (MAÚLLA)

No sé para qué querrá un broche un caracol. Entra en la bañera.

Entra en la bañera.

Entra en la bañera. ¡A la bañera!

Bien. Gary, ¿vas a entrar en esa bañera o voy a tener que...?

Gary, ¿podrías...? ¡Gary, no!

¡Gary!

¡Muy bien, Gary! Me has engañado, pero será la última vez.

Así que, si no puedo hacer que vengas al baño,...

...tendré que llevar el baño a ti.

Gary...

Baño... a domicilio.

Vuelve, Gary, tengo que decirte algo.

Eso está mejor.

¿Dónde te has escondido, Gary?

(Maullidos)

Oh... Atrapado en un árbol.

Es hora de que mejores tus actuaciones, Gary.

(Maullidos)

¡Oh, no! He bañado demasiado a Gary. Le he arrancado la piel.

(GARY TARAREA)

¿Gary?

¡Trae esa escalera inmediatamente!

No tiene gracia. Vas a darte un baño...

...y te vas a limpiar ahora mismo. (MAÚLLA)

Yo soy tu amo. ¿Entendido? Puede que estemos en un país libre,...

...pero tú vives en mi casa, bajo mis normas.

(MAÚLLA) No uses ese tono de voz conmigo.

Harás lo que yo te diga cuando yo lo diga.

¿Qué haces? Estoy hablando contigo, señorito.

No te acerques a ese charco. Gary, ¿me has oído?

Te doy tres segundos para alejarte de ese charco. Uno.

Dos. Dos y medio.

No me hagas decir tres.

Gary... ¡Gary!

¡Aaah!

Soy un chico sucio.