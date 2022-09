Descanse en paz, mundo del guante

"DESCANSA EN PAZ, MUNDO DEL GUANTE"

(Música)

(Música)

(Estruendo)

Ah, invitados. Podría ofreceros una limonada.

Pero, bueno, este es el peor parque de atracciones

en el que he estado en mi vida.

Hemos tenido suerte de escapar vivos.

-Estoy de acuerdo. El mundo será un lugar mucho mejor

cuando el Mundo del Guante desaparezca.

(Aplausos)

Perdona, ¿has dicho el Mundo del Guante?

Sí, el Mundo del Guante.

Van a cerrarlo, mañana, y para siempre.

¿Van a cerrar el Mundo del Guante?

(GRITA) ¿Es que el mundo se ha vuelto loco?

Eso depende de tu definición de... Lo siento, tengo que irme.

(Música)

¿Y nuestras limonadas?

¡Patricio!

¡No puedo salir, Bob Esponja, estoy duchándome!

¡Pero, Patricio, es el Mundo del Guante!

¡El Mundo del Guante!

¡Espera, Patricio!

Llegamos, Patricio, el Mundo del Guante.

Fíjate en ese, debe de ser el dueño.

Sí, vamos.

Perdón, señor, hemos oído un rumor espantoso

sobre el cierre definitivo del Mundo del Guante.

¿Cerrar el Mundo del Guante? ¿Es que el mundo se ha vuelto loco?

Toma, ponte esto, hijo. No quiero que cojas frío.

Estupendo.

Te queda que ni un guante, Patricio.

Me sienta como un guante.

Guantes para todas las tallas.

Una moneda ahorrada es una moneda enguantada.

Se puede llevar el guante al guantero,

pero no obligarlo a enguantarlo. Me enguanta, no me enguanta.

En el guante y en el combate todo vale.

¡Guante, guante, guante, guante, guante, guante, guante!

Guante, guante...

Bueno, disfruta del gorro.

Ahora si me permitís, tengo que cerrar

un viejo y desvencijado parque de atracciones.

Entonces, los rumores son ciertos. Va a cerrar el Mundo del Guante.

Sí.

(Música tensión)

(AMBOS) ¡No!

-Entiendo vuestro pesar, pero...

(AMBOS) ¡No!

Señor, es dueño del Mundo del Guante,

¿podría oír a su corazón y dejarnos montar

en nuestras atracciones favoritas por última vez?

Por los viejos tiempos.

Bueno, como de todas formas este es el último día,

y siempre y cuando los dos paguéis la entrada completa, claro que sí.

Adelante.

(AMBOS) Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.

A los pies de su señor, gracias, gracias.

(Música)

Bueno, ahí está, Patricio,

hora de despedirse del Guante Giratorio.

Adiós, Guante Giratorio.

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

Te echaré de menos, guantecito.

(Música)

Adiós, Caída Mortal.

Oh, tengo recuerdos tan buenos de esta atracción.

Lo sé, Patricio, pero tenemos que ser valientes.

(GRITAN)

¿Ahora cuál, Patricio? Creo que lo sabes, amigo mío.

El Barco del Guante,

es mi atracción favorita de todo el reino del Guante.

Y esta será la última vez que montaré.

Vamos, amiguito, sentémonos.

(TODOS) ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!

(GRITAN) ¡Ah!

No lo entiendo, pero ¿por qué?

¿Por qué cierran el Mundo del Guante?

Con lo bien que funciona.

No lo sé, vamos a la noria.

(Música)

(Ruidos)

¿Has oído eso? Eh, perdón.

No, no era eso.

¡Mira, Patricio! ¡Oh, no!

¿Qué estoy viendo?

¡La noria, las amarras se han soltado!

¿Quieres decir que... las amarras se han soltado?

(GRITAN)

¿Qué haces, Bob Esponja?

Debemos permanecer sentados todo el tiempo.

Tenemos que saltar antes de que se estrelle, vamos.

Pero ¿qué?

¡Es que soy alérgico a los saltos, ya lo sabes!

¡Patricio, ahora o nunca, Patricio! ¡Puedes hacerlo!

Ay... Si tú lo dices. (TIRITA)

Ay...

Ah...

Bien hecho, Patricio. Gracias.

(Gritos)

¡Mira!

Justo en medio del lago del Guante.

Va a estropearle la vista

a los habitantes del castillo del Guante.

Patricio, creo que ha llegado el momento

de que aceptemos la realidad.

Si ha llegado hasta aquí, ¿por qué hacerlo ahora?

Quizá haya una razón por la que vayan a cerrar

el Mundo del Guante.

Mira a tu alrededor, abre los ojos.

Vale.

(RÍEN)

(Música)

(Claxon)

¡Muévete, patán!

-Eh, ¿a quién estás llamando patán, sardina?

(Gritos)

¿Ves a lo que me refiero, Patricio?

Al Mundo del Guante solo le queda un suspiro.

Ya, o un dedo como mucho.

Ojalá pudiéramos hacer algo. ¡Ya sé qué podemos hacer!

Vamos al Mundo del Guante para animarnos.

Espera un momento. Eh, eso es. Ah, ¿sí?

Por supuesto. Solo tenemos que arreglar el Mundo del Guante.

¿Nosotros?

Entonces, todo el mundo volverá a estar encantado

y no tendrán otro remedio que dejarlo abierto. ¿Lo entiendes?

¿Que si te entiendo? Creo que sí.

(Música)

Ya está, Patricio. ¿Recuerdas qué tienes que decir?

Bob Esponja, no soy tonto.

Vengan, vengan, vengan a la nueva, a la mejorada...

Sala de los espejos... ¡Sala de los espejos!

Vaya, nueva y mejorada.

Hala, es fantástica. Funciona.

Oh, voy a entrar.

Eh, ¿qué tipo de espejo es este?

Me alegro de que vayan a cerrarlo.

-Eh, mira, chico. -Ay, mocoso. Estoy harto.

Tres años y medio trabajando aquí y así es como me tratan.

Tendrá que pagar por mi operación de cambio de espinilla.

-Siento que pienses así, pero si tuviéramos que adaptarnos

a las necesidades de todos los empleados...

-Adáptese a esto, jefe.

-Genial. ¿Ahora dónde voy a encontrar otra mascota?

Señor dueño, señor dueño,

¿puedo llevar el disfraz de guante, por favor, por favor?

Siempre he querido probármelo.

Además, el gorro que me prestó antes está un poco desgastado. ¿Lo ve?

Claro. ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal?

(RÍE) Gracias.

Aquí tienes, niño. -Gracias.

Oh, helado de guante. ¡Ay, ay, ay!

Gracias, majete.

GUANTE-KARTS

¿La mascota del parque saltándose la fila?

-Y me robó el helado.

Pensé que me lo había regalado.

(Música)

Vaya, el columpio gigante y la montaña rusa van muy despacio.

Puedo arreglarlo.

(RONCA)

Con permiso.

LENTO, RÁPIDO, RAPIDÍSIMO

(GRITAN)

Mucho mejor.

(GRITAN)

(GRITAN)

Uh...

Así.

¿Eh? Vaya, he aterrizado sano y salvo. ¡Oh!

-¡Ay! -¡Ay!

-¡Ay! -¡Ay!

(TODOS) ¿Eh? ¡Hemos aterrizado sanos y salvos!

(GRITAN)

-Ay, ay, qué daño. -Me he roto la pierna.

(GRITAN) ¡Socorro! ¡Está loco!

¡Volved aquí, hombre!

¡Alto, Patricio! ¿Qué estás haciendo?

Estaba probando su fuerza con este martillo gigante.

Escucha, Patricio, ¿oyes eso?

Sí, es el sonido del silencio total.

Y una bola de heno.

Todos se han ido, Patricio.

No hemos podido arreglar el Mundo del Guante

y ahora se acabó, van a cerrarlo y no hay nada que podamos hacer.

Bueno, sí hay una cosa que podemos hacer.

ENTRADA

Chicos, ¿qué estáis haciendo?

Lo que cualquier persona consciente y responsable hace

cuando no le queda otra elección. Sí, hermano.

Nos hemos encadenado a la verja.

Bueno, espero que no tengáis intención de quedaros encadenados

mucho tiempo o esta noche os perderéis la gran inauguración.

(AMBOS) ¿La gran qué?

-La gran inauguración.

La única razón del cierre del Mundo del Guante

es que esta noche abriremos el Universo del Guante.

Comprobadlo vosotros mismos.

(Música, fuegos artificiales)

(AMBOS) ¿El Universo del Guante? -¿No es estupendo?

En fin, buenas noches a los dos.

La gran inauguración del Universo del Guante,

¿estás listo, Patricio? ¡Y que lo digas!

Vamos a librarnos de estas cadenas, dame la llave.

¿Qué llave?

La llave que te di, la que abre los candados, hombre.

Ah, ya, ya.

¿Ya recuerdas que me dijiste que la guardase en un lugar seguro?

¿Y dónde la guardas?